Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kolumbie vs. Portugalsko na MS ve fotbale 2026: kurzy a kde sledovat živě

Kamil Jurek
  16:11

Ikonická oslava. Cristiano Ronaldo si otevřel na MS 2026 střelecký účet. | foto: Reuters

V souboji o první místo ve skupině K se střetnou Kolumbie a Portugalsko. Lepší pozici mají Jihoameričané – podívejte se na aktuální kurzy a kde utkání sledovat živě.

Bonus pro nové hráče!

Sázka bez rizika 1 000 Kč

Zaregistruj se a získej vstupní bonus až 10 000 Kč + 1 000 Kč jako "první sázku bez rizika".

Chci bonus
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Kdy a kde sledovat zápas Kolumbie – Portugalsko na MS 2026?

Skončí ve skupině K na prvním místě Kolumbie, nebo Portugalsko? Odpověď na tuto otázku budeme znát po vzájemném duelu těchto týmů, začátek je v neděli 28. června v 1:30 v noci. Živé vysílání tentokrát najdou zájemci na hlavním kanále TV Nova, k dispozici je i online textový přenos na iDNES.cz.

Datum:neděle 28. června 2026 od 1:30
Dějiště:Hard Rock Stadium, Miami, USA
Rozhodčí:Alireza Faghani (Írán)
TV přenos:Nova

Aktuální kurzy Kolumbie – Portugalsko na MS ve fotbale 2026

Zajímavé kurzy

  • Více než 2.5 gólů: 1,79
  • Ronaldo dá gól: 1,98
  • Remíza o poločase: 2,28

Kolumbijci sice dokázali vyhrát oba zápasy, i tak jsou ale dnes v pozici mírného outsidera. Myslí si to alespoň bookmakeři SynotTipu, je na ně totiž předzápasový kurz okolo 3,50.

Portugalcům se nepovedl první zápas, v tom druhém ale ukázali svou sílu a souboji o vítěze skupiny K jsou favorité s kurzem okolo 2,05.

K dispozici máte ale mnohem více příležitostí, pro zájemce jdou připraveny i LIVE sázky.

Kolumbie 3,67 remíza 3,85
Portugalsko 2,05

Bonus

1 000 Kč Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Portugalsko i Kolumbie už mají jistý postup

Kolumbie si ve skupině nejprve poradil s Uzbekistánem (3:1), převahu proti DR Kongo dokázal jediným gólem zužitkovat Daniel Munoz. Šest bodů je tedy doma a k udržení první příčky stačí dnes uhrát remízu.

Portugalsko v prvním zápase na MS předvedla velmi matný výkon, což proti DR Kongo stačilo jen na remízu. Důležitý zápas s Uzbekistánem ale svěřenci trenéra Roberta Martineze zvládli perfektně – blýskl se i Cristiano Ronaldo, který dvěma góly pomohl k vysokému vítězství o pět gólů.

Postup už je pro oba týmy zajištěn, jde ale o to, z jakého místa a kdo bude soupeřem v play-off.

Mužstvo Z V R P S B
1.Kolumbie 2 2 0 0 4:1 6
2.Portugalsko 2 1 1 0 6:1 4
3.Demokratická republika Kongo 2 0 1 1 1:2 1
4.Uzbekistán 2 0 0 2 1:8 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Předpokládané sestavy

Kolumbie: Vargas – Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica – Puerta, Lerma, Arias – Rodriguez, Suarez, Diaz

Portugalsko: Costa – Cancelo, Dias, Veiga, Mendes – Vitinha, Fernandes, Neves – Neto, Ronaldo, João Félix

Zápasy Kolumbie a Portugalska na MS ve fotbale 2026
Kolumbie
24. 6.Kolumbie – DR Kongo1:0
18. 6.Uzbekistán – Kolumbie1:3
Portugalsko
23. 6.Portugalsko – Uzbekistán5:0
17. 6.Portugalsko – DR Kongo1:1

Vzájemné zápasy Kolumbie a Portugalska

Kolumbie a Portugalsko se zatím nikdy neutkaly, na tomto mistrovství světa tedy půjde o premiéru.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Velká cena Rakouska formule 1 2026: program, výsledky, kde závod sledovat

Max Verstappen z Red Bullu hledí na svůj monopost po nehodě ve Velké ceně...

Další zastávkou mistrovství světa formule 1 je Rakousko. Tamní Velká cena patří tradičně k nejrychlejším závodům sezony díky charakteru okruhu Red Bull Ring, který je krátký, technicky náročný a...

Česko - Mexiko v TV: Kde sledovat zápas MS ve fotbale živě

Čeští fotbalisté během občerstvovací pauzy v utkání s Jihoafrickou republikou.

České fotbalisty čeká na mistrovství světa 2026 rozhodující bitva v boji o play off. V posledním utkání skupiny A nastoupí proti domácímu Mexiku a potřebují nutně zvítězit. Kdy a kde můžete zápas...

Norsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Erling Haaland slaví se spoluhráči z Norska vítězství nad Estonskem.

