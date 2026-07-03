Kolumbie - Ghana v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Aktuální kurzy na zápas
Sázková kancelář Synot Tip staví do role velkého favorita Kolumbii. Kolumbijci prožívají skvělé období a v základní skupině ukázali obrovskou sílu. Ghana je sice považována za outsidera, ale v zápasech proti silným evropským týmům dokázala, že umí skvěle bránit. Postupující z tohoto střetnutí v osmifinále vyzve lepšího z dvojice Švýcarsko - Alžírsko. Vedle klasických sázek na postup bude k dispozici bohatá nabídka LIVE příležitostí přímo během hry.
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Sledujte zápas Kolumbie - Ghana živě v TV
Utkání vyřazovací fáze se odehraje v sobotu 4. července 2026 od 3:30 SELČ. Dějištěm zápasu je Kansas City Stadium v USA. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: sobota 4. července 2026 od 3:30 (SELČ)
- Dějiště: Kansas City Stadium, Kansas City, USA
- TV přenos: Nova Action
- Rozhodčí: Clément Turpin (Francie)
Kolumbie dominuje v obraně
Svěřenci trenéra Néstora Lorenza prolétli základní skupinou K naprosto suverénně a se 7 body obsadili první příčku před favorizovaným Portugalskem. Po výhrách nad Uzbekistánem (3:1) a DR Kongo (1:0) jim k prvenství stačila vysoce taktická bezbranková remíza s Portugalci. Kolumbijci inkasovali v dosavadním průběhu šampionátu pouze jeden jediný gól a potvrzují, že jejich defenzivní činnost je na špičkové úrovni. Tým touží navázat na úspěšná léta 2014 a 2018 poté, co minulé mistrovství v Kataru nečekaně vynechal.
Předpokládaná sestava Kolumbie
Vargas – Muñoz, Lucumí, Sánchez, Mojica – Puerta, Lerma, Arias – Rodríguez, Suárez, Díaz
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|27. června
|Kolumbie – Portugalsko
|0:0
|Základní skupina K
|24. června
|Kolumbie – DR Kongo
|1:0
|Základní skupina K
|18. června
|Uzbekistán – Kolumbie
|1:3
|Základní skupina K
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Ghana po postupu touží po senzaci, Semenyo je připraven
Reprezentace Ghany postoupila do vyřazovacích bojů ze třetího místa náročné skupiny L, kde získala čtyři body. Výběr, který nyní vede zkušený trenér Carlos Queiroz, sice začal ubojovanou výhrou 1:0 nad Panamou, následně překvapil bezbrankovou remízou proti Anglii a na závěr prohrál s Chorvatskem 1:2. Ghana už v minulosti ukázala, že turnajové play-off umí, když v roce 2010 dokráčela až do čtvrtfinále.
Předpokládaná sestava Ghany
Asare – Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah – Sulemana, Partey, Owusu, Sibo, Semenyo – Ayew
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|27. června
|Chorvatsko – Ghana
|2:1
|Základní skupina L
|23. června
|Anglie – Ghana
|0:0
|Základní skupina L
|18. června
|Ghana – Panama
|1:0
|Základní skupina L
Vzájemné zápasy
Reprezentace Kolumbie a Ghany se v dosavadní historii nikdy nepotkaly v žádném oficiálním soutěžním zápase ani v přátelském utkání.