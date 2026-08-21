|Soutěž
|Italská fotbalová Serie A
|Termín sezóny
|22. srpna 2026 – 30. května 2027
|Televizní přenosy
|Sport 1, Sport 2 (placené kanály)
|Live streamy (zdarma)
|Tipsport TV, Chance TV, Betano TV, Fortuna TV
Kde sledovat Serii A v TV: Placené kanály Sport 1 a Sport 2
Výhradní televizní práva pro vysílání Serie A na území České republiky drží i pro sezónu 2026/27 společnost AMC Networks. Všechna klíčová utkání nejvyšší italské soutěže, ale také zápasy italského poháru (Coppa Italia), proto najdete exkluzivně na placených sportovních stanicích Sport 1 a Sport 2.
Oba kanály dnes snadno naladíte nejen v klasické televizi, ale také v mobilních telefonech, tabletech či počítačích v rámci internetového vysílání jednotlivých operátorů.
- CANAL+ (přímá aplikace / web)
- Skylink – klikněte zde / Skylink Live TV
- Telly
- freeSAT
- T-Mobile (Magenta TV)
- Oneplay
Live streamy Serie A: Sledujte italský fotbal na internetu zdarma
Pokud nechcete platit za televizní předplatné, můžete využít alternativu v podobě online live streamů u českých sázkových kanceláří. Společnosti Betano, Tipsport, Chance i Fortuna nabízejí ve svých vysílacích platformách přímé přenosy zápasů Serie A. K jejich spuštění stačí splnit jednoduché podmínky.
Harmonogram a formát Serie A 2026/27
Nový ročník nejvyšší italské soutěže odstartuje v sobotu 22. srpna 2026. Úvodní hvizd zazní v 18:30 hned na dvou stadionech – obhájce titulu Inter Milán přivítá před vlastními fanoušky Monzu a souběžně vyzve Udinese celek z Coma.
Hrát se bude standardních 38 kol, poslední proběhne o víkendu končícím v neděli 30. května 2027. Během sezóny jsou hrací časy kvůli televizním přenosům rozprostřeny do různých slotů, nicméně v závěrečném kole se klíčová střetnutí o titul, pohárové příčky i záchranu odehrají ve stejný čas, aby byla zajištěna férovost soutěže.
Čeští fotbalisté v Itálii
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