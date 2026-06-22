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Kdy a kde sledovat zápas Jordánsko vs. Alžírsko na MS 2026?
Jordánsko a Alžírsko své úvodní duely na MS 2026 prohrály, nyní dostávají šanci na reparát. Začíná se v úterý 23. června od 5:00 ráno, přímý přenos v TV najdete na ČT sport. Dostupný bude i online textový přenos na iDNES.cz.
|Datum:
|úterý 23. června 2026 od 5:00
|Dějiště:
|Levi’s Stadium, San Francisco, USA
|Rozhodčí:
|Slavko Vinčić (Slovinsko)
|TV přenos:
|ČT sport
Jordánsku premiéra na MS nevyšla
Reprezentace Jordánska se ve svém historicky prvním zápase na mistrovství světa nepředvedla ve vůbec špatném světle.
V první půli byli dokonce Jordánci nebezpečnější, vedení se ale ujali Rakušané. V 50. minutě dokázal srovnat Olwan, pak přišel smolný moment pro Al Araba a vlastní branka. V nastaveném čase skóroval ještě z penalty Arnautovič.
Proti Alžírsku je Jordánsko opět outsider, první zápas ale ukázal, že by nebylo až takovým překvapením, kdyby dokázalo získat nějaký ten bod.
Předpokládaná sestava Jordánska
Abulaila – Abualnadi, Al Arab, Nasib – Abu Taha, Al Rawabdeh, Al Rashdan, Haddad – Olwan, Al Fakhouri – Tamari
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|17. 6.
|Jordánsko – Rakousko
|1:3
Alžírsko sestřelil hattrickem Messi
Bylo jasné, že to bude mít Alžírsko proti Argentině těžké. Obhájci titulu to rozjeli ve velkém stylu, všechny tři branky si připsal legendární Messi.
Alžírsko se sice dokázalo v osmé minutě prosadit, gól Chaibiho ale nebyl uznán kvůli ofsajdu. Nepomáhaly ani rychlé brejky, góly bohužel pro africký tým střílel pouze favorit. Nezabránil jim ani gólman Luca Zidane, syn legendárního záložníka a později trenéra.
Při své poslední účasti na MS v roce 20114 dokázalo Alžírsko projít do play-off, na což by současní hráči rádi navázali.
Předpokládaná sestava Alžírska
Zidane – Belaid, Mandi, Bensebaini – Belghali, Boudaoui, Zerrouki, Ait-Nouri – Mahrez, Amoura, Maza
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|17. 6.
|Alžírsko – Argentina
|0:3
Vzájemné zápasy Jordánsko vs. Alžírsko
Vzájemné zápasy mezi Jordánskem a Alžírskem nejsou moc běžné – dva se uskutečnily už před mnoha lety při Arabském poháru, ten poslední v roce 2004.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|30. 5. 2004
|Alžírsko – Jordánsko
|1:1
|14. 7. 1988
|Jordánsko – Alžírsko
|2:1
|9. 10. 1974
|Alžírsko – Jordánsko
|6:0