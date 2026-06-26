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Kapverdy - Saudská Arábie v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kristýna Polášková
  15:25

Kevin Pina z Kapverd (vpředu) po svém gólu proti Uruguayi. | foto: Reuters

Závěrečný zápas základní skupiny H na fotbalovém mistrovství světa 2026 přinese souboj Kapverdy - Saúdská Arábie. Africký debutant sahá po historickém postupu, ve hře je i arabský celek. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos v TV, v jakých sestavách oba týmy pravděpodobně nastoupí a jaké statistiky provázejí tento klíčový duel.

Aktuální kurzy na zápas

Bookmakeři sázkové kanceláře Synot považují toto utkání za vyrovnané. Kapverdy jsou brány jako mírný favorit. Vedle klasických sázek bude k dispozici také široká nabídka LIVE příležitostí přímo v průběhu utkání.

Kapverdy 2,78 remíza 3,33
Saudská Arábie 2,78

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Sledujte zápas Kapverdy - Saúdská Arábie živě v TV

Utkání třetího kola skupiny H se odehraje v pátek 26. června 2026 od 2:00 v noci našeho středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je NRG Stadium v americkém Houstonu. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: pátek 26. června 2026 od 2:00 (SELČ)
  • Dějiště: NRG Stadium, Houston, USA
  • TV přenos: Nova Action
  • Rozhodčí: Francois Letexier (Francie)

Kapverdy prožívají pohádkový debut

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Reprezentace Kapverd, malé ostrovní země s přibližně 530 tisíci obyvateli, se stala největší senzací letošního šampionátu. Po šokující bezbrankové remíze se Španělskem dokázali svěřenci trenéra Bubisty sehrát divokou partii s Uruguayí (2:2), kde bod v závěru zachraňoval střídající Hélio Varela. Kapverdy jsou prvním debutantem od roku 2002 (kdy se to povedlo Senegalu), který v úvodních dvou zápasech na MS neprohrál. K jistotě postupu do osmifinále jim stačí zvítězit, za určitých okolností jim však může stačit i bod.

Africký tým se však musí popasovat s citelným oslabením v obraně. Kvůli dvěma žlutým kartám dostal stopku levý obránce Sidney Lopes Cabral. Kvůli zranění navíc z minulého duelu předčasně odstoupil záložník Telmo Arcanjo. Otazník stále visí nad startem Jovaneho Cabrala.

Předpokládaná sestava Kapverd

Vozinha – Moreira, Lopes, Borges, Paulo – L. Duarte, Pina, Monteiro – Mendes, Benchimol, Rodrigues

Poslední odehrané zápasy Kapverd v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
22. červnaUruguay – Kapverdy2:2MS ve fotbale (Skupina H)
15. červnaŠpanělsko – Kapverdy0:0MS ve fotbale (Skupina H)
6. červnaKapverdy – Bermudy3:0Přátelský zápas
31. květnaKapverdy – Srbsko3:0Přátelský zápas

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Saúdská Arábie musí po debaklu se Španěly vyhrát

Fotbalisté Saúdské Arábie nemají na co čekat. Po solidní úvodní remíze 1:1 s Uruguayí totiž v minulém kole nestačii proti rozjetému Španělsku, kterému podlehli vysoko 0:4. Pokud chtějí svěřenci trenéra Georgiose Donise pomýšlet na postup, musí Kapverdy porazit, jakýkoliv jiný výsledek pro ně znamená konec na turnaji.

Předpokládaná sestava Saúdské Arábie

Al Owais – Abdulhamid, Al Amri, Al Tambakti, Al Harbi – Al Shamat, Kanno, Al Khaibari, Al Dawsari – Al Buraikan, Al Juwayr

Poslední odehrané zápasy Saúdské Arábie v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
21. červnaŠpanělsko – Saúdská Arábie4:0MS ve fotbale (Skupina H)
16. června Saúdská Arábie – Uruguay1:1MS ve fotbale (Skupina H)
10. červnaSenegal – Saúdská Arábie0:0Přátelský zápas
6. června Saúdská Arábie – Portoriko3:0Přátelský zápas

Vzájemné zápasy

Páteční střetnutí v Houstonu bude pro oba národní týmyy premiérou, protože se v historii ještě nikdy neutkaly. Saúdská Arábie má však s africkými soupeři na MS historicky dobrou bilanci – z pěti dosavadních duelů prohrála pouze jediný (v roce 2002 s Kamerunem), dvakrát vyhrála a dvakrát remizovala.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

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