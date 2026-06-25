Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Japonsko – Švédsko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kristýna Polášková
  12:11

Japonští slaví další gól v síti Tuniska. Prosadil se Ajase Ueda (uprostřed). | foto: Reuters

V boji o postup do play off se na mistrovství světa utkají Japonsko - a Švédsko. Zápas skupiny F hostí americký Arlington v Texasu. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos v TV, v jakých sestavách oba týmy pravděpodobně nastoupí a jaké statistiky provázejí tento důležitý duel.

Aktuální kurzy na zápas

Sázková kancelář Synot považuje za favorita asijský celek. Japonsku stačí k jistotě postupu z prvního nebo druhého místa i remíza, zatímco Švédsko potřebuje k přímému postupu nutně vyhrát. Kromě předzápasových kurzů bude k dispozici i široká nabídka LIVE sázek přímo v průběhu utkání.

Japonsko 1,95 remíza 3,6
Švédsko 4,36

Bonus

1 000 Kč Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Sledujte zápas Japonsko - Švédsko živě v TV

Utkání třetího kola skupiny F se odehraje v pátek 26. června 2026 od 1:00 v noci našeho středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je AT&T Stadium (uváděný i jako Dallas Stadium) v texaském Arlingtonu ve Spojených státech. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: pátek 26. června 2026 od 1:00 (SELČ)
  • Dějiště: AT&T Stadium, Arlington, Texas, USA
  • TV přenos: Nova
  • Rozhodčí: Ivan Barton (El Salvador)

Japonsko útočí na prvenství ve skupině, ale trápí ho zranění

Vyhraje Japonsko? Vsaď si u SynotTip

Japonsko pod vedením trenéra Hajimeho Moriyasua prožívá vynikající období. Tým drží sérii devíti zápasů bez porážky, během které zaznamenal hned šest čistých kont a nastřílel úctyhodných 19 branek. Po úvodní divoké remíze 2:2 s Nizozemskem Japonci nedali šanci Tunisku a deklasovali ho 4:0. Asijský tým se navíc do historie zapsal jako první mužstvo ze svého kontinentu, kterému se podařilo na mistrovství světa vstřelit Tunisku čtyři góly.

Mužstvo se však potýká s velmi početnou marodkou. Kvůli zranění chybí Takumi Minamino, Kaoru Mitoma a kapitán Wataru Endo, jehož náhradník v nominaci Shuto Machino navíc minulý zápas vynechal kvůli nemoci. Otazník visí také nad startem talentovaného Takefusy Kuba, který laboruje s kolenem.

Předpokládaná sestava Japonska

Z. Suzuki – Tomiyasu, Itakura, H. Ito – Doan, Sano, Tanaka, Nakamura – J. Ito, Kamada – Ueda

Poslední odehrané zápasy Japonska v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
21. červnaTunisko – Japonsko0:4MS ve fotbale (Skupina F)
14. červnaNizozemsko – Japonsko2:2MS ve fotbale (Skupina F)
31. květnaJaponsko – Island1:0Přátelský zápas
31. březnaAnglie – Japonsko0:1Přátelský zápas

Švédsko musí vyřešit kolaps defenzivy

Švédsko pod vedením anglického trenéra Grahama Pottera vstoupilo do turnaje dominantní výhrou 5:1 nad Tuniskem, avšak o pět dní později utrpělo drtivý debakl naprosto shodným poměrem 1:5 od ofenzivně laděného Nizozemska. Seveřany trápí obrovské hrubky v obraně. Švédský tým neudržel čisté konto už ve 13 zápasech v řadě a v posledních deseti utkáních inkasoval hrozivých 22 gólů.

Před klíčovým duelem si musejí dávat pozor na případný karetní trest křídelní beci Gabriel Gudmundsson a Yasin Ayari, kteří obdrželi proti Nizozemcům žluté karty, stejně jako Lucas Bergvall.

Předpokládaná sestava Švédska

Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Elanga, Bergvall, Karlström, Ayari, Gudmundsson – Gyökeres, Isak

Poslední odehrané zápasy Švédska v roce 2026
DatumZápasSkóreSoutěž / Kontext
20. červnaNizozemsko – Švédsko5:1MS ve fotbale (Skupina F)
15. červnaŠvédsko – Tunisko5:1MS ve fotbale (Skupina F)
4. červnaŠvédsko – Řecko2:2Přátelský zápas
1. červnaNorsko – Švédsko3:1Přátelský zápas

Získejte bonus

SynotTip
1 000 Kč (až 10 000 Kč za vklad) Chci bonus
Fortuna
1 000 Kč (+ až 5 sázek zdarma) Chci bonus
MerkurXtip
500 Kč (+ 333 zatočení v Casinu) Chci bonus
KingsBet
300 Kč (až 3 000 Kč za vklad) Chci bonus
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

8. den MS ve fotbale 2026: Česko hraje o naději na postup, Mexiko o první místo

Tomáš Souček slaví gól do jihokorejské brány, ten ale kvůli ofsajdu nakonec...

Na fotbalovém mistrovství světa startují zápasy druhého kola. Český tým se po porážce s Jižní Koreou utká ve skupině A s Jihoafrickou republikou. Ve skupině B se střetnou Švýcarsko s Bosnou a...

Česko - Mexiko v TV: Kde sledovat zápas MS ve fotbale živě

Čeští fotbalisté během občerstvovací pauzy v utkání s Jihoafrickou republikou.

České fotbalisty čeká na mistrovství světa 2026 rozhodující bitva v boji o play off. V posledním utkání skupiny A nastoupí proti domácímu Mexiku a potřebují nutně zvítězit. Kdy a kde můžete zápas...

