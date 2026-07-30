Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Hradec Králové - Tromso živě: Kde sledovat odvetu Evropské ligy v TV a online

Kamil Jurek
  22:07

Mick van Buren slaví gól proti Pardubicím. | foto: ČTK

Hradec Králové si z norského města Tromsø odvezl nečekané vítězství, dnes jej doma čeká těžký boj o postup. Projde do další fáze Evropské ligy? Podívejte se na kurzy a kde sledovat utkání živě.

Kdy a kde sledovat odvetu FC Hradec Králové – Tromsø IL v Evropské lize?

Velké překvapení. Tak by se dal popsat první zápas předkola Evropské ligy mezi Tromsø a Hradcem, které zcela nečekaně dopadlo lépe pro český tým. Ve čtvrtek 30. července od 19:00 se bude snažit na tento výkon navázat ve své FINEP Aréně, sledovat odvetu můžete následovně:

Datum:čtvrtek 30. července 2026 od 19:00
Dějiště:FINEP Aréna, Hradec Králové
Rozhodčí:Nikola Dabanovic (Černá Hora)
Kurzy:u Synot Tipu zde
Přímý přenos:Tipsport, TV Chance, TV Tipsport

Aktuální kurzy Hradec – Tromso v předkole Evropské ligy 2026/27

Zajímavé kurzy

  • Postup Hradce: 1,51
  • Postup Tromsø: 2,39
  • Více než 2.5 gólů: 1,87

Podle bookmakerů Synot Tipu není Hradec favoritem, kurz na jeho vítězství se totiž pohybuje okolo hranice 3,60. To znamená, že byste si za vsazenou stokorunu přišli v případě výhry domácích na 360 Kč.

Favoritem je tak norské Tromsø, které bylo už v prvním zápase lepším týmem, doplatilo ale na špatnou produktivitu. Nyní je na tento tým kurz jen kolem 2,00.

Kurzová nabídka je pro tento duel mnohem bohatší, sázet lze na spoustu doplňkových příležitostí. Během zápasu využijete také live sázky.

FC Hradec Králové 3,48 remíza 3,49
Tromso IL 2,1

Bonus

500 Kč Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Jablonec - Varaždín živě: Kde sledovat Konferenční ligu v TV a online

Hradci vystřelil vítězství nad Tromsö Van Buren

FC Hradec Králové hraje evropské poháry poprvé od roku 1999, původní Konferenční ligu ale dokonce nahradila vyšší soutěž, Evropská liga, a to díky odstoupení Karviné. První zápas v předkole dopadl nad očekávání.

Domácí Tromsø bylo celý zápas lepším týmem, na umělém trávníku za polárním kruhem ale řádil brankář Zadražil. V 53. minutě chytil penaltu, kterou sám zavinil, svůj tým podržel i v několika dalších momentech.

Hradec se k první střele na branku dostal až v 85. minutě, kdy se k ní po sólové akci dostal Mick Van Buren. Zakončil přesně pod horní tyč a Východočeši šli do vedení. Norský celek ještě mohl v závěru srovnat, to ale opět nedovolil skvělý Zadražil.

Postupující tým se utká s lepším z dvojice Besiktas vs. Midtjylland, turecký celek doma zvítězil 1:0.

Předpokládané sestavy

Hradec Králové: Zadražil - Uhrinčať, Čihák, Čech - Wiesner, Dancák, Darida, Horák - Van Buren, Slončík - Mihálik.

Tromsø: Haugaard - Skjaervik, Guddal, Vadebu - Cornic, Edvardsson, Jenssen, Hjertö-Dahl, Warneryd - Nyhammer, H. Larsen.

Poslední zápasy Hradce a Tromsø
FC Hradec Králové
26. 7.Hradec Králové – Pardubice2:1
23. 7.Tromsø – Hradec Králové0:1
16. 7.Charkov – Hradec Králové3:3
13. 7.Wolfsberg – Hradec Králové1:1
Tromsø IL
23. 7.Tromsø – Hradec Králové0:1
18. 7.HamKam – Tromsø1:4
11. 7.Tromsø – Valerenga4:1
25. 6.Tromsø – Orgryte4:0

Vzájemné zápasy Hradce a Tromsø (H2H)

Hradec s Tromsø si spolu poprvé zahráli v předkole Evropské ligy před týdnem, nyní tedy přijde na řadu odveta v České republice.

  • 23. 7. 2026: Tromsø vs. Hradec (0:1)
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

SynotTip

Bonus
500 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Největší vítězství kariéry. Svozilová a Štochlová získaly titul na písku v Číně

Plážové volejbalistky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová

Beachvolejbalistky Markéta Svozilová a Marie-Sára Štochlová vyhrály turnaj Pro Tour Challenge v čínském Šang-luu a slaví největší úspěch kariéry. Ve finále české hráčky porazily Ukrajinky Valentynu...

Hradec Králové - Tromso živě: Kde sledovat odvetu Evropské ligy v TV a online

Mick van Buren slaví gól proti Pardubicím.

