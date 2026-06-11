|Turnaj:
|Mistrovství světa ve fotbale 2026
|Termín:
|11. června – 19. července 2026
|Místo konání:
|USA, Kanada, Mexiko
|Češi na MS:
|Ano
|Favorité:
|Španělsko, Anglie, Francie, Portugalsko
MS ve fotbale 2026: kurzy favorizují evropské týmy
Obrovská sportovní akce Mistrovství světa ve fotbale 2026 samozřejmě ve velkém zajímá i sázkaře, na více než měsíční turnaj bude upřena pozornost fanoušků po celém světě. Díky úspěšné kvalifikaci to platí i o nás. Favority však hledejme jinde.
Přední sázkové kanceláře v Česku, jako jsou Tipsport, Fortuna a Betano, vkládají podle kurzů největší naděje do evropského čtyřlístku Španělsko – Francie – Anglie – Portugalsko. Nedaleko za nimi jsou pak jihoameričtí vyzyvatelé nejtěžšího kalibru, kde je fotbal v podstatě vším, tedy Argentina a Brazílie.
|Tým
|Tipsport
|Fortuna
|Betano
|Španělsko
|5,80
|5,60
|5,40
|Francie
|5,90
|6,00
|6,10
|Anglie
|8,00
|7,30
|7,60
|Portugalsko
|8,00
|8,50
|9,25
|Brazílie
|10,00
|9,10
|9,50
|Argentina
|10,00
|9,10
|10,25
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Průvodce MS ve fotbale 2026: Vše podstatné o šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku
Španělsko
Reprezentace z Pyrenejského poloostrova na větší světový úspěch čeká už dlouho, od vítězného MS v roce 2010 se následující tři šampionáty vůbec nepovedly. Kvalifikací Španělé prosvištěli bez jediné prohry a rádi by navázali na bohaté úspěchy z posledních několika ME.
Anglie
60 let. Takto dlouhá doba uplynula od jediného titulu Anglie na Mistrovství světa, s čímž by současná generace rozhodně chtěla něco udělat. Hvězdami nabitý kádr „tradičně“ selhává v důležitých zápasech, viz poslední dva zápasy na šampionátu před osmi lety, kde z toho nakonec bylo čtvrté místo. V kvalifikaci nejenže neprohráli, nedostali dokonce ani gól.
Francie
Obrovská kvalita. Francouzi patří mezi favority i na tomto šampionátu, jde o finalisty dvou posledních MS. Zatímco v Rusku uspěli, v Kataru byli v parádním zápase nakonec úspěšnější Argentinci. Letošní kvalifikací proletěli bez porážky, v útoku je znovu připraven řádit Kylian Mbappé.
Portugalsko
Cristiano Ronaldo. Pozornost se bude upínat hlavně na tohoto jednačtyřicetiletého hráče, kterému právě titul z Mistrovství světa stále chybí v bohaté sbírce úspěchů. Tým už ale nestojí jen na něm, i tak má obrovskou kvalitu.
Argentina
Loučení Lionela Messiho. Legendární Argentinec dokázal na posledním MS získat vytouženou trofej, tentokrát by byl případný úspěch o něco překvapivější. Podcenit se však Jihoameričané rozhodně nesmí.
Brazílie
Historicky nejúspěšnější tým, na titul i některou z medailí ale čeká už více než 20 let. Brazilci mají tradičně velmi silný útok, v obraně už to ale tak slavné není. Poslední dvě MS skončily pro Kanárky nečekanou prohrou už ve čtvrtfinále.
Černí koně Mistrovství světa ve fotbale 2026
Ve fotbale o překvapení nebývá nouze – na minulém šampionátu došlo až do semifinále Maroko a skvělou hrou se prezentovalo například Japonsko, které dokázalo vyhrát těžkou skupinu se Španěly a Němci. Jak to může dopadnout letos?
Podíváme-li se na evropské celky, s vyšším kurzem by mohli uspět například:
- Nizozemsko – tradičně organizovaná hra a skvělá obrana
- Norsko – hvězdy jako Erling Haaland a Martin Ødegaard
Domácí atmosféra může vybičovat ke skvělým výkonům Mexičany a milovníci vysokých kurzů mohou zkusit například úspěch Uruguaye, která v nedávné době došla velmi daleko (4. a 5. místo).
|Tým
|Tipsport
|Fortuna
|Betano
|Nizozemsko
|18,00
|18,00
|22,00
|Norsko
|33,00
|27,00
|25,00
|Uruguay
|65,00
|65,00
|75,00
|Mexiko
|60,00
|80,00
|55,00