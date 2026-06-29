Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kdo vyhraje MS 2026: Aktuální kurzy a favorité MS ve fotbale

Kristýna Polášková
  13:04

Kylian Mbappé z Francie slaví svůj druhý gól v utkání mistrovství světa proti Iráku. | foto: Reuters

Světový šampionát v Severní Americe vstoupil do vyřazovací fáze. Sázkaři i fanoušci řeší otázku, kdo vyhraje MS 2026. Přinášíme přehled aktuálních kurzů sázkové kanceláře Synot Tip a přesné rozlosování zápasů šestnáctifinále pro největší favority turnaje.

Kdo vyhraje MS 2026 Největší favorité podle sázkových kurzů

Sázková kancelář Synot Tip vypsala na celkového vítěze šampionátu kurzy, ve kterých se na prvních dvou místech nacházejí finalisté posledního MS 2022 v Kataru.

  • Francie: (kurz 4,15) Francouzský výběr odehrává turnaj pod vedením trenéra Didiera Deschampse, pro kterého se jedná o závěrečnou akci po 14 letech u týmu. Hlavní ofenzivní sílu představuje kapitán Kylian Mbappé, jenž má na svém kontě již 12 branek z předchozích světových šampionátů. Herní projev se opírá o bleskové přechody do útoku a individuální dovednosti hráčů, jako je Michael Olise. Francie postoupila do finále ve čtyřech z posledních sedmi mistrovství světa.
  • Argentina: (kurz 4,75) Obhájci titulu pod vedením trenéra Lionela Scaloniho staví na dlouhodobé sehranosti a kvalitě. Tým se vyznačuje schopností kontrolovat tempo hry ve středu pole. Hlavní postavou je osmatřicetiletý Lionel Messi, který nastupuje ke svému šestému mistrovství světa, což je historický rekord. Útočnou fázi doplňují Lautaro Martínez a Julián Álvarez. Defenziva těží ze zkušeností brankáře Emiliana Martíneze.
  • Španělsko: (kurz 7,55) Herní styl pod trenérem Luisem de la Fuentem prošel modernizací, kdy tým ustoupil od zdlouhavého držení míče a přešel k přímočařejšímu stylu. Klíčovým prvkem sestavy je záložník Rodri, který plní roli kapitána a organizátora hry ve středu pole. Hlavní ofenzivní hrozbu představují křídelní prostory, kde operují Lamine Yamal a Nico Williams. Yamal zaznamenal v klubové sezóně za Barcelonu 41 bodů za 24 gólů a 17 asistencí. Ofenzivu doplňuje Ferran Torres a produktivní záložníci Mikel Oyarzabal s Mikelem Merinem.
  • Anglie: (kurz 7,55) Pod vedením trenéra Thomase Tuchela získala Anglie pevnou taktickou strukturu a herní řád. Výběr se již nespoléhá pouze na individuality, ale na organizovaný defenzivní blok. Anglie prošla kvalifikací s osmi výhrami a osmi čistými konty, čímž vyrovnala historický zápis Jugoslávie z roku 1954. Ofenzivní fázi vede kapitán Harry Kane, držitel evropské Zlaté kopačky za 61 klubových gólů v sezóně. Klíčové role ve středu pole plní Jude Bellingham a Declan Rice.
  • Brazílie: (kurz 13,80) Brazílie pod vedením trenéra Carla Ancelottiho kombinuje tradiční technickou vyspělost s organizovanou defenzívou, což v předchozích letech týmu chybělo. Hlavní útočnou zbraní je Vinícius Júnior, kterého dobře doplňuje Matheus Cunha, čeká se, co po zranění předvede Neymar.
Vyhraje Francie? Vsaď si u SynotTip
Kdo vyhraje MS 2026: Kurzy
ZeměKurz Synot Tip
Francie4,15
Argentina4,75
Španělsko7,55
Anglie7,55
Portugalsko11,30
Brazílie13,80
Nizozemsko15,80
Německo19,50
Kolumbie28,10
USA32,00
Norsko37,00
Maroko47,00
Belgie47,00
Mexiko48,00
Japonsko60,00
Švýcarsko74,00
Ekvádor120,00
Senegal120,00
Kanada130,00
Chorvatsko150,00
Pobřeží slonoviny180,00
Austrálie200,00
Švédsko230,00
Egypt230,00
Rakousko240,00
Alžírsko250,00
Ghana300,00
Kongo400,00
Paraguay450,00
Bosna a Hercegovina475,00
Kapverdy500,00

Složení pavouka a další dvojice šestnáctifinále

Rozlosování a výsledky základních skupin určily přesné složení vyřazovacího pavouka pro dalších 32 týmů. První zápas už má svého vítěze, Kanada postoupila do osmifinále po výhře nad Jihoafrickou republikou.

