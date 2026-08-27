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Hradec - Panathinaikos v TV: Kde sledovat odvetu Konferenční ligy živě, kurzy

Kamil Jurek
  19:17

František Čech z Hradce Králové (vpravo) si kryje míč před Levim Garcíou z Panathinaikosu v závěrečném předkole Konferenční ligy. | foto: Profimedia.cz

Fotbalisté Hradce Králové jsou krok od historického úspěchu. Na domácím stadionu mohou postoupit do Konferenční ligy, ve čtvrtek 27. 8. od 19:00 hrají s Panathinaikosem Athény. Podívejte se na kurzy a kde utkání sledovat živě.

Kdy a kde sledovat odvetu FC Hradec Králové – Panathinaikos Atény v Konferenční lize?

Poprvé od roku 1999 si může Hradec Králové zahrát evropskou soutěž, od postupu do ligové fáze Konferenční ligy 2026/27 je dělí jediná výhra. Panathinaikos Athény je však těžkým soupeřem, odveta začíná ve čtvrtek 27. srpna od 19:00.

Utkání v přímém přenosu nabízí sázková kancelář Tipsport zde, alternativně si můžete spustit také live stream online díky společnosti Chance. U obou dostanete zajímavý vstupní bonus.

FC Hradec Králové – Panathinaikos Athény
Datum:čtvrtek 27. srpna 2026 od 19:00
Dějiště:FINEP Aréna, Hradec Králové
Rozhodčí:Sascha Stegemann (Německo)
Kurzy:u Synot Tipu zde
Přímý přenos:u Tipsportu zde

Utkání si můžete spustit také na internetové platformě TV Tipsport, kde by měl běžet živě i zápas Jablonce proti Glasgow Rangers.

Aktuální kurzy Hradec – Panathinaikos v předkole KL 2026/27

Zajímavé kurzy

  • Postup domácích: 2,29
  • Postup hostů: 1,55
  • Více než 2.5 gólů: 2,15

Bookmakeři Synot Tipu mají jasno, Hradec je outsiderem a podle vypsaných kurzů nezvítězí – v době psaní tohoto článku se kurz pohybuje okolo 3,60, na postup je pak 2,30.

Panathinaikos byl doma lepším týmem, závěr duelu ale podcenil a dostal dva rychlé góly. Nyní je na výhru řeckého celku vypsáno 2,15, postup je ohodnocen na 1,55.

Využijte u Synotu možnost předčasného vyhodnocení – stačí si při sázení vybrat možnost „okamžitá výhra při 2-gólovém vedení“. Pokud vámi vybraný tým povede v zápase o dvě branky, automaticky vyhráváte bez ohledu na to, jak nakonec zápas dopadne.

FC Hradec Králové 3,58 remíza 3,37
Panathinaikos 2,15

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Hradec v Řecku spasil dvěma góly mladý Umar

FC Hradec Králové letos v předkolech překvapuje. Začal v Evropské lize a vyřadil Tromsö, na turecký Besiktas už to ve třetím předkole nestačilo. První duel play-off Konferenční ligy ale dopadl nad očekávání.

Řecký klub byl na Olympijském stadionu v Aténách lepší, po přestávce se dvakrát během pár minut prosadil Andrews Tetteh. Trenér David Horejš ale vystřídal a 19letý Abdullahi Umar se mu v závěru odvděčil.

Nigerijský mladík totiž v 89. minutě nejprve snížil a po střele z otočky v šesté minutě nastavení vyrovnal. Šlo navíc o jeho první góly za A-tým.

Hradec se mohl díky dalšímu odloženému ligovému zápasu soustředit právě na dnešní odvetu, nedělní duel s Plzní se tedy uskuteční později. Viktoriány navíc dnes také čeká důležitý zápasy proti Bělehradu v Evropské lize.

Hradec Králové v Konferenční lize 2026/27: Program a výsledky

Panathinaikos usiluje o čtvrtou účast v pohárech v řadě

Panathinaikos Athény je klub s bohatou historií, v sezoně 1970/71 si dokonce zahrál finále tehdejšího Poháru mistrů evropských zemí, kde nestačil na Ajax.

Nyní usiluje o čtvrtou účast v hlavní soutěži některé z evropských soutěží v řadě, po dvou letech by znovu mohlo jít o Konferenční ligu – posledně došli až do osmifinále, kde selhali proti Fiorentině. Loni se to samé podařilo ve vyšší Evropské lize, nad jejich síly tehdy byl Betis.

V letošních předkolech si Panathinaikos postupně poradil s maďarským Paksem a bulharským CSKA 1948, paradoxně zatím doma ještě nezvítězil a o postupu vždy rozhodl díky výhrám na hřištích soupeřů.

Před dnešní odvetou si i svěřenci trenéra Jacoba Neestrupa nechali odložit ligový duel, řeckou soutěž tedy zahájí až po zápase s Hradcem.

Jaká je aktuální forma obou týmů?

Poslední zápasy Hradce a Panathinaikosu
FC Hradec Králové
20. 8.Panathinaikos – Hradec3:1
13. 8.Besiktas – Hradec3:1
9. 8.Hradec – Baník Ostrava5:1
6. 8.Hradec – Besiktas1:0
Panathinaikos Athény
20. 8.Panathinaikos – Hradec2:2
11. 8.CSKA 1948 Sofia – Panathinaikos1:2p
5. 8.Panathinaikos – CSKA 1948 Sofia1:1
30. 7.Panathinaikos – Paks2:2
23. 7.Paks – Panathinaikos1:2

Hradec – Panathinaikos vstupenky, kde koupit lístky

O odvetu na hradeckém stadionu byl obrovský zájem, klub už několik dnů předem ohlásil, že je vyprodáno. Své oblíbené hráče tak za postupem požene ve FINEP Aréně více než 9 000 diváků.

Vzájemné zápasy Hradce a Panathinaikosu (H2H)

Hradec a Panathinaikos se poprvé utkali už v roce 1960, tehdy ve dvojzápase dokázal projít dále právě český tým. Fanoušci by se jistě nezlobili, kdyby se v tomto případě historie opakovala.

  • 20. 8. 2026: Panathinaikos – Hradec (2:2)
  • 7. 12. 1960: Panathinaikos – Hradec (0:0)
  • 6. 11. 1960: Hradec – Panathinaikos (1:0)
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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