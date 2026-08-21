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Kde sledovat italskou Serii A živě: Televizní přenosy a live streamy zdarma

Kristýna Polášková
  12:00

Manuel Locatelli z Juventusu slaví gól z penalty proti Galatasarayi Istanbul. | foto: AP

Italská Serie A patří dlouhodobě k nejvyspělejším a nejsledovanějším fotbalovým soutěžím v Evropě. Nový ročník 2026/27 startuje o víkendu 22. srpna 2026 a fanoušci na českém území mají hned několik možností, jak si užít napínavé bitvy. V tomto průvodci vám ukážeme, kde naladit přímé přenosy v televizi i jak sledovat zápasy na internetu zcela zdarma.
Kde sledovat Serii A
SoutěžItalská fotbalová Serie A
Termín sezóny22. srpna 2026 – 30. května 2027
Televizní přenosySport 1, Sport 2 (placené kanály)
Live streamy (zdarma)Tipsport TV, Chance TV, Betano TV, Fortuna TV

Kde sledovat Serii A v TV: Placené kanály Sport 1 a Sport 2

Výhradní televizní práva pro vysílání Serie A na území České republiky drží i pro sezónu 2026/27 společnost AMC Networks. Všechna klíčová utkání nejvyšší italské soutěže, ale také zápasy italského poháru (Coppa Italia), proto najdete exkluzivně na placených sportovních stanicích Sport 1 a Sport 2.

Oba kanály dnes snadno naladíte nejen v klasické televizi, ale také v mobilních telefonech, tabletech či počítačích v rámci internetového vysílání jednotlivých operátorů.

Live streamy Serie A: Sledujte italský fotbal na internetu zdarma

Pokud nechcete platit za televizní předplatné, můžete využít alternativu v podobě online live streamů u českých sázkových kanceláří. Společnosti Betano, Tipsport, Chance i Fortuna nabízejí ve svých vysílacích platformách přímé přenosy zápasů Serie A. K jejich spuštění stačí splnit jednoduché podmínky.

Harmonogram a formát Serie A 2026/27

Nový ročník nejvyšší italské soutěže odstartuje v sobotu 22. srpna 2026. Úvodní hvizd zazní v 18:30 hned na dvou stadionech – obhájce titulu Inter Milán přivítá před vlastními fanoušky Monzu a souběžně vyzve Udinese celek z Coma.

Hrát se bude standardních 38 kol, poslední proběhne o víkendu končícím v neděli 30. května 2027. Během sezóny jsou hrací časy kvůli televizním přenosům rozprostřeny do různých slotů, nicméně v závěrečném kole se klíčová střetnutí o titul, pohárové příčky i záchranu odehrají ve stejný čas, aby byla zajištěna férovost soutěže.

Čeští fotbalisté v Itálii

  • Martin Vitík: Mladý reprezentační obránce si krok za krokem zvyká na náročný italský fotbal v dresu Boloni.
  • Antonín Barák: Kreativní středopolař je smluvně vázán ve Fiorentině až do léta 2027. Přestože byl během léta velmi blízko transferu na Kypr do APOELu Nikósie, z dohody však na poslední chvíli sešlo.
  • Daniel Fila: Kmenový forvard prvoligových Benátek byl pro tuto sezónu vyslán na zkušenou do Serie B. V týmu Avellina by měl hostovat do června 2027.
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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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