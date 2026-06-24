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JAR – Jižní Korea v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kamil Jurek
  14:13

Hwang In-pom z Jižní Koreji slaví gól do sítě Česka, kterým srovnává na 1:1 | foto: Reuters

Zápas skupiny A, který zajímá i české fanoušky. Jihoafrická republika se totiž střetne s Jižní Koreou, oba týmy mají o co hrát. V našem přehledu se dozvíte kurzy i kde sledovat duel živě.
JAR 5,56 remíza 4,03
Jižní Korea 1,69

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Kdy a kde sledovat zápas Jihoafrická republika vs. Jižní Korea na MS 2026?

O osudu týmů ve skupině A dnes rozhodnou poslední zápasy. Ve čtvrtek 25. června od 3:00 ráno jdou do boje i JAR a Jižní Korea, živé vysílání v TV tentokrát nabídnou Nova i ČT2. Textový online přenos najdete na iDNES.cz.

Datum:čtvrtek 25. června 2026 od 3:00
Dějiště:Estadio BBVA, Monterrey, Mexiko
Rozhodčí:Facundo Tello (Argentina)
TV přenos:Nova, ČT2

JAR potřebuje poslední zápas vyhrát

Reprezentace Jihoafrické republiky stále může projít ze skupiny. A to i navzdory tomu, že zatím má na kontě jen jeden bod.

Proti Mexiku šlo v jejich prvním duelu na Mistrovství světa o jednoznačný zápas (0:2), Jihoafričané navíc přišli o dva vyloučené hráče. Ti tedy zmeškali důležitý zápas proti Česku, kde srovnal Mokoena až po penaltě v 83. minutě. Ten dnes bude kvůli kartám absentovat, vrátit by se ale měl Sithole.

Česko - Mexiko na MS ve fotbale: Sázková nabídka, atraktivní kurzy. Překvapí Češi?

JAR potřebuje nutně zvítězit za 3 body. V případě, že se totéž nepodaří Česku, jde Jižní Afrika dále. Pokud ale Češi také zvítězí, může rozhodovat skóre, ale klidně také nižší počet nasbíraných karetních trestů.

Postoupit však jde i z tabulky třetích týmů.

Předpokládaná sestava JAR:
Williams – Modiba, Mbokazi, Okon, Mudau – Adams, Sithole, Mbatha – Appollis, Rayners, Maseko

Zápasy JAR na MS ve fotbale 2026
DatumZápasVýsledek
18. 6.Česko – JAR1:1
11. 6.Mexiko – JAR2:0

Gólová radost hráčů JAR po vyrovnání s Českem.

Jižní Koreji stačí k postupu uhrát bod

Fotbalisté Jižní Koreje jsou v mnohem lepší pozici, situaci mají pevně ve svých nohách a nemusí se spoléhat na ostatní.

Může za to úspěšná otočka v duelu s Českem (2:1), která se asijskému týmu podařila ve druhé půli za necelých patnáct minut. Na Mexiko Korejci těsně nestačili (0:1), čímž domácí hráče poslali do play-off Mistrovství světa.

Koreji stačí k postupu i dnešní remíza – bodově se sice mohou dotáhnout Češi, měli by však horší vzájemný zápas. Počítá se samozřejmě i vítězství a teoreticky může vyjít i postup ze třetího místa v případě prohry.

Předpokládaná sestava Jižní Koreji:
Kim Seung-Gyu – Lee Han-Beom, Kim Min-Jae, Lee Gi-Hyuk – Kim Moon-Hwan, Hwang In-Beom, Paik Seung-Ho, Seol Young-Woo – Lee Kang-in, Lee Jae-Sung, Son Heung-Min

Zápasy Jižní Koreji na MS ve fotbale 2026
DatumZápasVýsledek
19. 6.Mexiko – Jižní Korea1:0
12. 6.Jižní Korea – Česko2:1

Vzájemné zápasy Jižní Afriky a Jižní Koreji (H2H)

V historii na sebe zatím JAR a Jižní Korea nikdy nenarazily, v takto důležité situaci tedy půjde o první vzájemný zápas.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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