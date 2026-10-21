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Jablonec – Brighton v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě, kurzy

Kristýna Polášková
  6:58

Fotbalové utkání mezi FK Jablonec a NK Varaždín. | foto: ČTK

Fotbalisté Jablonce přivítají ve čtvrtek 22. října od 18:45 ve druhém kole Konferenční ligy anglický Brighton. Severočechy čeká na Střelnici jeden z nejtěžších soupeřů v soutěži. Kde utkání sledovat živě, v jaké formě oba týmy nastoupí a co napovídají statistiky a sázkové kurzy?

Kde sledovat zápas Jablonec – Brighton živě

Čtvrteční duel 2. kola ligové fáze Konferenční ligy můžete sledovat v přímém televizním vysílání:

  • Termín a čas: Čtvrtek 22. října 2026 od 18:45 SELČ
  • Místo konání: Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou
  • Soutěž: Konferenční liga UEFA – ligová fáze, 2. kolo
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá placená stanice Sport 1
  • Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.

Jablonec – Brighton: Kurzy a aktuální forma

Jasným favoritem utkání je podle sázkových kurzů Brighton. Na vítězství anglického týmu se pohybují kurzy od 1,27 do 1,30, zatímco na výhru Jablonce si lze vsadit v kurzu 8,25 až 9,6.

O síle Brightonu svědčí také jeho výsledky v Premier League, kde mu aktuálně patří třetí místo. V září porazil Arsenal 3:0 a o víkendu nastřílel pět branek Crystal Palace. Jablonec tak čeká jeden z nejlépe hrajících anglických týmů současnosti.

Jablonec vstoupil do Konferenční ligy porážkou 2:3 na hřišti Freiburgu a po prvním kole mu patří 23. místo v tabulce. Stejným výsledkem skončilo také víkendové ligové utkání s Plzní. Severočeši se však mohou opřít o dobrou bilanci na domácím stadionu, kde v evropských pohárech sedmkrát za sebou neprohráli (5 výher, 2 remízy). V letošní kvalifikaci Konferenční ligy navíc vyhráli všechny tři domácí zápasy bez inkasovaného gólu.

FK Jablonec
DatumSoutěžZápasVýsledek
18. 10. 2026Chance LigaJablonec – Viktoria Plzeň2:3
15. 10. 2026Konferenční ligaFreiburg – Jablonec3:2
10. 10. 2026Chance LigaZbrojovka Brno – Jablonec0:1
2. 10. 2026MOL CupDukla Praha – Jablonec0:1
20. 9. 2026Chance LigaJablonec – Zlín1:1

Brighton vyhrál posledních šest soutěžních zápasů s celkovým skóre 22:2. O víkendu v anglické lize porazil Crystal Palace 5:0, do Konferenční ligy vstoupil vítězstvím 4:0 nad Kauno Žalgiris a po prvním kole vede tabulku soutěže. Z posledních sedmi evropských utkání vyhrál šest, pokaždé bez inkasovaného gólu. V Jablonci se navíc pokusí o čtvrté soutěžní vítězství na hřišti soupeře v řadě, což se mu naposledy podařilo v dubnu 2016

Brighton & Hove Albion
DatumSoutěžZápasVýsledek
18. 10. 2026Premier LeagueBrighton – Crystal Palace5:0
15. 10. 2026Konferenční ligaBrighton – Kauno Žalgiris4:0
10. 10. 2026Premier LeagueSunderland – Brighton0:2
19. 9. 2026Premier LeagueBrighton – Arsenal3:0
16. 9. 2026EFL CupManchester Utd – Brighton2:3

Tipy na sázkové příležitosti:

  • Výhra Brightonu s čistým kontem – 1,95 Brighton zatím v letošním ročníku Konferenční ligy včetně předkola neinkasoval. Ve třech zápasech udržel čisté konto a soupeřům dovolil celkem 14 střel, z toho pouze dvě na branku.
  • Na výhru anglického týmu alespoň o tři góly je vypsán kurz 2,69, na vítězství přesně o dvě branky 3,83.
Předpokládané sestavy Jablonec – Brighton
TýmPředpokládaná sestava
JablonecHanuš – Cedidla, Tekijaški, Pavlovič, Sláma – Nebyla, Sedláček, Chanturishvili, Alioum, Polidar – Růsek
BrightonVerbruggen – Costinha, Vušković, Svoboda, Hadjam – Gross, Yalcouyé, O’Riley, Hinshelwood, Osman – Rutter
Absence JablonceAhl, Horák, Jawo, Milla, Sobol, Suchan, Vecheta
Absence BrightonuAzeez, Ferguson, Mitoma, Tzimas
Nejistý startBrighton: Minteh, Struijk, Wieffer, Yohanna

Statistické srovnání

Brighton měl v úvodním utkání Konferenční ligy výraznou převahu. Míč držel 73 % času, zaznamenal 21 střel, z toho devět na branku, a zahrával 13 rohů. Soupeře pustil pouze ke dvěma střelám. Jablonec byl ve Freiburgu naopak pod tlakem. Domácí vyslali 18 střel, z toho deset na branku. Severočeši však dokázali oba své střelecké pokusy mezi tyče proměnit v góly.

Herní statistiky — Konferenční liga UEFA 2026/2027
FK JablonecBrighton
Pořadí v tabulce23. z 361. z 36
Body03
Zápasy11
Výhry-remízy-prohry0-0-11-0-0
Skóre2:34:0
Rozdíl skóre-1+4
Góly vstřelené (90 min)24
Góly obdržené (90 min)30
Střely521
Střely na branku29
Střely soupeřů182
Střely soupeřů na branku101
Rohy113
Rohy soupeřů50
Držení míče41 %73 %
Přímé kopy207
Fauly1411
Žluté karty30
Červené karty00
Ofsajdy20

Vzájemné zápasy

Oba kluby se ve čtvrtek utkají poprvé. Pro Jablonec i Brighton jde navíc o vůbec první soutěžní měření sil se soupeřem z dané země.

Tabulka Konferenční ligy
#TýmZVRPSkóreBody
1.Brighton11004:03
2.FC Kodaň11003:03
3.Trabzonspor11004:23
4.Atalanta11003:13
5.Mjällby11002:03
6.St. Truiden11002:03
7.Freiburg11003:23
8.Lugano11003:23
9.Monako11002:13
10.Hajduk Split11002:13
11.Panathinaikos11002:13
12.Brann11002:13
13.Gent11001:03
14.Twente11001:03
15.Getafe10101:11
16.Midtjylland10101:11
17.Nordsjælland10101:11
18.Kairat Almaty10101:11
19.Hearts10101:11
20.Egnatia10101:11
21.Universitatea Craiova10101:11
22.Riga FC10101:11
23.Jablonec10012:30
24.Crvena zvezda Bělehrad10012:30
25.Ajax10011:20
26.Borac Banja Luka10011:20
27.Lincoln10011:20
28.CSKA Sofia10011:20
29.Aarhus10010:10
30.Thun10010:10
31.KuPS10012:40
32.Pafos10011:30
33.Inter Escaldes10010:20
34.Iberia 199910010:20
35.Braga10010:30
36.Kauno Žalgiris10010:40
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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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