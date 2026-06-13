Kdy a kde sledovat zápas Haiti vs. Skotsko?
Úvodní výkop je z pohledu českého fanouška naplánován na hlubokou noc, přesněji na neděli ve 3:00 ráno našeho času. Bitvu bude hostit obří Gillette Stadium v americkém Foxborough. Zápas v živém vysílání zprostředkuje Nova Action, přičemž všechny klíčové momenty můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu.
|Informace
|Detail
|Termín utkání
|Neděle 14. června 2026 od 3:00 SEČ
|Stadion
|Gillette Stadium, Foxborough (USA)
|Televizní vysílání
|Nova Action
|Hlavní rozhodčí
|Mustapha Ghorbal (Alžírsko)
Aktuální kurzy: Haiti vs. Skotsko
Bookmakeři Synotu mají jasno, poměrně výrazným favoritem jsou Skotové. Kromě klasických kurzů na výhru či remízu najdete v nabídce mnohem více příležitostí, k dispozici budou i LIVE sázky přímo během zápasu
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Senzační návrat Haiti na MS ve fotbale
Pro Haiťany je už samotná účast na šampionátu splněným snem. Na MS ve fotbale chyběli od roku 1974. Letos naplno využili jak rozšíření turnaje, tak skutečnosti, že severoameričtí giganti (USA, Mexiko, Kanada) měli jako pořadatelé účast jistou. Cesta kvalifikací navíc nebyla vůbec snadná a kvůli bezpečnosti musel tým hrát své domácí zápasy v azylu na Curacau.
Francouzský kouč Sébastien Migné sází na poctivou defenzivu a rychlé brejky. Oporou ofenzivy je historicky nejlepší kanonýr země Duckens Nazon se 44 góly, kterému ze středu pole diriguje hru Jean-Ricner Bellegarde z anglického Wolverhamptonu. Brankářský dres oblékne osmatřicetiletý veterán a srdcař Johny Placide.
Očekávaná sestava Haiti
Placide – Arcus, Ade, Delcroix, Experience – Deedson, Jean Jacques, Bellegarde, Providence – Isidor, Nazon
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|6. června
|Peru – Haiti
|2:1
|3. června
|Haiti – Nový Zéland
|4:0
|31. března
|Haiti – Island
|1:1
|29. března
|Tunisko – Haiti
|1:0
Skotsko touží po historickém průlomu
Téměř tři dekády dlouhé čekání je u konce. Skotsko se vrací na mistrovství světa poprvé od roku 1998 a pikantní je, že ve skupině narazí na staré známé: Brazílii a Maroko, kteří je vyřadili právě při jejich poslední účasti. Svěřenci trenéra Steva Clarka mají jasný úkol: vymanit se ze stínu minulosti. Skoti totiž ze 12 velkých turnajů (MS i Euro) v historii ještě nikdy nepostoupili ze základní skupiny.
Klíčem k nedělnímu úspěchu bude zdraví opor. Scott McTominay měl sice lehčí žaludeční problémy, ale stihl páteční trénink a měl by být připraven. Střeleckou pohodu z přípravy si bude chtít přenést útočník Lawrence Shankland. Tým se naopak musí obejít bez zraněného Billyho Gilmoura.
Očekávaná sestava Skotska
Gunn – Hickey, Hanley, Souttar, Robertson – Doak, McTominay, Ferguson, McGinn – Adams, Shankland
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|6. června
|Skotsko – Bolívie
|4:0
|30. května
|Skotsko – Curaçao
|4:1
|31. března
|Skotsko – Pobřeží slonoviny
|0:1
|28. března
|Japonsko – Skotsko
|1:0
Historicky první měření sil
Na mezinárodní scéně jde o naprostou premiéru, tyto reprezentační výběry se dosud nikdy nepotkaly. Skotsko nutně potřebuje vstoupit do turnaje plným bodovým ziskem, protože následné bitvy se silným Marokem a favorizovanou Brazílií budou podstatně složitější. Bodová ztráta s 83. týmem světa by pro ostrovní fotbal znamenala hned na úvod turnaje těžkou ránu.