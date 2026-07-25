FC Hradec Králové

Kde sledovat zápas Hradec Králové - Pardubice živě
Atraktivní sousedské derby mezi Hradcem Králové a Pardubicemi můžete sledovat v přímém přenosu v televizi i na internetu.
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání odvysílá televizní stanice OnePlay Sport 1.
- Online live stream: Živý stream z tohoto východočeského derby nabízí Betano.
- Textový přenos: Pokud nemůžete sledovat obrazový přenos, průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
Aktuální kurzy na zápas Hradec Králové – Pardubice
Prestižní východočeské derby slibuje vyrovnaný a emocemi nabitý souboj. Sázková kancelář Synot Tip staví do role mírného favorita domácí Hradec Králové, který se opírá o výhodu vlastní Malšovické arény i solidní formu z letní přípravy. Pardubice však do Hradce cestují odhodlané bodovat a v posledním vzájemném měření sil dokázaly svého rivala porazit.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž
|7. 12. 2025
|FK Pardubice – Hradec Králové
|1:0
|Chance Liga
|10. 8. 2025
|Hradec Králové – FK Pardubice
|1:1
|Chance Liga
|1. 2. 2025
|Hradec Králové – FK Pardubice
|3:0
|Chance Liga
|24. 8. 2024
|FK Pardubice – Hradec Králové
|2:1
|Chance Liga
|9. 3. 2024
|Hradec Králové – FK Pardubice
|2:0
|FORTUNA:LIGA
|1. 10. 2023
|FK Pardubice – Hradec Králové
|1:1
|FORTUNA:LIGA
Historická bilance z posledních sezón ukazuje, že v derby často rozhoduje výhoda domácího prostředí. Hradec doma proti Pardubicím z posledních tří ligových zápasů dvakrát vyhrál a jednou remizoval. Vzhledem k taktické svázanosti derby zápasů se nabízí také sázky na nižší počet branek či nerozhodný stav po prvním poločase. Kompletní nabídku kurzů a LIVE sázek najdete u sázkové kanceláře Synot Tip.
Výsledky týmů v přípravě
Oba celky absolvovaly před startem soutěže náročné přípravné zápasy, v nichž změřily síly se zajímavými tuzemskými i zahraničními soupeři.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|23. 7. 2026
|Tromsö – Hradec Králové
|0:1
|16. 7. 2026
|FC Charkov – Hradec Králové
|3:3
|13. 7. 2026
|Wolfsberg – Hradec Králové
|1:1
|10. 7. 2026
|Nordsjaelland – Hradec Králové
|0:3
|4. 7. 2026
|Hradec Králové – Sparta Praha B
|2:1
|Datum
|Zápas
|Skóre
|18. 7. 2026
|Jihlava – Pardubice
|0:5
|9. 7. 2026
|Cracovia – Pardubice
|2:0
|5. 7. 2026
|SK Rapid – Pardubice
|2:2
|1. 7. 2026
|Pardubice – Žilina
|2:2
|1. 7. 2026
|Odra Opole – Pardubice
|1:1
Program 1. kola Chance ligy
Úvodní ligový víkend nabídne vedle derby v Hradci Králové celou řadu dalších atraktivních duelů:
|Zápas
|Termín a čas
|FC Zlín – FC Baník Ostrava
|Sobota 25. 7., 17:00
|FC Viktoria Plzeň – FC Slovan Liberec
|Sobota 25. 7., 17:00
|FK Teplice – Bohemians Praha 1905
|Sobota 25. 7., 17:00
|FC Zbrojovka Brno – AC Sparta Praha
|Sobota 25. 7., 20:00
|SK Slavia Praha – 1.FC Slovácko
|Neděle 26. 7., 15:00
|FK Jablonec – SK Sigma Olomouc
|Neděle 26. 7., 17:30
|FC Hradec Králové – FK Pardubice
|Neděle 26. 7., 20:00
|FK Artis – FK Mladá Boleslav
|Pondělí 27. 7., 18:00