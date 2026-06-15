Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Írán – Nový Zéland v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026

  10:57
Souboj outsiderů skupiny G, to je na Mistrovství světa ve fotbale 2026 duel Írán vs. Nový Zéland. Přečtěte si o cestách těchto týmů na MS, jakou mají formu a kde utkání sledovat.

Alireza Džahanbachš v dresu Íránu. | foto: ČTK

Kdy a kde sledovat zápas Írán vs. Nový Zéland na MS 2026?

S postupem ze skupiny G se u Íránu ani Nového Zélandu příliš nepočítá, jejich vzájemný zápas se uskuteční v úterý 16. června od 3:00 ráno. V přímém přenosu jej spustíte na ČT sport. Hraje se na SoFi Stadium v Los Angeles, dostupný je i textový online přenos na iDNES.cz.

Datum:úterý 16. června 2026 od 3:00
Dějiště:SoFi Stadium, Los Angeles, USA
TV přenos:ČT sport

Aktuální kurzy Írán – Nový Zéland na MS 2026

Bookmakeři Synotu favorizují asijský celek, na který si lze vsadit v kurzu okolo 1,90. Věříte-li více Zélandu, získáte za vsazenou stokorunu více než 450 Kč.

Írán 1,97 remíza 3,4
Nový Zéland 4,58

Bonus

1 000 Kč Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Írán zatím na MS neprošel ze skupiny

Reprezentace Íránu se na mistrovství světa probojovala už posedmé v historii a počtvrté v řadě. Tentokrát po suverénním kvalifikačním představení, kdy prohrála jen jediné utkání proti Kataru.

Trenér Amir Ghalenoei by rád tento tým konečně dovedl do vyřazovací fáze, v nabité skupině G to však bude obtížné. Svými góly by tomu měl pomoci hlavně Mehdi Taremi, útočník řeckého Olympiakosu. Jinak je tým složen hlavně z hráčů domácí ligy, několik dalších hraje v Emirátech.

Přípravné duely zvládli Íránci velmi slušně, když ze čtyř duelů nezvládli porazit pouze Nigérii. Nastříleli celkem 11 branek.

Předpokládaná sestava Íránu

Beiranvand – Mohammadi, Khalilzadeh, Kanaani, Yousefi – Ghoddos, Ezatolahi – Ghaedi, Taremi, Mohebi – Hosseinzadeh

Příprava Íránu na MS ve fotbale 2026
DatumZápasSkóre
4. červnaÍrán – Mali2:0
29. květnaÍrán – Gambie3:1
31. březnaKostarika – Írán0:5
27. březnaÍrán – Nigérie1:2

Chris Wood z Nottinghamu slaví gól proti Brentfordu.

Nový Zéland je na MS teprve potřetí v historii

Rozšíření počtu týmů na MS Novému Zélandu jednoznačně pomohlo, stejně jako to, že Austrálie přešla do asijské kvalifikace. V té oceánské totiž neměli Zélanďané konkurenci a zakončili ji se skóre 29:1, které nasbírali v pěti zápasech.

Hlavní hvězdou týmu trenéra Darrena Bazeleyho je jednoznačně Chris Wood. Útočník anglického Nottinghamu má na kontě nejvíce startů (90) i gólů (45). V kvalifikaci přidal hned devět přesných zásahů.

Od úspěšné kvalifikace se Novému Zélandu vůbec nevydařily přípravné zápasy. Celkem jich odehráli jedenáct, vyhrát ale dokázali jen nad Chile. Už v USA pak podlehli Haiti a Anglii.

Předpokládaná sestava Nového Zélandu

Crocombe – Payne, Surman, Boxall, Cacace – Bell, Stamenic – Garbett, Singh, Just – Wood

Příprava Nového Zélandu na MS ve fotbale 2026
DatumZápasSkóre
6. červnaAnglie – Nový Zéland1:0
3. červnaHaiti – Nový Zéland4:0
30. březnaNový Zéland – Chile4:1
27. březnaNový Zéland – Finsko0:2

Vzájemné zápasy Írán vs. Nový Zéland

Írán se s Novým Zélandem dosud nikdy neutkal, a to ani v žádných přípravných zápasech.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Nejčtenější

5. den MS ve fotbale 2026: Španělsko si zahraje s outsiderem, Belgie vyzve Egypt

Španělští fotbalisté po vítězném přípravném zápase

Do dalšího hracího dne mistrovství světa ve fotbale vstoupí úřadující mistři Evropy ze Španělska, kteří zahájí své působení na turnaji proti debutujícím Kapverdám. Na programu jsou také souboje...

Hertogenbosch 2026: program, favorité a kde sledovat

Felix Auger-Aliassime ve čtvrtfinále Roland Garros

Travnatá tenisová sezona začíná a její otevření tradičně obstarává turnaj v nizozemském Rosmalenu, známý také jako Libéma Open v ’s-Hertogenboschi. Podnik dlouhodobě slouží elitním hráčům a hráčkám...

