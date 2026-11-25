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Kde sledovat zápas Jablonec – Lugano živě
- Termín a čas: Čtvrtek 26. listopadu 2026 od 18:45 SEČ
- Místo konání: Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou
- Soutěž: Konferenční liga – ligová fáze, 4. kolo
- Televizní přenos: Sport 1
- Textový přenos: Online přenos na IDNES.cz
Jablonec – Lugano: Kurzy a aktuální forma
Bookmakeři mírně favorizují Lugano. Kurzy na výhru švýcarského týmu se pohybují těsně nad 2,00.
Jablonec nevyhrál už pět soutěžních zápasů v řadě. Naposledy v Chance Lize podlehl nováčkovi Artisu Brno na jeho hřišti 1:3 a v tabulce je osmý. Doma v evropských pohárech ovšem neprohrál osmkrát za sebou a v této sezoně Konferenční ligy ve všech čtyřech domácích zápasech včetně předkol udržel čisté konto. V ligové fázi po porážce 2:3 ve Freiburgu remizoval doma s Brightonem 0:0 a v Rize 1:1.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|21. 11. 2026
|Chance Liga
|Artis Brno – Jablonec
|3:1
|11. 11. 2026
|MOL Cup
|Artis Brno – Jablonec
|2:1
|8. 11. 2026
|Chance Liga
|Jablonec – Mladá Boleslav
|0:0
|5. 11. 2026
|Konferenční liga
|Riga FC – Jablonec
|1:1
|31. 10. 2026
|Chance Liga
|Jablonec – Slavia Praha
|0:5
Lugano vede švýcarskou ligu i Konferenční ligu. Prvních 23 soutěžních zápasů sezony zvládlo bez porážky, než před dvěma týdny prohrálo v St. Gallenu 0:5. O víkendu porazilo Grasshoppers 2:1 a připsalo si desátou výhru z posledních jedenácti soutěžních utkání. V ligové fázi Konferenční ligy postupně zdolalo Crvenou zvezdu Bělehrad 3:2, Getafe 5:2 a Žalgiris Kaunas 3:0.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|21. 11. 2026
|Super League
|Lugano – Grasshoppers
|2:1
|8. 11. 2026
|Super League
|St. Gallen – Lugano
|5:0
|5. 11. 2026
|Konferenční liga
|Lugano – Kauno Žalgiris
|3:0
|1. 11. 2026
|Super League
|Lugano – Basilej
|2:1
|25. 10. 2026
|Super League
|Thun – Lugano
|2:3
Statistiky, absence a předpokládané sestavy
Jablonec v této sezoně Konferenční ligy doma ještě neinkasoval, a to ani v předkolech. Na Střelnici teď přijede Lugano, které v prvních třech kolech ligové fáze nastřílelo jedenáct gólů, nejvíc ze všech týmů.
Luganu bude chybět jeho nejproduktivnější hráč v soutěži Albian Ajeti, který ke třem gólům přidal dvě asistence a po červené kartě má stopku.
|Jablonec
|Lugano
|Předpokládaná sestava
|Mihelak – Cedidla, Tekijaški, Pavlović, Sláma – Okeke, Sedláček – Čanturišvili, Alioum, Polidar – Jawo
|von Ballmoos – Papadopoulos, Mai, Marques – Zanotti, Bislimi, Grgić, Cimignani – Steffen, Dos Santos – Behrens
|Nebudou hrát
|Hanuš (zranění), Milla (zranění, mimo soupisku), Ahl, Horák, Innocenti, Sobol, Vecheta (mimo soupisku)
|Delcroix (zranění)
Sebastian Nebyla a Antonín Růsek dali v ligové fázi Konferenční ligy po jednom gólu. Všech 270 minut zatím odehráli Vakhtang Chanturishvili, Martin Cedidla a Dušan Pavlović. Útočník Kevin-Prince Milla chybí se zlomenou nohou, brankáře Jana Hanuše nepustí do hry zranění třísel.
