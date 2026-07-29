Kdy a kde sledovat odvetu FK Jablonec – NK Varaždín v Konferenční lize?
Jablonec v prvním duelu předkola Konferenční ligy vedl, nakonec ale Varaždín zápas otočil a do odvety jde v lepší pozici. Český celek však rozhodně není bez šance, ve čtvrtek 30. července od 18:00 začíná domácí odveta na Stadionu Střelnice. Sledovat ji můžete živě:
- u sázkové kanceláře na TV Tipsport zde
- alternativně na TV Chance zde
- na Nova Sportu 5, který spustíte například přes Telly zde
|Datum:
|čtvrtek 30. července 2026 od 18:00
|Dějiště:
|Stadion Střelnice, Jablonec
|Rozhodčí:
|Florjan Lata (Albánie)
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Přímý přenos:
|TV Tipsport, TV Chance, Telly
Aktuální kurzy Jablonec – Varaždín v předkole Konferenční ligy 2026/27
Zajímavé kurzy
Podle bookmakerů Synot Tipu by doma měl zvítězit Jablonec, který je poměrně výrazným favoritem s kurzem jen okolo 1,70.
Na Varaždín je pak mnohem atraktivnější kurz kolem 4,60, což znamená, že byste za vsazenou stokorunu získali v případě úspěchu okolo 460 Kč.
Nabídka je samozřejmě mnohem širší, využít lze během samotného utkání i live sázky.
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Jablonec ve Varaždínu vedl, nakonec ale padl 2:3
FK Jablonec se do evropských pohárů dostal až díky odstoupení Karviné, a to po pěti letech – tehdy sice nezvládl předkolo Evropské ligy, nakonec ale prošel právě do Konferenční ligy, kterou hraje nyní.
V úvodním duelu s Varaždínem se do vedení dostal chorvatský celek ve 24. minutě zásluhou Tavarese, o chvíli později ale srovnal Cedidla. Poločas tak skončil remízou 1:1.
Jablonec šel následně v 56. minutě dokonce do vedení, na přesný zásah Tekijaškiho ale dokázali do konce utkání zareagovat Mamut a deset minut před koncem Mamić, o něco lepší pozici do odvety tak má Varaždín.
Tým, kterému se podaří projít dále, čeká ve třetím předkole kyperský Pafos.
Předpokládané sestavy
Jablonec: Hanuš - Cedidla, Tekijaški, Novák - Čanturišvili, Nebyla, Sedláček, Sobol - Chramosta, Zorvan - Jawo.
Varaždín: Silič - Maglica, Punčec, Lesjak, Tepšič - Canjuga, Duvnjak - Latkovič, Mamič, Tavares - Mamut.
|FK Jablonec
|26. 7.
|Jablonec – Sigma Olomouc
|2:1
|23. 7.
|Varaždín – Jablonec
|3:2
|15. 7.
|Jablonec – Charkov
|1:0
|12. 7.
|Jablonec – Osnabrück
|1:0
|11. 7.
|Liefering – Jablonec
|3:1
|NK Varaždín
|23. 7.
|Varaždín – Jablonec
|3:2
|16. 7.
|Varaždín – Beltinci
|2:0
|16. 7.
|Varaždín – Kustosija
|3:1
|12. 7.
|Bihor – Varaždín
|1:3
Vzájemné zápasy Jablonce a Varaždínu (H2H)
Jablonec a Varaždín na sebe poprvé narazili až minulý týden, z těsného domácího vítězství se nakonec radoval domácí tým.
- 23. 7. 2026: Varaždín vs. Jablonec (3:2)