Další dvojice pro šestnáctifinále:

Složení pavouka a další dvojice šestnáctifinále
ZeměZěměVýsledek
Jihoafrická republikaKanada0:1 (Kanada postupuje do osmifinále)
BrazílieJaponsko
NěmeckoParaguay
NizozemskoMaroko
Pobřeží slonovinyNorsko
FrancieŠvédsko
MexikoEkvádor
AnglieDR Kongo
BelgieSenegal
USABosna a Hercegovina
ŠpanělskoRakousko
PortugalskoChorvatsko
ŠvýcarskoAlžírsko
AustrálieEgypt
ArgentinaKapverdy
KolumbieGhana

Bonus pro nové hráče!

Sázka bez rizika 1 000 Kč

Zaregistruj se a získej vstupní bonus až 10 000 Kč + 1 000 Kč jako "první sázku bez rizika".

Chci bonus
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Historie vítězů MS ve fotbale

Historická data z posledních deseti šampionátů (1986–2022) ukazují rozložení sil mezi evropským a jihoamerickým fotbalem:

  • Dominance dvou kontinentů: Tituly z posledních deseti turnajů si rozdělilo pouze šest zemí. Šestkrát vyhrál zástupce Evropy (Německo, Francie, Španělsko, Itálie) a čtyřikrát reprezentant Jižní Ameriky (Argentina, Brazílie).
  • Náročnost obhajoby: Aktuální držitel titulu, Argentina, se pokouší o zápis do historie. Úspěšná obhajoba zlatých medailí je na mistrovství světa ojedinělá. V celé historii od roku 1930 se to podařilo pouze dvěma týmům – Itálii (1934 a 1938) a Brazílii (1958 a 1962). Od té doby žádná země titul bezprostředně neobhájila.
  • Prodloužení a penalty: Z posledních deseti finálových zápasů se hned pět nerozhodlo v základní hrací době. Dvakrát muselo o vítězi rozhodnout prodloužení (2010, 2014) a třikrát určily mistry světa až pokutové kopy (1994, 2006, 2022).
Posledních 10 vítězů MS ve fotbale
RokHostitelská zeměVítězPoražený finalistaVýsledek finále
2022KatarArgentinaFrancie3:3 (4:2 na pen.)
2018RuskoFrancieChorvatsko4:2
2014BrazílieNěmeckoArgentina1:0 prodl.
2010Jihoafrická republikaŠpanělskoNizozemsko1:0 prodl.
2006NěmeckoItálieFrancie1:1 (5:3 na pen.)
2002Jižní Korea / JaponskoBrazílieNěmecko2:0
1998FrancieFrancieBrazílie3:0
1994USABrazílieItálie0:0 (3:2 na pen.)
1990ItálieNěmecko (SRN)Argentina1:0
1986MexikoArgentinaNěmecko (SRN)3:2
Celková bilance zemí podle titulů
ZeměPočet titulůRoky získání titulů
Brazílie51958, 1962, 1970, 1994, 2002
Německo (vč. SRN)41954, 1974, 1990, 2014
Itálie41934, 1938, 1982, 2006
Argentina31978, 1986, 2022
Francie21998, 2018
Uruguay21930, 1950
Anglie11966
Španělsko12010

Získejte bonus

SynotTip
1 000 Kč (až 10 000 Kč za vklad) Chci bonus
Fortuna
1 000 Kč (+ až 5 sázek zdarma) Chci bonus
MerkurXtip
500 Kč (+ 333 zatočení v Casinu) Chci bonus
KingsBet
300 Kč (až 3 000 Kč za vklad) Chci bonus
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Velká cena Rakouska formule 1 2026: program, výsledky, kde závod sledovat

Max Verstappen z Red Bullu hledí na svůj monopost po nehodě ve Velké ceně...

Další zastávkou mistrovství světa formule 1 je Rakousko. Tamní Velká cena patří tradičně k nejrychlejším závodům sezony díky charakteru okruhu Red Bull Ring, který je krátký, technicky náročný a...

Česko - Mexiko v TV: Kde sledovat zápas MS ve fotbale živě

Čeští fotbalisté během občerstvovací pauzy v utkání s Jihoafrickou republikou.

České fotbalisty čeká na mistrovství světa 2026 rozhodující bitva v boji o play off. V posledním utkání skupiny A nastoupí proti domácímu Mexiku a potřebují nutně zvítězit. Kdy a kde můžete zápas...

Norsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Erling Haaland slaví se spoluhráči z Norska vítězství nad Estonskem.

Norové na fotbalovém mistrovství světa hrají po dlouhých osmadvaceti letech. Kam až parta kolem Erlinga Haalanda dojde? Hraje ve skupině I, podívejte se na program, výsledky a celou nominaci.

