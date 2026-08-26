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Jablonec - Glasgow Rangers v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě a kurzy

Kristýna Polášková
  20:58

Vachtang Čanturišvili z Jablonce (vlevo) si kryje míč v utkání závěrečného předkola Konferenční ligy proti Glasgow Rangers. | foto: AP

Ve čtvrtek 27. srpna od 18:00 přivítá FK Jablonec na Střelnici skotský velkoklub Glasgow Rangers. Severočeši po těsné porážce 0:1 z Ibroxu potřebují na domácí půdě smazat jednogólové manko. Přinášíme vám informace o live streamu, sázkových kurzech, vzájemné bilanci i předpokládaných sestavách obou soupeřů.

Kde sledovat zápas Jablonec - Rangers živě

Odvetné utkání play-off Evropské konferenční ligy můžete sledovat v přímém online přenosu na internetu:

  • Termín a čas: Čtvrtek 27. srpna 2026 od 18:00 SELČ
  • Místo konání: Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

Kurzy na zápas Jablonec - Rangers

Vybrané sázkové příležitosti:

  • Jablonec vyhraje přesně o 2 góly - 8,76
  • Jablonec vstřelí 1. gól a zároveň vyhraje zápas – 2,98
  • Zápas skončí bez branek (0:0) – 10,59

Další kurzy zde

Sázkové kanceláře očekávají na Střelnici vyrovnaný duel. Podle kurzů společnosti Synot Tip si na výhru hostujících Glasgow Rangers můžete vsadit v kurzu 2,45, zatímco triumf domácího Jablonce v řádné hrací době je ohodnocen kurzem 2,98. Na remízu po 90 minutách je vypsán kurz 3,49. Pokud jde o samotný postup do ligové fáze, bookmakeři díky náskoku z prvního duelu favorizují skotský tým s kurzem 1,24, na postup Jablonce je vypsán kurz 3,67.

Severočeši před týdnem v Glasgow padli nejtěsnějším rozdílem 0:1, když o vítězství Rangers rozhodl v 50. minutě Ryan Naderi. Jablonec sice v závěrečné čtvrthodině hrál přesilovku po vyloučení Camerona Devlina, vyrovnat se mu ale nepodařilo. Svěřenci Luboše Kozla se mohou stoprocentně koncentrovat na pohárový duel, jelikož si v domácí soutěži nechali odložit utkání. Jablonec navíc na Střelnici v evropských pohárech neprohrál už šest zápasů v řadě (4 výhry, 2 remízy).

Rangers sice drží těsný náskok, venkovní vystoupení na evropské scéně jim ale dlouhodobě nevycházejí - na hřištích soupeřů v pohárech nezvítězili devětkrát v řadě a z toho osmkrát prohráli. Navíc v dosavadních sedmi soutěžních duelech na české půdě nikdy nevyhráli (0-2-5).

Vzájemné zápasy
DatumZápasSkóreSoutěž
20. 8. 2026Rangers – Jablonec1:0Konferenční liga (Play-off)

Předpokládané sestavy

FK Jablonec – Glasgow Rangers:

  • Výkop: čtvrtek 27. srpna, 18:00 (SELČ)
  • Stadion: Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou
  • První zápas: 0:1

Předpokládané sestavy:

  • FK Jablonec: Hanuš – Cedidla, Tekijaški, Pavlovič, Sláma – Sedláček, Nebyla – Čanturišvili, Suchan, Polidar – Jawo.
  • Glasgow Rangers: Pandur – Sterling, Fernandez, Makhanya, Penrice – Dragojević, Neil, Chukwuani – Yokota, Naderi, Gassama.

Výsledky týmů v posledních zápasech

Jablonec přišel o svou úctyhodnou šestizápasovou šňůru výher až na Ibroxu a o víkendu odpočíval. Rangers se po rozpačitém vstupu do ročníku zvedají a zapsali dvě soutěžní výhry za sebou.

FK Jablonec
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
20. 8. 2026Rangers – Jablonec1:0Konferenční liga
13. 8. 2026RFS – Jablonec1:2Konferenční liga
9. 8. 2026Jablonec – Slovácko1:0Chance Liga
6. 8. 2026Jablonec – RFS2:0Konferenční liga
2. 8. 2026Pardubice – Jablonec0:2Chance Liga
Glasgow Rangers
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
20. 8. 2026Rangers – Jablonec1:0Konferenční liga
16. 8. 2026Rangers – St. Mirren5:1Ligový pohár
13. 8. 2026Rangers – Jagiellonia1:1Evropská liga (Kval.)
9. 8. 2026Rangers – Hibernian1:2Premiership
6. 8. 2026Jagiellonia – Rangers2:1Evropská liga (Kval.)
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