Hradec Králové si z norského města Tromsø odvezl nečekané vítězství, dnes jej doma čeká těžký boj o postup. Projde do další fáze Evropské ligy? Podívejte se na kurzy a kde sledovat utkání živě.

29. července 2026  22:07

Jablonec - Varaždín živě: Kde sledovat Konferenční ligu v TV a online

Jan Suchan slaví svůj první gól v jabloneckém dresu.

Jablonec jde do odvety předkola Konferenční ligy se ztrátou, proti Varaždínu totiž venku těsně prohrál. Na svém stadionu je ale favoritem, potvrdí to i v zápase? Hraje se ve čtvrtek 30. července od...

29. července 2026  20:22

Slovan Bratislava - Iberia 1999 v TV: Kde sledovat předkolo LM živě a sázkové kurzy

Tigran Barseghjan ze Slovanu Bratislava útočí v zápase s Dinamem Záhřeb.

Slovan Bratislava má po úvodní výhře 2:0 v Gruzii nakročeno do 3. předkola fotbalové Ligy mistrů 2026/27. Ve středeční domácí odvetě na Tehelném poli se pokusí potvrdit výhru ze hřiště FC Iberia...

29. července 2026  20:04

Szabová vs. Pudilová na Oktagonu 92 živě: Kde sledovat přenos a kurzy

OKTAGON 87 v Liberci: Lucia Szabová boří všechny milníky a stává se historicky...

Hlavním zápasem na akci MMA Oktagon 92 v pražské Štvanici je duel mezi Lucií Szabovou a Lucií Pudilovou o pás v bantamové váze (61,2 kg). Jaké jsou kurzy a kde sledovat duel v přímém přenosu?

29. července 2026  19:02

Oktagon 92 Štvanice, Praha: Karta, program, kurzy a lístky

Lucie Pudilová proti Lucii Szabové

MMA organizace Oktagon je tady s 92. turnajem, který se uskuteční v sobotu 1. srpna 2026 na Štvanici v Praze. Podívejte se, kdo bude bojovat a jaké jsou aktuální kurzy.

29. července 2026  18:13

Fleury vs. Muradov na Oktagonu 92: Kurzy a kde sledovat živě

Will Fleury porazil Karlose Vémolu jednoznačně na body

Jedním ze dvou titulových zápasů na MMA galavečeru Oktagonu 92 je Will Fleury vs. Makhmud Muradov v polotěžké váze (93 kg). Kdo je favorit a kde sledovat tento duel živě?

29. července 2026  18:11

Denia, Kozel, Straka? Vsaďte si na nového trenéra českých fotbalistů

ROK 2023. Trenér Španělů Santi Denia dává pokyny svým svěřencům ve finále ME U21 proti Anglii

Po nepovedeném vystoupení na mistrovství světa se intenzivně jedná o novém kouči české fotbalové reprezentace. Žhavým kandidátem a velkým favoritem je španělský trenér Santi Denia, který naposledy...

29. července 2026  12:30

Tour de France Femmes 2026: Program, etapy, kurzy a výsledky

Pauline Ferrandová-Prevotová vyhrává ve žlutém dresu poslední etapu Tour de...

Pátý ročník Tour de France Femmes se uskuteční od 1. do 9. srpna 2026. Závodnice čeká 9 etap a dosud nejnáročnější profil s rekordním převýšením. V našem přehledu najdete kompletní program, trasu i...

29. července 2026  7:58

Kolem Dánska 2026: Program, etapy, trasa, Češi a hvězdný Van Aert

Wout van Aert na aerospeciálu Cervélo

Jubilejní 35. ročník etapového závodu Kolem Dánska (PostNord Danmark Rundt) se koná od 29. července do 2. srpna 2026. Na závodníky čeká pět etap z Aalborgu do Rødovre. Poprvé v historii v...

28. července 2026  18:59

ME horských kol 2026 Monteceneri: Program, výsledky a česká nominace

Tereza Tvarůžková na trati cyklokrosového mistrovství světa v Táboře

Mistrovství Evropy horských kol 2026 hostí švýcarské Monteceneri. Od 30. července do 2. srpna se zde utkají nejlepší evropští jezdci v disciplínách Cross-country, Short Track, Týmová štafeta. Českou...

28. července 2026

CSKA Sofia - Spartak Trnava v TV: Kurzy a kde sledovat Konferenční ligu živě

Hlavičkový souboj v přípravném zápase Plzně s Trnavou.

V odvetném utkání 2. předkola Konferenční ligy 2026/27 se fotbalisté Spartaku Trnava představí na půdě bulharského celku CSKA 1948 Sofia. Po úvodní bezbrankové remíze na Slovensku je duel otevřený....

27. července 2026  22:21

ATP Los Cabos 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Jiří Lehečka sleduje míček v osmifinále Wimbledonu.

V mexickém Los Cabos se od 27. července 2026 koná jubilejní 10. ročník tenisového turnaje pro muže. Patří do kategorie ATP 250 a české fanoušky těší, že je nasazenou jedničkou Jiří Lehečka. Kde...

27. července 2026  14:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×