Saúdská Arábie – Uruguay v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Uruguayský záložník Federico Valverde na Copa America

Do letošního mistrovství světa ve fotbale vstupují v rámci skupiny H týmy Saúdské Arábie a Uruguaye. V tomto článku najdete informace o přímém přenosu zápasu Saúdská Arábie - Uruguay, aktuální formě...

15. června 2026  13:06

Belgie – Egypt v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kapitán Belgie Kevin De Bruyne v utkání se Slovenskem.

V úvodním zápase skupiny G na Mistrovství světa ve fotbale 2026 se utkají výběry Belgie a Egypta. Kde zápas sledovat, kdo je favorit a jaké jsou předpokládané sestavy?

15. června 2026  11:42

Španělsko – Kapverdy v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Gavi ze Španělska u míče, brání ho Jesús Pretell z Peru.

Do letošního mistrovství světa ve fotbale vstupuje jeden z největších favoritů na celkové prvenství, úřadující evropští šampioni ze Španělska. Ve skupině H je na úvod v americké Atlantě čeká...

15. června 2026  11:25

Írán – Nový Zéland v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026

Alireza Džahanbachš v dresu Íránu.

Souboj outsiderů skupiny G, to je na Mistrovství světa ve fotbale 2026 duel Írán vs. Nový Zéland. Přečtěte si o cestách těchto týmů na MS, jakou mají formu a kde utkání sledovat.

15. června 2026  10:57

5. den MS ve fotbale 2026: Španělsko si zahraje s outsiderem, Belgie vyzve Egypt

Španělští fotbalisté po vítězném přípravném zápase

Do dalšího hracího dne mistrovství světa ve fotbale vstoupí úřadující mistři Evropy ze Španělska, kteří zahájí své působení na turnaji proti debutujícím Kapverdám. Na programu jsou také souboje...

15. června 2026

WTA Berlín 2026: program, Češky a kde sledovat tenis živě

Linda Nosková hraje forhend v semifinále turnaje v Bad Homburgu.

Tenisový turnaj žen v Berlíně slouží jako další z přípravných podniků pro Wimbledon. Hraje se od 15. do 21. června 2026 a na travnatém povrchu uvidíme v akci i tři české tenistky. V našem přehledu...

15. června 2026  7:59

WTA Nottingham 2026: Program turnaje, nasazené hráčky a česká účast

Marie Bouzková ve druhém kole Wimbledonu

Travnatý turnaj v Nottinghamu slouží tenistkám jako příprava na Wimbledon. V pavouku se představí čtyři Češky včetně vítězky z roku 2016 Karolíny Plíškové. V přehledu najdete program, historii...

15. června 2026

ATP Halle 2026: program, Češi a kde sledovat tenisový turnaj živě

Alexander Zverev dobíhá míček v osmifinálovém zápase Wimbledonu.

V německém Halle se uskuteční další ročník tenisového turnaje mužů. Podnik kategorie ATP 500 se hraje od 15. do 21. června 2026. V přehledu najdete program, nasazené hráče a informace o možnostech...

15. června 2026

Tenis ATP Londýn 2026: program a kde sledovat živě Lehečku a Menšíka

Australan Alex de Minaur se natahuje k bekhendovému úderu v osmifinále US Open.

Travnatá tenisová sezona pokračuje turnajem v britské metropoli. Mužský turnaj v Londýně oficiálně pojmenovaný HSBC Championships, probíhá v areálu Queen’s Clubu a slouží jako příprava na Wimbledon....

15. června 2026

Dostihy Karlovy Vary 2026: program, výsledky a vstupenky

Letní cena klisen v Karlových Varech: v cílové rovince svedly velký souboj o...

Na dostihovém závodišti v Karlových Varech konečně začíná sezona. V neděli 14. června uvidíme celkem sedm rovinových závodů.

14. června 2026  10:40,  aktualizováno  18:40

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Švédsko – Tunisko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Švédský útočník Viktor Gyökeres oslavuje rozhodující trefu v utkání proti...

Švédsko se v prvním zápase na Mistrovství světa ve fotbale 2026 střetne s Tuniskem. Přečtěte si, kde zápas sledovat, jak šla oběma týmům příprava a jaké jsou sestavy.

14. června 2026  13:55

Pobřeží slonoviny - Ekvádor v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Fotbalisté Pobřeží Slonoviny slaví triumf v Africkém poháru.

Do letošního mistrovství světa ve fotbale vstupují ve skupině E týmy Pobřeží slonoviny a Ekvádoru. V našem přehledu najdete informace o přímém přenosu, zajímavosti i předpokládané sestavy.

14. června 2026  13:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.