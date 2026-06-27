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Kdy a kde sledovat zápas Kolumbie – Portugalsko na MS 2026?
Skončí ve skupině K na prvním místě Kolumbie, nebo Portugalsko? Odpověď na tuto otázku budeme znát po vzájemném duelu těchto týmů, začátek je v neděli 28. června v 1:30 v noci. Živé vysílání tentokrát najdou zájemci na hlavním kanále TV Nova, k dispozici je i online textový přenos na iDNES.cz.
|Datum:
|neděle 28. června 2026 od 1:30
|Dějiště:
|Hard Rock Stadium, Miami, USA
|Rozhodčí:
|Alireza Faghani (Írán)
|TV přenos:
|Nova
Aktuální kurzy Kolumbie – Portugalsko na MS ve fotbale 2026
Zajímavé kurzy
Kolumbijci sice dokázali vyhrát oba zápasy, i tak jsou ale dnes v pozici mírného outsidera. Myslí si to alespoň bookmakeři SynotTipu, je na ně totiž předzápasový kurz okolo 3,50.
Portugalcům se nepovedl první zápas, v tom druhém ale ukázali svou sílu a souboji o vítěze skupiny K jsou favorité s kurzem okolo 2,05.
K dispozici máte ale mnohem více příležitostí, pro zájemce jdou připraveny i LIVE sázky.
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Portugalsko i Kolumbie už mají jistý postup
Kolumbie si ve skupině nejprve poradil s Uzbekistánem (3:1), převahu proti DR Kongo dokázal jediným gólem zužitkovat Daniel Munoz. Šest bodů je tedy doma a k udržení první příčky stačí dnes uhrát remízu.
Portugalsko v prvním zápase na MS předvedla velmi matný výkon, což proti DR Kongo stačilo jen na remízu. Důležitý zápas s Uzbekistánem ale svěřenci trenéra Roberta Martineze zvládli perfektně – blýskl se i Cristiano Ronaldo, který dvěma góly pomohl k vysokému vítězství o pět gólů.
Postup už je pro oba týmy zajištěn, jde ale o to, z jakého místa a kdo bude soupeřem v play-off.
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|Kolumbie
|2
|2
|0
|0
|4:1
|6
|2.
|Portugalsko
|2
|1
|1
|0
|6:1
|4
|3.
|Demokratická republika Kongo
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|4.
|Uzbekistán
|2
|0
|0
|2
|1:8
|0
Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.
Předpokládané sestavy
Kolumbie: Vargas – Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica – Puerta, Lerma, Arias – Rodriguez, Suarez, Diaz
Portugalsko: Costa – Cancelo, Dias, Veiga, Mendes – Vitinha, Fernandes, Neves – Neto, Ronaldo, João Félix
|Kolumbie
|24. 6.
|Kolumbie – DR Kongo
|1:0
|18. 6.
|Uzbekistán – Kolumbie
|1:3
|Portugalsko
|23. 6.
|Portugalsko – Uzbekistán
|5:0
|17. 6.
|Portugalsko – DR Kongo
|1:1
Vzájemné zápasy Kolumbie a Portugalska
Kolumbie a Portugalsko se zatím nikdy neutkaly, na tomto mistrovství světa tedy půjde o premiéru.