9. den MS ve fotbale 2026: USA si zahrají s Austrálií, Brazílie vyzve Haiti

Brazilec Vinícius (vlevo) se raduje ze své trefy proti Maroku.

Na fotbalovém mistrovství světa pokračují zápasy druhého kola ve skupinách D a E. USA po výborném vstupu do turnaje vyzvou Austrálii, Brazílii čeká Haiti. Maroko si zahraje proti Skotsku a Turci se...

Norsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Erling Haaland slaví se spoluhráči z Norska vítězství nad Estonskem.

Norové na fotbalovém mistrovství světa hrají po dlouhých osmadvaceti letech. Kam až parta kolem Erlinga Haalanda dojde? Hraje ve skupině I, podívejte se na program, výsledky a celou nominaci.

WTA Eastbourne 2026: program, Češky a kde sledovat tenis živě

Barbora Krejčíková spěchá za balonkem během utkání 2. kola na turnaji v...

V britském Eastbourne je na programu další ročník tenisového turnaje žen. Hraje se od 22. do 27. června 2026, startují i tři Češky. Podívejte se na program, výsledky, seznam hráček a kde sledovat...

25. června 2026  12:29

Japonsko – Švédsko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Japonští slaví další gól v síti Tuniska. Prosadil se Ajase Ueda (uprostřed).

V boji o postup do play off se na mistrovství světa utkají Japonsko - a Švédsko. Zápas skupiny F hostí americký Arlington v Texasu. Přečtěte si, kde sledovat přímý přenos v TV, v jakých sestavách oba...

25. června 2026  12:11

Vsaďte si na počasí. Padne v Česku o víkendu teplotní rekord 40,4°C?

JAK TO DOPADNE? Sázkaři sledují v Las Vegas výsledky druhého kola play-off...

Česko se chystá na extrémně teplý víkend. Meteorologové dokonce předpovídají, že padne absolutní teplotní rekord 40,4 stupně Celsia z roku 2012. Na jejich informace zareagovala sázková kancelář...

25. června 2026  11:55

Ekvádor vs. Německo v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Němečtí fotbalisté se těší z vyrovnání proti Pobřeží slonoviny.

Ve skupině E se na MS ve fotbale utkají Ekvádor a Německo – jeden hraje o všechno, druhý už může být v klidu. V našem přehledu najdete kurzy, pravděpodobné sestavy a kde utkání sledovat.

25. června 2026  7:16

Letní příprava fotbalistů Baníku Ostrava na sezonu 2026/27. Program a soupeři

Brankář Matouš Babka, který přišel do Baníku Ostrava z Opavy, se snaží vyhnout...

Fotbalisté Baníku Ostrava zahájili přípravu na novou sezonu 18. června na Bazalech. V červenci je čeká soustředění v polské Opalenici, kde odehrají pět přípravných utkání.

24. června 2026  20:46

MS v hokejbale 2026: program, výsledky a kde sledovat šampionát v Ostravě

Mistrovství světa v hokejbale, momentka z duelu Česko - Švýcarsko.

Letošní mistrovství světa v hokejbale mužů a žen se koná na území České republiky. Světový šampionát organizace ISBHF hostí Ostrava, a to v termínu od 20. do 28. června. Zápasy se hrají v halách...

24. června 2026  20:32

Plán letní přípravy fotbalistů Plzně na sezonu 2026/27. S kým hraje Viktoria?

Momentka z tréninku fotbalové Viktorie Plzeň. Na snímku Patrik Hrošovský...

Přehledný plán letní přípravy fotbalistů Plzně na sezonu 2026/27. Západočeši pod vedením trenéra Martina Hyského zahájili přípravu 15. června. Začátkem července tým zamíří na herní soustředění do...

24. června 2026  18:34

Skupina K na MS ve fotbale 2026: jak vypadá postupová matematika?

Daniel Muňoz z Kolumbie slaví trefu na mistrovství světa proti DR Kongo.

Skupinová fáze fotbalového šampionátu vrcholí a jistý postup ze skupiny K si jako první zajistila Kolumbie. Jihoamerický celek vyhrál oba své dosavadní zápasy a má účast v 1. kole play off ...

24. června 2026  18:23

Skupina L na MS ve fotbale 2026: jak vypadá postupová matematika?

Angličtí fanoušci oslavují gól svých oblíbenců.

Skupina L bude na mistrovství světa ve fotbale 2026 ještě zajímavá. Jasno je zatím totiž pouze o týmu, který už postoupit nemůže.

24. června 2026  18:11

Švýcarsko - Kanada v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kanadský fotbalista Nathan Saliba slaví svou branku v utkání mistrovství světa...

Závěrečný fotbalový zápas Švýcarsko - Kanada přinese přímou konfrontaci v souboji o první místo v základní skupině B na mistrovství světa 2026. Utkání hostí kanadský Vancouver. Přečtěte si, kde...

24. června 2026  14:37

Maroko – Haiti v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Marocký záložník Ismáíl Saibárí (vlevo) slaví se spoluhráčem Channúsem první...

Ve skupině C dojde na duel Maroka s Haiti, ve hře je první místo v tabulce. Podívejte se na kurzy a kde utkání sledovat živě.

24. června 2026  14:19

ATP Mallorca 2026: program, Češi a kde sledovat tenis živě

Nick Kyrgios během zápasu ve Stuttgartu.

Na Mallorce se odehraje další ročník tenisového turnaje mužů, akce ATP 250 je v plánu od 21. do 27. června 2026. V našem přehledu najdete program, hráče i kde sledovat přímé přenosy.

24. června 2026  14:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.