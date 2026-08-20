|Soutěž
|Premier League 2026/27 (anglická nejvyšší fotbalová liga)
|Termín sezóny
|21. srpna 2026 – 30. května 2027
|Počet zápasů
|380 utkání
|Úvodní zápas
|Arsenal vs. Coventry City (pátek 21. srpna 2026)
|Oficiální vysílatel
|CANAL+ Sport
Kde naladit Premier League v televizi: Výhradní domov na CANAL+ Sport
Výhradním držitelem kompletních televizních práv pro Českou republiku i Slovensko je prémiová sportovní stanice CANAL+ Sport. Ta divákům garantuje plné pokrytí celé soutěže - v přímých přenosech tak můžete sledovat všech 380 zápasů ročníku.
Program CANAL+ Sport (často doplňovaný o sesterský kanál CANAL+ Action) lze zařadit do televizní nabídky u několika zavedených operátorů:
- CANAL+ (přímá aplikace / web)
- Skylink / Skylink Live TV
- freeSAT
- T-Mobile (Magenta TV)
- Oneplay
Jaké novinky a funkce televizní vysílání nabízí?
Stanice CANAL+ Sport staví své vysílání na špičkovém produkčním servisu, který v mnoha ohledech předčí i nabídku v samotné Velké Británii:
- Originální anglický komentář: K dispozici je druhá volitelná zvuková stopa. Diváci si mohou u všech přímých přenosů jednoduše přepnout na původní britský komentář.
- Konferenční přenosy (multifeed): Při souběžně hraných utkáních nemusíte přepínat mezi jednotlivými kanály. Speciální konferenční režie automaticky servíruje to nejdůležitější dění, šance a góly ze všech stadionů v reálném čase.
- Datová a analytická studia: Zápasy doprovázejí pokročilé statistické přehledy a grafická data. Pořad Match Time nabízí hlubší taktické rozbory za pomoci elektronické tužky i klasická předzápasová a pozápasová studia.
- Fotbalové legendy a experti: Do hodnocení se pravidelně zapojují bývalé reprezentační hvězdy se zkušenostmi ze zahraničí, jako jsou Vladimír Šmicer, Karel Poborský nebo Jiří Jarošík.
- Doprovodné magazíny a pořady: Součástí programu jsou oblíbené formáty jako Premier Club, Fantasy Show, talkshow Big Pete v hlavní roli s Petrem Čechem či dokumentární série (např. Strikers).
Lze sledovat Premier League zdarma?
Častou otázkou fanoušků bývá, zda je možné nejlepší anglický fotbal sledovat bez placeného televizního účtu. Možnosti jsou následující:
Sázkové kanceláře live streamy nevysílají: Žádná ze sázkových kanceláří na českém trhu (Tipsport, Chance, Betano, Fortuna apod.) nedisponuje vysílacími právy pro živé video streamy z Premier League. U sázkovek můžete využít pouze live textové přenosy, grafické matchtrackery se zápasovými statistikami a sázkové kurzy.
Proč se vyhnout pirátským přenosům: Neoficiální internetové streamy přinášejí řadu rizik. Kromě velmi nízké obrazové kvality a neustálého sekání či padání v klíčových fázích utkání představují nebezpečí pro vaše zařízení. Podobné weby jsou často prošpikovány malwarem, viry a podvodnými reklamami.
Oficiální sestřihy a góly zdarma (Highlights): Pokud nemáte možnost sledovat celých 90 minut, nejlepší momenty z každého kola můžete vidět legálně a zdarma:
- YouTube a web CANAL+ Sport: Zveřejňuje kompletní sestřihy všech odehraných zápasů a nejlepších momentů kola.
- Oficiální YouTube kanály klubů: Týmy jako Arsenal, Manchester City, Liverpool či Manchester United nahrávají podrobné sestřihy krátce po odehrání zápasu.
- Oficiální web a aplikace Premier League: Nabízí zkrácené přehledy branek, videoarchivy a podrobné statistiky.