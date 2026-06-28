Aktuální kurzy na zápas
Sázková kancelář Synot Tip favorizuje v tomto vyřazovacím duelu kanadský národní tým. Kanada kvůli druhému místu ve skupině přišla o výhodu domácího prostředí a musela se přesunout na půdu USA. Vítěz tohoto střetnutí se v osmifinále utká s lepším z dvojice Nizozemsko – Maroko. Vedle standardních předzápasových kurzů na postupujícího budou dostupné také LIVE sázky přímo během hry.
Sledujte zápas JAR - Kanada živě v TV
První utkání šestnáctifinále MS 2026 se odehraje v neděli 28. června 2026 od 21:00 našeho středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je slavný stadion SoFi Stadium v Inglewoodu u Los Angeles v Kalifornii. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action.
- Datum a čas: neděle 28. června 2026 od 21:00 (SELČ)
- Dějiště: SoFi Stadium, Inglewood, Kalifornie, USA
- TV přenos: Nova Action
- Rozhodčí: João Pinheiro (Portugalsko)
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JAR spoléhá na pevnou defenzivu
Svěřenci trenéra Huga Broose se postarali o jedno z nejmilejších překvapení turnaje. Po úvodní porážce 0:2 s Mexikem dokázali reprezentanti Jihoafrické republiky vybojovat bod za remízu 1:1 s Českem a postup z druhého místa skupiny A stvrdili šokující výhrou 1:0 nad Jižní Koreou, kterou trefil Thapelo Maseko. JAR v posledních sedmi zápasech sice ani jednou nedala více než jeden gól, ale prezentuje se velmi nepříjemným a houževnatým hlubokým blokem.
Obrovskou vzpruhou pro africký celek je návrat devětadvacetiletého záložníka Teboho Mokoeny, který si proti Jižní Koreji odpykal jednozápasový karetní trest.
Předpokládaná sestava Jihoafrické republiky
Williams – Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba – Mbatha, Mokoena – Maseko, Mofokeng, Appollis – Makgopa
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|25. června
|Jihoafrická republika – Jižní Korea
|1:0
|Základní skupina A
|18. června
|Česko – Jihoafrická republika
|1:1
|Základní skupina A
|11. června
|Mexiko – Jihoafrická republika
|2:0
|Základní skupina A
Kanada poprvé v historii hraje mimo své hranice, Marsch velí k útoku
Po úvodní remíze 1:1 s Bosnou a Hercegovinou domácí tým fanoušky pobláznil historicky první výhrou na MS, když zničil Katar vysoko 6:0. V posledním duelu však svěřenci Jesseho Marsche prohrái 1:2 se Švýcarskem, což je odsunulo na druhou příčku. Nedělní zápas bude navíc historickým unikátem: Kanada se stane vůbec prvním hostitelem v dějinách MS, který odehraje svůj zápas vyřazovací fáze mimo území vlastní země.
Talentovaný Ismaël Koné, který utrpěl zlomeninu holenní kosti proti Kataru, má po operaci a turnaj pro něj skončil. Svalové zranění navíc trápí Stephena Eustáquia, o jehož startu se rozhodne až těsně před výkopem.
Předpokládaná sestava Kanady
Crépeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan, Eustáquio, Saliba, Ahmed – David, Larin
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|24. června
|Švýcarsko – Kanada
|2:1
|Základní skupina B
|19. června
|Kanada – Katar
|6:0
|Základní skupina B
|12. června
|Kanada – Bosna a Hercegovina
|1:1
|Základní skupina B
Vzájemné zápasy
Tyto dvě reprezentace se v novodobé fotbalové historii na soutěžní úrovni velkého mezinárodního turnaje ještě nikdy nestřetly. Jediné předchozí měření sil se datuje do listopadu roku 2007, kdy Jihoafrická republika zvítězila v přátelském utkání poměrem 2:0. Nedělní duel v Inglewoodu tak napíše zcela novou, ostrou kapitolu.