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|Soutěž
|Premier League – 10. kolo
|Termín a čas
|sobota 7. listopadu 2026 od 16:00 SEČ
|Místo konání
|Craven Cottage, Londýn
|Televizní přenos
|CANAL+ Sport
|Textový přenos
|Podrobná online reportáž na iDNES.cz
Kde sledovat duel Fulham vs. Newcastle
Utkání Fulhamu s Newcastlem se odehraje v sobotu 7. listopadu od 16:00 SEČ na stadionu Craven Cottage. Přímý přenos nabídne stanice CANAL+ Sport. Textovou online reportáž najdete také na iDNES.cz.
|Fulham
|Newcastle
|Předpokládaná sestava
|Leno – Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson – Berge, Charles – Bobb, King, Iwobi – García
|Horníček – Dedič, Schär, Burn, Hall – Steur, Nico – Elanga, Wissa, Barnes – Osula
|Nebudou hrát
|Cairney (koleno), Jaouen (svalové zranění)
|Joelinton (svalové zranění), Livramento (koleno), Ramsey (červená karta)
|Nejistý start
|Fernandez-Pardo (nemoc)
|Park Seung-soo (zranění)
Fulham: Po slabém začátku přišlo zlepšení
Fulham vstupuje do desátého kola z patnáctého místa Premier League. V devíti utkáních získal devět bodů, vstřelil devět branek a jedenáctkrát inkasoval. Svěřenci trenéra Álvara Arbeloy však po nepovedeném úvodu sezony postupně nacházejí formu.
Z posledních šesti ligových zápasů Fulham prohrál pouze jednou. V říjnu nejprve podlehl Ipswichi 1:2, následně však porazil Hull City i Coventry shodně 1:0. V minulém kole remizoval na hřišti Aston Villy 1:1.
Výrazně se zlepšily především výsledky v defenzivě. Fulham ve třech posledních ligových utkáních inkasoval jediný gól a dvakrát udržel čisté konto. Zároveň ale zůstává poměrně málo produktivní, když v dosavadních devíti kolech skóroval pouze devětkrát.
Zajímavostí je také bilance domácích zápasů. Z posledních sedmnácti ligových utkání Fulhamu na Craven Cottage skončilo remízou pouze jedno.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|31. 10. 2026
|Aston Villa – Fulham
|1:1
|Premier League
|28. 10. 2026
|Fulham – Crystal Palace
|0:1
|Anglický ligový pohár
|24. 10. 2026
|Coventry – Fulham
|0:1
|Premier League
|17. 10. 2026
|Fulham – Hull City
|1:0
|Premier League
|10. 10. 2026
|Ipswich – Fulham
|2:1
|Premier League
Newcastle: Dvě porážky s Evertonem a problémy v záloze
Newcastle je po devíti kolech na třináctém místě tabulky s jedenácti body. Vstřelil dvanáct gólů a patnáct jich inkasoval. Svěřenci Matthiase Jaissleho zatím nedokážou podávat vyrovnané výkony a z posledních pěti ligových utkání vyhráli pouze dvakrát.
Po venkovním vítězství 2:0 nad Crystal Palace přišla domácí porážka 0:1 s Evertonem. Newcastle tak stejnému soupeři podlehl během několika dnů podruhé, když předtím prohrál 1:3 také v Ligovém poháru.
Hostům komplikuje přípravu na sobotní zápas situace ve středu pole. Jacob Ramsey si odpyká jednozápasový trest za červenou kartu proti Evertonu, zatímco Joelinton je mimo hru kvůli zranění. Nejistý zůstává návrat Lewise Mileyho, který měl problémy se zadním stehenním svalem.
Povzbuzením pro Newcastle může být jeho dosavadní bilance v Londýně. V této ligové sezoně tam vyhrál oba venkovní zápasy, na hřištích Tottenhamu a Crystal Palace shodně 2:0.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|2. 11. 2026
|Newcastle – Everton
|0:1
|Premier League
|29. 10. 2026
|Everton – Newcastle
|3:1
|Anglický ligový pohár
|25. 10. 2026
|Crystal Palace – Newcastle
|0:2
|Premier League
|17. 10. 2026
|Newcastle – Aston Villa
|0:1
|Premier League
|12. 10. 2026
|Coventry – Newcastle
|4:1
|Premier League
Jak si oba týmy vedou ve statistikách?
