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Hradec Králové – Pardubice v TV: Kde sledovat Chance ligu, sázkové kurzy

Kristýna Polášková
  11:19

Senzace. Hradec vyloupil hřiště norského Tromsö. | foto: FC Hradec Králové

Východočeské derby hned v 1. kole Chance ligy! V neděli 26. července 2026 od 20:00 přivítá Hradec Králové v Malšovické aréně svého rivala z Pardubic. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV nebo online, jaké jsou zajímavé sázkové kurzy i jakou mají týmy bilanci vzájemných zápasů.

Kde sledovat zápas Hradec Králové - Pardubice živě

Atraktivní sousedské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi můžete sledovat v přímém přenosu v televizi i na internetu.

  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá televizní stanice OnePlay Sport 1.
  • Online live stream: Živý stream z tohoto východočeského derby nabízí Betano.
  • Textový přenos: Pokud nemůžete sledovat obrazový přenos, průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

Aktuální kurzy na zápas Hradec Králové – Pardubice

Prestižní východočeské derby slibuje vyrovnaný a emocemi nabitý souboj. Sázková kancelář Synot Tip staví do role mírného favorita domácí Hradec Králové, který se opírá o výhodu vlastní Malšovické arény i solidní formu z letní přípravy. Pardubice však do Hradce cestují odhodlané bodovat a v posledním vzájemném měření sil dokázaly svého rivala porazit.

Vzájemné zápasy Hradec Králové - Pardubice
DatumZápasSkóreSoutěž
7. 12. 2025FK Pardubice – Hradec Králové1:0Chance Liga
10. 8. 2025Hradec Králové – FK Pardubice1:1Chance Liga
1. 2. 2025Hradec Králové – FK Pardubice3:0Chance Liga
24. 8. 2024FK Pardubice – Hradec Králové2:1Chance Liga
9. 3. 2024Hradec Králové – FK Pardubice2:0FORTUNA:LIGA
1. 10. 2023FK Pardubice – Hradec Králové1:1FORTUNA:LIGA

Historická bilance z posledních sezón ukazuje, že v derby často rozhoduje výhoda domácího prostředí. Hradec doma proti Pardubicím z posledních tří ligových zápasů dvakrát vyhrál a jednou remizoval. Vzhledem k taktické svázanosti derby zápasů se nabízí také sázky na nižší počet branek či nerozhodný stav po prvním poločase. Kompletní nabídku kurzů a LIVE sázek najdete u sázkové kanceláře Synot Tip.

FC Hradec Králové 2,2 remíza 3,45
FK Pardubice 3,37

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Výsledky týmů v přípravě

Oba celky absolvovaly před startem soutěže náročné přípravné zápasy, v nichž změřily síly se zajímavými tuzemskými i zahraničními soupeři.

FC Hradec Králové
DatumZápasSkóre
23. 7. 2026Tromsö – Hradec Králové0:1
16. 7. 2026FC Charkov – Hradec Králové3:3
13. 7. 2026Wolfsberg – Hradec Králové1:1
10. 7. 2026Nordsjaelland – Hradec Králové0:3
4. 7. 2026Hradec Králové – Sparta Praha B2:1
FK Pardubice
DatumZápasSkóre
18. 7. 2026Jihlava – Pardubice0:5
9. 7. 2026Cracovia – Pardubice2:0
5. 7. 2026SK Rapid – Pardubice2:2
1. 7. 2026Pardubice – Žilina2:2
1. 7. 2026Odra Opole – Pardubice1:1

Program 1. kola Chance ligy

Úvodní ligový víkend nabídne vedle derby v Hradci Králové celou řadu dalších atraktivních duelů:

Program 1. kola Chance ligy
ZápasTermín a čas
FC Zlín – FC Baník OstravaSobota 25. 7., 17:00
FC Viktoria Plzeň – FC Slovan LiberecSobota 25. 7., 17:00
FK Teplice – Bohemians Praha 1905Sobota 25. 7., 17:00
FC Zbrojovka Brno – AC Sparta PrahaSobota 25. 7., 20:00
SK Slavia Praha – 1.FC SlováckoNeděle 26. 7., 15:00
FK Jablonec – SK Sigma OlomoucNeděle 26. 7., 17:30
FC Hradec Králové – FK PardubiceNeděle 26. 7., 20:00
FK Artis – FK Mladá BoleslavPondělí 27. 7., 18:00
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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