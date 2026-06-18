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Kdy a kde sledovat zápas Kanada vs. Katar na MS 2026?
Jeden zklamal, druhý překvapil. Nyní si Kanada a Katar zahrají proti sobě, a to v pátek 19. června od 0:00 v noci. Živého vysílání se v TV tentokrát ujímá hlavní kanál Novy. K dispozici je i online textový přenos na iDNES.cz.
|Datum:
|pátek 19. června 2026 od 0:00
|Dějiště:
|BC Place, Vancouver, Kanada
|Rozhodčí:
|Cristián Garay (Chile)
|TV přenos:
|Nova
Kanada proti Bosně nakonec uhrála bod
Reprezentace Kanady nemusela jako hostitelská země hrát kvalifikaci, stihla tedy spoustu přípravných duelů. Od září loňského roku absolvovali hráči celkem 11 zápasů a prohráli pouze s Austrálií.
Vstup do MS ale Kanaďanům nevyšel podle představ. S Bosnou totiž od 21. minuty prohrávali, stav dokázal po velké převaze srovnat až střídající Cyle Larin, který byl tou dobou na hřišti jen chvíli.
V posledních patnácti minutách už se skóre neměnilo, tentokrát už si ale výběr trenéra Jesse Marsche nemůže dovolit prohrát. Je ještě výraznějším favoritem než proti Bosně.
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Kanada na MS ve fotbale 2026: program, soupiska, hvězdy i historie
Předpokládaná sestava Kanady
Crepeau – Laryea, Cornelius, De Fougerolles, Johnston – Millar, Eustaqio, Kone, Ahmed – Larin, David
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|12. 6.
|Kanada – Bosna a Hercegovina
|1:1
Podceňovaný Katar urval remízu se Švýcary
Fotbalisté Kataru odehráli v kvalifikačních supinách celkem 18 zápasů, nakonec se jim ale podařilo na turnaj dostat. A už nyní mají lepší výsledek, než doma před čtyřmi lety.
Proti Švýcarům byli Katařané obrovskými outsidery a na hřišti to bylo znát, od 17. minuty navíc prohrávali. Skóre však udrželi a odměnou jim byl vyrovnávací gól, když si Miro Muheim strazil v 94. minutě míč do vlastní branky.
Katar si tak připsal historicky první bod a určitě by rád nezůstal jen u něj, bude to však mít znovu velmi těžké.
Předpokládaná sestava Kataru
Abunada – Al Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Al Amin – Gaber, Fathi, Laye – Edmilson Junior, Abdurisag, Afif
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|13. 6.
|Katar – Švýcarsko
|1:1
Vzájemné zápasy Kanada vs. Katar
Tyto týmy se zatím potkaly jen v jediném zápase, a to během přípravy před čtyřmi lety. Kanada tehdy potvrdila roli favorita.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|23. 9. 2022
|Kanada – Katar
|2:0