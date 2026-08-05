Kde sledovat zápas Hradec Králové - Besiktas živě
Prestižní souboj 3. předkola Evropské ligy mezi Hradcem Králové a istanbulským Besiktasem můžete sledovat v přímém přenosu v televizi i na internetu:
- Termín a čas: Čtvrtek 6. srpna 2026 od 19:00
- Místo konání: FINEP Arena (Malšovická aréna), Hradec Králové
- Televizní přenos: Přímý přenos od 19:00 exkluzivně odvysílá stanice Nova Sport 5 (sledovat ji můžete prostřednictvím operátorů Skylink a Telly)
- Online live stream: Živý přenos ze zápasu nabízí sázková kancelář Tipsport
- Textový přenos: Průběh utkání minutu po minutě přináší textový ONLINE přenos na IDNES.cz.
Aktuální kurzy na zápas Hradec - Besiktas
Hostující Besiktas JK přicestuje pod vedením nového trenéra Vincenza Italiana v roli favorita – na jeho vítězství vypisuje sázková kancelář Synot Tip kurz 1,94. Na překvapivý triumf domácího Hradce Králové si můžete vsadit v kurzu 4,07 a na nerozhodný výsledek je vypsán kurz 3,58. Turecký velkoklub předvedl v předchozím kole suverénní výkon, když vyřadil dánský Midtjylland po výhrách 1:0 doma a 2:0 venku.
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Hradec Králové se však doma pyšní fantastickou bilancí – v domácí FINEP Areně vyhrál posledních sedm soutěžních utkání v řadě s pouhými čtyřmi inkasovanými góly. Votroci v předchozím kole EL přešli přes norské Tromsø (1:0 venku, 3:1 doma), přičemž střelecky se daří útočnému triu Mick van Buren, Tom Slončík a Ondřej Mihálik. V domácí ligové soutěži drží Hradec po dvou kolech neporazitelnost po výhře 2:1 nad Pardubicemi a remíze 0:0 na půdě Bohemians.
Domácí trenér David Horejš neřeší po postupu přes Tromsø žádné nové zdravotní komplikace. Mimo hru však zůstává zraněný obránce Tomáš Petrášek. Hostům chybí neregistrovaný křídelník Leandro Trossard a obránce Felix Uduokhai (zápal plic), naopak po zranění kotníku se do tréninku vrátil záložník Wilfred Ndidi.
Vzájemné zápasy
Oba kluby se na mezinárodní scéně utkají vůbec poprvé v historii.
Vzhledem k ofenzivní síle Besiktase a domácí síle Votroků se v nabídce sázkových kanceláří Synot Tip a Tipsport jeví jako lákavá varianta sázka na to, že se prosadí oba týmy (BTTS), případně na vyšší počet branek v utkání (Over 2.5).
Výsledky týmů v přípravě a posledních zápasech
Oba celky vstupují do čtvrtečního zápasu ve velmi dobré pohárové formě.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|2. 8. 2026
|Bohemians – Hradec Králové
|0:0
|Chance Liga
|30. 7. 2026
|Hradec Králové – Tromsø
|3:1
|Evropská liga
|26. 7. 2026
|Hradec Králové – Pardubice
|2:1
|Chance Liga
|23. 7. 2026
|Tromsø – Hradec Králové
|0:1
|Evropská liga
|16. 7. 2026
|FC Charkov – Hradec Králové
|3:3
|Přípravný zápas
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|30. 7. 2026
|Midtjylland – Besiktas
|0:2
|Evropská liga
|23. 7. 2026
|Besiktas – Midtjylland
|1:0
|Evropská liga
|14. 7. 2026
|Trnava – Besiktas
|3:2
|Přípravný zápas
|14. 7. 2026
|Malženice – Besiktas
|1:1
|Přípravný zápas
|10. 7. 2026
|Widzew Lodž – Besiktas
|2:0
|Přípravný zápas
Kdo čeká na postupujícího v play-off?
Pondělní los již Votrokům odtajnil konkrétní soupeře pro další fázi. V případě postupu přes favorizovaný Besiktas se Hradec Králové posune do závěrečného play-off Evropské ligy, kde by narazil na poraženého ze souboje 3. předkola Ligy mistrů mezi chorvatským Dinamem Záhřeb a litevským Kauno Žalgiris. Úvodní duel by svěřenci Davida Horejše odehráli před vlastními fanoušky ve FINEP Areně.
Pokud Hradec s tureckým velkoklubem padne, přesune se do play-off Konferenční ligy. V takovém případě by změřil síly s úspěšnějším z dvojice Panathinaikos Athény a CSKA 1948 Sofia. K úvodnímu zápasu by Hradečtí v letěli na Balkán.