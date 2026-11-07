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Fulham – Newcastle v TV: Kde sledovat Premier League, statistiky a kurzy

Autor:
  8:18
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Gonzalo García z Fulhamu slaví gól proti Chelsea. | foto: Reuters

Fotbalisté Fulhamu přivítají v 10. kole Premier League Newcastle. Oba celky se nacházejí v dolní polovině tabulky, jejich aktuální forma se však liší. Domácí neprohráli tři ligová utkání v řadě, zatímco Newcastle podlehl v posledních dvou zápasech Evertonu. Kde sobotní duel sledovat živě, jaké jsou statistiky obou mužstev a co napovídají vzájemné zápasy?
Fulham 2,08 remíza 3,75
Newcastle Utd. 3,55

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Základní informace o utkání Fulham vs. Newcastle
SoutěžPremier League – 10. kolo
Termín a čassobota 7. listopadu 2026 od 16:00 SEČ
Místo konáníCraven Cottage, Londýn
Televizní přenosCANAL+ Sport
Textový přenosPodrobná online reportáž na iDNES.cz

Kde sledovat duel Fulham vs. Newcastle

Utkání Fulhamu s Newcastlem se odehraje v sobotu 7. listopadu od 16:00 SEČ na stadionu Craven Cottage. Přímý přenos nabídne stanice CANAL+ Sport. Textovou online reportáž najdete také na iDNES.cz.

Předpokládané sestavy a absence
FulhamNewcastle
Předpokládaná sestavaLeno – Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson – Berge, Charles – Bobb, King, Iwobi – GarcíaHorníček – Dedič, Schär, Burn, Hall – Steur, Nico – Elanga, Wissa, Barnes – Osula
Nebudou hrátCairney (koleno), Jaouen (svalové zranění)Joelinton (svalové zranění), Livramento (koleno), Ramsey (červená karta)
Nejistý startFernandez-Pardo (nemoc)Park Seung-soo (zranění)

Fulham: Po slabém začátku přišlo zlepšení

Fulham vstupuje do desátého kola z patnáctého místa Premier League. V devíti utkáních získal devět bodů, vstřelil devět branek a jedenáctkrát inkasoval. Svěřenci trenéra Álvara Arbeloy však po nepovedeném úvodu sezony postupně nacházejí formu.

Z posledních šesti ligových zápasů Fulham prohrál pouze jednou. V říjnu nejprve podlehl Ipswichi 1:2, následně však porazil Hull City i Coventry shodně 1:0. V minulém kole remizoval na hřišti Aston Villy 1:1.

Výrazně se zlepšily především výsledky v defenzivě. Fulham ve třech posledních ligových utkáních inkasoval jediný gól a dvakrát udržel čisté konto. Zároveň ale zůstává poměrně málo produktivní, když v dosavadních devíti kolech skóroval pouze devětkrát.

Zajímavostí je také bilance domácích zápasů. Z posledních sedmnácti ligových utkání Fulhamu na Craven Cottage skončilo remízou pouze jedno.

Poslední zápasy Fulhamu
DatumZápasVýsledekSoutěž
31. 10. 2026Aston Villa – Fulham1:1Premier League
28. 10. 2026Fulham – Crystal Palace0:1Anglický ligový pohár
24. 10. 2026Coventry – Fulham0:1Premier League
17. 10. 2026Fulham – Hull City1:0Premier League
10. 10. 2026Ipswich – Fulham2:1Premier League

Newcastle: Dvě porážky s Evertonem a problémy v záloze

Newcastle je po devíti kolech na třináctém místě tabulky s jedenácti body. Vstřelil dvanáct gólů a patnáct jich inkasoval. Svěřenci Matthiase Jaissleho zatím nedokážou podávat vyrovnané výkony a z posledních pěti ligových utkání vyhráli pouze dvakrát.

Po venkovním vítězství 2:0 nad Crystal Palace přišla domácí porážka 0:1 s Evertonem. Newcastle tak stejnému soupeři podlehl během několika dnů podruhé, když předtím prohrál 1:3 také v Ligovém poháru.

Hostům komplikuje přípravu na sobotní zápas situace ve středu pole. Jacob Ramsey si odpyká jednozápasový trest za červenou kartu proti Evertonu, zatímco Joelinton je mimo hru kvůli zranění. Nejistý zůstává návrat Lewise Mileyho, který měl problémy se zadním stehenním svalem.

