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Hradec Králové – Besiktas v TV: Kde sledovat Evropskou ligu a sázkové kurzy

Kristýna Polášková
  19:54

FC Hradec Králové postoupil v 2. předkole Evropské ligy přes norské Tromsö (30. července.2026). | foto: Martin Veselý, MAFRA

Zápas 3. předkola Evropské ligy Hradec - Besiktas se odehraje ve čtvrtek 6. srpna od 19:00 ve FINEP Areně. Domácí fotbalisté přivítají tureckého giganta s cílem vybojovat nadějný výsledek do odvety. Podívejte se, kde sledovat utkání živě v TV či live stream, jaké jsou týmové novinky, sestavy a zajímavé sázkové kurzy.

Kde sledovat zápas Hradec Králové - Besiktas živě

Prestižní souboj 3. předkola Evropské ligy mezi Hradcem Králové a istanbulským Besiktasem můžete sledovat v přímém přenosu v televizi i na internetu:

  • Termín a čas: Čtvrtek 6. srpna 2026 od 19:00
  • Místo konání: FINEP Arena (Malšovická aréna), Hradec Králové
  • Televizní přenos: Přímý přenos od 19:00 exkluzivně odvysílá stanice Nova Sport 5 (sledovat ji můžete prostřednictvím operátorů Skylink a Telly)
  • Online live stream: Živý přenos ze zápasu nabízí sázková kancelář Tipsport
  • Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.

Aktuální kurzy na zápas Hradec - Besiktas

Hostující Besiktas JK přicestuje pod vedením nového trenéra Vincenza Italiana v roli favorita – na jeho vítězství vypisuje sázková kancelář Synot Tip kurz 1,94. Na překvapivý triumf domácího Hradce Králové si můžete vsadit v kurzu 4,07 a na nerozhodný výsledek je vypsán kurz 3,58. Turecký velkoklub předvedl v předchozím kole suverénní výkon, když vyřadil dánský Midtjylland po výhrách 1:0 doma a 2:0 venku.

FC Hradec Králové 4,07 remíza 3,58
Besiktas 1,94

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Hradec Králové se však doma pyšní fantastickou bilancí – v domácí FINEP Areně vyhrál posledních sedm soutěžních utkání v řadě s pouhými čtyřmi inkasovanými góly. Votroci v předchozím kole EL přešli přes norské Tromsø (1:0 venku, 3:1 doma), přičemž střelecky se daří útočnému triu Mick van Buren, Tom Slončík a Ondřej Mihálik. V domácí ligové soutěži drží Hradec po dvou kolech neporazitelnost po výhře 2:1 nad Pardubicemi a remíze 0:0 na půdě Bohemians.

Domácí trenér David Horejš neřeší po postupu přes Tromsø žádné nové zdravotní komplikace. Mimo hru však zůstává zraněný obránce Tomáš Petrášek. Hostům chybí neregistrovaný křídelník Leandro Trossard a obránce Felix Uduokhai (zápal plic), naopak po zranění kotníku se do tréninku vrátil záložník Wilfred Ndidi.

Vzájemné zápasy

Oba kluby se na mezinárodní scéně utkají vůbec poprvé v historii.

Vzhledem k ofenzivní síle Besiktase a domácí síle Votroků se v nabídce sázkových kanceláří Synot Tip a Tipsport jeví jako lákavá varianta sázka na to, že se prosadí oba týmy (BTTS), případně na vyšší počet branek v utkání (Over 2.5).

Výsledky týmů v přípravě a posledních zápasech

Oba celky vstupují do čtvrtečního zápasu ve velmi dobré pohárové formě.

FC Hradec Králové
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
2. 8. 2026Bohemians – Hradec Králové0:0Chance Liga
30. 7. 2026Hradec Králové – Tromsø3:1Evropská liga
26. 7. 2026Hradec Králové – Pardubice2:1Chance Liga
23. 7. 2026Tromsø – Hradec Králové0:1Evropská liga
16. 7. 2026FC Charkov – Hradec Králové3:3Přípravný zápas
Besiktas JK
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
30. 7. 2026Midtjylland – Besiktas0:2Evropská liga
23. 7. 2026Besiktas – Midtjylland1:0Evropská liga
14. 7. 2026Trnava – Besiktas3:2Přípravný zápas
14. 7. 2026Malženice – Besiktas1:1Přípravný zápas
10. 7. 2026Widzew Lodž – Besiktas2:0Přípravný zápas

Kdo čeká na postupujícího v play-off?

Pondělní los již Votrokům odtajnil konkrétní soupeře pro další fázi. V případě postupu přes favorizovaný Besiktas se Hradec Králové posune do závěrečného play-off Evropské ligy, kde by narazil na poraženého ze souboje 3. předkola Ligy mistrů mezi chorvatským Dinamem Záhřeb a litevským Kauno Žalgiris. Úvodní duel by svěřenci Davida Horejše odehráli před vlastními fanoušky ve FINEP Areně.

Pokud Hradec s tureckým velkoklubem padne, přesune se do play-off Konferenční ligy. V takovém případě by změřil síly s úspěšnějším z dvojice Panathinaikos Athény a CSKA 1948 Sofia. K úvodnímu zápasu by Hradečtí v letěli na Balkán.

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