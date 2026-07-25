Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Jablonec - Sigma Olomouc v TV: Kde sledovat Chance ligu živě, sázkové kurzy

Kristýna Polášková
  20:40

Jan Chramosta (uprostřed) na tréninku fotbalistů Jablonce. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

V prvním kole nového ročníku Chance ligy 2026/27 přivítá FK Jablonec na svém stadionu Sigmu Olomouc. Zápas se odehraje v neděli 26. července 2026 od 17:30. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV nebo přes online stream, jaké jsou zajímavé kurzy a jak vypadá vzájemná bilance obou týmů.

Kde sledovat zápas Jablonec – Sigma Olomouc živě

Konfrontaci mezi severočeským a hanáckým celkem můžete sledovat v přímém přenosu v televizi i na internetu.

  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá stanice OnePlay Sport 1.
  • Online live stream: Živý stream z tohoto ligového utkání nabízí sázková kancelář Betano.
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

Aktuální kurzy na zápas Jablonec – Sigma Olomouc

Sázková kancelář Synot Tip vypisuje na toto střetnutí vyrovnané kurzy s mírnou výhodou pro domácí Jablonec, který bude chtít před vlastními fanoušky odčinit těsnou porážku z předkola Konferenční ligy na půdě Varaždínu. Na druhé straně Olomouc prošla letní přípravou bez jediné porážky a veze si na Sever Čech výbornou formu.

Vzájemné zápasy Jablonec – Sigma Olomouc
DatumZápasSkóreSoutěž
7. 3. 2026FK Jablonec – Sigma Olomouc1:2Chance Liga
5. 10. 2025Sigma Olomouc – FK Jablonec2:0Chance Liga
10. 5. 2025FK Jablonec – Sigma Olomouc4:0Chance Liga
29. 3. 2025FK Jablonec – Sigma Olomouc0:0Chance Liga
26. 10. 2024Sigma Olomouc – FK Jablonec0:0Chance Liga

Vzájemná bilance z poslední doby hovoří o něco lépe pro Olomouc, která dokázala v posledních dvou zápasech Jablonec porazit. Vzhledem k slušným defenzivním výkonům obou týmů v přípravných zápasech se nabízí sázky na nižší počet branek či možnost, že se alespoň jeden z týmů střelecky neprosadí. Kompletní nabídku kurzů a LIVE příležitostí najdete u sázkové kanceláře SynotTip.

FK Jablonec 2,34 remíza 3,48
Sigma Olomouc 3,07

Bonus

500 Kč Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Výsledky týmů v přípravě

Oba celky absolvovaly před startem soutěže sérii přípravných zápasů, (Jablonec navíc vstoupil do předkola evropských pohárů.

FK Jablonec
DatumZápasSkóre
23. 7. 2026Varaždin – Jablonec3:2 (Konferenční liga)
15. 7. 2026Jablonec – FC Charkov1:0
12. 7. 2026Jablonec – Osnabrück1:0
11. 7. 2026Liefering – Jablonec3:1
8. 7. 2026Jablonec – Pafos0:0
SK Sigma Olomouc
DatumZápasSkóre
17. 7. 2026Sigma Olomouc – Al-Sadd2:1
13. 7. 2026Sigma Olomouc – Al-Ahli Dubai2:0
4. 7. 2026Sigma Olomouc – Kroměříž5:1
4. 7. 2026Sigma Olomouc – Banská Bystrica2:1
1. 7. 2026Sigma Olomouc – Skalica0:0

Program 1. kola Chance ligy

Úvodní ligový víkend nabídne vedle souboje na Střelnici celou řadu dalších atraktivních duelů:

Program 1. kola Chance ligy
ZápasTermín a čas
FC Zlín – FC Baník OstravaSobota 25. 7., 17:00
FC Viktoria Plzeň – FC Slovan LiberecSobota 25. 7., 17:00
FK Teplice – Bohemians Praha 1905Sobota 25. 7., 17:00
FC Zbrojovka Brno – AC Sparta PrahaSobota 25. 7., 20:00
SK Slavia Praha – 1.FC SlováckoNeděle 26. 7., 15:00
FK Jablonec – SK Sigma OlomoucNeděle 26. 7., 17:30
FC Hradec Králové – FK PardubiceNeděle 26. 7., 20:00
FK Artis – FK Mladá BoleslavPondělí 27. 7., 18:00
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

SynotTip

Bonus
500 Kč
Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Jablonec - Sigma Olomouc v TV: Kde sledovat Chance ligu živě, sázkové kurzy

Jan Chramosta (uprostřed) na tréninku fotbalistů Jablonce.

