Kdy a kde sledovat zápas Katar vs. Švýcarsko?
Zápas skupiny B mezi Katarem a Švýcarskem se odehraje v sobotu 13. června 2026 od 21:00 večer, a to na Levi’s Stadium v americkém San Franciscu. Přímý přenos zajišťuje ČT Sport, v obraze můžete být i díky textovému online přenosu na iDNES.cz.
|Datum:
|sobota 13. června 2026 od 21:00
|Dějiště:
|Levi’s Stadium, San Francisco, USA
|TV přenos:
|ČT Sport
Aktuální kurzy Švýcarsko – Katar na MS 2026
Podle bookmakerů Synotu jsou Švýcaři největšími favority celého třetího hracího dne s kurzem jen okolo 1,20. To znamená, že pokud byste si vsadili 1000 Kč, vyhrajete 1200 Kč a čistý zisk bude tedy 200 Kč.
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Katar by rád získal první body na MS
Fotbalová reprezentace Kataru zažila před čtyřmi lety velkou premiéru, tehdy se však Mistrovství světa konalo právě v tomto státě. Tentokrát si postup museli hráči vybojovat.
V poměrně složitém asijském kvalifikačním systému sehrál Katar celkem 18 zápasů, poté absolvovali hráči ještě Arabský pohár. Poslední přípravu sehráli proti Irsku (0:1) a Salvadoru (0:0).
Jasný outsider skupiny by rád připsal body, na domácím MS totiž skončil se skóre 1:7 jasně poslední. Španělský trenér Julen Lopetegui má v sestavě výhradně hráče katarské soutěže, jedinou výjimkou je Homam Ahmed z druholigového španělského celku Cultural Leonesa.
Předpokládaná sestava Kataru
Abunada – Al Amin, Khoukhi, Pedro Miguel, Al Oui – Fathi, Laye, Gaber – Edmilson Junior, Afif, Abdurisag
|Datum
|Zápas
|Skóre
|6. června
|Katar – Salvador
|0:0
|28. května
|Irsko – Katar
|1:0
Švýcaři konečně chtějí projít přes osmifinále
Švýcarsko se dokázalo kvalifikovat na každý šampionát od roku 2006, stále se však nedaří projít přes osmifinálovou fázi, ve které tato reprezentace skončila na třech posledních MS. To by chtěl letošní výběr trenéra Murata Yakina konečně změnit.
V kvalifikační skupině potvrdili proti Kosovu, Slovinsku a Švédsku roli favoritů, zvládli ji se ziskem čtrnácti bodů a skóre 14:2.
Kapitánem je velezkušený Granit Xhaka, góly by měl dávat hlavně Breel Embolo, opora francouzského Rennes. Poslední přípravné duely dopadly pro Švýcary vítězstvím nad Jordánskem (4:1) a remízou s Austrálií (1:1).
Předpokládná sestava Švýcarska
Kobel – Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez – Freuler, Xhaka – Ndoye, Aebischer, Vargas – Embolo
|Datum
|Zápas
|Skóre
|6. června
|Švýcarsko – Austrálie
|1:1
|31. května
|Švýcarsko – Jordánsko
|4:1
|31. března
|Norsko – Švýcarsko
|0:0
|27. března
|Švýcarsko – Německo
|3:4
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Vzájemné zápasy Katar vs. Švýcarsko
Tyto týmy se potkaly pouze jednou, a to v přípravném utkání před téměř osmi lety. Celek z Arabského poloostrova překvapivě dokázal zvítězit 1:0, to ale Švýcaři dnes rozhodně nebudou chtít zopakovat.
|Datum
|Soutěž
|Domácí
|Hosté
|Skóre
|14. 11. 2018
|příprava
|Švýcarsko
|Katar
|0:1