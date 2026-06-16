Kdy a kde sledovat zápas Irák vs. Norsko na MS 2026?
Historicky první vzájemný zápas Iráku a Norska se odehraje ve středu 17. června od 0:00, dějištěm je Gillette Stadium na předměstí Bostonu. Utkání lze sledovat na ČT sport, dostupný je i textový online přenos na iDNES.cz.
|Datum:
|středa 17. června 2026 od 0:00
|Dějiště:
|Gillette Stadium, Boston, USA
|TV přenos:
|ČT sport
Aktuální kurzy Irák – Norsko na MS 2026
Podle bookmakerů Synotu by měli Norové jednoznačně zvítězit, zatím se ale favoritům na tomto MS tolik nedaří. Bude to platit i o Haalandovi a spol.?
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Irák se na MS dostal po 40 letech
Reprezentace Iráku se na šampionát dostala jako úplně poslední tým a musela projít nejsložitější cestou – čekalo ji totiž celkem 21 zápasů. Definitivně bylo jasno až koncem března po výhře nad Bolívií.
Pro tuto zemi jde o velký svátek, jediná účast na Mistrovství světa je totiž z roku 1986, kdy nevyhráli jediný duel a vstřelili jen jeden gól. To by tým australského trenéra Grahama Arnolda chtěl změnit – v kádru má spoustu hráčů, působících mimo Asii. Nám je dobře známý například Merchas Doski, hrající za Plzeň.
V přípravě Irák dokázal zvítězit s Andorrou a překvapivě remizoval proti Španělsku, před týdnem ale nestačil na Venezuelu.
Předpokládaná sestava Iráku
Hassan – Doski, Hashem, Ali, Tahseen – Jasim, Sher, Al Ammari, Amyn – Hussein, Al Hamadi
|Datum
|Zápas
|Skóre
|10. června
|Irák – Venezuela
|0:2
|4. června
|Španělsko – Irák
|1:1
|29. května
|Irák – Andorra
|1:0
Norsko je černým koněm letošního MS
Norové jsou na MS poprvé od roku 1998 a nutno říct, že zcela zaslouženě. V kvalifikaci totiž neměli konkurenci a nastříleli celkem 37 branek – odnesla to mimo jiné i Itálie.
Trenér Ståle Solbakken má k dispozici opravdu skvělý tým. Jména jako Haaland a Ødegaard vzbuzují respekt.
Přípravné duely nicméně ukázaly, že ani Norsko nemusí být tak suverénní. Prohrálo s Nizozemskem, remizovalo se Švýcary a Marokem a zapsalo jen jedinou výhru proti Švédům.
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Norsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie
Předpokládaná sestava Norska
Nyland – Ryerson, Ajer, Lysaker Heggem, Wolfe – Aursnes, Berge, Ødegaard – Sorloth, Haaland, Nusa
|Datum
|Zápas
|Skóre
|7. června
|Maroko – Norsko
|1:1
|1. června
|Norsko – Švédsko
|3:1
|31. března
|Norsko – Švýcarsko
|0:0
|27. března
|Nizozemsko – Norsko
|2:1
Vzájemné zápasy Irák vs. Norsko
Norsko se s Irákem dosud nikdy neutkalo, nenarazili na sebe ani v přípravných duelech.