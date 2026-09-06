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Hradec Králové - Sparta: Kde sledovat Chance Ligu živě a sázkové kurzy

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  6:00

Brankář Adam Zadražil z Hradce Králové chytá míč v zápase se Spartou. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Fotbalisté Sparty se potřebují zvednout po facce z derby a první příležitost k tomu dostanou na hřišti Hradce Králové. Zavítají sem v 7. kole Chance ligy. Podívejte se, kde sledovat utkání živě, jaké jsou předpokládané sestavy a zajímavé sázkové kurzy.

Kde sledovat zápas Hradec Králové – Sparta živě

Duel 7. kola Chance Ligy můžete sledovat v přímém přenosu v televizi i na internetu:

  • Termín a čas: Neděle 6. září 2026 od 18:00
  • Místo konání: FINEP Arena, Hradec Králové
  • Televizní přenos: Přímý přenos odvysílá stanice OnePlay Sport 1
  • Online live stream: Živý přenos ze zápasu nabízí sázková kancelář Betano
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

Kurzy na zápas Hradec Králové – Sparta

Sparta je v utkání mírným favoritem. Bookmakeři SynotTipu na její výhru vypsali kurz 2,2. Na remízu je 3,53 a na vítězství domácího týmu 3,3.

Pro oba týmy je to zápas, který jim může výrazně pozvednout psychiku.

Hradec rozesmutnilo vyřazení z play off Konferencřní ligy, kde po těsné bitvě vypadl s Panathinaikosem. Jeho útlum pak prohloubily dvě ligové porážky v Liberci a v Brně se Zbrojovkou.

Poslední výsledky Hradce Králové
DatumSoutěžZápasVýsledek
2. 9. 2026LigaZbrojovka Brno – Hradec Králové1:0
30. 8. 2026LigaSlovan Liberec – Hradec Králové2:0
27. 8. 2026Konferenční ligaHradec Králové – Panathinaikos1:2 pp
20. 8. 2026Konferenční ligaPanathinaikos – Hradec Králové2:2
13. 8. 2026Evropská ligaBesiktas – Hradec Králové1:0
9. 8. 2026LigaHradec Králové – Baník Ostrava2:1

Sparta po vyřazení z předkola Ligy mistrů naznačila výkonostní vzestup dvěma čtyřgólovými výhrami v lize. Uspěla proti Teplicím a v Brně na hřišti Artisu. Naposledy ji však v derby srazila Slavia.

Poslední zápasy Sparty
DatumSoutěžZápasVýsledek
30. 8. 2026LigaSlavia Praha – Sparta Praha3:0
22. 8. 2026LigaArtis Brno – Sparta Praha0:4
15. 8. 2026LigaSparta Praha – Teplice4:1
11. 8. 2026Liga mistrůLyon – Sparta Praha3:0
8. 8. 2026LigaMladá Boleslav – Sparta Praha2:0

Předpokládané sestavy a absence

V sestavě domácího týmu může naskočit útočník Tomáš Čvančara, který se po třech letech vrátil do české ligy. Hradec ho získal z Borussie Mönchengladbach na hostování do konce sezony. Pikantní je, že před odchodem do zahraničí působil vytáhlý forvard ve Spartě.

Hradec KrálovéSparta Praha
SestavaZadražil – Uhrinčať, Čihák, Čech – Ludvíček, Darida, Dancák, Horák, Vlkanova – Slončík, ČvančaraSurovčík – Suchomel, Guddal, Mbe Soh, Ryneš – Macek, Irving, Mercado, Karabec – Alcócer, Brunes
Nebudou hrátKučera (poranění kotníku), Mihálik (zranění nohy), Wiesner (poranění kolena), Zentrich (zranění)Andersen (poranění kolena), Cobbaut (poranění třísel), Mannsverk (poranění kolena) Martinec (zdravotní problémy), Penxa (poranění kolena), Uchenna (poranění třísel)
Nejistý startKadeřábek (zranění)

Co říkají statistiky?

  • Sparta prohrála jediný z posledních 18 vzájemných ligových zápasů
  • Sparta prohrála jen minulý z posledních 8 ligových zápasů na stadionu Hradce
  • Hradec doma v lize 7x po sobě zvítězil
  • Hradec má se 4 brankami spolu s Ostravou nejhorší útok soutěže
  • Hradec má k dobru odložený zápas s Plzní
  • Sparta prohrála 3 z 6 zápasů v nové ligové sezoně
Poslední vzájemné zápasy Hradce a Sparty
DatumZápasVýsledek
24. 5. 2026Sparta Praha – Hradec Králové2:1
15. 2. 2026Sparta Praha – Hradec Králové2:0
14. 9. 2025Hradec Králové – Sparta Praha2:1
9. 2. 2025Sparta Praha – Hradec Králové3:0
31. 8. 2024Hradec Králové – Sparta Praha0:2
17. 3. 2024Sparta Praha – Hradec Králové2:1

Program 7. kola Chance Ligy:

Program sedmého ligového kola je rovnoměrně rozdělen. V sobotu se odehrála čtyři utkání, v neděli jsou na řadě další čtyři.

DatumZápasČas/výsledek
5. 9. 2026Slavia – Zbrojovka4:0
5. 9. 2026Olomouc – Bohemians3:0
5. 9. 2026Slovácko – Pardubice0:0
5. 9. 2026Artis Brno – Plzeň0:3
6. 9. 2026Ml. Boleslav – Ostrava13:00
6. 9. 2026Jablonec – Liberec15:00
6. 9. 2026Zlín – Teplice15:00
6. 9. 2026Hradec Kr. – Sparta18:00
Tabulka Chance Ligy
PořadíTýmZVRPSkóreBody
1.SK Slavia Praha752021:517
2.SK Sigma Olomouc741213:813
3.FC Slovan Liberec64118:313
4.FC Zbrojovka Brno741210:913
5.FK Mladá Boleslav532011:611
6.FK Jablonec53116:410
7.FK Teplice631212:1210
8.FC Viktoria Plzeň623114:129
9.AC Sparta Praha630312:109
10.FC Baník Ostrava53024:69
11.FC Hradec Králové52124:57
12.Bohemians Praha 190561326:96
13.SK Artis Brno71156:164
14.1. FC Slovácko70345:123
15.FK Pardubice70255:122
16.FC Zlín60065:130
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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