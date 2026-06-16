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Irák – Norsko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

  13:01
Skupinu I otevře na mistrovství světa ve fotbale 2026 duel Iráku s Norskem. Přečtěte si, kde utkání sledovat a jak se týmům dařilo v přípravě.

Norský kanonýr Erling Haaland slaví svůj gól. | foto: Reuters

Kdy a kde sledovat zápas Irák vs. Norsko na MS 2026?

Historicky první vzájemný zápas Iráku a Norska se odehraje ve středu 17. června od 0:00, dějištěm je Gillette Stadium na předměstí Bostonu. Utkání lze sledovat na ČT sport, dostupný je i textový online přenos na iDNES.cz.

Datum:středa 17. června 2026 od 0:00
Dějiště:Gillette Stadium, Boston, USA
TV přenos:ČT sport

Aktuální kurzy Irák – Norsko na MS 2026

Podle bookmakerů Synotu by měli Norové jednoznačně zvítězit, zatím se ale favoritům na tomto MS tolik nedaří. Bude to platit i o Haalandovi a spol.?

Irák 15,57 remíza 7
Norsko 1,23

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Irák se na MS dostal po 40 letech

Reprezentace Iráku se na šampionát dostala jako úplně poslední tým a musela projít nejsložitější cestou – čekalo ji totiž celkem 21 zápasů. Definitivně bylo jasno až koncem března po výhře nad Bolívií.

Pro tuto zemi jde o velký svátek, jediná účast na Mistrovství světa je totiž z roku 1986, kdy nevyhráli jediný duel a vstřelili jen jeden gól. To by tým australského trenéra Grahama Arnolda chtěl změnit – v kádru má spoustu hráčů, působících mimo Asii. Nám je dobře známý například Merchas Doski, hrající za Plzeň.

V přípravě Irák dokázal zvítězit s Andorrou a překvapivě remizoval proti Španělsku, před týdnem ale nestačil na Venezuelu.

Předpokládaná sestava Iráku

Hassan – Doski, Hashem, Ali, Tahseen – Jasim, Sher, Al Ammari, Amyn – Hussein, Al Hamadi

Příprava Iráku na MS ve fotbale 2026
DatumZápasSkóre
10. červnaIrák – Venezuela0:2
4. červnaŠpanělsko – Irák1:1
29. květnaIrák – Andorra1:0

Iráčtí fotballisté slaví gól proti Španělsku. Vstřelil ho Merchas Doski (třetí zprava).

Norsko je černým koněm letošního MS

Norové jsou na MS poprvé od roku 1998 a nutno říct, že zcela zaslouženě. V kvalifikaci totiž neměli konkurenci a nastříleli celkem 37 branek – odnesla to mimo jiné i Itálie.

Trenér Ståle Solbakken má k dispozici opravdu skvělý tým. Jména jako Haaland a Ødegaard vzbuzují respekt.

Přípravné duely nicméně ukázaly, že ani Norsko nemusí být tak suverénní. Prohrálo s Nizozemskem, remizovalo se Švýcary a Marokem a zapsalo jen jedinou výhru proti Švédům.

Norsko na MS ve fotbale 2026: Program, výsledky, soupiska, historie

Předpokládaná sestava Norska

Nyland – Ryerson, Ajer, Lysaker Heggem, Wolfe – Aursnes, Berge, Ødegaard – Sorloth, Haaland, Nusa

Příprava Norska na MS ve fotbale 2026
DatumZápasSkóre
7. červnaMaroko – Norsko1:1
1. červnaNorsko – Švédsko3:1
31. březnaNorsko – Švýcarsko0:0
27. březnaNizozemsko – Norsko2:1

Vzájemné zápasy Irák vs. Norsko

Norsko se s Irákem dosud nikdy neutkalo, nenarazili na sebe ani v přípravných duelech.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afirkou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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