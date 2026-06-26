Kapverdy - Saudská Arábie v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

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Bookmakeři sázkové kanceláře Synot považují toto utkání za vyrovnané. Kapverdy jsou brány jako mírný favorit. Vedle klasických sázek bude k dispozici také široká nabídka LIVE příležitostí přímo v průběhu utkání.
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Sledujte zápas Kapverdy - Saúdská Arábie živě v TV
Utkání třetího kola skupiny H se odehraje v pátek 26. června 2026 od 2:00 v noci našeho středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je NRG Stadium v americkém Houstonu. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: pátek 26. června 2026 od 2:00 (SELČ)
- Dějiště: NRG Stadium, Houston, USA
- TV přenos: Nova Action
- Rozhodčí: Francois Letexier (Francie)
Kapverdy prožívají pohádkový debut
Reprezentace Kapverd, malé ostrovní země s přibližně 530 tisíci obyvateli, se stala největší senzací letošního šampionátu. Po šokující bezbrankové remíze se Španělskem dokázali svěřenci trenéra Bubisty sehrát divokou partii s Uruguayí (2:2), kde bod v závěru zachraňoval střídající Hélio Varela. Kapverdy jsou prvním debutantem od roku 2002 (kdy se to povedlo Senegalu), který v úvodních dvou zápasech na MS neprohrál. K jistotě postupu do osmifinále jim stačí zvítězit, za určitých okolností jim však může stačit i bod.
Africký tým se však musí popasovat s citelným oslabením v obraně. Kvůli dvěma žlutým kartám dostal stopku levý obránce Sidney Lopes Cabral. Kvůli zranění navíc z minulého duelu předčasně odstoupil záložník Telmo Arcanjo. Otazník stále visí nad startem Jovaneho Cabrala.
Předpokládaná sestava Kapverd
Vozinha – Moreira, Lopes, Borges, Paulo – L. Duarte, Pina, Monteiro – Mendes, Benchimol, Rodrigues
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|22. června
|Uruguay – Kapverdy
|2:2
|MS ve fotbale (Skupina H)
|15. června
|Španělsko – Kapverdy
|0:0
|MS ve fotbale (Skupina H)
|6. června
|Kapverdy – Bermudy
|3:0
|Přátelský zápas
|31. května
|Kapverdy – Srbsko
|3:0
|Přátelský zápas
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Saúdská Arábie musí po debaklu se Španěly vyhrát
Fotbalisté Saúdské Arábie nemají na co čekat. Po solidní úvodní remíze 1:1 s Uruguayí totiž v minulém kole nestačii proti rozjetému Španělsku, kterému podlehli vysoko 0:4. Pokud chtějí svěřenci trenéra Georgiose Donise pomýšlet na postup, musí Kapverdy porazit, jakýkoliv jiný výsledek pro ně znamená konec na turnaji.
Předpokládaná sestava Saúdské Arábie
Al Owais – Abdulhamid, Al Amri, Al Tambakti, Al Harbi – Al Shamat, Kanno, Al Khaibari, Al Dawsari – Al Buraikan, Al Juwayr
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|21. června
|Španělsko – Saúdská Arábie
|4:0
|MS ve fotbale (Skupina H)
|16. června
|Saúdská Arábie – Uruguay
|1:1
|MS ve fotbale (Skupina H)
|10. června
|Senegal – Saúdská Arábie
|0:0
|Přátelský zápas
|6. června
|Saúdská Arábie – Portoriko
|3:0
|Přátelský zápas
Vzájemné zápasy
Páteční střetnutí v Houstonu bude pro oba národní týmyy premiérou, protože se v historii ještě nikdy neutkaly. Saúdská Arábie má však s africkými soupeři na MS historicky dobrou bilanci – z pěti dosavadních duelů prohrála pouze jediný (v roce 2002 s Kamerunem), dvakrát vyhrála a dvakrát remizovala.