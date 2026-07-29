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Jablonec - Varaždín živě: Kde sledovat Konferenční ligu v TV a online

Kamil Jurek
  20:22

Jan Suchan slaví svůj první gól v jabloneckém dresu. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Jablonec jde do odvety předkola Konferenční ligy se ztrátou, proti Varaždínu totiž venku těsně prohrál. Na svém stadionu je ale favoritem, potvrdí to i v zápase? Hraje se ve čtvrtek 30. července od 18:00, podívejte se na kurzy a kde sledovat utkání živě.

Kdy a kde sledovat odvetu FK Jablonec – NK Varaždín v Konferenční lize?

Jablonec v prvním duelu předkola Konferenční ligy vedl, nakonec ale Varaždín zápas otočil a do odvety jde v lepší pozici. Český celek však rozhodně není bez šance, ve čtvrtek 30. července od 18:00 začíná domácí odveta na Stadionu Střelnice. Sledovat ji můžete živě:

Datum:čtvrtek 30. července 2026 od 18:00
Dějiště:Stadion Střelnice, Jablonec
Rozhodčí:Florjan Lata (Albánie)
Kurzy:u Synot Tipu zde
Přímý přenos:TV Tipsport, TV Chance, Telly

Aktuální kurzy Jablonec – Varaždín v předkole Konferenční ligy 2026/27

Zajímavé kurzy

  • Postup Jablonce: 1,95
  • Postup Varaždínu: 1,77
  • Více než 2.5 gólů: 1,62

Podle bookmakerů Synot Tipu by doma měl zvítězit Jablonec, který je poměrně výrazným favoritem s kurzem jen okolo 1,70.

Na Varaždín je pak mnohem atraktivnější kurz kolem 4,60, což znamená, že byste za vsazenou stokorunu získali v případě úspěchu okolo 460 Kč.

Nabídka je samozřejmě mnohem širší, využít lze během samotného utkání i live sázky.

FK Jablonec 1,71 remíza 4,01
NK Varaždin 4,65

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Jablonec ve Varaždínu vedl, nakonec ale padl 2:3

FK Jablonec se do evropských pohárů dostal až díky odstoupení Karviné, a to po pěti letech – tehdy sice nezvládl předkolo Evropské ligy, nakonec ale prošel právě do Konferenční ligy, kterou hraje nyní.

V úvodním duelu s Varaždínem se do vedení dostal chorvatský celek ve 24. minutě zásluhou Tavarese, o chvíli později ale srovnal Cedidla. Poločas tak skončil remízou 1:1.

Jablonec šel následně v 56. minutě dokonce do vedení, na přesný zásah Tekijaškiho ale dokázali do konce utkání zareagovat Mamut a deset minut před koncem Mamić, o něco lepší pozici do odvety tak má Varaždín.

Tým, kterému se podaří projít dále, čeká ve třetím předkole kyperský Pafos.

Předpokládané sestavy

Jablonec: Hanuš - Cedidla, Tekijaški, Novák - Čanturišvili, Nebyla, Sedláček, Sobol - Chramosta, Zorvan - Jawo.

Varaždín: Silič - Maglica, Punčec, Lesjak, Tepšič - Canjuga, Duvnjak - Latkovič, Mamič, Tavares - Mamut.

Poslední zápasy Jablonce a Varaždínu
FK Jablonec
26. 7.Jablonec – Sigma Olomouc2:1
23. 7.Varaždín – Jablonec3:2
15. 7.Jablonec – Charkov1:0
12. 7.Jablonec – Osnabrück1:0
11. 7.Liefering – Jablonec3:1
NK Varaždín
23. 7.Varaždín – Jablonec3:2
16. 7.Varaždín – Beltinci2:0
16. 7.Varaždín – Kustosija3:1
12. 7.Bihor – Varaždín1:3

Vzájemné zápasy Jablonce a Varaždínu (H2H)

Jablonec a Varaždín na sebe poprvé narazili až minulý týden, z těsného domácího vítězství se nakonec radoval domácí tým.

  • 23. 7. 2026: Varaždín vs. Jablonec (3:2)
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