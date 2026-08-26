Kde sledovat zápas Jablonec - Rangers živě
Odvetné utkání play-off Evropské konferenční ligy můžete sledovat v přímém online přenosu na internetu:
- Termín a čas: Čtvrtek 27. srpna 2026 od 18:00 SELČ
- Místo konání: Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou
- Online live stream: Živý přenos ze zápasu nabídne TV Tipsport zde
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
Kurzy na zápas Jablonec - Rangers
Vybrané sázkové příležitosti:
Sázkové kanceláře očekávají na Střelnici vyrovnaný duel. Podle kurzů společnosti Synot Tip si na výhru hostujících Glasgow Rangers můžete vsadit v kurzu 2,45, zatímco triumf domácího Jablonce v řádné hrací době je ohodnocen kurzem 2,98. Na remízu po 90 minutách je vypsán kurz 3,49. Pokud jde o samotný postup do ligové fáze, bookmakeři díky náskoku z prvního duelu favorizují skotský tým s kurzem 1,24, na postup Jablonce je vypsán kurz 3,67.
Severočeši před týdnem v Glasgow padli nejtěsnějším rozdílem 0:1, když o vítězství Rangers rozhodl v 50. minutě Ryan Naderi. Jablonec sice v závěrečné čtvrthodině hrál přesilovku po vyloučení Camerona Devlina, vyrovnat se mu ale nepodařilo. Svěřenci Luboše Kozla se mohou stoprocentně koncentrovat na pohárový duel, jelikož si v domácí soutěži nechali odložit utkání. Jablonec navíc na Střelnici v evropských pohárech neprohrál už šest zápasů v řadě (4 výhry, 2 remízy).
Rangers sice drží těsný náskok, venkovní vystoupení na evropské scéně jim ale dlouhodobě nevycházejí - na hřištích soupeřů v pohárech nezvítězili devětkrát v řadě a z toho osmkrát prohráli. Navíc v dosavadních sedmi soutěžních duelech na české půdě nikdy nevyhráli (0-2-5).
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|20. 8. 2026
|Rangers – Jablonec
|1:0
|Konferenční liga (Play-off)
Předpokládané sestavy
FK Jablonec – Glasgow Rangers:
Předpokládané sestavy:
Výsledky týmů v posledních zápasech
Jablonec přišel o svou úctyhodnou šestizápasovou šňůru výher až na Ibroxu a o víkendu odpočíval. Rangers se po rozpačitém vstupu do ročníku zvedají a zapsali dvě soutěžní výhry za sebou.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|20. 8. 2026
|Rangers – Jablonec
|1:0
|Konferenční liga
|13. 8. 2026
|RFS – Jablonec
|1:2
|Konferenční liga
|9. 8. 2026
|Jablonec – Slovácko
|1:0
|Chance Liga
|6. 8. 2026
|Jablonec – RFS
|2:0
|Konferenční liga
|2. 8. 2026
|Pardubice – Jablonec
|0:2
|Chance Liga
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|20. 8. 2026
|Rangers – Jablonec
|1:0
|Konferenční liga
|16. 8. 2026
|Rangers – St. Mirren
|5:1
|Ligový pohár
|13. 8. 2026
|Rangers – Jagiellonia
|1:1
|Evropská liga (Kval.)
|9. 8. 2026
|Rangers – Hibernian
|1:2
|Premiership
|6. 8. 2026
|Jagiellonia – Rangers
|2:1
|Evropská liga (Kval.)