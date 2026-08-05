Kde sledovat zápas Jablonec - RFS živě
Úvodní měření sil 3. předkola Evropské konferenční ligy mezi FK Jablonec a lotyšským FC RFS (Rīgas Futbola skola) můžete sledovat v přímém přenosu v televizi i na internetu:
- Termín a čas: Čtvrtek 6. srpna 2026 od 18:00 CEST
- Místo konání: Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání exkluzivně odvysílá stanice OnePlay Sport 1
- Online live stream: Živý přenos ze zápasu nabízí sázková kancelář Tipsport
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
- Kurzy: na webu Synotu zde
Jaké jsou sázkové kurzy?
Roli favorita v tomto střetnutí plní podle sázkové kanceláře Synot Tip domácí FK Jablonec s kurzem 1,74. Na nerozhodný výsledek je vypsán kurz 3,80, zatímco na vítězství lotyšského týmu si můžete vsadit v kurzu 4,98.
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Severočeši prožívají podvečer skvělý start do sezóny. V domácí Chance Lize zvládli oba úvodní duely (výhry 2:1 nad Sigmou Olomouc a 2:0 v Pardubicích) a v předchozím kole pohárové Evropy dokázali po venkovní porážce 2:3 smazat manko a v domácí odvetě předčil Varaždin 2:0.
Lotyšský šampion FC RFS je však rozjetým protivníkem - vede domácí Virsligu a v předchozích kolech si poradil jak s irským Glentoranem (2:0), tak s islandským Vestri (4:1 doma, 1:1 venku). Hostům nicméně z důvodu zranění schází I. Diomandé a R. Savaļnieks.
Vzájemné zápasy
Oba celky na sebe v oficiálních evropských pohárech narážejí vůbec poprvé v historii.
Vzhledem k silné domácí bilanci Jablonce na Střelnici a útočné síle obou mužstev se v kurzové nabídce sázkové kanceláře Synot Tip nabízí sázka na výhru domácích, případně varianta s vyšším počtem branek v utkání.
Výsledky týmů v přípravě a posledních zápasech
Oba soupeři drží sérii cenných výher jak na mezinárodní scéně, tak v domácích soutěžích.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|2. 8. 2026
|Pardubice – Jablonec
|0:2
|Chance Liga
|30. 7. 2026
|Jablonec – Varaždin
|2:0
|Konferenční liga
|26. 7. 2026
|Jablonec – Sigma Olomouc
|2:1
|Chance Liga
|23. 7. 2026
|Varaždin – Jablonec
|3:2
|Konferenční liga
|15. 7. 2026
|Jablonec – FC Charkov
|1:0
|Přípravný zápas
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|30. 7. 2026
|Vestri – RFS
|1:1
|Konferenční liga
|27. 7. 2026
|Tukums 2000 – RFS
|0:1
|Lotyšská Virsliga
|23. 7. 2026
|RFS – Vestri
|4:1
|Konferenční liga
|20. 7. 2026
|Jelgava – RFS
|0:1
|Lotyšská Virsliga
|16. 7. 2026
|RFS – Glentoran
|2:0
|Konferenční liga
Kdo čeká na postupujícího v play-off?
Vítěz tohoto dvojzápasu postoupí do závěrečného play-off Konferenční ligy, kde vyzve poraženého ze souboje 3. předkola Evropské ligy mezi polskou Jagiellonií Białystok a skotským Rangers FC.