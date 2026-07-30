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GKS Katowice - MŠK Žilina v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě

Kristýna Polášková
  12:36

Pohled na stadion MŠK Žilina. | foto: ČTK

Fotbalisté MŠK Žilina cestují do Polska s těsným náskokem 2:1 z prvního utkání. Ve čtvrtek 30. července od 20:30 nastoupí na hřišti GKS Katowice v odvetě 2. předkola Konferenční ligy. Podívejte se, kde sledovat utkání živě, jaké jsou předpokládané sestavy a v jaké formě oba týmy do zápasu vstupují.

Kde sledovat zápas GKS Katowice - MŠK Žilina živě

V odvetě předkola Konferenční ligy 2026/27 přivítá polský celek GKS Katowice na svém stadionu Žilinu. Hraje se ve čtvrtek 30. července od 20:30.

Utkání na stadionu v Katovicích bude řídit maďarský hlavní rozhodčí Bence Csonka s asistenty Norbertem Tóthem a Balázsem Bornemisszou.

  • Dějiště: Stadion GKS Katowice, Katovice (Polsko)
    • Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá pro slovenské i české fanoušky stanice STVR Šport, stream nabízí sázková kancelář Tipsport
  • Rozhodčí: Bence Csonka (Maďarsko)
  • Textový přenos: Pokud nemůžete sledovat obrazový přenos, kompletní průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

Aktuální kurzy na zápas Katowice – Žilina

V úvodním střetnutí pod Dubňom sice Žilina inkasovala už v 6. minutě, díky gólům kapitána Miroslava Káčera a obránce Timoteje Hranici však zápas otočila na konečných 2:1. Sázkové kanceláře sice v domácí odvetě favorizují Katovice, nicméně postupové trumfy drží zatím slovenský šampion.

Statistiky mluví jasně ve prospěch ofenzivní síly hostů – Žilina vyslala v posledních pěti zápasech celkem 56 střeleckých pokusů, zatímco Katovice pouze 22. Polskému týmu se navíc nedaří v defenzivě, když inkasoval v každém z posledních tří soutěžních duelu. Žilinský trenér Pavol Staňo nicméně varuje před defenzivními mezerami, které jeho tým předvedl o víkendu v divokém ligovém duelu s Košicemi (4:4). Pozitivní zprávou pro Žilinu je návrat útočníka Daniela Hometa Ruize, který po zranění zvládl vstřelit Košicím dva góly za 30 minut na hřišti.

Vzájemné zápasy
DatumZápasSkóreSoutěž
23. 7. 2026MŠK Žilina – GKS Katowice2:1Konferenční liga (2. předkolo)

Vzhledem k útočnému ladění Žiliny a nutnosti Katovic dohánět manko se nabízí sázky na to, že se prosadí oba týmy, případně na vyšší počet branek v utkání (Over 2.5). Kompletní nabídku kurzů a LIVE sázek najdete u sázkové kanceláře Synot Tip.

GKS Katowice 1,67 remíza 4,12
MŠK Žilina 4,84

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Výsledky týmů v přípravě a posledních zápasech

Oba celky absolvovaly o víkendu náročné ligové duely. Katovice podlehly Wisle 1:2, zatímco Žilina se rozloučila s diváky po osmigólové remíze 4:4.

GKS Katowice
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
26. 7. 2026Wisla – GKS Katowice2:1Polská Ekstraklasa
23. 7. 2026MŠK Žilina – GKS Katowice2:1Konferenční liga
16. 7. 2026GKS Katowice – Raków1:1Přípravný zápas
11. 7. 2026GKS Katowice – S. Rzeszow3:1Přípravný zápas
1. 7. 2026GKS Katowice – Legnica2:0Přípravný zápas
MŠK Žilina
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
26. 7. 2026MŠK Žilina – Košice4:4Niké liga
23. 7. 2026MŠK Žilina – GKS Katowice2:1Konferenční liga
16. 7. 2026MŠK Žilina – Hajduk Split2:1Přípravný zápas
9. 7. 2026Hajduk Split – MŠK Žilina2:0Přípravný zápas
1. 7. 2026Pardubice – MŠK Žilina2:2Přípravný zápas

Kdo čeká na postupujícího do 3. předkola?

Vítěz tohoto dvojzápasu postoupí do 3. předkola Konferenční ligy, kde narazí na úspěšnějšího ze souboje mezi izraelským celkem Hapoel Tel Aviv a bulharským PFC Ludogorec 1945 Razgrad (první zápas ovládl Hapoel 2:0). Poražený tým v evropských pohárech pro letošní sezónu končí.

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GKS Katowice - MŠK Žilina v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě

Pohled na stadion MŠK Žilina.

Fotbalisté MŠK Žilina cestují do Polska s těsným náskokem 2:1 z prvního utkání. Ve čtvrtek 30. července od 20:30 nastoupí na hřišti GKS Katowice v odvetě 2. předkola Konferenční ligy. Podívejte se,...

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