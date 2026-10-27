|Datum a čas
|27. října 2026, 19:00 SEČ
|Místo konání
|Fortuna Arena, Praha
|Soutěž
|Pohár, osmifinále
|Online přepis
|iDNES.cz Živě
|Kurzy
|SynotTip
|TV
|Oneplay Sport 1, Tipsport
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Slavia: Únava opor a trápení v koncovce
Slavia se aktuálně nachází v netypickém rozpoložení. Z posledních pěti soutěžních zápasů dokázala vytěžit jedinou výhru, přičemž hned tři zápasy skončily remízou. Alarmující je zejména pokles střelecké efektivity. Zatímco v dřívější fázi sezony průměrně střílela přes dva góly na zápas, v posledních třech ligových duelech klesl tento průměr na pouhých 0,67 branky. Tlak na výsledkovou nápravu v poháru umocňuje i fakt, že poslední dvě domácí ligová vystoupení s Hradcem Králové (0:0) a Mladou Boleslaví (1:1) přinesla fanouškům zklamání.
Tým trenéra Jindřicha Trpišovského doplácí na extrémně náročný program a úzkou rotaci klíčových hráčů. Lukáš Provod i Michal Sadílek vykazují známky značného přetížení, což se projevuje v menším důrazu v pokutovém území soupeře. Absence zraněného Štěpána Chaloupka v obraně a chybějící centimetry v útoku při standardních situacích dělají ze Slavie momentálně zranitelnější tým, než na jaký jsme byli zvyklí v úvodu ročníku.
|24. října 2026
|Slavia Praha – Mladá Boleslav
|1:1
|1. liga 26/27
|20. října 2026
|Fenerbahce – Slavia Praha
|2:2
|Liga mistrů
|17. října 2026
|Slavia Praha – FC Hradec Králové
|0:0
|1. liga 26/27
|9. října 2026
|Zlín – Slavia Praha
|0:1
|1. liga 26/27
|3. října 2026
|Chelsea – Slavia Praha
|2:1
|Liga mistrů
Zbrojovka: Uvolněný nováček s chutí po odplatě
Brněnská Zbrojovka přijíždí do Edenu v mnohem lepším rozpoložení než při své poslední návštěvě na začátku září, kdy odjela s debaklem 0:4. Jako ligový nováček se drží na solidním sedmém místě a v posledních dvou kolech ukázala rostoucí formu – cenné vítězství 2:1 na půdě Slovácka potvrdila domácí remízou 2:2 s Bohemians. Trenér Martin Svědík dokázal stabilizovat defenzivu a tým se může opřít o uvolněnost, protože v poháru proti favoritovi nemá co ztratit.
Brňané v letošním ročníku poháru zatím procházejí hladce, v předchozích kolech deklasovali Frýdlant nad Ostravicí deseti góly a Králův Dvůr porazili 3:0. V ligových statistikách posledních týdnů vyniká zejména jejich zlepšená aktivita při standardních situacích, když průměr zahrávaných rohů stoupl z 3,4 na 6,7 na zápas. To by mohl být klíč k úspěchu proti aktuálně nejisté defenzivě domácích.
|24. října 2026
|Zbrojovka Brno – Bohemians 1905
|2:2
|1. liga 26/27
|18. října 2026
|1. FC Slovácko – Zbrojovka Brno
|1:2
|1. liga 26/27
|10. října 2026
|Zbrojovka Brno – FK Jablonec
|0:1
|1. liga 26/27
|19. září 2026
|Mladá Boleslav – Zbrojovka Brno
|2:0
|1. liga 26/27
|16. září 2026
|FK Králův Dvůr – Zbrojovka Brno
|0:3
|Pohár
Srovnání týmů: Dominance vs. aktuální rozpoložení
Při pohledu na dlouhodobé statistiky letošní sezony zůstává Slavia jasným favoritem, ale aktuální trendy mluví o vyrovnávání sil. Slavia sice inkasuje v průměru jen 0,58 gólu na zápas, ale její schopnost zápasy rozhodovat v prvním poločase se vytratila. Zbrojovka naopak v posledních venkovních zápasech prokázala, že umí být efektivní i z minima šancí (střílí v průměru 1,33 gólu při pouhých sedmi střelách na branku).
|Parametr
|Slavia Praha
|Zbrojovka Brno
|Pořadí v lize
|1. (z 16)
|7. (z 16)
|Body
|28
|20
|Průměr vstřelených gólů
|2,25
|1,33
|Průměr inkasovaných gólů
|0,58
|1,33
|Střely na bránu (vlastní)
|5,5
|3,8
|Držení míče
|54,1 %
|46,2 %
Hráči a složení týmů
Slavia se musí obejít bez zraněných Adoniji Ouandy a Štěpána Chaloupka. Očekává se, že trenér Trpišovský po náročném programu v Lize mistrů a domácí lize výrazně protočí sestavu. Příležitost by mohli dostat hráči širšího kádru jako Diakite nebo Kubiak, aby si unavené opory typu Provoda odpočinuly před dalším ligovým kolem.
Na straně Zbrojovky lze očekávat sestavu podobnou té, která uspěla na Slovácku. Trenér Svědík má k dispozici kompletní kádr a pravděpodobně vsadí na zhuštěný střed hřiště s rychlými kontry, na jejichž hrotu bude operovat nebezpečný Daniel Vašulín.
Vzájemné zápasy a rivalita
Historická bilance v lize hovoří jasně pro Slavii, která s Brnem neprohrála deset posledních ligových utkání v řadě. Pohárová historie je však mnohem divočejší – památná remíza 5:5 z roku 2014 nebo tehdejší vyřazení Slavie po domácí prohře 0:1 ukazují, že v této soutěži se rozdíly mažou.
|5. září 2026
|Slavia Praha – Zbrojovka Brno
|4:0
|1. liga 26/27
|11. února 2023
|Slavia Praha – Zbrojovka Brno
|2:0
|1. liga
|28. srpna 2022
|Zbrojovka Brno – Slavia Praha
|0:4
|1. liga
|4. dubna 2021
|Zbrojovka Brno – Slavia Praha
|0:0
|1. liga
|29. listopadu 2020
|Slavia Praha – Zbrojovka Brno
|1:1
|1. liga
Sázkařský výhled
Slavia vstupuje do zápasu jako papírový favorit, ale sázkový trh reflektuje její aktuální nepohodu. Sešívaní mají v posledních šesti zápasech velké potíže se vstupy do utkání – v prvním poločase dali pouze dva góly, z toho jeden po chybě soupeře. Zbrojovka, posílená nedávnými výsledky, bude pravděpodobně hrát ze zabezpečené obrany a sázet na fyzickou únavu domácích. Lze očekávat opatrnější začátek a nelze vyloučit, že Brno udrží vyrovnaný stav minimálně do poločasové přestávky.