Norové na fotbalovém mistrovství světa hrají po dlouhých osmadvaceti letech. Kam až parta kolem Erlinga Haalanda dojde? Hraje ve skupině I, podívejte se na program, výsledky a celou nominaci.

Alžírsko vs. Rakousko na MS ve fotbale 2026: kurzy a kde sledovat živě

Alžírský křídelník Gouiri slaví gól do sítě Jordánska.

O druhém přímém postupujícím ze skupiny J rozhodne zápas mezi Alžírskem a Rakouskem. Jaké jsou sázkové kurzy a kde utkání sledovat živě?

27. června 2026

Jordánsko - Argentina v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Lionel Messi z Argentiny slaví druhý gól v utkání s Rakouskem. Celkově šlo o...

Závěrečný fotbalový zápas Jordánsko - Argentina uzavře program základní skupiny J na mistrovství světa 2026. Zatímco obhájci titulu vedení Lionelem Messim mají po dvou výhrách již stoprocentní...

27. června 2026  16:45

Kolumbie vs. Portugalsko na MS ve fotbale 2026: kurzy a kde sledovat živě

Ikonická oslava. Cristiano Ronaldo si otevřel na MS 2026 střelecký účet.

V souboji o první místo ve skupině K se střetnou Kolumbie a Portugalsko. Lepší pozici mají Jihoameričané – podívejte se na aktuální kurzy a kde utkání sledovat živě.

27. června 2026  16:11

MČR v cyklistice 2026: Program, trasy a favorité, výsledky

Mathias Vacek největší hvězdou mistrovství republiky v silniční cyklistice.

Společné MČR v cyklistice a šampionát SR představuje tradiční vrchol domácí sezony. Od 25. do 28. června se v Uničově a Jeseníku potkají zástupci týmů WorldTour s jezdci z domácích stájí. Závodníci...

27. června 2026  14:31

MS v hokejbale 2026: program, výsledky a kde sledovat šampionát v Ostravě

Mistrovství světa v hokejbale, momentka z duelu Česko - Švýcarsko.

Letošní mistrovství světa v hokejbale mužů a žen se koná na území České republiky. Světový šampionát organizace ISBHF hostí Ostrava, a to v termínu od 20. do 28. června. Zápasy se hrají v halách...

27. června 2026  14:29

Panama - Anglie v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Harry Kane kope penaltu proti Chorvatsku na mistrovství světa.

Závěrečný fotbalový zápas Panama - Anglie uzavře program v základní skupině L na mistrovství světa 2026. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos v TV, v jakých sestavách týmy pravděpodobně nastoupí a...

27. června 2026  12:36

Chorvatsko vs. Ghana v TV: kurzy a kde sledovat živě

Chorvat Ante Budimir slaví gól do sítě Panamy na mistrovství světa.

O postupujících se dnes rozhodne i ve skupině L – důležitým utkáním je v tomto ohledu Chorvatsko vs. Ghana. Podívejte se na aktuální kurzy a kde zápas sledovat živě.

27. června 2026  12:33

WTA Bad Homburg 2026: program, Češky a kde sledovat tenis živě

Karolína Muchová na turnaji v Berlíně

Německý tenisový turnaj žen v Bad Homburgu slouží jako závěrečná příprava před grandslamovým Wimbledonem. Letošní ročník probíhá od 20. do 27. června 2026 na otevřených travnatých dvorcích. V akci...

27. června 2026  11:59

Muchová vs. Ósakaová: Kde sledovat finále v Bad Homburgu živě

Karolína Muchová na turnaji v Bad Homburgu

Karolína Muchová si v Bad Homburgu zahraje o titul, ve finále je její soupeřkou Naomi Ósakaová. Podívejte se na kurzy a kde sledovat zápas online.

27. června 2026  11:16

Norsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Erling Haaland slaví se spoluhráči z Norska vítězství nad Estonskem.

Norové na fotbalovém mistrovství světa hrají po dlouhých osmadvaceti letech. Kam až parta kolem Erlinga Haalanda dojde? Hraje ve skupině I, podívejte se na program, výsledky a celou nominaci.

26. června 2026  23:16

Kvalifikace na Velkou cenu Rakouska formule 1: sázkové kurzy, kde sledovat

Lewis Hamilton z Ferrari během tréninku na Velkou cenu Rakouska

Po dvou pátečních trénincích pokračuje Velká cena Rakouska formule 1 sobotním programem. Ten nabídne třetí trénink (12:30) i kvalifikaci (16:00). V našem souhrnu najdete zajímavé sázkové kurzy,...

26. června 2026  22:30

Velká cena Rakouska formule 1 2026: program, výsledky, kde závod sledovat

Max Verstappen z Red Bullu hledí na svůj monopost po nehodě ve Velké ceně...

Další zastávkou mistrovství světa formule 1 je Rakousko. Tamní Velká cena patří tradičně k nejrychlejším závodům sezony díky charakteru okruhu Red Bull Ring, který je krátký, technicky náročný a...

26. června 2026  15:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.