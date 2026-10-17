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Kde sledovat zápas Jablonec – Viktoria Plzeň živě
Zápas 11. kola fotbalové Chance Ligy můžete sledovat v přímém přenosu v televizi i na internetu:
- Termín a čas: Neděle 18. října 2026 od 18:00 SELČ
- Místo konání: Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou
- Soutěž: Chance Liga, 11. kolo
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílají stanice OnePlay Sport 1 a OnePlay Sport 3
- Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Betano
- Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
Jablonec – Viktoria Plzeň: Kurzy a forma
Podle kurzů sázkových kanceláří se očekává vyrovnané utkání, mírným favoritem je hostující Plzeň.
Jablonci patří v tabulce Chance Ligy 6. místo se 17 body a skóre 12:9. Severočeši se opírají především o kvalitní obranu, v dosavadních deseti kolech inkasovali pouze devět branek. Ve čtvrtek Jablonec odehrál utkání Konferenční ligy na hřišti Freiburgu, kde prohrál 2:3.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|15. 10. 2026
|Konferenční liga
|Freiburg – Jablonec
|3:2
|10. 10. 2026
|Chance Liga
|Zbrojovka Brno – Jablonec
|0:1
|2. 10. 2026
|MOL Cup
|Dukla Praha – Jablonec
|0:1
|20. 9. 2026
|Chance Liga
|Jablonec – Zlín
|1:1
|12. 9. 2026
|Chance Liga
|Sparta Praha – Jablonec
|2:0
Viktorii Plzeň je po deseti kolech Chance Ligy na 11. místě se 13 body a bilancí tří výher, čtyř remíz a tří porážek. V posledním ligovém utkání sice Západočeši porazili Mladou Boleslav 3:0, ve čtvrtek však v Evropské lize podlehli Ferencvárosi 1:2. Plzni se daří především v útoku, když v průměru vstřelí dva góly na zápas. Problémem je naopak obrana, která inkasuje 1,7 branky na utkání.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|15. 10. 2026
|Evropská liga
|Ferencváros – Viktoria Plzeň
|2:1
|10. 10. 2026
|Chance Liga
|Viktoria Plzeň – Mladá Boleslav
|3:0
|20. 9. 2026
|Chance Liga
|Slavia Praha – Viktoria Plzeň
|2:1
|17. 9. 2026
|Evropská liga
|Viktoria Plzeň – Royale Union SG
|0:3
|13. 9. 2026
|Chance Liga
|Viktoria Plzeň – Sigma Olomouc
|2:3
Předpokládané sestavy
|Jablonec
|Viktoria Plzeň
|Sestava
|Hanuš (B) – Cedidla, Tekijaški, Pavlovič – Čanturišvili, Sedláček, Nebyla, Sobol – Hollý, Polidar – Růsek
|Wiegele (B) – Gabriel, Dweh, Prebsl, Pališčák – Hrošovský, Červ – Memič, Ladra, Višinský – Kabongo
|Nebudou hrát
|Jawo, Milla, Suchan (všichni zranění)
|Adu (rozhodnutí trenéra), Jemelka, Paluska (oba rekonvalescence)
|Nejistý start
|Mihelak
|–
|Disciplinární ohrožení
|Hollý (3 ŽK)
|Dweh (3 ŽK)
|Nejlepší střelci
|Cedidla (3 góly)
|Kabongo (4 góly)
Statistické srovnání Jablonce a Plzně
Jablonec se v dosavadním průběhu sezony opírá především o obranu. Soupeřům dovoluje v průměru 3,1 střely na bránu za zápas a inkasuje pouze 0,9 gólu. Plzeň má v tabulce o čtyři body méně a její obrana dostává průměrně 1,7 branky na utkání. Západočeši jsou naopak produktivnější v útoku. V průměru vstřelí dva góly na zápas a promění 47 % střel mířících na bránu.
|FK Jablonec
|Viktoria Plzeň
|Pořadí v tabulce
|5. z 16
|11. z 16
|Body
|17
|13
|Zápasy
|10
|10
|Výhry-remízy-prohry
|5-2-3
|3-4-3
|Skóre
|12:9
|20:17
|Rozdíl skóre
|+3
|+3
|Góly vstřelené (90 min)
|1,2
|2
|Góly obdržené (90 min)
|0,9
|1,7
|Střely
|9,6
|9,2
|Střely na branku
|5
|4,3
|Střely soupeřů
|7
|7,5
|Střely soupeřů na branku
|3,1
|4,1
|Rohy
|5,3
|5
|Rohy soupeřů
|4,4
|5,5
|Držení míče
|56 %
|58 %
|Přímé kopy
|13,7
|10,7
|Fauly
|12,3
|10,6
|Žluté karty
|1,2
|2
|Červené karty
|0,1
|0,2
|Ofsajdy
|1,4
|0,9
|Proměňování střel na branku
|24 %
|47 %
Vzájemné zápasy
Vzájemná bilance z posledních dvou let hovoří jednoznačně pro Plzeň, která v pěti předchozích duelech ani jednou neprohrála (3 výhry, 2 remízy) a nastřílela v nich dohromady 16 branek. Poslední měření sil v květnu 2026 skončilo debaklem Jablonce 5:0.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|17. 5. 2026
|Chance Liga
|Viktoria Plzeň – Jablonec
|5:0
|23. 11. 2025
|Chance Liga
|Jablonec – Viktoria Plzeň
|3:3
|26. 7. 2025
|Chance Liga
|Viktoria Plzeň – Jablonec
|1:1
|24. 5. 2025
|Chance Liga
|Viktoria Plzeň – Jablonec
|4:1
|1. 12. 2024
|Chance Liga
|Viktoria Plzeň – Jablonec
|3:2
Tabulka Chance Ligy
|Mužstvo
|Z
|V
|R
|P
|S
|B
|1.
|SK Slavia Praha
|11
|8
|3
|0
|26:6
|27
|2.
|FC Slovan Liberec
|10
|6
|2
|2
|13:6
|20
|3.
|FK Mladá Boleslav
|11
|6
|2
|3
|18:13
|20
|4.
|AC Sparta Praha
|10
|6
|0
|4
|20:12
|18
|5.
|SK Sigma Olomouc
|10
|5
|2
|3
|17:14
|17
|6.
|FK Jablonec
|10
|5
|2
|3
|12:9
|17
|7.
|FK Teplice
|11
|5
|2
|4
|18:17
|17
|8.
|FC Zbrojovka Brno
|10
|5
|1
|4
|12:13
|16
|9.
|Bohemians Praha 1905
|10
|4
|3
|3
|11:11
|15
|10.
|FC Hradec Králové
|11
|4
|3
|4
|10:13
|15
|11.
|FC Viktoria Plzeň
|10
|3
|4
|3
|20:17
|13
|12.
|FK Pardubice
|11
|3
|2
|6
|12:16
|11
|13.
|FC Baník Ostrava
|10
|3
|1
|6
|7:18
|10
|14.
|SK Artis Brno
|10
|2
|2
|6
|11:20
|8
|15.
|1. FC Slovácko
|10
|1
|4
|5
|9:16
|7
|16.
|FC Zlín
|11
|0
|1
|10
|8:23
|1