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Kdy a kde sledovat zápas Hajduk Split – MŠK Žilina v Evropské lize?
Startují úvodní předkola evropských pohárů. Dostat se do Evropské ligy chce i slovenský vítěz poháru MŠK Žilina, musí však přejít přes chorvatský Hajduk Split. První duel startuje ve čtvrtek 9. července od 20:00, živě jej vysílá slovenská Dvojka.
|Datum:
|čtvrtek 9. července 2026 od 20:00
|Dějiště:
|Stadion Poljud, Split, Chorvatsko
|Rozhodčí:
|Kyriakos Athanasiou (Kypr)
|Kurzy:
|u Synot Tipu zde
|TV přenos:
|STVR (Dvojka)
Aktuální kurzy Hajduk Split – Žilina v předkole Evropské ligy 2026/27
Zajímavé kurzy
Podle bookmakerů Synot Tipu by si domácí zápas měl jednoznačně pohlídat Hajduk Split, na jeho vítězství je kurz jen 1,40. To znamená, že si za vsazenou tisícovku případně přijdete na 400 Kč.
Žilina je v tomto dvojzápase jasným outsiderem a může jen překvapit, čemuž by mohl výrazně pomoci nadějný výsledek na hřišti soupeře.
Není to ale jen o prematch kurzech, využít můžete i live sázky, které startují těsně před začátkem zápasu a jsou k dispozici až do jeho konce.
Split je chorvatským vicemistrem ligy
Hajduk Split je známým chorvatským klubem, v uplynulé sezoně skončil v domácí lize na druhém místě za suverénním Dinamem Záhřeb. To mu zajistilo účast v úvodním předkole Evropské ligy.
Tento klub je tradičním účastníkem evropských pohárů, jeho cesta ale často končí právě v kvalifikačních předkolech. Naposledy si skupinovou fázi zahrál v sezoně 2010/11 právě v Evropské lize, skončil na posledním místě.
Přípravné duely po skončení chorvatské ligy dopadly pro Hajduk Split velmi dobře, dokázali totiž porazit severomakedonskou Shkendiju (4:0), ukrajinský Cherkasy (1:0) i slovinské Celje (1:0).
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Los 2. předkola Evropské ligy: Účastníci, Češi, soupeři, kde sledovat
Žilina je v předkole díky domácímu poháru
MŠK Žilina přehrála ve finále slovenského poháru Košice, což tomuto celku zajistilo účast v prvním předkole Evropské ligy. Do této soutěže se pokusí dostat po šesti letech, v posledních letech byly pouze neúspěšné pokusy o kvalifikaci do nižší Konferenční ligy.
Západoslovenský klub pamatuje dokonce i skupinovou fázi Ligy mistrů (2010/11) a tehdejšího Poháru UEFA (2008/09), od té doby se ale dařilo pouze v domácí soutěži.
Příprava se Žilině moc nepodařila. Ze čtyř duelů byly k vidění hned tři remízy, dvě z toho proti českým týmům (Opava 1:1, Pardubice 2:2) a jedna s polským Opole (0:0). Se silným Dynamem Kyjev prohrál slovenský tým o dvě branky (0:2).
|Hajduk Split
|1. 7.
|Celje – Hajduk Split
|0:1
|27. 6.
|LNZ Cherkasy – Hajduk Split
|0:1
|23. 6.
|Shkendija – Hajduk Split
|0:4
|MŠK Žilina
|1. 7.
|Pardubice – Žilina
|2:2
|28. 6.
|Odra Opole – Žilina
|0:0
|24. 6.
|Dynamo Kyjev – Žilina
|2:0
|20. 6.
|Žilina – Opava
|1:1
Vzájemné zápasy Splitu a Žiliny
Týmy Hajduk Split a MŠK Žilina už na sebe v historii narazily, shodou okolností zrovna v předkole Evropské ligy. Dvojzápas tehdy lépe zvládla Žilina a prošla do závěrečné fáze, kde ale vypadla s Partizanem Bělehrad.
- 6. 8. 2009: Hajduk Split vs. Žilina (0:1)
- 30. 7. 2009: Žilina vs. Hajduk Split (1:1)