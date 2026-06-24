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Kdy a kde sledovat zápas Jihoafrická republika vs. Jižní Korea na MS 2026?
O osudu týmů ve skupině A dnes rozhodnou poslední zápasy. Ve čtvrtek 25. června od 3:00 ráno jdou do boje i JAR a Jižní Korea, živé vysílání v TV tentokrát nabídnou Nova i ČT2. Textový online přenos najdete na iDNES.cz.
|Datum:
|čtvrtek 25. června 2026 od 3:00
|Dějiště:
|Estadio BBVA, Monterrey, Mexiko
|Rozhodčí:
|Facundo Tello (Argentina)
|TV přenos:
|Nova, ČT2
JAR potřebuje poslední zápas vyhrát
Reprezentace Jihoafrické republiky stále může projít ze skupiny. A to i navzdory tomu, že zatím má na kontě jen jeden bod.
Proti Mexiku šlo v jejich prvním duelu na Mistrovství světa o jednoznačný zápas (0:2), Jihoafričané navíc přišli o dva vyloučené hráče. Ti tedy zmeškali důležitý zápas proti Česku, kde srovnal Mokoena až po penaltě v 83. minutě. Ten dnes bude kvůli kartám absentovat, vrátit by se ale měl Sithole.
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JAR potřebuje nutně zvítězit za 3 body. V případě, že se totéž nepodaří Česku, jde Jižní Afrika dále. Pokud ale Češi také zvítězí, může rozhodovat skóre, ale klidně také nižší počet nasbíraných karetních trestů.
Postoupit však jde i z tabulky třetích týmů.
Předpokládaná sestava JAR:
Williams – Modiba, Mbokazi, Okon, Mudau – Adams, Sithole, Mbatha – Appollis, Rayners, Maseko
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|18. 6.
|Česko – JAR
|1:1
|11. 6.
|Mexiko – JAR
|2:0
Jižní Koreji stačí k postupu uhrát bod
Fotbalisté Jižní Koreje jsou v mnohem lepší pozici, situaci mají pevně ve svých nohách a nemusí se spoléhat na ostatní.
Může za to úspěšná otočka v duelu s Českem (2:1), která se asijskému týmu podařila ve druhé půli za necelých patnáct minut. Na Mexiko Korejci těsně nestačili (0:1), čímž domácí hráče poslali do play-off Mistrovství světa.
Koreji stačí k postupu i dnešní remíza – bodově se sice mohou dotáhnout Češi, měli by však horší vzájemný zápas. Počítá se samozřejmě i vítězství a teoreticky může vyjít i postup ze třetího místa v případě prohry.
Předpokládaná sestava Jižní Koreji:
Kim Seung-Gyu – Lee Han-Beom, Kim Min-Jae, Lee Gi-Hyuk – Kim Moon-Hwan, Hwang In-Beom, Paik Seung-Ho, Seol Young-Woo – Lee Kang-in, Lee Jae-Sung, Son Heung-Min
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|19. 6.
|Mexiko – Jižní Korea
|1:0
|12. 6.
|Jižní Korea – Česko
|2:1
Vzájemné zápasy Jižní Afriky a Jižní Koreji (H2H)
V historii na sebe zatím JAR a Jižní Korea nikdy nenarazily, v takto důležité situaci tedy půjde o první vzájemný zápas.