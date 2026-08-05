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FK Jablonec - FC RFS v TV: Kde sledovat 3. předkolo KL a sázkové kurzy

Kristýna Polášková
  13:16

Fotbalové utkání mezi FK Jablonec a NK Varaždín. | foto: ČTK

Zápas 3. předkola Konferenční ligy Jablonec - RFS se odehraje ve čtvrtek 6. srpna od 18:00 na stadionu Střelnice. Severočeši vlétli do ligové sezóny ve skvělé formě a úspěšnou pohárovou jízdu po vyřazení Varaždinu hodlají potvrdit i proti mistrovi lotyšské Virsligy. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV či live stream, jaké jsou kurzy a v jaké formě týmy do zápasu vstupují.

Kde sledovat zápas Jablonec - RFS živě

Úvodní měření sil 3. předkola Evropské konferenční ligy mezi FK Jablonec a lotyšským FC RFS (Rīgas Futbola skola) můžete sledovat v přímém přenosu v televizi i na internetu:

  • Termín a čas: Čtvrtek 6. srpna 2026 od 18:00 CEST
  • Místo konání: Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání exkluzivně odvysílá stanice OnePlay Sport 1
  • Online live stream: Živý přenos ze zápasu nabízí sázková kancelář Tipsport
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
  • Kurzy: na webu Synotu zde

Jaké jsou sázkové kurzy?

Roli favorita v tomto střetnutí plní podle sázkové kanceláře Synot Tip domácí FK Jablonec s kurzem 1,74. Na nerozhodný výsledek je vypsán kurz 3,80, zatímco na vítězství lotyšského týmu si můžete vsadit v kurzu 4,98.

FK Jablonec 1,74 remíza 3,8
FC RFS 4,98

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Severočeši prožívají podvečer skvělý start do sezóny. V domácí Chance Lize zvládli oba úvodní duely (výhry 2:1 nad Sigmou Olomouc a 2:0 v Pardubicích) a v předchozím kole pohárové Evropy dokázali po venkovní porážce 2:3 smazat manko a v domácí odvetě předčil Varaždin 2:0.

Lotyšský šampion FC RFS je však rozjetým protivníkem - vede domácí Virsligu a v předchozích kolech si poradil jak s irským Glentoranem (2:0), tak s islandským Vestri (4:1 doma, 1:1 venku). Hostům nicméně z důvodu zranění schází I. Diomandé a R. Savaļnieks.

Vzájemné zápasy

Oba celky na sebe v oficiálních evropských pohárech narážejí vůbec poprvé v historii.

Vzhledem k silné domácí bilanci Jablonce na Střelnici a útočné síle obou mužstev se v kurzové nabídce sázkové kanceláře Synot Tip nabízí sázka na výhru domácích, případně varianta s vyšším počtem branek v utkání.

Výsledky týmů v přípravě a posledních zápasech

Oba soupeři drží sérii cenných výher jak na mezinárodní scéně, tak v domácích soutěžích.

FK Jablonec
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
2. 8. 2026Pardubice – Jablonec0:2Chance Liga
30. 7. 2026Jablonec – Varaždin2:0Konferenční liga
26. 7. 2026Jablonec – Sigma Olomouc2:1Chance Liga
23. 7. 2026Varaždin – Jablonec3:2Konferenční liga
15. 7. 2026Jablonec – FC Charkov1:0Přípravný zápas
FC RFS (Rīgas Futbola skola)
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
30. 7. 2026Vestri – RFS1:1Konferenční liga
27. 7. 2026Tukums 2000 – RFS0:1Lotyšská Virsliga
23. 7. 2026RFS – Vestri4:1Konferenční liga
20. 7. 2026Jelgava – RFS0:1Lotyšská Virsliga
16. 7. 2026RFS – Glentoran2:0Konferenční liga

Kdo čeká na postupujícího v play-off?

Vítěz tohoto dvojzápasu postoupí do závěrečného play-off Konferenční ligy, kde vyzve poraženého ze souboje 3. předkola Evropské ligy mezi polskou Jagiellonií Białystok a skotským Rangers FC.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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