|Statistika (Konferenční liga 2026/27)
|FK Jablonec
|FC Lugano
|Umístění v tabulce (Body)
|23. místo (2 b)
|1. místo (9 b)
|Bilance (V–R–P)
|0–2–1
|3–0–0
|Skóre
|3:4
|11:4
|Nejlepší střelci
|S. Nebyla (1), A. Růsek (1)
|A. Ajeti (3), Y. Cimignani (2)
|Nejlepší nahrávači
|J. Sláma (1)
|A. Ajeti (2), D. dos Santos (2)
|Nejrychlejší hráč (km/h)
|A. Růsek (37,0 km/h)
|Moncada (35,6 km/h)
Vzájemné zápasy
Jablonec a Lugano se ve čtvrtek utkají poprvé. Pro Jablonec to bude také první zápas proti švýcarskému klubu v evropských pohárech. Lugano proti českým týmům dvakrát vyhrálo a třikrát prohrálo. Při poslední návštěvě Česka před dvěma lety zvítězilo v ligové fázi Konferenční ligy v Mladé Boleslavi 1:0.
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Lugano
|3
|3
|0
|0
|11:4
|9
|2.
|Panathinaikos
|3
|3
|0
|0
|9:3
|9
|3.
|Twente
|3
|3
|0
|0
|8:2
|9
|4.
|Monako
|3
|3
|0
|0
|7:1
|9
|5.
|Brighton
|3
|2
|1
|0
|5:0
|7
|6.
|Brann
|3
|2
|1
|0
|7:3
|7
|7.
|FC Kodaň
|3
|2
|1
|0
|7:3
|7
|8.
|Univ. Craiova
|3
|2
|1
|0
|6:2
|7
|9.
|Mjällby
|3
|2
|1
|0
|5:1
|7
|10.
|St. Truiden
|3
|2
|1
|0
|4:1
|7
|11.
|Ajax
|3
|2
|0
|1
|9:3
|6
|12.
|Trabzonspor
|3
|2
|0
|1
|6:3
|6
|13.
|Hajduk Split
|3
|2
|0
|1
|3:2
|6
|14.
|Freiburg
|3
|2
|0
|1
|4:5
|6
|15.
|Crvena zvezda Bělehrad
|3
|1
|1
|1
|6:6
|4
|16.
|Atalanta
|3
|1
|1
|1
|4:4
|4
|17.
|Braga
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|18.
|Gent
|3
|1
|1
|1
|1:2
|4
|19.
|Riga FC
|3
|0
|3
|0
|3:3
|3
|20.
|Thun
|3
|1
|0
|2
|3:3
|3
|21.
|Borac Banja Luka
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|22.
|Lincoln
|3
|1
|0
|2
|3:6
|3
|23.
|Jablonec
|3
|0
|2
|1
|3:4
|2
|24.
|Aarhus
|3
|0
|2
|1
|1:2
|2
|25.
|Nordsjælland
|3
|0
|2
|1
|3:5
|2
|26.
|Egnatia
|3
|0
|2
|1
|2:4
|2
|27.
|Kairat Almaty
|3
|0
|2
|1
|3:7
|2
|28.
|CSKA Sofia
|3
|0
|1
|2
|4:6
|1
|29.
|Iberia 1999
|3
|0
|1
|2
|2:5
|1
|30.
|Pafos
|3
|0
|1
|2
|3:7
|1
|31.
|Getafe
|3
|0
|1
|2
|3:7
|1
|32.
|Hearts
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1
|33.
|KuPS
|3
|0
|1
|2
|2:6
|1
|34.
|Midtjylland
|3
|0
|1
|2
|2:8
|1
|35.
|Inter Escaldes
|3
|0
|0
|3
|2:7
|0
|36.
|Žalgiris Kaunas
|3
|0
|0
|3
|1:11
|0