Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kde sledovat Premier League živě v TV a na internetu? Průvodce vysíláním

Kristýna Polášková
  11:00

Brankář Liverpoolu Freddie Woodman zasahuje v utkání s Crystal Palace. | foto: Reuters

Anglická Premier League patří dlouhodobě k nejpopulárnějším fotbalovým soutěžím na světě. V našem přehledu najdete informace o tom, kdo má v Česku vysílací práva, kde jednotlivé zápasy sledovat a jaké možnosti televizního a online vysílání jsou k dispozici.
Základní informace: Premier League 2026/27
SoutěžPremier League 2026/27 (anglická nejvyšší fotbalová liga)
Termín sezóny21. srpna 2026 – 30. května 2027
Počet zápasů380 utkání
Úvodní zápasArsenal vs. Coventry City (pátek 21. srpna 2026)
Oficiální vysílatelCANAL+ Sport

Kde naladit Premier League v televizi: Výhradní domov na CANAL+ Sport

Výhradním držitelem kompletních televizních práv pro Českou republiku i Slovensko je prémiová sportovní stanice CANAL+ Sport. Ta divákům garantuje plné pokrytí celé soutěže - v přímých přenosech tak můžete sledovat všech 380 zápasů ročníku.

Program CANAL+ Sport (často doplňovaný o sesterský kanál CANAL+ Action) lze zařadit do televizní nabídky u několika zavedených operátorů:

  • CANAL+ (přímá aplikace / web)
  • Skylink / Skylink Live TV
  • freeSAT
  • T-Mobile (Magenta TV)
  • Oneplay

Jaké novinky a funkce televizní vysílání nabízí?

Stanice CANAL+ Sport staví své vysílání na špičkovém produkčním servisu, který v mnoha ohledech předčí i nabídku v samotné Velké Británii:

  • Originální anglický komentář: K dispozici je druhá volitelná zvuková stopa. Diváci si mohou u všech přímých přenosů jednoduše přepnout na původní britský komentář.
  • Konferenční přenosy (multifeed): Při souběžně hraných utkáních nemusíte přepínat mezi jednotlivými kanály. Speciální konferenční režie automaticky servíruje to nejdůležitější dění, šance a góly ze všech stadionů v reálném čase.
  • Datová a analytická studia: Zápasy doprovázejí pokročilé statistické přehledy a grafická data. Pořad Match Time nabízí hlubší taktické rozbory za pomoci elektronické tužky i klasická předzápasová a pozápasová studia.
  • Fotbalové legendy a experti: Do hodnocení se pravidelně zapojují bývalé reprezentační hvězdy se zkušenostmi ze zahraničí, jako jsou Vladimír Šmicer, Karel Poborský nebo Jiří Jarošík.
  • Doprovodné magazíny a pořady: Součástí programu jsou oblíbené formáty jako Premier Club, Fantasy Show, talkshow Big Pete v hlavní roli s Petrem Čechem či dokumentární série (např. Strikers).

Lze sledovat Premier League zdarma?

Častou otázkou fanoušků bývá, zda je možné nejlepší anglický fotbal sledovat bez placeného televizního účtu. Možnosti jsou následující:

Sázkové kanceláře live streamy nevysílají: Žádná ze sázkových kanceláří na českém trhu (Tipsport, Chance, Betano, Fortuna apod.) nedisponuje vysílacími právy pro živé video streamy z Premier League. U sázkovek můžete využít pouze live textové přenosy, grafické matchtrackery se zápasovými statistikami a sázkové kurzy.

Proč se vyhnout pirátským přenosům: Neoficiální internetové streamy přinášejí řadu rizik. Kromě velmi nízké obrazové kvality a neustálého sekání či padání v klíčových fázích utkání představují nebezpečí pro vaše zařízení. Podobné weby jsou často prošpikovány malwarem, viry a podvodnými reklamami.

Oficiální sestřihy a góly zdarma (Highlights): Pokud nemáte možnost sledovat celých 90 minut, nejlepší momenty z každého kola můžete vidět legálně a zdarma:

  • YouTube a web CANAL+ Sport: Zveřejňuje kompletní sestřihy všech odehraných zápasů a nejlepších momentů kola.
  • Oficiální YouTube kanály klubů: Týmy jako Arsenal, Manchester City, Liverpool či Manchester United nahrávají podrobné sestřihy krátce po odehrání zápasu.
  • Oficiální web a aplikace Premier League: Nabízí zkrácené přehledy branek, videoarchivy a podrobné statistiky.
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

SynotTip

Bonus
500 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

1. etapa Vuelty 2026: Trať, profil a favorité úvodní časovky v Monaku

Wout van Aert během úvodní časovky v závodě Okolo Švýcarska

Letošní 81. ročník cyklistické Vuelty odstartuje v Monaku. Závod otevře takzvaná Gran Partida v podobě individuální časovky v ulicích Monaka. Na téměř rovinaté, avšak mimořádně technické trati se...

20. srpna 2026

Kde sledovat Premier League živě v TV a na internetu? Průvodce vysíláním

Brankář Liverpoolu Freddie Woodman zasahuje v utkání s Crystal Palace.

Anglická Premier League patří dlouhodobě k nejpopulárnějším fotbalovým soutěžím na světě. V našem přehledu najdete informace o tom, kdo má v Česku vysílací práva, kde jednotlivé zápasy sledovat a...

20. srpna 2026

ME ve volejbale žen 2026: Program zápasů, skupiny, kdy hrají Češky

České volejbalistky slaví svůj bod v zápase proti Japonkám.

Mistrovství Evropy ve volejbale žen se po 29 letech vrací do České republiky, která turnaj naposledy hostila v roce 1997. Skupina B se odehraje v Brně. Společně s Českem pořádají šampionát také...

20. srpna 2026  10:51

Rangers - Jablonec: Kde sledovat Konferenční ligu živě, sázkové kurzy

Jablonecký obránce Martin Cedidla se spoluhráči oslavuje vstřelený gól.

Fotbalisté Jablonce prožívají fantastický vstup do sezony a zabojují o postup do ligové fáze Konferenční ligy. V závěrečném play-off potřebují přejít přes skotské Rangers. První duel se odehraje ve...

20. srpna 2026  10:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.