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Haiti – Skotsko v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

  18:23
Na světový šampionát se vrací po 52 letech. Karibský trpaslík z Haiti vyzve na úvod skupiny C skotský národní tým, který má jasný cíl: konečně prolomit letité turnajové prokletí a dojít do vyřazovací fáze. Přečtěte si vše podstatné o nedělním zámořském duelu, formě obou celků a možnostech, kde zápas sledovat živě.

Skotští fotbalisté slaví branku v utkání proti San Marinu v rámci kvalifikace na Euro 2020. | foto: Reuters

Kdy a kde sledovat zápas Haiti vs. Skotsko?

Úvodní výkop je z pohledu českého fanouška naplánován na hlubokou noc, přesněji na neděli ve 3:00 ráno našeho času. Bitvu bude hostit obří Gillette Stadium v americkém Foxborough. Zápas v živém vysílání zprostředkuje Nova Action, přičemž všechny klíčové momenty můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu.

InformaceDetail
Termín utkáníNeděle 14. června 2026 od 3:00 SEČ
StadionGillette Stadium, Foxborough (USA)
Televizní vysíláníNova Action
Hlavní rozhodčíMustapha Ghorbal (Alžírsko)

Aktuální kurzy: Haiti vs. Skotsko

Bookmakeři Synotu mají jasno, poměrně výrazným favoritem jsou Skotové. Kromě klasických kurzů na výhru či remízu najdete v nabídce mnohem více příležitostí, k dispozici budou i LIVE sázky přímo během zápasu

Haiti 5,95 remíza 4,65
Skotsko 1,57

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Senzační návrat Haiti na MS ve fotbale

Pro Haiťany je už samotná účast na šampionátu splněným snem. Na MS ve fotbale chyběli od roku 1974. Letos naplno využili jak rozšíření turnaje, tak skutečnosti, že severoameričtí giganti (USA, Mexiko, Kanada) měli jako pořadatelé účast jistou. Cesta kvalifikací navíc nebyla vůbec snadná a kvůli bezpečnosti musel tým hrát své domácí zápasy v azylu na Curacau.

Francouzský kouč Sébastien Migné sází na poctivou defenzivu a rychlé brejky. Oporou ofenzivy je historicky nejlepší kanonýr země Duckens Nazon se 44 góly, kterému ze středu pole diriguje hru Jean-Ricner Bellegarde z anglického Wolverhamptonu. Brankářský dres oblékne osmatřicetiletý veterán a srdcař Johny Placide.

Očekávaná sestava Haiti

Placide – Arcus, Ade, Delcroix, Experience – Deedson, Jean Jacques, Bellegarde, Providence – Isidor, Nazon

Poslední výsledky Haiti v přípravě
DatumZápasVýsledek
6. červnaPeru – Haiti2:1
3. červnaHaiti – Nový Zéland4:0
31. březnaHaiti – Island1:1
29. březnaTunisko – Haiti1:0

Skotsko touží po historickém průlomu

Téměř tři dekády dlouhé čekání je u konce. Skotsko se vrací na mistrovství světa poprvé od roku 1998 a pikantní je, že ve skupině narazí na staré známé: Brazílii a Maroko, kteří je vyřadili právě při jejich poslední účasti. Svěřenci trenéra Steva Clarka mají jasný úkol: vymanit se ze stínu minulosti. Skoti totiž ze 12 velkých turnajů (MS i Euro) v historii ještě nikdy nepostoupili ze základní skupiny.

Klíčem k nedělnímu úspěchu bude zdraví opor. Scott McTominay měl sice lehčí žaludeční problémy, ale stihl páteční trénink a měl by být připraven. Střeleckou pohodu z přípravy si bude chtít přenést útočník Lawrence Shankland. Tým se naopak musí obejít bez zraněného Billyho Gilmoura.

Očekávaná sestava Skotska

Gunn – Hickey, Hanley, Souttar, Robertson – Doak, McTominay, Ferguson, McGinn – Adams, Shankland

Poslední výsledky Skotska v přípravě
DatumZápasVýsledek
6. červnaSkotsko – Bolívie4:0
30. květnaSkotsko – Curaçao4:1
31. březnaSkotsko – Pobřeží slonoviny0:1
28. březnaJaponsko – Skotsko1:0

Historicky první měření sil

Na mezinárodní scéně jde o naprostou premiéru, tyto reprezentační výběry se dosud nikdy nepotkaly. Skotsko nutně potřebuje vstoupit do turnaje plným bodovým ziskem, protože následné bitvy se silným Marokem a favorizovanou Brazílií budou podstatně složitější. Bodová ztráta s 83. týmem světa by pro ostrovní fotbal znamenala hned na úvod turnaje těžkou ránu.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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