Povzbuzením pro Newcastle může být jeho dosavadní bilance v Londýně. V této ligové sezoně tam vyhrál oba venkovní zápasy, na hřištích Tottenhamu a Crystal Palace shodně 2:0.

Poslední zápasy Newcastlu
DatumZápasVýsledekSoutěž
2. 11. 2026Newcastle – Everton0:1Premier League
29. 10. 2026Everton – Newcastle3:1Anglický ligový pohár
25. 10. 2026Crystal Palace – Newcastle0:2Premier League
17. 10. 2026Newcastle – Aston Villa0:1Premier League
12. 10. 2026Coventry – Newcastle4:1Premier League

Jak si oba týmy vedou ve statistikách?

Fulham má po devíti kolech o dva body méně než Newcastle, přesto vykazuje lepší střelecké i obranné statistiky. Domácí vysílají v průměru 14,3 střely na zápas, z toho 4,6 na branku, zatímco Newcastle zaznamenává 12,6 střely a 3,2 pokusu mezi tyče. Fulham má navrch také v držení míče a počtu rohových kopů.

Newcastle je naopak produktivnější. Z 29 střel na branku vytěžil dvanáct gólů, zatímco Fulham ze 41 pokusů skóroval devětkrát. Hosté však zároveň dovolují soupeřům více zakončení a inkasují v průměru 1,67 branky na utkání.

Statistika (Premier League 2026/27)FulhamNewcastle
Pořadí v tabulce15.13.
Body911
Zápasy99
Výhry – remízy – prohry2–3–43–2–4
Skóre9:1112:15
Góly na zápas1,001,33
Inkasované góly na zápas1,221,67
Střely na zápas14,312,6
Střely na branku / zápas4,63,2
Střely soupeřů na branku / zápas3,85,1
Držení míče57,7 %51,3 %
Rohy na zápas6,24,4
Rohy soupeřů na zápas4,65,4
Fauly na zápas10,712,0
Žluté karty na zápas2,12,9
Červené karty celkem11

Poslední vzájemné zápasy (H2H)

Z posledních pěti vzájemných utkání ve všech soutěžích vyhrál Fulham třikrát, Newcastle dvakrát. Naposledy se oba celky střetly v květnu letošního roku, kdy Fulham na Craven Cottage zvítězil 2:0.

Newcastle naopak ovládl oba domácí zápasy z podzimu 2025. V Premier League i Ligovém poháru zvítězil shodně 2:1. Poslední dva ligové duely na stadionu Fulhamu však vyhráli domácí.

DatumZápasVýsledekSoutěž
24. 5. 2026Fulham – Newcastle2:0Premier League
17. 12. 2025Newcastle – Fulham2:1Anglický ligový pohár
25. 10. 2025Newcastle – Fulham2:1Premier League
1. 2. 2025Newcastle – Fulham1:2Premier League
21. 9. 2024Fulham – Newcastle3:1Premier League

Premier League – program 10. kola

DatumČasZápas
7. 11.13:30Leeds – Tottenham
7. 11.16:00Fulham – Newcastle
7. 11.16:00Arsenal – Hull City
7. 11.18:30Nottingham – Manchester City
8. 11.15:00Sunderland – Chelsea
8. 11.15:00Ipswich – Bournemouth
8. 11.15:00Crystal Palace – Liverpool
8. 11.15:00Brighton – Brentford
8. 11.17:30Manchester United – Aston Villa
Tabulka Premier League
#TýmZVRPSkóreB
1.Arsenal980114:524
2.Manchester City970220:1021
3.Brighton961224:719
4.Chelsea951319:1516
5.Liverpool943211:915
6.Brentford935116:914
7.Everton93429:913
8.Bournemouth933314:1312
9.Tottenham933310:1012
10.Aston Villa933310:1312
11.Hull City925211:1011
12.Leeds92529:811
13.Newcastle932412:1511
14.Ipswich932414:1811
15.Fulham92349:119
16.Coventry93069:169
17.Manchester United914410:157
18.Crystal Palace92169:217
19.Nottingham91356:126
20.Sunderland91267:175
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