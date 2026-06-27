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Jordánsko - Argentina v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kristýna Polášková
  16:45

Lionel Messi z Argentiny slaví druhý gól v utkání s Rakouskem. Celkově šlo o jeho 18. trefu na světových šampionátech, čímž vylepšil nově překonaný rekordní zápis. | foto: AP

Závěrečný fotbalový zápas Jordánsko - Argentina uzavře program základní skupiny J na mistrovství světa 2026. Zatímco obhájci titulu vedení Lionelem Messim mají po dvou výhrách již stoprocentní jistotu postupu z prvního místa, jordánský debutant je bez bodu vyřazen. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos v TV, v jakých sestavách týmy pravděpodobně nastoupí a jaké statistiky provázejí toto střetnutí v Texasu.

Aktuální kurzy na zápas

Sázková kancelář SynotTip považuje úřadující mistry světa za jednoznačného favorita. Argentina má již prvenství ve skupině zajištěné a v osmifinále narazí na Uruguay nebo Kapverdy. Naopak Jordánsko hraje bez jakéhokoliv tlaku už pouze o čest. Loučí se s historicky prvním šampionátem. Kromě předzápasových kurzů bude k dispozici také široká nabídka LIVE sázek v průběhu celého utkání.

Jordánsko 20,84 remíza 9,1
Argentina 1,16

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Sledujte zápas Jordánsko - Argentina živě v TV

Utkání třetího kola skupiny J se odehraje v neděli 28. června 2026 od 4:00 ráno našeho středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je AT&T Stadium v texaském Arlingtonu ve Spojených státech. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: neděle 28. června 2026 od 4:00 (SELČ)
  • Dějiště: AT&T Stadium, Arlington, Texas, USA
  • TV přenos: ČT Sport
  • Rozhodčí: Istvan Kovacs (Rumunsko)

Jordánsko chce zakončit premiérové MS historickým bodem

Asijský debutant pod vedením trenéra Jamala Sellamiho nezažívá z hlediska bodů úspěšný turnaj, po porážkách 1:3 s Rakouskem a 1:2 s Alžírskem je totiž už s předstihem vyřazen. Pozitivní zprávou však je, že Jordánci dokázali skórovat v obou dosavadních kláních. Problémem jsou naopak hrubé chyby v defenzivě při bránění standardních situací – ze svých pěti inkasovaných gólů dostali hned tři po rohových kopech, což naplno odhalilo jejich vzdušnou zranitelnost.

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Předpokládaná sestava Jordánska

Abulaila – Al-Arab, Nasib, Abu Dahab – Haddad, Al-Rashdan, Al-Rawabdeh, Abu Taha – Al-Tamari, Al-Mardi – Olwan

Poslední odehrané zápasy Jordánska v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
23. června Jordánsko – Alžírsko1:2MS ve fotbale (Skupina J)
17. června Rakousko – Jordánsko3:1MS ve fotbale (Skupina J)
8. červnaKolumbie – Jordánsko2:0Přátelský zápas
31. květnaŠvýcarsko – Jordánsko4:1Přátelský zápas

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Obhájci titulu proplouvají turnajem naprosto suverénně a mají za sebou aktuálně šňůru devíti vítězných zápasů v řadě, během nichž inkasovali pouze jednou. Hlavní postavou je opět kapitán Lionel Messi. Ten po hattricku Alžírsku sestřelil dvěma góly i Rakousko (2:0) a s 18 trefami se osamostatnil v čele historické tabulky střelců mistrovství světa před Miroslavem Klosem. Devět bodů dává trenéru Lionelu Scalonimu jedinečnou možnost nechat klíčové muže odpočívat.

Předpokládaná sestava Argentiny

E. Martínez – Montiel, Otamendi, L. Martínez, Tagliafico – Lo Celso, Paredes, Palacios, Almada – Messi, L. Martínez

Poslední odehrané zápasy Argentiny v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
22. června Argentina – Rakousko2:0MS ve fotbale (Skupina J)
17. června Argentina – Alžírsko3:0MS ve fotbale (Skupina J)
10. červnaArgentina – Island3:0Přátelský zápas
7. červnaArgentina – Honduras2:0Přátelský zápas
1. dubnaArgentina – Zambie5:0Přátelský zápas

Vzájemné zápasy

Tento duel na luxusním stadionu v Dallasu bude vůbec prvním historickým měřením sil mezi Jordánskem a Argentinou, neboť se tyto dvě země na mezinárodní fotbalové scéně dosud nikdy neutkaly.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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