Fulham má po devíti kolech o dva body méně než Newcastle, přesto vykazuje lepší střelecké i obranné statistiky. Domácí vysílají v průměru 14,3 střely na zápas, z toho 4,6 na branku, zatímco Newcastle zaznamenává 12,6 střely a 3,2 pokusu mezi tyče. Fulham má navrch také v držení míče a počtu rohových kopů.
Newcastle je naopak produktivnější. Z 29 střel na branku vytěžil dvanáct gólů, zatímco Fulham ze 41 pokusů skóroval devětkrát. Hosté však zároveň dovolují soupeřům více zakončení a inkasují v průměru 1,67 branky na utkání.
|Statistika (Premier League 2026/27)
|Fulham
|Newcastle
|Pořadí v tabulce
|15.
|13.
|Body
|9
|11
|Zápasy
|9
|9
|Výhry – remízy – prohry
|2–3–4
|3–2–4
|Skóre
|9:11
|12:15
|Góly na zápas
|1,00
|1,33
|Inkasované góly na zápas
|1,22
|1,67
|Střely na zápas
|14,3
|12,6
|Střely na branku / zápas
|4,6
|3,2
|Střely soupeřů na branku / zápas
|3,8
|5,1
|Držení míče
|57,7 %
|51,3 %
|Rohy na zápas
|6,2
|4,4
|Rohy soupeřů na zápas
|4,6
|5,4
|Fauly na zápas
|10,7
|12,0
|Žluté karty na zápas
|2,1
|2,9
|Červené karty celkem
|1
|1
Poslední vzájemné zápasy (H2H)
Z posledních pěti vzájemných utkání ve všech soutěžích vyhrál Fulham třikrát, Newcastle dvakrát. Naposledy se oba celky střetly v květnu letošního roku, kdy Fulham na Craven Cottage zvítězil 2:0.
Newcastle naopak ovládl oba domácí zápasy z podzimu 2025. V Premier League i Ligovém poháru zvítězil shodně 2:1. Poslední dva ligové duely na stadionu Fulhamu však vyhráli domácí.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|24. 5. 2026
|Fulham – Newcastle
|2:0
|Premier League
|17. 12. 2025
|Newcastle – Fulham
|2:1
|Anglický ligový pohár
|25. 10. 2025
|Newcastle – Fulham
|2:1
|Premier League
|1. 2. 2025
|Newcastle – Fulham
|1:2
|Premier League
|21. 9. 2024
|Fulham – Newcastle
|3:1
|Premier League
Premier League – program 10. kola
|Datum
|Čas
|Zápas
|7. 11.
|13:30
|Leeds – Tottenham
|7. 11.
|16:00
|Fulham – Newcastle
|7. 11.
|16:00
|Arsenal – Hull City
|7. 11.
|18:30
|Nottingham – Manchester City
|8. 11.
|15:00
|Sunderland – Chelsea
|8. 11.
|15:00
|Ipswich – Bournemouth
|8. 11.
|15:00
|Crystal Palace – Liverpool
|8. 11.
|15:00
|Brighton – Brentford
|8. 11.
|17:30
|Manchester United – Aston Villa
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1.
|Arsenal
|9
|8
|0
|1
|14:5
|24
|2.
|Manchester City
|9
|7
|0
|2
|20:10
|21
|3.
|Brighton
|9
|6
|1
|2
|24:7
|19
|4.
|Chelsea
|9
|5
|1
|3
|19:15
|16
|5.
|Liverpool
|9
|4
|3
|2
|11:9
|15
|6.
|Brentford
|9
|3
|5
|1
|16:9
|14
|7.
|Everton
|9
|3
|4
|2
|9:9
|13
|8.
|Bournemouth
|9
|3
|3
|3
|14:13
|12
|9.
|Tottenham
|9
|3
|3
|3
|10:10
|12
|10.
|Aston Villa
|9
|3
|3
|3
|10:13
|12
|11.
|Hull City
|9
|2
|5
|2
|11:10
|11
|12.
|Leeds
|9
|2
|5
|2
|9:8
|11
|13.
|Newcastle
|9
|3
|2
|4
|12:15
|11
|14.
|Ipswich
|9
|3
|2
|4
|14:18
|11
|15.
|Fulham
|9
|2
|3
|4
|9:11
|9
|16.
|Coventry
|9
|3
|0
|6
|9:16
|9
|17.
|Manchester United
|9
|1
|4
|4
|10:15
|7
|18.
|Crystal Palace
|9
|2
|1
|6
|9:21
|7
|19.
|Nottingham
|9
|1
|3
|5
|6:12
|6
|20.
|Sunderland
|9
|1
|2
|6
|7:17
|5