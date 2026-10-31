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Jablonec - Slavia v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě, kurzy a statistiky

Kristýna Polášková
  8:34

Wiktor Nowak ze Slavie slaví gól v osmifinále MOL Cupu proti Zbrojovce Brno | foto: ČTK

Ve 13. kole fotbalové Chance Ligy se Jablonec utká s vedoucí Slavií. Úřadující mistr po dvou remízách za sebou nechce připustit další ztrátu. Kde zápas sledovat živě, jakou formu mají oba týmy a co naznačují sázkové kurzy?
FK Jablonec 4,52 remíza 4
Slavia Praha 1,76

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Kde sledovat zápas Jablonec – Slavia Praha živě

Sobotní odpolední duel 13. kola Chance Ligy z jablonecké Střelnice můžete sledovat v přímém televizním vysílání i prostřednictvím online streamu:

  • Termín a čas: Sobota 31. října 2026 od 15:00 SEČ
  • Místo konání: Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou
  • Soutěž: Chance Liga, 13. kolo
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá stanice OnePlay Sport 1
  • Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Betano

Předpokládané sestavy

Předpokládané sestavy a absence
JablonecSlavia Praha
Předpokládaná sestavaHanuš – Pavlovič, Tekijaški, Novák, Sláma – Sedláček, Nebyla – Chanturishvili, Zorvan, Kuol – RůsekDomchak – Holeš, Zima, N’Guessan – Suleiman, Sadílek, Nowak, Jurásek – Ayaosi, Provod – Chytil
Nebudou hrátJawo (zlomená ruka), Milla (zlomená noha), Suchan (zdravotní problémy)Chaloupek (svalové zranění), Chorý (červená karta), Markovič (zranění), Ogbu (Achillova šlacha), Ouanda (zranění), Schranz (zdravotní problémy)
Nejistý startCedidla (není k dispozici)
TrenérLuboš KozelJindřich Trpišovský

Kurzy a aktuální forma

Bookmakeři sázkových kanceláří favorizují hostující celek. Na vítězství Slavie se kurzy pohybují v rozmezí 1,74 až 1,83, zatímco případný triumf domácího Jablonce je ohodnocen vysokými kurzy od 4,24 do 4,6.

Jablonec je po dvanácti kolech na 6. místě tabulky se ziskem 20 bodů. V minulém kole zvítězil na hřišti Hradce Králové díky dvěma gólům Sebastiána Nebyly a připsal si druhou ligovou výhru z posledních pěti utkání. Nyní může poprvé od srpna vyhrát dva ligové zápasy po sobě. Na domácí Střelnici se mu však příliš nedaří. Z posledních pěti soutěžních utkání zde vyhrál jediné a získal stejný počet bodů (10) jako na hřištích soupeřů.

Jablonec – poslední zápasy
DatumSoutěžZápasVýsledek
25. 10. 2026Chance LigaHradec Králové – Jablonec1:2
22. 10. 2026Konferenční ligaJablonec – Brighton0:0
18. 10. 2026Chance LigaJablonec – Viktoria Plzeň2:3
15. 10. 2026Konferenční ligaFreiburg – Jablonec3:2
10. 10. 2026Chance LigaZbrojovka Brno – Jablonec0:1

Slavia vede ligovou tabulku s 28 body a jako jediný tým soutěže dosud neprohrála (8 výher, 4 remízy). V minulém kole doma pouze remizovala s Mladou Boleslaví 1:1, přestože měla výraznou převahu. Bod jí zajistil vyrovnávacím gólem Mojmír Chytil. Svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského následně v MOL Cupu porazili Zbrojovku Brno 4:0 a ukončili sérii čtyř soutěžních zápasů bez vítězství.

Slavia Praha – poslední zápasy
DatumSoutěžZápasVýsledek
27. 10. 2026MOL CupSlavia Praha – Zbrojovka Brno4:0
24. 10. 2026Chance LigaSlavia Praha – Mladá Boleslav1:1
20. 10. 2026Liga mistrůFenerbahce – Slavia Praha2:2
17. 10. 2026Chance LigaSlavia Praha – Hradec Králové0:0
13. 10. 2026Liga mistrůSabah FC – Slavia Praha2:0

Tipy na sázkové příležitosti:

  • Výhra Slavie (kurz 1,83 u SynotTipu): Slavia má s 27 vstřelenými góly nejproduktivnější útok soutěže. Daří se jí také na hřištích soupeřů a v její prospěch hovoří i bilance posledních vzájemných ligových zápasů.
  • Oba týmy dají gól (kurz 1,65 u SynotTipu): V posledních sedmi vzájemných zápasech na jablonecké Střelnici skórovaly oba týmy. Celkem v těchto utkáních padlo 22 branek.

Vzájemné zápasy

Jablonec porazil Slavii pouze jednou z posledních 19 vzájemných zápasů, patnáctkrát prohrál. Na Střelnici se však Pražanům v posledních letech tolik nedaří. Ze čtyř posledních ligových utkání zde vyhráli jediné, dvakrát remizovali a jednou prohráli. V minulé sezoně navíc v Jablonci vypadli ve čtvrtfinále domácího poháru po penaltovém rozstřelu.

DatumSoutěžZápasSkóre
13. 5. 2026Chance LigaSlavia Praha – Jablonec5:1
3. 3. 2026MOL CupJablonec – Slavia Praha3:2 po pen. (2:2)
13. 12. 2025Chance LigaSlavia Praha – Jablonec4:3
16. 8. 2025Chance LigaJablonec – Slavia Praha1:1
18. 5. 2025Chance LigaJablonec – Slavia Praha3:2

Program 13. kola Chance Ligy 2026/27

DatumZápasČas
31. 10. 2026Slovácko – Teplice15:00
31. 10. 2026Pardubice – Liberec15:00
31. 10. 2026Jablonec – Slavia15:00
31. 10. 2026Artis Brno – Zlín15:00
31. 10. 2026Olomouc – Zbrojovka Brno18:00
1. 11. 2026Mladá Boleslav – Hradec Králové13:00
1. 11. 2026Ostrava – Plzeň15:00
1. 11. 2026Bohemians – Sparta18:00

Tabulka Chance Ligy

Slavia vede tabulku o šest bodů před druhou Spartou a v Jablonci může svůj náskok navýšit. Domácí jsou šestí a od pátého Liberce je dělí pouze horší skóre.

#TýmZVRPSkóre+/-Body
1.Slavia Praha1284027:7+2028
2.Sparta Praha1271425:13+1222
3.Mladá Boleslav1263319:14+521
4.Sigma Olomouc1263319:15+421
5.Slovan Liberec1162313:7+620
6.Jablonec1262416:13+320
7.Zbrojovka Brno1262416:16020
8.Teplice1253418:17+118
9.Viktoria Plzeň1244424:21+316
10.Bohemians1144313:13016
11.Hradec Králové1243511:15-415
12.Pardubice1242614:17-314
13.Baník Ostrava113267:18-1111
14.Artis Brno1123611:20-99
15.Slovácko1214711:23-127
16.Zlín1202109:24-152
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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