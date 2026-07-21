Sledujte zápas Iberia 1999 – Slovan Bratislava živě v TV
Úvodní střetnutí 2. předkola Ligy mistrů se odehraje v úterý 21. července 2026 od 18:00. Dějištěm zápasu je Mikheil Meskhi Stadium v gruzínském Tbilisi. Přímý přenos utkání odvysílá pro slovenské fanoušky televizní stanice STVR Šport.
- Datum a čas: úterý 21. července 2026 od 18:00
- Dějiště: Mikheil Meskhi Stadium, Tbilisi
- TV přenos: STVR Šport
- Kurzy: na webu Synotu zde
Aktuální kurzy na zápas
Sázkové kanceláře staví do role favorita hostující Slovan Bratislava, který má i přes výhodu domácího prostředí soupeře kvalitnější kádr a bohaté pohárové zkušenosti z posledních let.
Vypsané kurzy na vítězství slovenského šampiona jasně naznačují, že bookmakeři věří v úspěšný start svěřenců nového trenéra Yayi Tourého do kvalifikace. Pokud očekáváte vyrovnaný zápas, případná remíza je ohodnocena lákavějším kurzem. Domácí FC Iberia 1999 tak vstupuje do utkání v pozici papírového outsidera, nicméně před vlastními fanoušky bude chtít překvapit a vybojovat si hratelný výsledek do odvety na Tehelném poli. Vedle základních příležitostí na výsledek bude k dispozici také široká nabídka LIVE sázek přímo v průběhu zápasu.
Iberia 1999 hrozí ofenzivou, trápí ji ale obrana
Gruzínský šampion Iberia 1999, který dříve vystupoval pod názvem Saburtalo, ovládl v minulé sezoně domácí soutěž Erovnuli Ligu s dvoubodovým náskokem na druhou Dilu. V 1. předkole milionářské soutěže si Gruzínci poradili s estonským celkem Flora Tallinn. Na hřišti soupeře zvítězili 3:2 a v domácí odvetě potvrdili svůj postup remízou 2:2.
Hlavní zbraní domácích je dvaadvacetiletý záložník Nika Sicharulašvili, který právě v odvetném duelu proti Tallinnu vstřelil dva góly. Tým jako kapitán vede šestadvacetiletý obránce Jemali-Giorgi Jinjolava, jenž má zkušenosti ze slovenského fotbalu díky svému dřívějšímu působení ve Zlatých Moravcích.
Defenziva Iberie však není bezchybná – tým nedokázal udržet čisté konto v šesti z posledních sedmi soutěžních zápasů. Na domácím stadionu se navíc Iberii v poslední době příliš nedaří, napříč všemi soutěžemi tam vyhrála pouze dva z posledních šesti duelů.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|14. 7. 2026
|FC Iberia 1999 – Flora Tallinn
|2:2
|Liga mistrů - 1. předkolo
|8. 7. 2026
|Flora Tallinn – FC Iberia 1999
|2:3
|Liga mistrů - 1. předkolo
|1. 7. 2026
|FC Iberia 1999 – T. Kutaisi
|2:3 po pen.
|Superpohár - Finále
Slovan odstartoval novou éru s hvězdným Yaya Tourém
Slovan Bratislava si postup do této fáze kvalifikace zajistil obhajobou titulu ve slovenské Niké lize, kterou vyhrál s náskokem tří bodů. Během léta však klub z hlavního města prošel velkou personální obměnou. Úspěšný trenér Vladimír Weiss starší vyslyšel volání slovenské reprezentace a na uvolněné místo usedla legenda Manchesteru City, Yaya Touré. Novému hlavnímu kouči dělají asistenty Darren O’Dea, Serge Costa a Timotej Vajdík, který zůstal z původního realizačního týmu.
V týmu již nepokračují Guram Kašia, Vladimír Weiss mladší, Róbert Mak, Martin Trnovský, Filip Lichý, Sidoine Fogning ani Niko Jankovič. Na druhé straně do kádru nově přibyli brankář Aleksandar Popovič, obránce Samuel Kozlovský a nejnověji také Cristian Martínez. Tento zkušený záložník si připsal 69 startů za panamskou reprezentaci a nechyběl v žádném ze tří utkání Panamy na MS 2026.
Pod vedením nového kapitána Andraže Šporara zvládl Slovan generálku před Ligou mistrů na výbornou, když v divácky atraktivním utkání udolal kyperský Pafos 3:2. Tým vykazuje solidní stabilitu, neboť z posledních deseti zápasů napříč soutěžemi odešel poražen pouze dvakrát. Odveta je na programu 29. července od 20:15 před domácími fanoušky na Tehelném poli.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|16. 5. 2026
|Slovan Bratislava – Michalovce
|0:2
|Niké liga
|9. 5. 2026
|Podbrezová – Slovan Bratislava
|1:2
|Niké liga
|2. 5. 2026
|Slovan Bratislava – Dunajská Streda
|1:0
|Niké liga
Vzájemné zápasy
Tyto dva celky se v minulosti nikdy neutkaly. V úterý večer se tak začne psát první kapitola jejich vzájemných soubojů. Poražený tým z tohoto klání se s evropskými poháry neloučí – přesune se do kvalifikace o Evropskou ligu.