Nizozemsko - Maroko v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Hráči Nizozemska se radují z úvodního gólu během zápasu proti Tunisku na...

Vyřazovací fáze světového šampionátu v Severní Americe přináší hned v úvodu jedno z nejatraktivnějších utkání celé vyřazovací fáze. V souboji Nizozemsko - Maroko se proti sobě postaví dva týmy z...

29. června 2026  13:14

Kdo vyhraje MS 2026: Aktuální kurzy a favorité MS ve fotbale

Kylian Mbappé z Francie slaví svůj druhý gól v utkání mistrovství světa proti...

Světový šampionát v Severní Americe vstoupil do vyřazovací fáze. Sázkaři i fanoušci řeší otázku, kdo vyhraje MS 2026. Přinášíme přehled aktuálních kurzů sázkové kanceláře Synot Tip a přesné...

29. června 2026  13:04

Německo - Paraguay v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Němečtí fotbalisté po porážce s Ekvádorem.

Vyřazovací boje na mistrovství světa 2026 pokračují pondělním programem. V rámci nového formátu turnaje přinese duel Německo - Paraguay napínavou bitvu o postup do nejlepší šestnáctky. Pro evropského...

29. června 2026  12:33

Siniaková vs. Čeng: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Kateřina Siniaková bojuje na turnaji v Berlíně.

Kateřina Siniaková se v 1. kole Wimbledonu 2026 utká proti oblíbené Čeng Čchin-wen. Podívejte se na kurzy, aktuální formu a kde sledovat zápas živě.

29. června 2026  12:17

Bartůňková vs. Stearnsová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Nikola Bartůňková během zápasu v Berlíně proti Aryně Sabalenkové.

Milovnice útočného tenisu a výletů na síť Nikola Bartůňková změří v 1. kole Wimbledonu síly s agresivní hráčkou od základní čáry Peyton Stearnsovou. Podívejte se na aktuální sázkové kurzy a zjistěte,...

29. června 2026  9:44

Krejčíková vs. Klugmanová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Barbora Krejčíková na trávě v Hertogenboschi

Barbora Krejčíková vstupuje do Wimbledonu 2026 zápasem proti držitelce divoké karty Hannah Klugmanové. Podívejte se na kurzy a kde utkání sledovat živě.

29. června 2026

Muchová vs. Zacharovová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Karolína Muchová se chystá na finále turnaje v Bad Homburgu.

Karolína Muchová zahájí Wimbledon 2026 zápasem proti Anastasiji Zacharovové. Přenese si svou formu z Německa a zvítězí? Podívejte se na aktuální kurzy a kde utkání sledovat živě.

29. června 2026  6:59

Brazílie - Japonsko v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Neymar zahrává roh v zápase proti Skotsku.

První vyřazovací kolo mistrovství světa 2026 atraktivní souboj Brazílie - Japonsko. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos v TV, v jakých sestavách oba týmy pravděpodobně nastoupí a jaká taktická...

28. června 2026  23:41

Viďmanová vs. Pegulaová: Kurzy a kde sledovat Wimbledon 2026 živě

Darja Viďmanová na libereckém turnaji Svijany Open

Darju Viďmanovou čeká při grandslamové premiéře světová čtyřka Jessica Pegulaová. V našem přehledu najdete kurzy a kde sledovat 1. kolo Wimbledonu živě.

28. června 2026  18:33

Velká cena Rakouska formule 1 2026: program, výsledky, kde závod sledovat

Max Verstappen z Red Bullu hledí na svůj monopost po nehodě ve Velké ceně...

Další zastávkou mistrovství světa formule 1 je Rakousko. Tamní Velká cena patří tradičně k nejrychlejším závodům sezony díky charakteru okruhu Red Bull Ring, který je krátký, technicky náročný a...

28. června 2026  17:50

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

MS v hokejbale 2026: program, výsledky a kde sledovat šampionát v Ostravě

Mistrovství světa v hokejbale, momentka z duelu Česko - Švýcarsko.

Letošní mistrovství světa v hokejbale mužů a žen se koná na území České republiky. Světový šampionát organizace ISBHF hostí Ostrava, a to v termínu od 20. do 28. června. Zápasy se hrají v halách...

28. června 2026  17:22

MČR v cyklistice 2026: Program, trasy a favorité, výsledky

Mathias Vacek největší hvězdou mistrovství republiky v silniční cyklistice.

Společné MČR v cyklistice a šampionát SR představuje tradiční vrchol domácí sezony. Od 25. do 28. června se v Uničově a Jeseníku potkají zástupci týmů WorldTour s jezdci z domácích stájí. Závodníci...

28. června 2026  17:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.