Kdy a kde sledovat zápas Írán vs. Nový Zéland na MS 2026?
S postupem ze skupiny G se u Íránu ani Nového Zélandu příliš nepočítá, jejich vzájemný zápas se uskuteční v úterý 16. června od 3:00 ráno. V přímém přenosu jej spustíte na ČT sport. Hraje se na SoFi Stadium v Los Angeles, dostupný je i textový online přenos na iDNES.cz.
|Datum:
|úterý 16. června 2026 od 3:00
|Dějiště:
|SoFi Stadium, Los Angeles, USA
|TV přenos:
|ČT sport
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Írán zatím na MS neprošel ze skupiny
Reprezentace Íránu se na mistrovství světa probojovala už posedmé v historii a počtvrté v řadě. Tentokrát po suverénním kvalifikačním představení, kdy prohrála jen jediné utkání proti Kataru.
Trenér Amir Ghalenoei by rád tento tým konečně dovedl do vyřazovací fáze, v nabité skupině G to však bude obtížné. Svými góly by tomu měl pomoci hlavně Mehdi Taremi, útočník řeckého Olympiakosu. Jinak je tým složen hlavně z hráčů domácí ligy, několik dalších hraje v Emirátech.
Přípravné duely zvládli Íránci velmi slušně, když ze čtyř duelů nezvládli porazit pouze Nigérii. Nastříleli celkem 11 branek.
Předpokládaná sestava Íránu
Beiranvand – Mohammadi, Khalilzadeh, Kanaani, Yousefi – Ghoddos, Ezatolahi – Ghaedi, Taremi, Mohebi – Hosseinzadeh
|Datum
|Zápas
|Skóre
|4. června
|Írán – Mali
|2:0
|29. května
|Írán – Gambie
|3:1
|31. března
|Kostarika – Írán
|0:5
|27. března
|Írán – Nigérie
|1:2
Nový Zéland je na MS teprve potřetí v historii
Rozšíření počtu týmů na MS Novému Zélandu jednoznačně pomohlo, stejně jako to, že Austrálie přešla do asijské kvalifikace. V té oceánské totiž neměli Zélanďané konkurenci a zakončili ji se skóre 29:1, které nasbírali v pěti zápasech.
Hlavní hvězdou týmu trenéra Darrena Bazeleyho je jednoznačně Chris Wood. Útočník anglického Nottinghamu má na kontě nejvíce startů (90) i gólů (45). V kvalifikaci přidal hned devět přesných zásahů.
Od úspěšné kvalifikace se Novému Zélandu vůbec nevydařily přípravné zápasy. Celkem jich odehráli jedenáct, vyhrát ale dokázali jen nad Chile. Už v USA pak podlehli Haiti a Anglii.
Předpokládaná sestava Nového Zélandu
Crocombe – Payne, Surman, Boxall, Cacace – Bell, Stamenic – Garbett, Singh, Just – Wood
|Datum
|Zápas
|Skóre
|6. června
|Anglie – Nový Zéland
|1:0
|3. června
|Haiti – Nový Zéland
|4:0
|30. března
|Nový Zéland – Chile
|4:1
|27. března
|Nový Zéland – Finsko
|0:2
Vzájemné zápasy Írán vs. Nový Zéland
Írán se s Novým Zélandem dosud nikdy neutkal, a to ani v žádných přípravných zápasech.