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Jablonec - Plzeň v TV: Kde sledovat Chance Ligu živě, kurzy a statistiky

Kristýna Polášková
  21:41

Plzeňský záložník Tomáš Ladra bráněný Markem Soldou (vlevo) z Olomouce. | foto: MAFRA

Jablonec přivítá v 11. kole Chance Ligy fotbalisty Viktorie Plzeň. Utkání se hraje v neděli 18. října od 18:00. Podívejte se, kde zápas sledovat živě, jaké jsou předpokládané sestavy, vzájemná bilance a sázkové kurzy.
FK Jablonec 2,84 remíza 3,54
Viktoria Plzeň 2,46

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Kde sledovat zápas Jablonec – Viktoria Plzeň živě

Zápas 11. kola fotbalové Chance Ligy můžete sledovat v přímém přenosu v televizi i na internetu:

  • Termín a čas: Neděle 18. října 2026 od 18:00 SELČ
  • Místo konání: Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou
  • Soutěž: Chance Liga, 11. kolo
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílají stanice OnePlay Sport 1 a OnePlay Sport 3
  • Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Betano
  • Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.

Statistická predikce utkání Jablonec - Plzeň.

Jablonec – Viktoria Plzeň: Kurzy a forma

Podle kurzů sázkových kanceláří se očekává vyrovnané utkání, mírným favoritem je hostující Plzeň.

Jablonci patří v tabulce Chance Ligy 6. místo se 17 body a skóre 12:9. Severočeši se opírají především o kvalitní obranu, v dosavadních deseti kolech inkasovali pouze devět branek. Ve čtvrtek Jablonec odehrál utkání Konferenční ligy na hřišti Freiburgu, kde prohrál 2:3.

FK Jablonec
DatumSoutěžZápasVýsledek
15. 10. 2026Konferenční ligaFreiburg – Jablonec3:2
10. 10. 2026Chance LigaZbrojovka Brno – Jablonec0:1
2. 10. 2026MOL CupDukla Praha – Jablonec0:1
20. 9. 2026Chance LigaJablonec – Zlín1:1
12. 9. 2026Chance LigaSparta Praha – Jablonec2:0

Viktorii Plzeň je po deseti kolech Chance Ligy na 11. místě se 13 body a bilancí tří výher, čtyř remíz a tří porážek. V posledním ligovém utkání sice Západočeši porazili Mladou Boleslav 3:0, ve čtvrtek však v Evropské lize podlehli Ferencvárosi 1:2. Plzni se daří především v útoku, když v průměru vstřelí dva góly na zápas. Problémem je naopak obrana, která inkasuje 1,7 branky na utkání.

FC Viktoria Plzeň
DatumSoutěžZápasVýsledek
15. 10. 2026Evropská ligaFerencváros – Viktoria Plzeň2:1
10. 10. 2026Chance LigaViktoria Plzeň – Mladá Boleslav3:0
20. 9. 2026Chance LigaSlavia Praha – Viktoria Plzeň2:1
17. 9. 2026Evropská ligaViktoria Plzeň – Royale Union SG0:3
13. 9. 2026Chance LigaViktoria Plzeň – Sigma Olomouc2:3

Předpokládané sestavy

Předpokládané sestavy a absence
JablonecViktoria Plzeň
SestavaHanuš (B) – Cedidla, Tekijaški, Pavlovič – Čanturišvili, Sedláček, Nebyla, Sobol – Hollý, Polidar – RůsekWiegele (B) – Gabriel, Dweh, Prebsl, Pališčák – Hrošovský, Červ – Memič, Ladra, Višinský – Kabongo
Nebudou hrátJawo, Milla, Suchan (všichni zranění)Adu (rozhodnutí trenéra), Jemelka, Paluska (oba rekonvalescence)
Nejistý startMihelak
Disciplinární ohroženíHollý (3 ŽK)Dweh (3 ŽK)
Nejlepší střelciCedidla (3 góly)Kabongo (4 góly)

Statistické srovnání Jablonce a Plzně

Jablonec se v dosavadním průběhu sezony opírá především o obranu. Soupeřům dovoluje v průměru 3,1 střely na bránu za zápas a inkasuje pouze 0,9 gólu. Plzeň má v tabulce o čtyři body méně a její obrana dostává průměrně 1,7 branky na utkání. Západočeši jsou naopak produktivnější v útoku. V průměru vstřelí dva góly na zápas a promění 47 % střel mířících na bránu.

Herní statistiky — 1. liga 26/27, tento ročník
FK JablonecViktoria Plzeň
Pořadí v tabulce5. z 1611. z 16
Body1713
Zápasy1010
Výhry-remízy-prohry5-2-33-4-3
Skóre12:920:17
Rozdíl skóre+3+3
Góly vstřelené (90 min)1,22
Góly obdržené (90 min)0,91,7
Střely9,69,2
Střely na branku54,3
Střely soupeřů77,5
Střely soupeřů na branku3,14,1
Rohy5,35
Rohy soupeřů4,45,5
Držení míče56 %58 %
Přímé kopy13,710,7
Fauly12,310,6
Žluté karty1,22
Červené karty0,10,2
Ofsajdy1,40,9
Proměňování střel na branku24 %47 %

Vzájemné zápasy

Vzájemná bilance z posledních dvou let hovoří jednoznačně pro Plzeň, která v pěti předchozích duelech ani jednou neprohrála (3 výhry, 2 remízy) a nastřílela v nich dohromady 16 branek. Poslední měření sil v květnu 2026 skončilo debaklem Jablonce 5:0.

DatumSoutěžZápasSkóre
17. 5. 2026Chance LigaViktoria Plzeň – Jablonec5:0
23. 11. 2025Chance LigaJablonec – Viktoria Plzeň3:3
26. 7. 2025Chance LigaViktoria Plzeň – Jablonec1:1
24. 5. 2025Chance LigaViktoria Plzeň – Jablonec4:1
1. 12. 2024Chance LigaViktoria Plzeň – Jablonec3:2

Tabulka Chance Ligy

MužstvoZVRPSB
1.SK Slavia Praha1183026:627
2.FC Slovan Liberec1062213:620
3.FK Mladá Boleslav1162318:1320
4.AC Sparta Praha1060420:1218
5.SK Sigma Olomouc1052317:1417
6.FK Jablonec1052312:917
7.FK Teplice1152418:1717
8.FC Zbrojovka Brno1051412:1316
9.Bohemians Praha 19051043311:1115
10.FC Hradec Králové1143410:1315
11.FC Viktoria Plzeň1034320:1713
12.FK Pardubice1132612:1611
13.FC Baník Ostrava103167:1810
14.SK Artis Brno1022611:208
15.1. FC Slovácko101459:167
16.FC Zlín1101108:231

Predikce 11. kola Chance Ligy

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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