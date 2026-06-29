Kdo vyhraje MS 2026: Aktuální kurzy a favorité MS ve fotbale

Kdo vyhraje MS 2026 Největší favorité podle sázkových kurzů
Sázková kancelář Synot Tip vypsala na celkového vítěze šampionátu kurzy, ve kterých se na prvních dvou místech nacházejí finalisté posledního MS 2022 v Kataru.
- Francie: (kurz 4,15) Francouzský výběr odehrává turnaj pod vedením trenéra Didiera Deschampse, pro kterého se jedná o závěrečnou akci po 14 letech u týmu. Hlavní ofenzivní sílu představuje kapitán Kylian Mbappé, jenž má na svém kontě již 12 branek z předchozích světových šampionátů. Herní projev se opírá o bleskové přechody do útoku a individuální dovednosti hráčů, jako je Michael Olise. Francie postoupila do finále ve čtyřech z posledních sedmi mistrovství světa.
- Argentina: (kurz 4,75) Obhájci titulu pod vedením trenéra Lionela Scaloniho staví na dlouhodobé sehranosti a kvalitě. Tým se vyznačuje schopností kontrolovat tempo hry ve středu pole. Hlavní postavou je osmatřicetiletý Lionel Messi, který nastupuje ke svému šestému mistrovství světa, což je historický rekord. Útočnou fázi doplňují Lautaro Martínez a Julián Álvarez. Defenziva těží ze zkušeností brankáře Emiliana Martíneze.
- Španělsko: (kurz 7,55) Herní styl pod trenérem Luisem de la Fuentem prošel modernizací, kdy tým ustoupil od zdlouhavého držení míče a přešel k přímočařejšímu stylu. Klíčovým prvkem sestavy je záložník Rodri, který plní roli kapitána a organizátora hry ve středu pole. Hlavní ofenzivní hrozbu představují křídelní prostory, kde operují Lamine Yamal a Nico Williams. Yamal zaznamenal v klubové sezóně za Barcelonu 41 bodů za 24 gólů a 17 asistencí. Ofenzivu doplňuje Ferran Torres a produktivní záložníci Mikel Oyarzabal s Mikelem Merinem.
- Anglie: (kurz 7,55) Pod vedením trenéra Thomase Tuchela získala Anglie pevnou taktickou strukturu a herní řád. Výběr se již nespoléhá pouze na individuality, ale na organizovaný defenzivní blok. Anglie prošla kvalifikací s osmi výhrami a osmi čistými konty, čímž vyrovnala historický zápis Jugoslávie z roku 1954. Ofenzivní fázi vede kapitán Harry Kane, držitel evropské Zlaté kopačky za 61 klubových gólů v sezóně. Klíčové role ve středu pole plní Jude Bellingham a Declan Rice.
- Brazílie: (kurz 13,80) Brazílie pod vedením trenéra Carla Ancelottiho kombinuje tradiční technickou vyspělost s organizovanou defenzívou, což v předchozích letech týmu chybělo. Hlavní útočnou zbraní je Vinícius Júnior, kterého dobře doplňuje Matheus Cunha, čeká se, co po zranění předvede Neymar.
|Země
|Kurz Synot Tip
|Francie
|4,15
|Argentina
|4,75
|Španělsko
|7,55
|Anglie
|7,55
|Portugalsko
|11,30
|Brazílie
|13,80
|Nizozemsko
|15,80
|Německo
|19,50
|Kolumbie
|28,10
|USA
|32,00
|Norsko
|37,00
|Maroko
|47,00
|Belgie
|47,00
|Mexiko
|48,00
|Japonsko
|60,00
|Švýcarsko
|74,00
|Ekvádor
|120,00
|Senegal
|120,00
|Kanada
|130,00
|Chorvatsko
|150,00
|Pobřeží slonoviny
|180,00
|Austrálie
|200,00
|Švédsko
|230,00
|Egypt
|230,00
|Rakousko
|240,00
|Alžírsko
|250,00
|Ghana
|300,00
|Kongo
|400,00
|Paraguay
|450,00
|Bosna a Hercegovina
|475,00
|Kapverdy
|500,00
Složení pavouka a další dvojice šestnáctifinále
Rozlosování a výsledky základních skupin určily přesné složení vyřazovacího pavouka pro dalších 32 týmů. První zápas už má svého vítěze, Kanada postoupila do osmifinále po výhře nad Jihoafrickou republikou.
