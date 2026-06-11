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Kdo vyhraje MS ve fotbale 2026? Favorité, kurzy a predikce

  15:27
V pořadí už 23. Mistrovství světa ve fotbale hostí v roce 2026 celkem tři státy – USA, Kanada a Mexiko. Díky rozšířenému formátu se na turnaj probojovali i Češi, mezi favority však rozhodně nepatří. Komu nejvíce věří bookmakeři?

Lionel Messi z Argentiny líbá trofej pro světové šampiony. | foto: AP

MS ve fotbale 2026 – základní informace
Turnaj:Mistrovství světa ve fotbale 2026
Termín:11. června – 19. července 2026
Místo konání:USA, Kanada, Mexiko
Češi na MS:Ano
Favorité:Španělsko, Anglie, Francie, Portugalsko

MS ve fotbale 2026: kurzy favorizují evropské týmy

Obrovská sportovní akce Mistrovství světa ve fotbale 2026 samozřejmě ve velkém zajímá i sázkaře, na více než měsíční turnaj bude upřena pozornost fanoušků po celém světě. Díky úspěšné kvalifikaci to platí i o nás. Favority však hledejme jinde.

Přední sázkové kanceláře v Česku, jako jsou Tipsport, Fortuna a Betano, vkládají podle kurzů největší naděje do evropského čtyřlístku Španělsko – Francie – Anglie – Portugalsko. Nedaleko za nimi jsou pak jihoameričtí vyzyvatelé nejtěžšího kalibru, kde je fotbal v podstatě vším, tedy Argentina a Brazílie.

TýmTipsportFortunaBetano
Španělsko5,805,605,40
Francie5,906,006,10
Anglie8,007,307,60
Portugalsko8,008,509,25
Brazílie10,009,109,50
Argentina10,009,1010,25

Průvodce MS ve fotbale 2026: Vše podstatné o šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku

Španělsko

Reprezentace z Pyrenejského poloostrova na větší světový úspěch čeká už dlouho, od vítězného MS v roce 2010 se následující tři šampionáty vůbec nepovedly. Kvalifikací Španělé prosvištěli bez jediné prohry a rádi by navázali na bohaté úspěchy z posledních několika ME.

Anglie

60 let. Takto dlouhá doba uplynula od jediného titulu Anglie na Mistrovství světa, s čímž by současná generace rozhodně chtěla něco udělat. Hvězdami nabitý kádr „tradičně“ selhává v důležitých zápasech, viz poslední dva zápasy na šampionátu před osmi lety, kde z toho nakonec bylo čtvrté místo. V kvalifikaci nejenže neprohráli, nedostali dokonce ani gól.

Francie

Obrovská kvalita. Francouzi patří mezi favority i na tomto šampionátu, jde o finalisty dvou posledních MS. Zatímco v Rusku uspěli, v Kataru byli v parádním zápase nakonec úspěšnější Argentinci. Letošní kvalifikací proletěli bez porážky, v útoku je znovu připraven řádit Kylian Mbappé.

Francouzský kapitán Kylian Mbappé slaví gól v utkání o bronz v Lize národů proti Německu.

Portugalsko

Cristiano Ronaldo. Pozornost se bude upínat hlavně na tohoto jednačtyřicetiletého hráče, kterému právě titul z Mistrovství světa stále chybí v bohaté sbírce úspěchů. Tým už ale nestojí jen na něm, i tak má obrovskou kvalitu.

Argentina

Loučení Lionela Messiho. Legendární Argentinec dokázal na posledním MS získat vytouženou trofej, tentokrát by byl případný úspěch o něco překvapivější. Podcenit se však Jihoameričané rozhodně nesmí.

Brazílie

Historicky nejúspěšnější tým, na titul i některou z medailí ale čeká už více než 20 let. Brazilci mají tradičně velmi silný útok, v obraně už to ale tak slavné není. Poslední dvě MS skončily pro Kanárky nečekanou prohrou už ve čtvrtfinále.

Neymar slaví branku v zápase proti Bolívii.

Černí koně Mistrovství světa ve fotbale 2026

Ve fotbale o překvapení nebývá nouze – na minulém šampionátu došlo až do semifinále Maroko a skvělou hrou se prezentovalo například Japonsko, které dokázalo vyhrát těžkou skupinu se Španěly a Němci. Jak to může dopadnout letos?

Podíváme-li se na evropské celky, s vyšším kurzem by mohli uspět například:

  • Nizozemsko – tradičně organizovaná hra a skvělá obrana
  • Norsko – hvězdy jako Erling Haaland a Martin Ødegaard

Domácí atmosféra může vybičovat ke skvělým výkonům Mexičany a milovníci vysokých kurzů mohou zkusit například úspěch Uruguaye, která v nedávné době došla velmi daleko (4. a 5. místo).

TýmTipsportFortunaBetano
Nizozemsko18,0018,0022,00
Norsko33,0027,0025,00
Uruguay65,0065,0075,00
Mexiko60,0080,0055,00
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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