V prvním kole nového ročníku Chance ligy 2026/27 přivítá FK Jablonec na svém stadionu Sigmu Olomouc. Zápas se odehraje v neděli 26. července 2026 od 17:30. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV...

25. července 2026  20:40

20. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

Pavel Bittner během 17. etapy Tour de France.

V sobotu 25. července je na programu 20. etapa Tour de France, která nabídne porci 5 450 výškových metrů na 170,9 kilometru dlouhé trati z Le Bourg d’Oisans na Alpe d’Huez. Peloton se musí popasovat...

25. července 2026  19:42

MČR v atletice 2026 Plzeň: Program, harmonogram a výsledky

Skokanka Linda Suchá na MČR v atletice v Plzni.

Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice proběhne o víkendu 25. a 26. července 2026 v Plzni. Na stadionu AK Škoda Plzeň budou závodníci bojovat o národní tituly v jednotlivých disciplínách....

25. července 2026  19:39

Dostihy Slušovice dnes (25. 7.): Program, výsledky, kurzy

Druhý letošní mítink ve Slušovicích proběhl bez komplikací. Před třemi týdny...

V sobotu 25. července 2026 jsou na programu dostihy ve Slušovicích ve Zlínském kraji. Jede se celkem šest závodů, vsaďte si na ně s bonusem. Poradíme také, kde můžete celý program sledovat živě.

25. července 2026  11:37

Hradec Králové – Pardubice v TV: Kde sledovat Chance ligu, sázkové kurzy

Senzace. Hradec vyloupil hřiště norského Tromsö.

Východočeské derby hned v 1. kole Chance ligy! V neděli 26. července 2026 od 20:00 přivítá Hradec Králové v Malšovické aréně svého rivala z Pardubic. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV nebo...

25. července 2026  11:19

Slavia - Slovácko v TV: Kde sledovat Chance ligu živě, sázkové kurzy

Souboj slávisty Chytila s brankářem Slovácka Hečou.

Fotbalisté Slavie zahájí nový ročník Chance ligy 2026/27 domácím soubojem se Slováckem. Zápas se odehraje v neděli 26. července od 15:00. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV nebo přes online...

25. července 2026  10:34

WTA Prague Open 2026: program, výsledky, Češky, vstupenky

Marie Bouzková se raduje z výhry v prvním kole turnaje v Praze.

Návrat na Štvanici. Tenisový turnaj žen WTA Prague Open se na toto místo vrací po šestnácti letech, hraje se od 20. do 26. července 2026. V akci je spoustu českých hráček – podívejte se na program,...

25. července 2026  9:14

Krejčíková vs. Taggerová live: semifinále WTA Prague Open 2026, kurzy

Barbora Krejčíková v osmifinále Prague Open

I ve druhém semfiinále má Česko na WTA Prague Open 2026 své zastoupení, konkrétně v podobě Barbory Krejčíkové. Zahraje si proti Lilli Taggerové z Rakouska – sledujte přímý přenos online a zjistěte,...

25. července 2026  8:30

Valentová vs. Snigurová live: semifinále WTA Prague Open 2026, kurzy

Tereza Valentová se hecuje v prvním kole Prague Open.

První semifinále na tenisovém turnaji žen WTA Prague Open 2026 obstarají Tereza Valentová a Darija Snigurová z Ukrajiny. Hraje se v sobotu 25. července od 13:30, sledujte tento zápas online v přímém...

25. července 2026  8:25

Kvalifikace na Velkou cenu Maďarska formule 1: sázkové kurzy, kde sledovat

Lewis Hamilton z Ferrari během prvního tréninku na Velkou cenu Maďarska.

Po dvou pátečních trénincích pokračuje Velká cena Maďarska formule 1 sobotním programem. Ten nabídne třetí trénink (12:30) i kvalifikaci (16:00). V našem souhrnu najdete zajímavé sázkové kurzy,...

25. července 2026

19. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

Pavel Bittner během 17. etapy Tour de France.

V pátek 24. července je na programu 19. etapa Tour de France, která zavede peloton na slavné stoupání s 21 ikonickými serpentinami. Ačkoliv měří trasa z Gapu na Alpe d’Huez pouhých 128 kilometrů,...

24. července 2026  20:39

Teplice - Bohemians v TV: Kurzy a kde sledovat Chance ligu živě

Blšany, 8. 7. 2026, fotbalová příprava FK Teplice - FC Táborsko. Marcel Čermák...

První kolo nejvyšší fotbalové Chance ligy 2026/27 čeká také na Teplice, které doma přivítají Bohemians. Hraje se v sobotu 25. července od 17:00, v článku najdete aktuální kurzy a radu, kde můžete...

24. července 2026  18:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.