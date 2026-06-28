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JAR - Kanada v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě, sázkové kurzy

Kristýna Polášková
  12:11

Kanadský fotbalista Nathan Saliba slaví svou branku v utkání mistrovství světa proti Kataru s dresem zraněného spoluhráče Ismaëla Koného. | foto: AP

Vyřazovací fáze mistrovství světa ve fotbale 2026 startuje velkým třeskem. Vůbec první duel nově zavedeného šestnáctifinále obstará zápas JAR - Kanada. Pro obě země jde o historický okamžik, neboť ze základní skupiny prošly do play-off vůbec poprvé. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos v TV a v jakých sestavách týmy asi nastoupí.

Aktuální kurzy na zápas

Sázková kancelář Synot Tip favorizuje v tomto vyřazovacím duelu kanadský národní tým. Kanada kvůli druhému místu ve skupině přišla o výhodu domácího prostředí a musela se přesunout na půdu USA. Vítěz tohoto střetnutí se v osmifinále utká s lepším z dvojice Nizozemsko – Maroko. Vedle standardních předzápasových kurzů na postupujícího budou dostupné také LIVE sázky přímo během hry.

Sledujte zápas JAR - Kanada živě v TV

První utkání šestnáctifinále MS 2026 se odehraje v neděli 28. června 2026 od 21:00 našeho středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je slavný stadion SoFi Stadium v Inglewoodu u Los Angeles v Kalifornii. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action.

  • Datum a čas: neděle 28. června 2026 od 21:00 (SELČ)
  • Dějiště: SoFi Stadium, Inglewood, Kalifornie, USA
  • TV přenos: Nova Action
  • Rozhodčí: João Pinheiro (Portugalsko)

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JAR spoléhá na pevnou defenzivu

Svěřenci trenéra Huga Broose se postarali o jedno z nejmilejších překvapení turnaje. Po úvodní porážce 0:2 s Mexikem dokázali reprezentanti Jihoafrické republiky vybojovat bod za remízu 1:1 s Českem a postup z druhého místa skupiny A stvrdili šokující výhrou 1:0 nad Jižní Koreou, kterou trefil Thapelo Maseko. JAR v posledních sedmi zápasech sice ani jednou nedala více než jeden gól, ale prezentuje se velmi nepříjemným a houževnatým hlubokým blokem.

Obrovskou vzpruhou pro africký celek je návrat devětadvacetiletého záložníka Teboho Mokoeny, který si proti Jižní Koreji odpykal jednozápasový karetní trest.

Předpokládaná sestava Jihoafrické republiky

Williams – Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba – Mbatha, Mokoena – Maseko, Mofokeng, Appollis – Makgopa

Poslední odehrané zápasy JAR na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
25. června Jihoafrická republika – Jižní Korea1:0Základní skupina A
18. června Česko – Jihoafrická republika1:1Základní skupina A
11. června Mexiko – Jihoafrická republika2:0Základní skupina A

Kanada poprvé v historii hraje mimo své hranice, Marsch velí k útoku

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Po úvodní remíze 1:1 s Bosnou a Hercegovinou domácí tým fanoušky pobláznil historicky první výhrou na MS, když zničil Katar vysoko 6:0. V posledním duelu však svěřenci Jesseho Marsche prohrái 1:2 se Švýcarskem, což je odsunulo na druhou příčku. Nedělní zápas bude navíc historickým unikátem: Kanada se stane vůbec prvním hostitelem v dějinách MS, který odehraje svůj zápas vyřazovací fáze mimo území vlastní země.

Talentovaný Ismaël Koné, který utrpěl zlomeninu holenní kosti proti Kataru, má po operaci a turnaj pro něj skončil. Svalové zranění navíc trápí Stephena Eustáquia, o jehož startu se rozhodne až těsně před výkopem.

Předpokládaná sestava Kanady

Crépeau – Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea – Buchanan, Eustáquio, Saliba, Ahmed – David, Larin

Poslední odehrané zápasy Kanady na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
24. června Švýcarsko – Kanada2:1Základní skupina B
19. června Kanada – Katar6:0Základní skupina B
12. června Kanada – Bosna a Hercegovina1:1Základní skupina B

Vzájemné zápasy

Tyto dvě reprezentace se v novodobé fotbalové historii na soutěžní úrovni velkého mezinárodního turnaje ještě nikdy nestřetly. Jediné předchozí měření sil se datuje do listopadu roku 2007, kdy Jihoafrická republika zvítězila v přátelském utkání poměrem 2:0. Nedělní duel v Inglewoodu tak napíše zcela novou, ostrou kapitolu.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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