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Kolumbie – DR Kongo v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kamil Jurek
  12:28

James Rodríguez během utkání Kolumbie s Uzbekistánem. | foto: Reuters

Kolumbie si může na MS ve fotbale 2026 už po druhém kole zajistit postup ze skupiny. Porazí DR Kongo? Podívejte se na aktuální kurzy a kde zápas sledovat živě.
Kolumbie 1,59 remíza 4,19
Kongo DR 6,57

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Kdy a kde sledovat zápas Kolumbie vs. DR Kongo na MS 2026?

Ve skupině K už může být už ve středu rozhodnuto o prvním postupujícím, dobře nakročeno má Kolumbie. Musí však porazit DR Kongo – sledujte zápas ve středu 24. června od 4:00 ráno, živé vysílání v TV najdete na Nova Action. Dostupný je textový online přenos na iDNES.cz.

Datum:středa 24. června 2026 od 4:00
Dějiště:Estadio Akron, Guadalajara, Mexiko
Rozhodčí:Maurizio Mariani (Itálie)
TV přenos:Nova Action

Kolumbie si poradila s Uzbekistánem

Na rozdíl od jiných zvládla Kolumbie pozici favorita a už po druhém zápase si může zajistit postup ze skupiny, což by se této reprezentaci podařilo na MS potřetí v řadě.

Proti Uzbekistánu se nejprve ve 40. minutě prosadil Munoz, po změně stran ale srovnal Fayzullaev. Kolumbijci si vzali vedení po pěti minutách zpět zásluhou Diaze, v nastaveném čase ještě skóroval Campaz.

V případě tří bodů i proti DR Kongo je postup zajištěn, remíza či dokonce prohra by Jihoameričanům situaci neusnadnila. Ještě je totiž čeká Portugalsko.

Předpokládaná sestava Kolumbie

Vargas – Mojica, Lucumi, Sanchez, Munoz – Arias, Lerma, Puerta – Diaz, Suarez, Rodriguez

Zápasy Kolumbie na MS ve fotbale 2026
DatumZápasVýsledek
18. 6.Kolumbie – Uzbekistán3:1

Fotbalisté DR Kongo slaví gól do sítě Portugalska na mistrovství světa.

DR Kongo zapsalo bod proti Portugalsku

Návrat Demokratické republiky Kongo na MS po 52 letech, kdy ještě země existovala jako Zair, dopadl nad očekávání dobře.

Proti favorizovanému Portugalsku sice Afričané rychle prohrávali, těsně před poločasovou pauzou ale srovnal Wissa. DR Kongo dokonce nebylo daleko od výhry, nakonec je ale určitě rádo i za cenný bod.

Dnes ho čeká další velmi těžký zápas, případný postup ale ještě nemusí být ztracen – na závěr totiž hraje s Uzbekistánem, kde má šance na úspěch rozhodně nejvyšší.

Předpokládaná sestava DR Kongo

Mpasi-Nzau – Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku – Mukau, Moutoussamy, Kayembe – Wissa, Bakambu

Zápasy DR Kongo na MS ve fotbale 2026
DatumZápasVýsledek
17. 6.DR Kongo – Portugalsko1:1

Vzájemné zápasy Kolumbie vs. DR Kongo

V historii dosud nedošlo na žádné vzájemné střetnutí mezi Kolumbií a Demokratickou republikou Kongo, půjde tedy o premiéru.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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