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Kanada – Katar v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kamil Jurek
  9:00
Ve druhém kole skupiny B se utkají Kanada a Katar. Kdo je favorit, jaké jsou kurzy a kde utkání sledovat živě?

Kanadský útočník Cyle Larin prolomil domácí smůlu v zakončení a vyrovnává úvodní klání pořadatelské země s Bosnou na fotbalovém mistrovství světa na 1:1. | foto: Reuters

Kanada 1,31 remíza 6,03
Katar 11,01

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Kdy a kde sledovat zápas Kanada vs. Katar na MS 2026?

Jeden zklamal, druhý překvapil. Nyní si Kanada a Katar zahrají proti sobě, a to v pátek 19. června od 0:00 v noci. Živého vysílání se v TV tentokrát ujímá hlavní kanál Novy. K dispozici je i online textový přenos na iDNES.cz.

Datum:pátek 19. června 2026 od 0:00
Dějiště:BC Place, Vancouver, Kanada
Rozhodčí:Cristián Garay (Chile)
TV přenos:Nova

Kanada proti Bosně nakonec uhrála bod

Reprezentace Kanady nemusela jako hostitelská země hrát kvalifikaci, stihla tedy spoustu přípravných duelů. Od září loňského roku absolvovali hráči celkem 11 zápasů a prohráli pouze s Austrálií.

Vstup do MS ale Kanaďanům nevyšel podle představ. S Bosnou totiž od 21. minuty prohrávali, stav dokázal po velké převaze srovnat až střídající Cyle Larin, který byl tou dobou na hřišti jen chvíli.

V posledních patnácti minutách už se skóre neměnilo, tentokrát už si ale výběr trenéra Jesse Marsche nemůže dovolit prohrát. Je ještě výraznějším favoritem než proti Bosně.

Kanada na MS ve fotbale 2026: program, soupiska, hvězdy i historie

Předpokládaná sestava Kanady

Crepeau – Laryea, Cornelius, De Fougerolles, Johnston – Millar, Eustaqio, Kone, Ahmed – Larin, David

Zápasy Kanady na MS ve fotbale 2026
DatumZápasVýsledek
12. 6.Kanada – Bosna a Hercegovina1:1

Pedro Miguel z Kataru slaví vyrovnání svého týmu v závěru utkání se Švýcarskem.

Podceňovaný Katar urval remízu se Švýcary

Fotbalisté Kataru odehráli v kvalifikačních supinách celkem 18 zápasů, nakonec se jim ale podařilo na turnaj dostat. A už nyní mají lepší výsledek, než doma před čtyřmi lety.

Proti Švýcarům byli Katařané obrovskými outsidery a na hřišti to bylo znát, od 17. minuty navíc prohrávali. Skóre však udrželi a odměnou jim byl vyrovnávací gól, když si Miro Muheim strazil v 94. minutě míč do vlastní branky.

Katar si tak připsal historicky první bod a určitě by rád nezůstal jen u něj, bude to však mít znovu velmi těžké.

Předpokládaná sestava Kataru

Abunada – Al Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Al Amin – Gaber, Fathi, Laye – Edmilson Junior, Abdurisag, Afif

Zápasy Kataru na MS ve fotbale 2026
DatumZápasVýsledek
13. 6.Katar – Švýcarsko1:1

Vzájemné zápasy Kanada vs. Katar

Tyto týmy se zatím potkaly jen v jediném zápase, a to během přípravy před čtyřmi lety. Kanada tehdy potvrdila roli favorita.

Vzájemné zápasy Kanady a Kataru
DatumZápasVýsledek
23. 9. 2022Kanada – Katar2:0
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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