Jablonec – Brighton v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě, kurzy

Kde sledovat zápas Jablonec – Brighton živě
Čtvrteční duel 2. kola ligové fáze Konferenční ligy můžete sledovat v přímém televizním vysílání:
- Termín a čas: Čtvrtek 22. října 2026 od 18:45 SELČ
- Místo konání: Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou
- Soutěž: Konferenční liga UEFA – ligová fáze, 2. kolo
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá placená stanice Sport 1
- Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
Jablonec – Brighton: Kurzy a aktuální forma
Jasným favoritem utkání je podle sázkových kurzů Brighton. Na vítězství anglického týmu se pohybují kurzy od 1,27 do 1,30, zatímco na výhru Jablonce si lze vsadit v kurzu 8,25 až 9,6.
O síle Brightonu svědčí také jeho výsledky v Premier League, kde mu aktuálně patří třetí místo. V září porazil Arsenal 3:0 a o víkendu nastřílel pět branek Crystal Palace. Jablonec tak čeká jeden z nejlépe hrajících anglických týmů současnosti.
Jablonec vstoupil do Konferenční ligy porážkou 2:3 na hřišti Freiburgu a po prvním kole mu patří 23. místo v tabulce. Stejným výsledkem skončilo také víkendové ligové utkání s Plzní. Severočeši se však mohou opřít o dobrou bilanci na domácím stadionu, kde v evropských pohárech sedmkrát za sebou neprohráli (5 výher, 2 remízy). V letošní kvalifikaci Konferenční ligy navíc vyhráli všechny tři domácí zápasy bez inkasovaného gólu.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|18. 10. 2026
|Chance Liga
|Jablonec – Viktoria Plzeň
|2:3
|15. 10. 2026
|Konferenční liga
|Freiburg – Jablonec
|3:2
|10. 10. 2026
|Chance Liga
|Zbrojovka Brno – Jablonec
|0:1
|2. 10. 2026
|MOL Cup
|Dukla Praha – Jablonec
|0:1
|20. 9. 2026
|Chance Liga
|Jablonec – Zlín
|1:1
Brighton vyhrál posledních šest soutěžních zápasů s celkovým skóre 22:2. O víkendu v anglické lize porazil Crystal Palace 5:0, do Konferenční ligy vstoupil vítězstvím 4:0 nad Kauno Žalgiris a po prvním kole vede tabulku soutěže. Z posledních sedmi evropských utkání vyhrál šest, pokaždé bez inkasovaného gólu. V Jablonci se navíc pokusí o čtvrté soutěžní vítězství na hřišti soupeře v řadě, což se mu naposledy podařilo v dubnu 2016
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|18. 10. 2026
|Premier League
|Brighton – Crystal Palace
|5:0
|15. 10. 2026
|Konferenční liga
|Brighton – Kauno Žalgiris
|4:0
|10. 10. 2026
|Premier League
|Sunderland – Brighton
|0:2
|19. 9. 2026
|Premier League
|Brighton – Arsenal
|3:0
|16. 9. 2026
|EFL Cup
|Manchester Utd – Brighton
|2:3
Tipy na sázkové příležitosti:
|Tým
|Předpokládaná sestava
|Jablonec
|Hanuš – Cedidla, Tekijaški, Pavlovič, Sláma – Nebyla, Sedláček, Chanturishvili, Alioum, Polidar – Růsek
|Brighton
|Verbruggen – Costinha, Vušković, Svoboda, Hadjam – Gross, Yalcouyé, O’Riley, Hinshelwood, Osman – Rutter
|Absence Jablonce
|Ahl, Horák, Jawo, Milla, Sobol, Suchan, Vecheta
|Absence Brightonu
|Azeez, Ferguson, Mitoma, Tzimas
|Nejistý start
|Brighton: Minteh, Struijk, Wieffer, Yohanna
Statistické srovnání
Brighton měl v úvodním utkání Konferenční ligy výraznou převahu. Míč držel 73 % času, zaznamenal 21 střel, z toho devět na branku, a zahrával 13 rohů. Soupeře pustil pouze ke dvěma střelám. Jablonec byl ve Freiburgu naopak pod tlakem. Domácí vyslali 18 střel, z toho deset na branku. Severočeši však dokázali oba své střelecké pokusy mezi tyče proměnit v góly.
|FK Jablonec
|Brighton
|Pořadí v tabulce
|23. z 36
|1. z 36
|Body
|0
|3
|Zápasy
|1
|1
|Výhry-remízy-prohry
|0-0-1
|1-0-0
|Skóre
|2:3
|4:0
|Rozdíl skóre
|-1
|+4
|Góly vstřelené (90 min)
|2
|4
|Góly obdržené (90 min)
|3
|0
|Střely
|5
|21
|Střely na branku
|2
|9
|Střely soupeřů
|18
|2
|Střely soupeřů na branku
|10
|1
|Rohy
|1
|13
|Rohy soupeřů
|5
|0
|Držení míče
|41 %
|73 %
|Přímé kopy
|20
|7
|Fauly
|14
|11
|Žluté karty
|3
|0
|Červené karty
|0
|0
|Ofsajdy
|2
|0
Vzájemné zápasy
Oba kluby se ve čtvrtek utkají poprvé. Pro Jablonec i Brighton jde navíc o vůbec první soutěžní měření sil se soupeřem z dané země.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Brighton
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|2.
|FC Kodaň
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|3.
|Trabzonspor
|1
|1
|0
|0
|4:2
|3
|4.
|Atalanta
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5.
|Mjällby
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|6.
|St. Truiden
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|7.
|Freiburg
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|8.
|Lugano
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|9.
|Monako
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|10.
|Hajduk Split
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|11.
|Panathinaikos
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|12.
|Brann
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|13.
|Gent
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|14.
|Twente
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15.
|Getafe
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|16.
|Midtjylland
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|17.
|Nordsjælland
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|18.
|Kairat Almaty
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|19.
|Hearts
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|20.
|Egnatia
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|21.
|Universitatea Craiova
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|22.
|Riga FC
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|23.
|Jablonec
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|24.
|Crvena zvezda Bělehrad
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|25.
|Ajax
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|26.
|Borac Banja Luka
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|27.
|Lincoln
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|28.
|CSKA Sofia
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|29.
|Aarhus
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|30.
|Thun
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|31.
|KuPS
|1
|0
|0
|1
|2:4
|0
|32.
|Pafos
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|33.
|Inter Escaldes
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|34.
|Iberia 1999
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|35.
|Braga
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|36.
|Kauno Žalgiris
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0