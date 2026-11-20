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Kde sledovat zápas Frankfurt – Hoffenheim živě
Sobotní bundesligové utkání z frankfurtského Waldstadionu můžete sledovat prostřednictvím online streamu:
- Termín a čas: Sobota 21. listopadu 2026 od 15:30 SEČ
- Místo konání: Waldstadion, Frankfurt nad Mohanem
- Soutěž: Bundesliga, 10. kolo
- Online live stream: Utkání nabízí živě sázková kancelář Tipsport
Frankfurt: Doma prohrává jen výjimečně
Eintracht Frankfurt před reprezentační přestávkou remizoval 2:2 v Paderbornu a prodloužil sérii bez porážky na tři soutěžní utkání (dvě výhry, jedna remíza). V devíti ligových kolech však inkasoval už 20 branek, což je jeho nejhorší obranná bilance v této fázi sezony za posledních padesát let.
Na domácím stadionu si Frankfurt vede výrazně lépe. Dosud tam inkasoval pouze sedm gólů a pod trenérem Adim Hütterem prohrál jediný z 23 zápasů (14 výher, osm remíz).
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|7. 11. 2026
|Bundesliga
|Paderborn – Frankfurt
|2:2
|1. 11. 2026
|Bundesliga
|Frankfurt – Hamburk
|3:1
|27. 10. 2026
|DFB-Pokal
|Hamburk – Frankfurt
|1:3
|24. 10. 2026
|Bundesliga
|Dortmund – Frankfurt
|1:0
|16. 10. 2026
|Bundesliga
|Frankfurt – Kolín n. R.
|1:0
Hoffenheim se zlepšil, ale venku se mu nedaří
Hoffenheim po slabším vstupu do sezony zabral a díky třem vítězstvím z posledních čtyř ligových kol poskočil na deváté místo tabulky. Naposledy porazil Schalke 2:1 a ukončil sérii tří soutěžních utkání bez výhry. Mužstvo trenéra Christiana Ilzera, které nastupuje také v Evropské lize, však na hřištích soupeřů ztrácí. Z posledních sedmi venkovních zápasů pětkrát prohrálo, jednou zvítězilo a jednou remizovalo.
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Výsledek
|8. 11. 2026
|Bundesliga
|Hoffenheim – Schalke
|2:1
|5. 11. 2026
|Evropská liga
|Crystal Palace – Hoffenheim
|1:1
|31. 10. 2026
|Bundesliga
|Brémy – Hoffenheim
|2:0
|28. 10. 2026
|DFB-Pokal
|Kiel – Hoffenheim
|1:1 (4:3 pen.)
|25. 10. 2026
|Bundesliga
|Hoffenheim – Leverkusen
|3:0
|Eintracht Frankfurt
|TSG Hoffenheim
|Předpokládaná sestava
|Atubolu – Collins, Koch, Brassier, Kosugi – Doan, Onyedika, Aseko, Chaïbi – Burkardt, Ebnoutalib
|Baumann – Coufal, Kabak, Machida, Rots – Avdullahu, Burger – Kramarić, Asllani, Prass – Lemperle
|Nebudou hrát
|Baum (červená karta), Ngankam (třísla)
|De Cat (koleno), Gendrey (kotník), Hajdari (chodidlo), Hranáč (koleno)
|Nejistý start
|Uzun (nemoc)
|Adam Hložek (svalové problémy)
Statistické srovnání a lídři týmů
Nejlepšími střelci Frankfurtu jsou Younes Ebnoutalib se šesti góly a Jonathan Burkardt s pěti zásahy. Hoffenheim patří k nejaktivnějším týmům Bundesligy, se 154 střelami mu náleží třetí místo v soutěži. Jeho nejproduktivnějšími střelci jsou Bambasé Conté a Adam Hložek, oba se dvěma góly. Vladimír Coufal zaznamenal dvě asistence, zatímco Adam Daghim je s maximální rychlostí 36,75 km/h nejrychlejším hráčem ligy.
|Eintracht Frankfurt
|TSG Hoffenheim
|Pořadí v tabulce
|10.
|9.
|Body
|12
|12
|Odehrané zápasy
|9
|9
|Bilance (V–R–P)
|3–3–3
|4–0–5
|Skóre
|15:20
|16:17
|Střely celkem
|120
|154
|Pořadí podle počtu střel
|13.
|3.
|Nejlepší střelci
|Ebnoutalib (6), Burkardt (5), Uzun (2)
|Conté (2), Hložek (2)
|Nejlepší nahrávači
|Götze (1), Koch (1)
|Coufal (2), Conté (2), Daghim (2)
|Nejrychlejší hráč
|Knauff (34,17 km/h)
|Daghim (36,75 km/h)
Vzájemné zápasy
Vzájemná utkání Frankfurtu a Hoffenheimu pravidelně nabízejí góly na obou stranách. V sedmnácti z posledních osmnácti duelů skórovaly oba týmy. Hoffenheim sice v lednu zvítězil na hřišti Eintrachtu 3:1, předtím však svého soupeře porazil pouze dvakrát ze sedmnácti zápasů (čtyři remízy, jedenáct porážek).
|Datum
|Soutěž
|Zápas
|Skóre
|24. 1. 2026
|Bundesliga
|Frankfurt – Hoffenheim
|1:3
|30. 8. 2025
|Bundesliga
|Hoffenheim – Frankfurt
|1:3
|26. 1. 2025
|Bundesliga
|Hoffenheim – Frankfurt
|2:2
|31. 8. 2024
|Bundesliga
|Frankfurt – Hoffenheim
|3:1
|10. 3. 2024
|Bundesliga
|Frankfurt – Hoffenheim
|3:1
Tabulka německé Bundesligy po 9. kole
|Poř.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Bayern Mnichov
|9
|6
|3
|0
|29:9
|21
|2.
|Dortmund
|9
|6
|3
|0
|16:7
|21
|3.
|Freiburg
|9
|6
|1
|2
|20:10
|19
|4.
|RB Lipsko
|9
|6
|0
|3
|27:13
|18
|5.
|Leverkusen
|9
|5
|1
|3
|20:17
|16
|6.
|Brémy
|9
|4
|3
|2
|17:15
|15
|7.
|Elversberg
|9
|4
|1
|4
|17:18
|13
|8.
|Stuttgart
|9
|4
|0
|5
|15:15
|12
|9.
|Hoffenheim
|9
|4
|0
|5
|16:17
|12
|10.
|Frankfurt
|9
|3
|3
|3
|15:20
|12
|11.
|Hamburk
|9
|4
|0
|5
|10:20
|12
|12.
|Mohuč
|9
|3
|1
|5
|18:19
|10
|13.
|Paderborn
|9
|2
|4
|3
|8:11
|10
|14.
|Augsburg
|9
|2
|3
|4
|20:20
|9
|15.
|Kolín nad Rýnem
|9
|2
|3
|4
|10:14
|9
|16.
|Union Berlín
|9
|1
|4
|4
|7:21
|7
|17.
|Schalke
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|18.
|Mönchengladbach
|9
|1
|1
|7
|12:25
|4