Další dvojice pro šestnáctifinále:
|Země
|Zěmě
|Výsledek
|Jihoafrická republika
|Kanada
|0:1 (Kanada postupuje do osmifinále)
|Brazílie
|Japonsko
|—
|Německo
|Paraguay
|—
|Nizozemsko
|Maroko
|—
|Pobřeží slonoviny
|Norsko
|—
|Francie
|Švédsko
|—
|Mexiko
|Ekvádor
|—
|Anglie
|DR Kongo
|—
|Belgie
|Senegal
|—
|USA
|Bosna a Hercegovina
|—
|Španělsko
|Rakousko
|—
|Portugalsko
|Chorvatsko
|—
|Švýcarsko
|Alžírsko
|—
|Austrálie
|Egypt
|—
|Argentina
|Kapverdy
|—
|Kolumbie
|Ghana
|—
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Historie vítězů MS ve fotbale
Historická data z posledních deseti šampionátů (1986–2022) ukazují rozložení sil mezi evropským a jihoamerickým fotbalem:
- Dominance dvou kontinentů: Tituly z posledních deseti turnajů si rozdělilo pouze šest zemí. Šestkrát vyhrál zástupce Evropy (Německo, Francie, Španělsko, Itálie) a čtyřikrát reprezentant Jižní Ameriky (Argentina, Brazílie).
- Náročnost obhajoby: Aktuální držitel titulu, Argentina, se pokouší o zápis do historie. Úspěšná obhajoba zlatých medailí je na mistrovství světa ojedinělá. V celé historii od roku 1930 se to podařilo pouze dvěma týmům – Itálii (1934 a 1938) a Brazílii (1958 a 1962). Od té doby žádná země titul bezprostředně neobhájila.
- Prodloužení a penalty: Z posledních deseti finálových zápasů se hned pět nerozhodlo v základní hrací době. Dvakrát muselo o vítězi rozhodnout prodloužení (2010, 2014) a třikrát určily mistry světa až pokutové kopy (1994, 2006, 2022).
|Rok
|Hostitelská země
|Vítěz
|Poražený finalista
|Výsledek finále
|2022
|Katar
|Argentina
|Francie
|3:3 (4:2 na pen.)
|2018
|Rusko
|Francie
|Chorvatsko
|4:2
|2014
|Brazílie
|Německo
|Argentina
|1:0 prodl.
|2010
|Jihoafrická republika
|Španělsko
|Nizozemsko
|1:0 prodl.
|2006
|Německo
|Itálie
|Francie
|1:1 (5:3 na pen.)
|2002
|Jižní Korea / Japonsko
|Brazílie
|Německo
|2:0
|1998
|Francie
|Francie
|Brazílie
|3:0
|1994
|USA
|Brazílie
|Itálie
|0:0 (3:2 na pen.)
|1990
|Itálie
|Německo (SRN)
|Argentina
|1:0
|1986
|Mexiko
|Argentina
|Německo (SRN)
|3:2
|Země
|Počet titulů
|Roky získání titulů
|Brazílie
|5
|1958, 1962, 1970, 1994, 2002
|Německo (vč. SRN)
|4
|1954, 1974, 1990, 2014
|Itálie
|4
|1934, 1938, 1982, 2006
|Argentina
|3
|1978, 1986, 2022
|Francie
|2
|1998, 2018
|Uruguay
|2
|1930, 1950
|Anglie
|1
|1966
|Španělsko
|1
|2010