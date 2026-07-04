Kanada - Maroko v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Aktuální kurzy na zápas
Sázková kancelář SynotTip favorizuje Maroko. Afričané mají potřebné zkušenosti z minulého šampionátu a disponují velmi silnou ofenzivou. Kanada však hraje před zaplněnými stadiony v Severní Americe a požene ji kupředu bouřlivá divácká kulisa. Vítěz tohoto střetnutí se ve čtvrtfinále utká s lepším z dvojice Francie - Paraguay. Vedle předzápasových kurzů bude k dispozici kompletní nabídka LIVE sázek.
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Sledujte zápas Kanada – Maroko živě v TV
Osmifinálový duel se odehraje v sobotu 4. července 2026 od 19:00 SELČ. Dějištěm zápasu je NRG Stadium v texaském Houstonu v USA. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: sobota 4. července 2026 od 19:00 (SELČ)
- Dějiště: NRG Stadium, Houston, Texas, USA
- TV přenos: ČT Sport
- Rozhodčí: Michael Oliver (Anglie)
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Kanada píše historii, Marschův výběr trápí neproměňování šancí
Pro javorové listy je letošní mistrovství světa turnajem splněných snů. Svěřenci trenéra Jesseho Marsche získali na šampionátu svůj vůbec první historický bod, následně první výhru proti Kataru (6:0) a ze druhého místa skupiny B poprvé postoupili do play-off. Historické maximum pak ještě vylepšili v šestnáctifinále, kde po dramatickém závěru přetlačili Jihoafrickou republiku 1:0 díky pozdní trefě Stephena Eustáquia. Marsch ale otevřeně přiznává, že Maroko pro ně bude dosud nejtěžším testem. Kanadu navíc trápí produktivita – kromě demolice oslabeného Kataru neproměnila už 11 velkých šancí, což pocítila zejména v zápasech se Švýcarskem a Bosnou.
Velkým tématem je zdravotní stav Alphonsa Daviese. Hvězda Bayernu Mnichov kvůli přetrvávajícím kondičním potížím naskočila proti Jižní Africe až v 75. minutě z lavičky a je možné, že i tentokrát začne jako střídající hráč.
Předpokládaná sestava Kanady
Crépeau – Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea – Buchanan, Saliba, Eustáquio, Millar – Oluwaseyi, David
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|28. června
|Jihoafrická republika – Kanada
|0:1
|Šestnáctifinále
|24. června
|Švýcarsko – Kanada
|2:1
|Základní skupina B
|19. června
|Kanada – Katar
|6:0
|Základní skupina B
Maroko touží po dalším hlubokém runu, pálí nová posila Bayernu
Marocký národní tým pod vedením Mohameda Ouahbiho potvrzuje, že jeho semifinálová účast na MS 2022 v Kataru nebyla náhodná. Skupinou C prošlo bez porážky se ziskem 7 bodů, když dokázalo remizovat s Brazílií (1:1) a porazit Skotsko (1:0) i Haiti (4:2). V šestnáctifinále pak zvládlo drama proti Nizozemsku – v závěru srovnalo na 1:1 a v penaltovém rozstřelu zvítězili 3:2.
Hvězdou týmu i turnaje je Ismael Saibari. Nová posila Bayernu Mnichov vstřelila na šampionátu už tři branky a byla to právě ona, kdo chladnokrevně proměnil rozhodující penaltu proti Nizozemcům. Kvalitu do hry vnáší také Brahim Díaz z Realu Madrid, autor dvou turnajových asistencí, a Bilal El Khannouss. Jediným otazníkem v marockém táboře je stoper Chadi Riad, který musel v minulém zápase střídat kvůli zranění.
Předpokládaná sestava Maroka
Bono – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – Bouaddi, El Aynaoui – Díaz, Ounahi, El Khannouss – Saibari
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|30. června
|Nizozemsko – Maroko
|1:1 (2:3 pen.)
|Šestnáctifinále
|25. června
|Maroko – Haiti
|4:2
|Základní skupina C
|20. června
|Skotsko – Maroko
|0:1
|Základní skupina C
Vzájemné zápasy
Oba celky se spolu v historii utkaly celkem čtyřikrát. Bilance hovoří jasně pro afrického šampiona, který se radoval ze tří vítězství, zatímco jeden duel skončil remízou. Kanada nedokázala Maroko porazit ani jednou. Velmi čerstvou vzpomínkou je jejich vzájemný zápas ze základní skupiny mistrovství světa 2022 v Kataru, kde Maročané zvítězili 2:1.