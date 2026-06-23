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Kdy a kde sledovat zápas Kolumbie vs. DR Kongo na MS 2026?
Ve skupině K už může být už ve středu rozhodnuto o prvním postupujícím, dobře nakročeno má Kolumbie. Musí však porazit DR Kongo – sledujte zápas ve středu 24. června od 4:00 ráno, živé vysílání v TV najdete na Nova Action. Dostupný je textový online přenos na iDNES.cz.
|Datum:
|středa 24. června 2026 od 4:00
|Dějiště:
|Estadio Akron, Guadalajara, Mexiko
|Rozhodčí:
|Maurizio Mariani (Itálie)
|TV přenos:
|Nova Action
Kolumbie si poradila s Uzbekistánem
Na rozdíl od jiných zvládla Kolumbie pozici favorita a už po druhém zápase si může zajistit postup ze skupiny, což by se této reprezentaci podařilo na MS potřetí v řadě.
Proti Uzbekistánu se nejprve ve 40. minutě prosadil Munoz, po změně stran ale srovnal Fayzullaev. Kolumbijci si vzali vedení po pěti minutách zpět zásluhou Diaze, v nastaveném čase ještě skóroval Campaz.
V případě tří bodů i proti DR Kongo je postup zajištěn, remíza či dokonce prohra by Jihoameričanům situaci neusnadnila. Ještě je totiž čeká Portugalsko.
Předpokládaná sestava Kolumbie
Vargas – Mojica, Lucumi, Sanchez, Munoz – Arias, Lerma, Puerta – Diaz, Suarez, Rodriguez
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|18. 6.
|Kolumbie – Uzbekistán
|3:1
DR Kongo zapsalo bod proti Portugalsku
Návrat Demokratické republiky Kongo na MS po 52 letech, kdy ještě země existovala jako Zair, dopadl nad očekávání dobře.
Proti favorizovanému Portugalsku sice Afričané rychle prohrávali, těsně před poločasovou pauzou ale srovnal Wissa. DR Kongo dokonce nebylo daleko od výhry, nakonec je ale určitě rádo i za cenný bod.
Dnes ho čeká další velmi těžký zápas, případný postup ale ještě nemusí být ztracen – na závěr totiž hraje s Uzbekistánem, kde má šance na úspěch rozhodně nejvyšší.
Předpokládaná sestava DR Kongo
Mpasi-Nzau – Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku – Mukau, Moutoussamy, Kayembe – Wissa, Bakambu
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|17. 6.
|DR Kongo – Portugalsko
|1:1
Vzájemné zápasy Kolumbie vs. DR Kongo
V historii dosud nedošlo na žádné vzájemné střetnutí mezi Kolumbií a Demokratickou republikou Kongo, půjde tedy o premiéru.