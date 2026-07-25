Kde sledovat zápas Jablonec – Sigma Olomouc živě
Konfrontaci mezi severočeským a hanáckým celkem můžete sledovat v přímém přenosu v televizi i na internetu.
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá stanice OnePlay Sport 1.
- Online live stream: Živý stream z tohoto ligového utkání nabízí sázková kancelář Betano.
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
Aktuální kurzy na zápas Jablonec – Sigma Olomouc
Sázková kancelář Synot Tip vypisuje na toto střetnutí vyrovnané kurzy s mírnou výhodou pro domácí Jablonec, který bude chtít před vlastními fanoušky odčinit těsnou porážku z předkola Konferenční ligy na půdě Varaždínu. Na druhé straně Olomouc prošla letní přípravou bez jediné porážky a veze si na Sever Čech výbornou formu.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|7. 3. 2026
|FK Jablonec – Sigma Olomouc
|1:2
|Chance Liga
|5. 10. 2025
|Sigma Olomouc – FK Jablonec
|2:0
|Chance Liga
|10. 5. 2025
|FK Jablonec – Sigma Olomouc
|4:0
|Chance Liga
|29. 3. 2025
|FK Jablonec – Sigma Olomouc
|0:0
|Chance Liga
|26. 10. 2024
|Sigma Olomouc – FK Jablonec
|0:0
|Chance Liga
Vzájemná bilance z poslední doby hovoří o něco lépe pro Olomouc, která dokázala v posledních dvou zápasech Jablonec porazit. Vzhledem k slušným defenzivním výkonům obou týmů v přípravných zápasech se nabízí sázky na nižší počet branek či možnost, že se alespoň jeden z týmů střelecky neprosadí. Kompletní nabídku kurzů a LIVE příležitostí najdete u sázkové kanceláře SynotTip.
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Výsledky týmů v přípravě
Oba celky absolvovaly před startem soutěže sérii přípravných zápasů, (Jablonec navíc vstoupil do předkola evropských pohárů.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|23. 7. 2026
|Varaždin – Jablonec
|3:2 (Konferenční liga)
|15. 7. 2026
|Jablonec – FC Charkov
|1:0
|12. 7. 2026
|Jablonec – Osnabrück
|1:0
|11. 7. 2026
|Liefering – Jablonec
|3:1
|8. 7. 2026
|Jablonec – Pafos
|0:0
|Datum
|Zápas
|Skóre
|17. 7. 2026
|Sigma Olomouc – Al-Sadd
|2:1
|13. 7. 2026
|Sigma Olomouc – Al-Ahli Dubai
|2:0
|4. 7. 2026
|Sigma Olomouc – Kroměříž
|5:1
|4. 7. 2026
|Sigma Olomouc – Banská Bystrica
|2:1
|1. 7. 2026
|Sigma Olomouc – Skalica
|0:0
Program 1. kola Chance ligy
Úvodní ligový víkend nabídne vedle souboje na Střelnici celou řadu dalších atraktivních duelů:
|Zápas
|Termín a čas
|FC Zlín – FC Baník Ostrava
|Sobota 25. 7., 17:00
|FC Viktoria Plzeň – FC Slovan Liberec
|Sobota 25. 7., 17:00
|FK Teplice – Bohemians Praha 1905
|Sobota 25. 7., 17:00
|FC Zbrojovka Brno – AC Sparta Praha
|Sobota 25. 7., 20:00
|SK Slavia Praha – 1.FC Slovácko
|Neděle 26. 7., 15:00
|FK Jablonec – SK Sigma Olomouc
|Neděle 26. 7., 17:30
|FC Hradec Králové – FK Pardubice
|Neděle 26. 7., 20:00
|FK Artis – FK Mladá Boleslav
|Pondělí 27. 7., 18:00