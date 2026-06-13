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Katar - Švýcarsko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

  17:48
Švýcarsko jde do svého prvního zápasu na MS 2026 v roli favorita, ve skupině B se totiž utká s Katarem. Přečtěte si, kde zápas sledovat a jaké jsou sestavy.

Kapitán Švýcarska Granit Xhaka před zápasem s Itálií. | foto: Reuters

Kdy a kde sledovat zápas Katar vs. Švýcarsko?

Zápas skupiny B mezi Katarem a Švýcarskem se odehraje v sobotu 13. června 2026 od 21:00 večer, a to na Levi’s Stadium v americkém San Franciscu. Přímý přenos zajišťuje ČT Sport, v obraze můžete být i díky textovému online přenosu na iDNES.cz.

Datum:sobota 13. června 2026 od 21:00
Dějiště:Levi’s Stadium, San Francisco, USA
TV přenos:ČT Sport

Aktuální kurzy Švýcarsko – Katar na MS 2026

Podle bookmakerů Synotu jsou Švýcaři největšími favority celého třetího hracího dne s kurzem jen okolo 1,20. To znamená, že pokud byste si vsadili 1000 Kč, vyhrajete 1200 Kč a čistý zisk bude tedy 200 Kč.

V kurzové nabídce je však mnohem více příležitostí, pro zájemce budou připraveny i LIVE sázky.

Katar by rád získal první body na MS

Fotbalová reprezentace Kataru zažila před čtyřmi lety velkou premiéru, tehdy se však Mistrovství světa konalo právě v tomto státě. Tentokrát si postup museli hráči vybojovat.

V poměrně složitém asijském kvalifikačním systému sehrál Katar celkem 18 zápasů, poté absolvovali hráči ještě Arabský pohár. Poslední přípravu sehráli proti Irsku (0:1) a Salvadoru (0:0).

Jasný outsider skupiny by rád připsal body, na domácím MS totiž skončil se skóre 1:7 jasně poslední. Španělský trenér Julen Lopetegui má v sestavě výhradně hráče katarské soutěže, jedinou výjimkou je Homam Ahmed z druholigového španělského celku Cultural Leonesa.

Předpokládaná sestava Kataru

Abunada – Al Amin, Khoukhi, Pedro Miguel, Al Oui – Fathi, Laye, Gaber – Edmilson Junior, Afif, Abdurisag

Příprava Kataru na MS ve fotbale 2026
DatumZápasSkóre
6. červnaKatar – Salvador0:0
28. květnaIrsko – Katar1:0

Katarští fotbalisté střídají, Hassan Al-Haydos (10) jde do hry za Yusufa Abdurisaga.

Švýcaři konečně chtějí projít přes osmifinále

Švýcarsko se dokázalo kvalifikovat na každý šampionát od roku 2006, stále se však nedaří projít přes osmifinálovou fázi, ve které tato reprezentace skončila na třech posledních MS. To by chtěl letošní výběr trenéra Murata Yakina konečně změnit.

V kvalifikační skupině potvrdili proti Kosovu, Slovinsku a Švédsku roli favoritů, zvládli ji se ziskem čtrnácti bodů a skóre 14:2.

Kapitánem je velezkušený Granit Xhaka, góly by měl dávat hlavně Breel Embolo, opora francouzského Rennes. Poslední přípravné duely dopadly pro Švýcary vítězstvím nad Jordánskem (4:1) a remízou s Austrálií (1:1).

Předpokládná sestava Švýcarska

Kobel – Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez – Freuler, Xhaka – Ndoye, Aebischer, Vargas – Embolo

Příprava Švýcarska na MS ve fotbale 2026
DatumZápasSkóre
6. červnaŠvýcarsko – Austrálie1:1
31. květnaŠvýcarsko – Jordánsko4:1
31. březnaNorsko – Švýcarsko0:0
27. březnaŠvýcarsko – Německo3:4

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Vzájemné zápasy Katar vs. Švýcarsko

Tyto týmy se potkaly pouze jednou, a to v přípravném utkání před téměř osmi lety. Celek z Arabského poloostrova překvapivě dokázal zvítězit 1:0, to ale Švýcaři dnes rozhodně nebudou chtít zopakovat.

Vzájemné zápasy Švýcarska a Kataru
DatumSoutěžDomácíHostéSkóre
14. 11. 2018přípravaŠvýcarskoKatar0:1

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