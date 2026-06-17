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Ghana – Panama v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kamil Jurek
  7:00
Ve skupině L zahájí svou cestu mistrovstvím světa ve fotbale 2026 fotbalisté Ghany a Panamy. Kde zápas sledovat, předpokládané sestavy i sázkové kurzy najdete v našem přehledu.

Mohammed Kudus z Ghany slaví svůj gól proti Egyptu. | foto: AP

Kdy a kde sledovat zápas Ghana vs. Panama na MS 2026?

První vzájemné střetnutí mezi Ghanou a Panamou mohou zájemci sledovat ve čtvrtek 18. června od 1:00 v noci. Dějištěm je stadion BMO Field v Torontu, přímý přenos spustíte na ČT sport. K dispozici je online textový přenos na iDNES.cz.

Datum:čtvrtek 18. června 2026 od 1:00
Dějiště:BMO Field, Toronto, Kanada
Rozhodčí:Glenn Nyberg (Švédsko)
TV přenos:ČT sport

Aktuální kurzy Ghana – Panama na MS 2026

Mírným favoritem je podle bookmakerů Synotu africký celek, kurz se ale pohybuje okolo hodnoty 2,20 – to znamená, že svůj případný vklad můžete více než zdvojnásobit. Na remízu i Panamu jsou hodnoty lákavější, vsadit si ale lze na mnohem více příležitostí.

Ghana 2,4 remíza 3,32
Panama 3,31

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Ghana prolétla kvalifikací a pomýšlí na postup ze skupiny

Reprezentace Ghany zvládla kvalifikaci na další MS s přehledem, z deseti duelů ztratila jen jediný zápas proti Komorským ostrovům. Za posledních 20 let chyběl tento africký celek pouze v Rusku před osmi lety.

Portugalský trenér Carlos Queiroz je u týmu jen chvíli, v sestavě má ale spoustu hráčů z evrpoských klubů. Těmi nejznámějšími jsou nejspíš kapitán a obávaný střelec Jordan Ayew a Antoine Semenyo. Čeští fanoušci budou znát Prince Adua, které hraje za Plzeň.

Po vydařené kvalifikaci stihla Ghana celkem šest přípravných duelů, po čtyřech prohrách došlo na angažování nového kouče. Ten má zatím na kontě prohru s Mexikem a remízu proti Walesu.

Předpokládaná sestava Ghany

Ati Zigi – Mensah, Opoku, Adjetey, Senaya – Yirenkyi, Owusu – Williams, Sulemana, Semenyo – Ayew

Příprava Ghany na MS ve fotbale 2026
DatumZápasSkóre
4. červnaWales – Ghana1:1
29. květnaMexiko – Ghana2:0
30. březnaNěmecko – Ghana2:1
27. březnaRakousko – Ghana5:1

Fotbalisté Panamy slaví výhru.

Panama má nejstarší tým na celém MS

Platilo to i před osmi lety při historicky první účasti Panamy na mistrovství světa a je to realita i nyní. Středoamerická sestava je složena z hráčů s průměrným věkem 30,4 let, což je vůbec nejvíce ze všech mužstev.

Výběr španělského trenéra Thomase Christiansena se kvalifikoval bez jediné prohry, ze šesti zápasů ale hned 3× remizoval. Přesto to stačilo na přímý postup.

Co se týká samotné sestavy, je asi nejznámějším hráčem obránce Amir Murillo z Beşiktaşe, těmi nejzkušenějšími pak dvojice záložníků Alberto Quintero a Aníbal Godoy, který nosí kapitánskou pásku.

Ze sedmi přípravných duelů prohrála Panama pouze s Mexikem a Brazílií, v dějišti MS remizovala s Bosnou a Hercegovinou.

Předpokládaná sestava Panamy

Mosquera – Córdoba, Ramos, Escobar – Murillo, Godoy, Harvey, Davis – Barcenas, Fajardo Nelson, Diaz

Příprava Panamy na MS ve fotbale 2026
DatumZápasSkóre
6. červnaPanama – Bosna a Hercegovina1:1
4. červnaPanama – Dominikánská republika4:2
31. květnaBrazílie – Panama6:2
31. březnaJAR – Panama1:2
27. březnaJAR – Panama1:1

Vzájemné zápasy Ghana vs. Panama

Fotbalisté těchto reprezentací se zatím nikdy neutkali, a to ani v žádných přípravných duelech.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afirkou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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