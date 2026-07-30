Kde sledovat zápas GKS Katowice - MŠK Žilina živě
V odvetě předkola Konferenční ligy 2026/27 přivítá polský celek GKS Katowice na svém stadionu Žilinu. Hraje se ve čtvrtek 30. července od 20:30.
Utkání na stadionu v Katovicích bude řídit maďarský hlavní rozhodčí Bence Csonka s asistenty Norbertem Tóthem a Balázsem Bornemisszou.
- Dějiště: Stadion GKS Katowice, Katovice (Polsko)
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá pro slovenské i české fanoušky stanice STVR Šport, stream nabízí sázková kancelář Tipsport
- Rozhodčí: Bence Csonka (Maďarsko)
- Textový přenos: Pokud nemůžete sledovat obrazový přenos, kompletní průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
- Kurzy: na webu Synotu zde
Aktuální kurzy na zápas Katowice – Žilina
V úvodním střetnutí pod Dubňom sice Žilina inkasovala už v 6. minutě, díky gólům kapitána Miroslava Káčera a obránce Timoteje Hranici však zápas otočila na konečných 2:1. Sázkové kanceláře sice v domácí odvetě favorizují Katovice, nicméně postupové trumfy drží zatím slovenský šampion.
Statistiky mluví jasně ve prospěch ofenzivní síly hostů – Žilina vyslala v posledních pěti zápasech celkem 56 střeleckých pokusů, zatímco Katovice pouze 22. Polskému týmu se navíc nedaří v defenzivě, když inkasoval v každém z posledních tří soutěžních duelu. Žilinský trenér Pavol Staňo nicméně varuje před defenzivními mezerami, které jeho tým předvedl o víkendu v divokém ligovém duelu s Košicemi (4:4). Pozitivní zprávou pro Žilinu je návrat útočníka Daniela Hometa Ruize, který po zranění zvládl vstřelit Košicím dva góly za 30 minut na hřišti.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|23. 7. 2026
|MŠK Žilina – GKS Katowice
|2:1
|Konferenční liga (2. předkolo)
Vzhledem k útočnému ladění Žiliny a nutnosti Katovic dohánět manko se nabízí sázky na to, že se prosadí oba týmy, případně na vyšší počet branek v utkání (Over 2.5). Kompletní nabídku kurzů a LIVE sázek najdete u sázkové kanceláře Synot Tip.
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Výsledky týmů v přípravě a posledních zápasech
Oba celky absolvovaly o víkendu náročné ligové duely. Katovice podlehly Wisle 1:2, zatímco Žilina se rozloučila s diváky po osmigólové remíze 4:4.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|26. 7. 2026
|Wisla – GKS Katowice
|2:1
|Polská Ekstraklasa
|23. 7. 2026
|MŠK Žilina – GKS Katowice
|2:1
|Konferenční liga
|16. 7. 2026
|GKS Katowice – Raków
|1:1
|Přípravný zápas
|11. 7. 2026
|GKS Katowice – S. Rzeszow
|3:1
|Přípravný zápas
|1. 7. 2026
|GKS Katowice – Legnica
|2:0
|Přípravný zápas
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|26. 7. 2026
|MŠK Žilina – Košice
|4:4
|Niké liga
|23. 7. 2026
|MŠK Žilina – GKS Katowice
|2:1
|Konferenční liga
|16. 7. 2026
|MŠK Žilina – Hajduk Split
|2:1
|Přípravný zápas
|9. 7. 2026
|Hajduk Split – MŠK Žilina
|2:0
|Přípravný zápas
|1. 7. 2026
|Pardubice – MŠK Žilina
|2:2
|Přípravný zápas
Kdo čeká na postupujícího do 3. předkola?
Vítěz tohoto dvojzápasu postoupí do 3. předkola Konferenční ligy, kde narazí na úspěšnějšího ze souboje mezi izraelským celkem Hapoel Tel Aviv a bulharským PFC Ludogorec 1945 Razgrad (první zápas ovládl Hapoel 2:0). Poražený tým v evropských pohárech pro letošní sezónu končí.