Kde sledovat zápas Freiburg – Jablonec živě
Čtvrteční duel 1. kola ligové fáze Konferenční ligy můžete sledovat v přímém televizním vysílání:
- Termín a čas: Čtvrtek 15. října 2026 od 21:00 SELČ
- Místo konání: Europa-Park Stadion, Freiburg, Německo
- Soutěž: Konferenční liga UEFA – ligová fáze, 1. kolo
- Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá placená stanice Sport 2
- Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.
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Freiburg – Jablonec: Kurzy a aktuální forma
Podle sázkových kurzů je jednoznačným favoritem utkání domácí Freiburg. Bookmakeři jeho vítězství ohodnotili nízkým kurzem, zatímco na výhru Jablonce lze sázet v kurzu přes 10:1.
Freiburg aktuálně vede Bundesligu a v probíhajícím soutěžním ročníku ještě neprohrál (7 výher, 1 remíza). Zvláště na domácím hřišti je nebezpečný – ve čtyřech domácích duelech sezony nastřílel 15 gólů a v rámci evropských pohárů drží šňůru 12 domácích výher v řadě, přičemž v posledních čtyřech z nich skóroval minimálně třikrát. Tým trenéra Juliana Schustera má obrovskou sílu v prvních poločasech - v pěti z posledních šesti zápasů v nich padly alespoň dvě branky a Freiburg se v posledních šesti duelech doma vždy ujal vedení.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|11. 10. 2026
|Bundesliga
|Freiburg – Schalke
|2:1
|3. 10. 2026
|Přípravný zápas
|Freiburg – Lucern
|4:2
|19. 9. 2026
|Bundesliga
|Frankfurt – Freiburg
|2:2
|12. 9. 2026
|Bundesliga
|Freiburg – Mönchengladbach
|5:0
|5. 9. 2026
|Bundesliga
|Paderborn – Freiburg
|0:1
Jablonec si účast v ligové fázi Konferenční ligy zajistil po šesti kvalifikačních zápasech, v nichž čtyřikrát zvítězil a dvakrát prohrál. Aktuálně drží sérii tří soutěžních utkání bez porážky (2 výhry, 1 remíza). Svěřenci trenéra Luboše Kozla navíc vyhráli poslední dva venkovní zápasy, shodně 1:0 v Brně a na hřišti Dukly v domácím poháru.
Proti silným evropským soupeřům se však Jablonci venku dlouhodobě příliš nedaří. Z posledních sedmi takových utkání vyhrál pouze jedno, jednou remizoval a pětkrát prohrál. V letošních venkovních zápasech evropských pohárů vstřelil čtyři branky, z toho tři už během úvodních 30 minut.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|10. 10. 2026
|Chance Liga
|Zbrojovka Brno – Jablonec
|0:1
|2. 10. 2026
|MOL Cup
|Dukla Praha – Jablonec
|0:1
|20. 9. 2026
|Chance Liga
|Jablonec – Zlín
|1:1
|12. 9. 2026
|Chance Liga
|Sparta Praha – Jablonec
|2:0
|9. 9. 2026
|Chance Liga
|Jablonec – Baník Ostrava
|3:0
|SC Freiburg
|FK Jablonec
|Předpokládaná sestava
|Backhaus – Treu, Ginter, Lienhart, Makengo – Eggestein, Engelhardt – Beste, Suzuki, Scherhant – Matanovič
|Hanuš – Cedidla, Tekijaški, Pavlovič, Sláma – Nebyla, Sedláček – Čanturišvili, Hollý, Alioum – Růsek
|Nebudou hrát
|Ogbus, Yilmaz (oba zranění), Muslija (mimo soupisku)
|Jawo, Suchan (oba zranění), Milla (zranění a mimo soupisku), Ahl, Horák, Innocenti, Kukučka, Sobol, Vecheta (všichni mimo soupisku)
|Nejistý start
|Beste
|–
|Trenér
|Julian Schuster
|Luboš Kozel
Statistické srovnání v domácích soutěžích
- Statistiky z domácích soutěží ukazují hlavně rozdíl v produktivitě obou týmů. Freiburg střílí v průměru 2,8 gólu na zápas, zatímco Jablonec 1,2.
- Německý celek je také výrazně efektivnější v zakončení, když proměňuje 42 % střel na branku oproti 24 % na straně českého týmu.
- V dalších ukazatelích už jsou rozdíly menší. Jablonec má například mírně vyšší průměrné držení míče (56 % oproti 52 %), Freiburg zase dovoluje soupeřům méně střel a fauluje méně často.
|SC Freiburg
|FK Jablonec
|Góly vstřelené (90 min)
|2,8
|1,2
|Góly obdržené (90 min)
|0,8
|0,9
|Střely
|10,2
|9,6
|Střely na branku
|6,6
|5
|Střely soupeřů
|4,8
|7
|Střely soupeřů na branku
|2,6
|3,1
|Rohy
|5,6
|5,3
|Rohy soupeřů
|3,4
|4,4
|Držení míče
|52 %
|56 %
|Přímé kopy
|13,8
|13,7
|Fauly
|9,4
|12,3
|Žluté karty
|1,8
|1,2
|Červené karty
|0
|0,1
|Ofsajdy
|0,8
|1,4
|Proměňování střel na branku
|42 %
|24 %
Vzájemné zápasy
Freiburg a Jablonec se v evropských pohárech dosud neutkaly. Pro severočeský klub navíc půjde o první soutěžní zápas proti německému soupeři. Freiburg už má naopak s českými týmy zkušenosti. V pěti dosavadních pohárových utkáních zaznamenal jednu výhru, tři remízy a jednu porážku.