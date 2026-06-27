Jordánsko - Argentina v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Aktuální kurzy na zápas
Sázková kancelář SynotTip považuje úřadující mistry světa za jednoznačného favorita. Argentina má již prvenství ve skupině zajištěné a v osmifinále narazí na Uruguay nebo Kapverdy. Naopak Jordánsko hraje bez jakéhokoliv tlaku už pouze o čest. Loučí se s historicky prvním šampionátem. Kromě předzápasových kurzů bude k dispozici také široká nabídka LIVE sázek v průběhu celého utkání.
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Sledujte zápas Jordánsko - Argentina živě v TV
Utkání třetího kola skupiny J se odehraje v neděli 28. června 2026 od 4:00 ráno našeho středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je AT&T Stadium v texaském Arlingtonu ve Spojených státech. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: neděle 28. června 2026 od 4:00 (SELČ)
- Dějiště: AT&T Stadium, Arlington, Texas, USA
- TV přenos: ČT Sport
- Rozhodčí: Istvan Kovacs (Rumunsko)
Jordánsko chce zakončit premiérové MS historickým bodem
Asijský debutant pod vedením trenéra Jamala Sellamiho nezažívá z hlediska bodů úspěšný turnaj, po porážkách 1:3 s Rakouskem a 1:2 s Alžírskem je totiž už s předstihem vyřazen. Pozitivní zprávou však je, že Jordánci dokázali skórovat v obou dosavadních kláních. Problémem jsou naopak hrubé chyby v defenzivě při bránění standardních situací – ze svých pěti inkasovaných gólů dostali hned tři po rohových kopech, což naplno odhalilo jejich vzdušnou zranitelnost.
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Předpokládaná sestava Jordánska
Abulaila – Al-Arab, Nasib, Abu Dahab – Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Taha – Al-Tamari, Al-Mardi – Olwan
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|23. června
|Jordánsko – Alžírsko
|1:2
|MS ve fotbale (Skupina J)
|17. června
|Rakousko – Jordánsko
|3:1
|MS ve fotbale (Skupina J)
|8. června
|Kolumbie – Jordánsko
|2:0
|Přátelský zápas
|31. května
|Švýcarsko – Jordánsko
|4:1
|Přátelský zápas
Argentina po Messiho show pošetří opory, šanci dostane Álvarez
Obhájci titulu proplouvají turnajem naprosto suverénně a mají za sebou aktuálně šňůru devíti vítězných zápasů v řadě, během nichž inkasovali pouze jednou. Hlavní postavou je opět kapitán Lionel Messi. Ten po hattricku Alžírsku sestřelil dvěma góly i Rakousko (2:0) a s 18 trefami se osamostatnil v čele historické tabulky střelců mistrovství světa před Miroslavem Klosem. Devět bodů dává trenéru Lionelu Scalonimu jedinečnou možnost nechat klíčové muže odpočívat.
Předpokládaná sestava Argentiny
E. Martínez – Montiel, Otamendi, L. Martínez, Tagliafico – Lo Celso, Paredes, Palacios, Almada – Messi, L. Martínez
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|22. června
|Argentina – Rakousko
|2:0
|MS ve fotbale (Skupina J)
|17. června
|Argentina – Alžírsko
|3:0
|MS ve fotbale (Skupina J)
|10. června
|Argentina – Island
|3:0
|Přátelský zápas
|7. června
|Argentina – Honduras
|2:0
|Přátelský zápas
|1. dubna
|Argentina – Zambie
|5:0
|Přátelský zápas
Vzájemné zápasy
Tento duel na luxusním stadionu v Dallasu bude vůbec prvním historickým měřením sil mezi Jordánskem a Argentinou, neboť se tyto dvě země na mezinárodní fotbalové scéně dosud nikdy neutkaly.