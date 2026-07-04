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Kanada - Maroko v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kristýna Polášková
  17:27

Marocký útočník Ismael Saibárí se diví a diví... | foto: Reuters

Osmifinále fotbalového MS pokračuje zajímavým soubojem Kanada - Maroko. Domácí spolupořadatel prožívá skvělý turnaj, nyní ho však čeká semifinalista z minulého šampionátu. Přečtěte si, kde sledovat utkání živě v TV, jaké jsou pravděpodobné sestavy i co ukazují sázkové kurzy.

Aktuální kurzy na zápas

Sázková kancelář SynotTip favorizuje Maroko. Afričané mají potřebné zkušenosti z minulého šampionátu a disponují velmi silnou ofenzivou. Kanada však hraje před zaplněnými stadiony v Severní Americe a požene ji kupředu bouřlivá divácká kulisa. Vítěz tohoto střetnutí se ve čtvrtfinále utká s lepším z dvojice Francie - Paraguay. Vedle předzápasových kurzů bude k dispozici kompletní nabídka LIVE sázek.

Kanada 5,59 remíza 3,5
Maroko 1,8

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Sledujte zápas Kanada – Maroko živě v TV

Osmifinálový duel se odehraje v sobotu 4. července 2026 od 19:00 SELČ. Dějištěm zápasu je NRG Stadium v texaském Houstonu v USA. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: sobota 4. července 2026 od 19:00 (SELČ)
  • Dějiště: NRG Stadium, Houston, Texas, USA
  • TV přenos: ČT Sport
  • Rozhodčí: Michael Oliver (Anglie)

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Kanada píše historii, Marschův výběr trápí neproměňování šancí

Pro javorové listy je letošní mistrovství světa turnajem splněných snů. Svěřenci trenéra Jesseho Marsche získali na šampionátu svůj vůbec první historický bod, následně první výhru proti Kataru (6:0) a ze druhého místa skupiny B poprvé postoupili do play-off. Historické maximum pak ještě vylepšili v šestnáctifinále, kde po dramatickém závěru přetlačili Jihoafrickou republiku 1:0 díky pozdní trefě Stephena Eustáquia. Marsch ale otevřeně přiznává, že Maroko pro ně bude dosud nejtěžším testem. Kanadu navíc trápí produktivita – kromě demolice oslabeného Kataru neproměnila už 11 velkých šancí, což pocítila zejména v zápasech se Švýcarskem a Bosnou.

Velkým tématem je zdravotní stav Alphonsa Daviese. Hvězda Bayernu Mnichov kvůli přetrvávajícím kondičním potížím naskočila proti Jižní Africe až v 75. minutě z lavičky a je možné, že i tentokrát začne jako střídající hráč.

Předpokládaná sestava Kanady

Crépeau – Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea – Buchanan, Saliba, Eustáquio, Millar – Oluwaseyi, David

Poslední odehrané zápasy Kanady na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
28. června Jihoafrická republika – Kanada0:1Šestnáctifinále
24. června Švýcarsko – Kanada2:1Základní skupina B
19. června Kanada – Katar6:0Základní skupina B

Maroko touží po dalším hlubokém runu, pálí nová posila Bayernu

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Marocký národní tým pod vedením Mohameda Ouahbiho potvrzuje, že jeho semifinálová účast na MS 2022 v Kataru nebyla náhodná. Skupinou C prošlo bez porážky se ziskem 7 bodů, když dokázalo remizovat s Brazílií (1:1) a porazit Skotsko (1:0) i Haiti (4:2). V šestnáctifinále pak zvládlo drama proti Nizozemsku – v závěru srovnalo na 1:1 a v penaltovém rozstřelu zvítězili 3:2.

Hvězdou týmu i turnaje je Ismael Saibari. Nová posila Bayernu Mnichov vstřelila na šampionátu už tři branky a byla to právě ona, kdo chladnokrevně proměnil rozhodující penaltu proti Nizozemcům. Kvalitu do hry vnáší také Brahim Díaz z Realu Madrid, autor dvou turnajových asistencí, a Bilal El Khannouss. Jediným otazníkem v marockém táboře je stoper Chadi Riad, který musel v minulém zápase střídat kvůli zranění.

Předpokládaná sestava Maroka

Bono – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – Bouaddi, El Aynaoui – Díaz, Ounahi, El Khannouss – Saibari

Poslední odehrané zápasy Maroka na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
30. června Nizozemsko – Maroko1:1 (2:3 pen.)Šestnáctifinále
25. června Maroko – Haiti4:2Základní skupina C
20. června Skotsko – Maroko0:1Základní skupina C

Vzájemné zápasy

Oba celky se spolu v historii utkaly celkem čtyřikrát. Bilance hovoří jasně pro afrického šampiona, který se radoval ze tří vítězství, zatímco jeden duel skončil remízou. Kanada nedokázala Maroko porazit ani jednou. Velmi čerstvou vzpomínkou je jejich vzájemný zápas ze základní skupiny mistrovství světa 2022 v Kataru, kde Maročané zvítězili 2:1.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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