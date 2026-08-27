Kdy a kde sledovat odvetu FC Hradec Králové – Panathinaikos Atény v Konferenční lize?
Poprvé od roku 1999 si může Hradec Králové zahrát evropskou soutěž, od postupu do ligové fáze Konferenční ligy 2026/27 je dělí jediná výhra. Panathinaikos Athény je však těžkým soupeřem, odveta začíná ve čtvrtek 27. srpna od 19:00.
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|Datum:
|čtvrtek 27. srpna 2026 od 19:00
|Dějiště:
|FINEP Aréna, Hradec Králové
|Rozhodčí:
|Sascha Stegemann (Německo)
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|Přímý přenos:
|u Tipsportu zde
Utkání si můžete spustit také na internetové platformě TV Tipsport, kde by měl běžet živě i zápas Jablonce proti Glasgow Rangers.
Aktuální kurzy Hradec – Panathinaikos v předkole KL 2026/27
Zajímavé kurzy
Bookmakeři Synot Tipu mají jasno, Hradec je outsiderem a podle vypsaných kurzů nezvítězí – v době psaní tohoto článku se kurz pohybuje okolo 3,60, na postup je pak 2,30.
Panathinaikos byl doma lepším týmem, závěr duelu ale podcenil a dostal dva rychlé góly. Nyní je na výhru řeckého celku vypsáno 2,15, postup je ohodnocen na 1,55.
Využijte u Synotu možnost předčasného vyhodnocení – stačí si při sázení vybrat možnost „okamžitá výhra při 2-gólovém vedení“. Pokud vámi vybraný tým povede v zápase o dvě branky, automaticky vyhráváte bez ohledu na to, jak nakonec zápas dopadne.
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Hradec v Řecku spasil dvěma góly mladý Umar
FC Hradec Králové letos v předkolech překvapuje. Začal v Evropské lize a vyřadil Tromsö, na turecký Besiktas už to ve třetím předkole nestačilo. První duel play-off Konferenční ligy ale dopadl nad očekávání.
Řecký klub byl na Olympijském stadionu v Aténách lepší, po přestávce se dvakrát během pár minut prosadil Andrews Tetteh. Trenér David Horejš ale vystřídal a 19letý Abdullahi Umar se mu v závěru odvděčil.
Nigerijský mladík totiž v 89. minutě nejprve snížil a po střele z otočky v šesté minutě nastavení vyrovnal. Šlo navíc o jeho první góly za A-tým.
Hradec se mohl díky dalšímu odloženému ligovému zápasu soustředit právě na dnešní odvetu, nedělní duel s Plzní se tedy uskuteční později. Viktoriány navíc dnes také čeká důležitý zápasy proti Bělehradu v Evropské lize.
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Hradec Králové v Konferenční lize 2026/27: Program a výsledky
Panathinaikos usiluje o čtvrtou účast v pohárech v řadě
Panathinaikos Athény je klub s bohatou historií, v sezoně 1970/71 si dokonce zahrál finále tehdejšího Poháru mistrů evropských zemí, kde nestačil na Ajax.
Nyní usiluje o čtvrtou účast v hlavní soutěži některé z evropských soutěží v řadě, po dvou letech by znovu mohlo jít o Konferenční ligu – posledně došli až do osmifinále, kde selhali proti Fiorentině. Loni se to samé podařilo ve vyšší Evropské lize, nad jejich síly tehdy byl Betis.
V letošních předkolech si Panathinaikos postupně poradil s maďarským Paksem a bulharským CSKA 1948, paradoxně zatím doma ještě nezvítězil a o postupu vždy rozhodl díky výhrám na hřištích soupeřů.
Před dnešní odvetou si i svěřenci trenéra Jacoba Neestrupa nechali odložit ligový duel, řeckou soutěž tedy zahájí až po zápase s Hradcem.
Jaká je aktuální forma obou týmů?
|FC Hradec Králové
|20. 8.
|Panathinaikos – Hradec
|3:1
|13. 8.
|Besiktas – Hradec
|3:1
|9. 8.
|Hradec – Baník Ostrava
|5:1
|6. 8.
|Hradec – Besiktas
|1:0
|Panathinaikos Athény
|20. 8.
|Panathinaikos – Hradec
|2:2
|11. 8.
|CSKA 1948 Sofia – Panathinaikos
|1:2p
|5. 8.
|Panathinaikos – CSKA 1948 Sofia
|1:1
|30. 7.
|Panathinaikos – Paks
|2:2
|23. 7.
|Paks – Panathinaikos
|1:2
Hradec – Panathinaikos vstupenky, kde koupit lístky
O odvetu na hradeckém stadionu byl obrovský zájem, klub už několik dnů předem ohlásil, že je vyprodáno. Své oblíbené hráče tak za postupem požene ve FINEP Aréně více než 9 000 diváků.
Vzájemné zápasy Hradce a Panathinaikosu (H2H)
Hradec a Panathinaikos se poprvé utkali už v roce 1960, tehdy ve dvojzápase dokázal projít dále právě český tým. Fanoušci by se jistě nezlobili, kdyby se v tomto případě historie opakovala.
- 20. 8. 2026: Panathinaikos – Hradec (2:2)
- 7. 12. 1960: Panathinaikos – Hradec (0:0)
- 6. 11. 1960: Hradec – Panathinaikos (1:0)