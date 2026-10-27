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Hledání formy v poháru: Slavia jde na Brno pod výsledkovým tlakem

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  11:54

Fotbal Liga mistrů Slavia Praha - Lens 2:3 | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Fotbalisté Slavie prožívají jedno z nejnáročnějších období letošního podzimu. Přestože v lize drží první příčku, jejich herní projev a výsledková potence v posledních týdnech výrazně uvadají. V úterním osmifinále domácího poháru proti Zbrojovce Brno tak budou sešívaní čelit nejen ambicióznímu nováčkovi, ale především vlastnímu útlumu. Jejich série bez vítězství se totiž protáhla už na čtyři utkání.
Informace o zápase Slavia vs. Zbrojovka Brno
Datum a čas27. října 2026, 19:00 SEČ
Místo konáníFortuna Arena, Praha
SoutěžPohár, osmifinále
Online přepisiDNES.cz Živě
KurzySynotTip
TVOneplay Sport 1, Tipsport
Slavia Praha 1,36 remíza 5,44
Zbrojovka Brno 7,64

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Slavia: Únava opor a trápení v koncovce

Slavia se aktuálně nachází v netypickém rozpoložení. Z posledních pěti soutěžních zápasů dokázala vytěžit jedinou výhru, přičemž hned tři zápasy skončily remízou. Alarmující je zejména pokles střelecké efektivity. Zatímco v dřívější fázi sezony průměrně střílela přes dva góly na zápas, v posledních třech ligových duelech klesl tento průměr na pouhých 0,67 branky. Tlak na výsledkovou nápravu v poháru umocňuje i fakt, že poslední dvě domácí ligová vystoupení s Hradcem Králové (0:0) a Mladou Boleslaví (1:1) přinesla fanouškům zklamání.

Tým trenéra Jindřicha Trpišovského doplácí na extrémně náročný program a úzkou rotaci klíčových hráčů. Lukáš Provod i Michal Sadílek vykazují známky značného přetížení, což se projevuje v menším důrazu v pokutovém území soupeře. Absence zraněného Štěpána Chaloupka v obraně a chybějící centimetry v útoku při standardních situacích dělají ze Slavie momentálně zranitelnější tým, než na jaký jsme byli zvyklí v úvodu ročníku.

Posledních 5 zápasů Slavie Praha
24. října 2026Slavia Praha – Mladá Boleslav1:11. liga 26/27
20. října 2026Fenerbahce – Slavia Praha2:2Liga mistrů
17. října 2026Slavia Praha – FC Hradec Králové0:01. liga 26/27
9. října 2026Zlín – Slavia Praha0:11. liga 26/27
3. října 2026Chelsea – Slavia Praha2:1Liga mistrů

Zbrojovka: Uvolněný nováček s chutí po odplatě

Brněnská Zbrojovka přijíždí do Edenu v mnohem lepším rozpoložení než při své poslední návštěvě na začátku září, kdy odjela s debaklem 0:4. Jako ligový nováček se drží na solidním sedmém místě a v posledních dvou kolech ukázala rostoucí formu – cenné vítězství 2:1 na půdě Slovácka potvrdila domácí remízou 2:2 s Bohemians. Trenér Martin Svědík dokázal stabilizovat defenzivu a tým se může opřít o uvolněnost, protože v poháru proti favoritovi nemá co ztratit.

Brňané v letošním ročníku poháru zatím procházejí hladce, v předchozích kolech deklasovali Frýdlant nad Ostravicí deseti góly a Králův Dvůr porazili 3:0. V ligových statistikách posledních týdnů vyniká zejména jejich zlepšená aktivita při standardních situacích, když průměr zahrávaných rohů stoupl z 3,4 na 6,7 na zápas. To by mohl být klíč k úspěchu proti aktuálně nejisté defenzivě domácích.

Posledních 5 zápasů Zbrojovky Brno
24. října 2026Zbrojovka Brno – Bohemians 19052:21. liga 26/27
18. října 20261. FC Slovácko – Zbrojovka Brno1:21. liga 26/27
10. října 2026Zbrojovka Brno – FK Jablonec0:11. liga 26/27
19. září 2026Mladá Boleslav – Zbrojovka Brno2:01. liga 26/27
16. září 2026FK Králův Dvůr – Zbrojovka Brno0:3Pohár

Srovnání týmů: Dominance vs. aktuální rozpoložení

Při pohledu na dlouhodobé statistiky letošní sezony zůstává Slavia jasným favoritem, ale aktuální trendy mluví o vyrovnávání sil. Slavia sice inkasuje v průměru jen 0,58 gólu na zápas, ale její schopnost zápasy rozhodovat v prvním poločase se vytratila. Zbrojovka naopak v posledních venkovních zápasech prokázala, že umí být efektivní i z minima šancí (střílí v průměru 1,33 gólu při pouhých sedmi střelách na branku).

Statistické srovnání (sezóna 1. ligy 2026/27):
ParametrSlavia PrahaZbrojovka Brno
Pořadí v lize1. (z 16)7. (z 16)
Body2820
Průměr vstřelených gólů2,251,33
Průměr inkasovaných gólů0,581,33
Střely na bránu (vlastní)5,53,8
Držení míče54,1 %46,2 %

Hráči a složení týmů

Slavia se musí obejít bez zraněných Adoniji Ouandy a Štěpána Chaloupka. Očekává se, že trenér Trpišovský po náročném programu v Lize mistrů a domácí lize výrazně protočí sestavu. Příležitost by mohli dostat hráči širšího kádru jako Diakite nebo Kubiak, aby si unavené opory typu Provoda odpočinuly před dalším ligovým kolem.

Na straně Zbrojovky lze očekávat sestavu podobnou té, která uspěla na Slovácku. Trenér Svědík má k dispozici kompletní kádr a pravděpodobně vsadí na zhuštěný střed hřiště s rychlými kontry, na jejichž hrotu bude operovat nebezpečný Daniel Vašulín.

Vzájemné zápasy a rivalita

Historická bilance v lize hovoří jasně pro Slavii, která s Brnem neprohrála deset posledních ligových utkání v řadě. Pohárová historie je však mnohem divočejší – památná remíza 5:5 z roku 2014 nebo tehdejší vyřazení Slavie po domácí prohře 0:1 ukazují, že v této soutěži se rozdíly mažou.

Poslední vzájemné zápasy
5. září 2026Slavia Praha – Zbrojovka Brno4:01. liga 26/27
11. února 2023Slavia Praha – Zbrojovka Brno2:01. liga
28. srpna 2022Zbrojovka Brno – Slavia Praha0:41. liga
4. dubna 2021Zbrojovka Brno – Slavia Praha0:01. liga
29. listopadu 2020Slavia Praha – Zbrojovka Brno1:11. liga

Sázkařský výhled

Slavia vstupuje do zápasu jako papírový favorit, ale sázkový trh reflektuje její aktuální nepohodu. Sešívaní mají v posledních šesti zápasech velké potíže se vstupy do utkání – v prvním poločase dali pouze dva góly, z toho jeden po chybě soupeře. Zbrojovka, posílená nedávnými výsledky, bude pravděpodobně hrát ze zabezpečené obrany a sázet na fyzickou únavu domácích. Lze očekávat opatrnější začátek a nelze vyloučit, že Brno udrží vyrovnaný stav minimálně do poločasové přestávky.

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