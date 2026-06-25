Aktuální kurzy na zápas
Sázková kancelář Synot považuje za favorita asijský celek. Japonsku stačí k jistotě postupu z prvního nebo druhého místa i remíza, zatímco Švédsko potřebuje k přímému postupu nutně vyhrát. Kromě předzápasových kurzů bude k dispozici i široká nabídka LIVE sázek přímo v průběhu utkání.
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Sledujte zápas Japonsko - Švédsko živě v TV
Utkání třetího kola skupiny F se odehraje v pátek 26. června 2026 od 1:00 v noci našeho středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je AT&T Stadium (uváděný i jako Dallas Stadium) v texaském Arlingtonu ve Spojených státech. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: pátek 26. června 2026 od 1:00 (SELČ)
- Dějiště: AT&T Stadium, Arlington, Texas, USA
- TV přenos: Nova
- Rozhodčí: Ivan Barton (El Salvador)
Japonsko útočí na prvenství ve skupině, ale trápí ho zranění
Japonsko pod vedením trenéra Hajimeho Moriyasua prožívá vynikající období. Tým drží sérii devíti zápasů bez porážky, během které zaznamenal hned šest čistých kont a nastřílel úctyhodných 19 branek. Po úvodní divoké remíze 2:2 s Nizozemskem Japonci nedali šanci Tunisku a deklasovali ho 4:0. Asijský tým se navíc do historie zapsal jako první mužstvo ze svého kontinentu, kterému se podařilo na mistrovství světa vstřelit Tunisku čtyři góly.
Mužstvo se však potýká s velmi početnou marodkou. Kvůli zranění chybí Takumi Minamino, Kaoru Mitoma a kapitán Wataru Endo, jehož náhradník v nominaci Shuto Machino navíc minulý zápas vynechal kvůli nemoci. Otazník visí také nad startem talentovaného Takefusy Kuba, který laboruje s kolenem.
Předpokládaná sestava Japonska
Z. Suzuki – Tomiyasu, Itakura, H. Ito – Doan, Sano, Tanaka, Nakamura – J. Ito, Kamada – Ueda
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|21. června
|Tunisko – Japonsko
|0:4
|MS ve fotbale (Skupina F)
|14. června
|Nizozemsko – Japonsko
|2:2
|MS ve fotbale (Skupina F)
|31. května
|Japonsko – Island
|1:0
|Přátelský zápas
|31. března
|Anglie – Japonsko
|0:1
|Přátelský zápas
Švédsko musí vyřešit kolaps defenzivy
Švédsko pod vedením anglického trenéra Grahama Pottera vstoupilo do turnaje dominantní výhrou 5:1 nad Tuniskem, avšak o pět dní později utrpělo drtivý debakl naprosto shodným poměrem 1:5 od ofenzivně laděného Nizozemska. Seveřany trápí obrovské hrubky v obraně. Švédský tým neudržel čisté konto už ve 13 zápasech v řadě a v posledních deseti utkáních inkasoval hrozivých 22 gólů.
Před klíčovým duelem si musejí dávat pozor na případný karetní trest křídelní beci Gabriel Gudmundsson a Yasin Ayari, kteří obdrželi proti Nizozemcům žluté karty, stejně jako Lucas Bergvall.
Předpokládaná sestava Švédska
Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Elanga, Bergvall, Karlström, Ayari, Gudmundsson – Gyökeres, Isak
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|20. června
|Nizozemsko – Švédsko
|5:1
|MS ve fotbale (Skupina F)
|15. června
|Švédsko – Tunisko
|5:1
|MS ve fotbale (Skupina F)
|4. června
|Švédsko – Řecko
|2:2
|Přátelský zápas
|1. června
|Norsko – Švédsko
|3:1
|Přátelský zápas