Kde sledovat zápas Hradec Králové – Sparta živě
Duel 7. kola Chance Ligy můžete sledovat v přímém přenosu v televizi i na internetu:
- Termín a čas: Neděle 6. září 2026 od 18:00
- Místo konání: FINEP Arena, Hradec Králové
- Televizní přenos: Přímý přenos odvysílá stanice OnePlay Sport 1
- Online live stream: Živý přenos ze zápasu nabízí sázková kancelář Betano
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
Kurzy na zápas Hradec Králové – Sparta
Sparta je v utkání mírným favoritem. Bookmakeři SynotTipu na její výhru vypsali kurz 2,2. Na remízu je 3,53 a na vítězství domácího týmu 3,3.
Pro oba týmy je to zápas, který jim může výrazně pozvednout psychiku.
Hradec rozesmutnilo vyřazení z play off Konferencřní ligy, kde po těsné bitvě vypadl s Panathinaikosem. Jeho útlum pak prohloubily dvě ligové porážky v Liberci a v Brně se Zbrojovkou.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|2. 9. 2026
|Liga
|Zbrojovka Brno – Hradec Králové
|1:0
|30. 8. 2026
|Liga
|Slovan Liberec – Hradec Králové
|2:0
|27. 8. 2026
|Konferenční liga
|Hradec Králové – Panathinaikos
|1:2 pp
|20. 8. 2026
|Konferenční liga
|Panathinaikos – Hradec Králové
|2:2
|13. 8. 2026
|Evropská liga
|Besiktas – Hradec Králové
|1:0
|9. 8. 2026
|Liga
|Hradec Králové – Baník Ostrava
|2:1
Sparta po vyřazení z předkola Ligy mistrů naznačila výkonostní vzestup dvěma čtyřgólovými výhrami v lize. Uspěla proti Teplicím a v Brně na hřišti Artisu. Naposledy ji však v derby srazila Slavia.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|30. 8. 2026
|Liga
|Slavia Praha – Sparta Praha
|3:0
|22. 8. 2026
|Liga
|Artis Brno – Sparta Praha
|0:4
|15. 8. 2026
|Liga
|Sparta Praha – Teplice
|4:1
|11. 8. 2026
|Liga mistrů
|Lyon – Sparta Praha
|3:0
|8. 8. 2026
|Liga
|Mladá Boleslav – Sparta Praha
|2:0
Předpokládané sestavy a absence
V sestavě domácího týmu může naskočit útočník Tomáš Čvančara, který se po třech letech vrátil do české ligy. Hradec ho získal z Borussie Mönchengladbach na hostování do konce sezony. Pikantní je, že před odchodem do zahraničí působil vytáhlý forvard ve Spartě.
|Hradec Králové
|Sparta Praha
|Sestava
|Zadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Ludvíček, Darida, Dancák, Horák, Vlkanova – Slončík, Čvančara
|Surovčík – Suchomel, Guddal, Mbe Soh, Ryneš – Macek, Irving, Mercado, Karabec – Alcócer, Brunes
|Nebudou hrát
|Kučera (poranění kotníku), Mihálik (zranění nohy), Wiesner (poranění kolena), Zentrich (zranění)
|Andersen (poranění kolena), Cobbaut (poranění třísel), Mannsverk (poranění kolena) Martinec (zdravotní problémy), Penxa (poranění kolena), Uchenna (poranění třísel)
|Nejistý start
|—
|Kadeřábek (zranění)
Co říkají statistiky?
- Sparta prohrála jediný z posledních 18 vzájemných ligových zápasů
- Sparta prohrála jen minulý z posledních 8 ligových zápasů na stadionu Hradce
- Hradec doma v lize 7x po sobě zvítězil
- Hradec má se 4 brankami spolu s Ostravou nejhorší útok soutěže
- Hradec má k dobru odložený zápas s Plzní
- Sparta prohrála 3 z 6 zápasů v nové ligové sezoně
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|24. 5. 2026
|Sparta Praha – Hradec Králové
|2:1
|15. 2. 2026
|Sparta Praha – Hradec Králové
|2:0
|14. 9. 2025
|Hradec Králové – Sparta Praha
|2:1
|9. 2. 2025
|Sparta Praha – Hradec Králové
|3:0
|31. 8. 2024
|Hradec Králové – Sparta Praha
|0:2
|17. 3. 2024
|Sparta Praha – Hradec Králové
|2:1
Program 7. kola Chance Ligy:
Program sedmého ligového kola je rovnoměrně rozdělen. V sobotu se odehrála čtyři utkání, v neděli jsou na řadě další čtyři.
|Datum
|Zápas
|Čas/výsledek
|5. 9. 2026
|Slavia – Zbrojovka
|4:0
|5. 9. 2026
|Olomouc – Bohemians
|3:0
|5. 9. 2026
|Slovácko – Pardubice
|0:0
|5. 9. 2026
|Artis Brno – Plzeň
|0:3
|6. 9. 2026
|Ml. Boleslav – Ostrava
|13:00
|6. 9. 2026
|Jablonec – Liberec
|15:00
|6. 9. 2026
|Zlín – Teplice
|15:00
|6. 9. 2026
|Hradec Kr. – Sparta
|18:00
|Pořadí
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|SK Slavia Praha
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2.
|SK Sigma Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|3.
|FC Slovan Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|4.
|FC Zbrojovka Brno
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|5.
|FK Mladá Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|6.
|FK Jablonec
|5
|3
|1
|1
|6:4
|10
|7.
|FK Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|8.
|FC Viktoria Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|9.
|AC Sparta Praha
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|10.
|FC Baník Ostrava
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|11.
|FC Hradec Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|12.
|Bohemians Praha 1905
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13.
|SK Artis Brno
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14.
|1. FC Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15.
|FK Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16.
|FC Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0