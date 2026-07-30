Kdy a kde sledovat odvetu FC Hradec Králové – Tromsø IL v Evropské lize?
Velké překvapení. Tak by se dal popsat první zápas předkola Evropské ligy mezi Tromsø a Hradcem, které zcela nečekaně dopadlo lépe pro český tým. Ve čtvrtek 30. července od 19:00 se bude snažit na tento výkon navázat ve své FINEP Aréně, sledovat odvetu můžete následovně:
- při live sázkách u sázkové kanceláře Tipsport zde
- alternativně na TV Chance zde
- na nové platformě TV Tipsport i s českým komentářem
|Datum:
|čtvrtek 30. července 2026 od 19:00
|Dějiště:
|FINEP Aréna, Hradec Králové
|Rozhodčí:
|Nikola Dabanovic (Černá Hora)
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Přímý přenos:
|Tipsport, TV Chance, TV Tipsport
Aktuální kurzy Hradec – Tromso v předkole Evropské ligy 2026/27
Zajímavé kurzy
Podle bookmakerů Synot Tipu není Hradec favoritem, kurz na jeho vítězství se totiž pohybuje okolo hranice 3,60. To znamená, že byste si za vsazenou stokorunu přišli v případě výhry domácích na 360 Kč.
Favoritem je tak norské Tromsø, které bylo už v prvním zápase lepším týmem, doplatilo ale na špatnou produktivitu. Nyní je na tento tým kurz jen kolem 2,00.
Kurzová nabídka je pro tento duel mnohem bohatší, sázet lze na spoustu doplňkových příležitostí. Během zápasu využijete také live sázky.
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Hradci vystřelil vítězství nad Tromsö Van Buren
FC Hradec Králové hraje evropské poháry poprvé od roku 1999, původní Konferenční ligu ale dokonce nahradila vyšší soutěž, Evropská liga, a to díky odstoupení Karviné. První zápas v předkole dopadl nad očekávání.
Domácí Tromsø bylo celý zápas lepším týmem, na umělém trávníku za polárním kruhem ale řádil brankář Zadražil. V 53. minutě chytil penaltu, kterou sám zavinil, svůj tým podržel i v několika dalších momentech.
Hradec se k první střele na branku dostal až v 85. minutě, kdy se k ní po sólové akci dostal Mick Van Buren. Zakončil přesně pod horní tyč a Východočeši šli do vedení. Norský celek ještě mohl v závěru srovnat, to ale opět nedovolil skvělý Zadražil.
Postupující tým se utká s lepším z dvojice Besiktas vs. Midtjylland, turecký celek doma zvítězil 1:0.
Předpokládané sestavy
Hradec Králové: Zadražil - Uhrinčať, Čihák, Čech - Wiesner, Dancák, Darida, Horák - Van Buren, Slončík - Mihálik.
Tromsø: Haugaard - Skjaervik, Guddal, Vadebu - Cornic, Edvardsson, Jenssen, Hjertö-Dahl, Warneryd - Nyhammer, H. Larsen.
|FC Hradec Králové
|26. 7.
|Hradec Králové – Pardubice
|2:1
|23. 7.
|Tromsø – Hradec Králové
|0:1
|16. 7.
|Charkov – Hradec Králové
|3:3
|13. 7.
|Wolfsberg – Hradec Králové
|1:1
|Tromsø IL
|23. 7.
|Tromsø – Hradec Králové
|0:1
|18. 7.
|HamKam – Tromsø
|1:4
|11. 7.
|Tromsø – Valerenga
|4:1
|25. 6.
|Tromsø – Orgryte
|4:0
Vzájemné zápasy Hradce a Tromsø (H2H)
Hradec s Tromsø si spolu poprvé zahráli v předkole Evropské ligy před týdnem, nyní tedy přijde na řadu odveta v České republice.
- 23. 7. 2026: Tromsø vs. Hradec (0:1)