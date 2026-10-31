Jablonec - Slavia v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě, kurzy a statistiky

Ve 13. kole fotbalové Chance Ligy se Jablonec utká s vedoucí Slavií. Úřadující mistr po dvou remízách za sebou nechce připustit další ztrátu. Kde zápas sledovat živě, jakou formu mají oba týmy a co naznačují sázkové kurzy?
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Kde sledovat zápas Jablonec – Slavia Praha živě
Sobotní odpolední duel 13. kola Chance Ligy z jablonecké Střelnice můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online streamu:
- Termín a čas: Sobota 31. října 2026 od 15:00 SEČ
- Místo konání: Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou
- Soutěž: Chance Liga, 13. kolo
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice OnePlay Sport 1
- Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Betano
Předpokládané sestavy
Předpokládané sestavy a absence
|Jablonec
|Slavia Praha
|Předpokládaná sestava
|Hanuš – Pavlovič, Tekijaški, Novák, Sláma – Sedláček, Nebyla – Chanturishvili, Zorvan, Kuol – Růsek
|Domchak – Holeš, Zima, N’Guessan – Suleiman, Sadílek, Nowak, Jurásek – Ayaosi, Provod – Chytil
|Nebudou hrát
|Jawo (zlomená ruka), Milla (zlomená noha), Suchan (zdravotní problémy)
|Chaloupek (svalové zranění), Chorý (červená karta), Markovič (zranění), Ogbu (Achillova šlacha), Ouanda (zranění), Schranz (zdravotní problémy)
|Nejistý start
|Cedidla (není k dispozici)
|–
|Trenér
|Luboš Kozel
|Jindřich Trpišovský
Kurzy a aktuální forma
Bookmakeři sázkových kanceláří favorizují hostující celek. Na vítězství Slavie se kurzy pohybují v rozmezí 1,74 až 1,83, zatímco případný triumf domácího Jablonce je ohodnocen vysokými kurzy od 4,24 do 4,6.
Jablonec je po dvanácti kolech na 6. místě tabulky se ziskem 20 bodů. V minulém kole zvítězil na hřišti Hradce Králové díky dvěma gólům Sebastiána Nebyly a připsal si druhou ligovou výhru z posledních pěti utkání. Nyní může poprvé od srpna vyhrát dva ligové zápasy po sobě. Na domácí Střelnici se mu však příliš nedaří. Z posledních pěti soutěžních utkání zde vyhrál jediné a získal stejný počet bodů (10) jako na hřištích soupeřů.
Jablonec – poslední zápasy
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|25. 10. 2026
|Chance Liga
|Hradec Králové – Jablonec
|1:2
|22. 10. 2026
|Konferenční liga
|Jablonec – Brighton
|0:0
|18. 10. 2026
|Chance Liga
|Jablonec – Viktoria Plzeň
|2:3
|15. 10. 2026
|Konferenční liga
|Freiburg – Jablonec
|3:2
|10. 10. 2026
|Chance Liga
|Zbrojovka Brno – Jablonec
|0:1
Slavia vede ligovou tabulku s 28 body a jako jediný tým soutěže dosud neprohrála (8 výher, 4 remízy). V minulém kole doma pouze remizovala s Mladou Boleslaví 1:1, přestože měla výraznou převahu. Bod jí zajistil vyrovnávacím gólem Mojmír Chytil. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského následně v MOL Cupu porazili Zbrojovku Brno 4:0 a ukončili sérii čtyř soutěžních zápasů bez vítězství.
Slavia Praha – poslední zápasy
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|27. 10. 2026
|MOL Cup
|Slavia Praha – Zbrojovka Brno
|4:0
|24. 10. 2026
|Chance Liga
|Slavia Praha – Mladá Boleslav
|1:1
|20. 10. 2026
|Liga mistrů
|Fenerbahce – Slavia Praha
|2:2
|17. 10. 2026
|Chance Liga
|Slavia Praha – Hradec Králové
|0:0
|13. 10. 2026
|Liga mistrů
|Sabah FC – Slavia Praha
|2:0
Tipy na sázkové příležitosti:
- Výhra Slavie (kurz 1,83 u SynotTipu): Slavia má s 27 vstřelenými góly nejproduktivnější útok soutěže. Daří se jí také na hřištích soupeřů a v její prospěch hovoří i bilance posledních vzájemných ligových zápasů.
- Oba týmy dají gól (kurz 1,65 u SynotTipu): V posledních sedmi vzájemných zápasech na jablonecké Střelnici skórovaly oba týmy. Celkem v těchto utkáních padlo 22 branek.
Vzájemné zápasy
Jablonec porazil Slavii pouze jednou z posledních 19 vzájemných zápasů, patnáctkrát prohrál. Na Střelnici se však Pražanům v posledních letech tolik nedaří. Ze čtyř posledních ligových utkání zde vyhráli jediné, dvakrát remizovali a jednou prohráli. V minulé sezoně navíc v Jablonci vypadli ve čtvrtfinále domácího poháru po penaltovém rozstřelu.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|13. 5. 2026
|Chance Liga
|Slavia Praha – Jablonec
|5:1
|3. 3. 2026
|MOL Cup
|Jablonec – Slavia Praha
|3:2 po pen. (2:2)
|13. 12. 2025
|Chance Liga
|Slavia Praha – Jablonec
|4:3
|16. 8. 2025
|Chance Liga
|Jablonec – Slavia Praha
|1:1
|18. 5. 2025
|Chance Liga
|Jablonec – Slavia Praha
|3:2
Program 13. kola Chance Ligy 2026/27
Tabulka Chance Ligy
Slavia vede tabulku o šest bodů před druhou Spartou a v Jablonci může svůj náskok navýšit. Domácí jsou šestí a od pátého Liberce je dělí pouze horší skóre.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|+/-
|Body
|1.
|Slavia Praha
|12
|8
|4
|0
|27:7
|+20
|28
|2.
|Sparta Praha
|12
|7
|1
|4
|25:13
|+12
|22
|3.
|Mladá Boleslav
|12
|6
|3
|3
|19:14
|+5
|21
|4.
|Sigma Olomouc
|12
|6
|3
|3
|19:15
|+4
|21
|5.
|Slovan Liberec
|11
|6
|2
|3
|13:7
|+6
|20
|6.
|Jablonec
|12
|6
|2
|4
|16:13
|+3
|20
|7.
|Zbrojovka Brno
|12
|6
|2
|4
|16:16
|0
|20
|8.
|Teplice
|12
|5
|3
|4
|18:17
|+1
|18
|9.
|Viktoria Plzeň
|12
|4
|4
|4
|24:21
|+3
|16
|10.
|Bohemians
|11
|4
|4
|3
|13:13
|0
|16
|11.
|Hradec Králové
|12
|4
|3
|5
|11:15
|-4
|15
|12.
|Pardubice
|12
|4
|2
|6
|14:17
|-3
|14
|13.
|Baník Ostrava
|11
|3
|2
|6
|7:18
|-11
|11
|14.
|Artis Brno
|11
|2
|3
|6
|11:20
|-9
|9
|15.
|Slovácko
|12
|1
|4
|7
|11:23
|-12
|7
|16.
|Zlín
|12
|0
|2
|10
|9:24
|-15
|2