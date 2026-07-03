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Kolumbie - Ghana v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kristýna Polášková
  11:17

Daniel Muňoz z Kolumbie slaví trefu na mistrovství světa proti DR Kongo. | foto: Reuters

Vyřazovací fáze MS 2026 pokračuje ostře sledovaným duelem Kolumbie - Ghana. Jihoamerický favorit ovládl svou skupinu před Portugalskem, africký vyzyvatel ale touží po senzaci. Přečtěte si, kde sledovat zápas živě v TV, pravděpodobné sestavy a kurzy.

Aktuální kurzy na zápas

Sázková kancelář Synot Tip staví do role velkého favorita Kolumbii. Kolumbijci prožívají skvělé období a v základní skupině ukázali obrovskou sílu. Ghana je sice považována za outsidera, ale v zápasech proti silným evropským týmům dokázala, že umí skvěle bránit. Postupující z tohoto střetnutí v osmifinále vyzve lepšího z dvojice Švýcarsko - Alžírsko. Vedle klasických sázek na postup bude k dispozici bohatá nabídka LIVE příležitostí přímo během hry.

Kolumbie 1,46 remíza 4,55
Ghana 8,68

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Sledujte zápas Kolumbie - Ghana živě v TV

Utkání vyřazovací fáze se odehraje v sobotu 4. července 2026 od 3:30 SELČ. Dějištěm zápasu je Kansas City Stadium v USA. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: sobota 4. července 2026 od 3:30 (SELČ)
  • Dějiště: Kansas City Stadium, Kansas City, USA
  • TV přenos: Nova Action
  • Rozhodčí: Clément Turpin (Francie)

Kolumbie dominuje v obraně

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Svěřenci trenéra Néstora Lorenza prolétli základní skupinou K naprosto suverénně a se 7 body obsadili první příčku před favorizovaným Portugalskem. Po výhrách nad Uzbekistánem (3:1) a DR Kongo (1:0) jim k prvenství stačila vysoce taktická bezbranková remíza s Portugalci. Kolumbijci inkasovali v dosavadním průběhu šampionátu pouze jeden jediný gól a potvrzují, že jejich defenzivní činnost je na špičkové úrovni. Tým touží navázat na úspěšná léta 2014 a 2018 poté, co minulé mistrovství v Kataru nečekaně vynechal.

Předpokládaná sestava Kolumbie

Vargas – Muñoz, Lucumí, Sánchez, Mojica – Puerta, Lerma, Arias – Rodríguez, Suárez, Díaz

Poslední odehrané zápasy Kolumbie na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
27. června Kolumbie – Portugalsko0:0Základní skupina K
24. června Kolumbie – DR Kongo1:0Základní skupina K
18. červnaUzbekistán – Kolumbie1:3Základní skupina K

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Ghana po postupu touží po senzaci, Semenyo je připraven

Reprezentace Ghany postoupila do vyřazovacích bojů ze třetího místa náročné skupiny L, kde získala čtyři body. Výběr, který nyní vede zkušený trenér Carlos Queiroz, sice začal ubojovanou výhrou 1:0 nad Panamou, následně překvapil bezbrankovou remízou proti Anglii a na závěr prohrál s Chorvatskem 1:2. Ghana už v minulosti ukázala, že turnajové play-off umí, když v roce 2010 dokráčela až do čtvrtfinále.

Předpokládaná sestava Ghany

Asare – Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah – Sulemana, Partey, Owusu, Sibo, Semenyo – Ayew

Poslední odehrané zápasy Ghany na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
27. června Chorvatsko – Ghana2:1Základní skupina L
23. června Anglie – Ghana0:0Základní skupina L
18. června Ghana – Panama1:0Základní skupina L

Vzájemné zápasy

Reprezentace Kolumbie a Ghany se v dosavadní historii nikdy nepotkaly v žádném oficiálním soutěžním zápase ani v přátelském utkání.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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