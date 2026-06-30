Aktuální kurzy na zápas
Sázková kancelář Synot považuje Francii za jednoho z hlavních favoritů na celkové prvenství a v tomto utkání jí výrazně věří. Švédsko postoupilo jako jeden z osmi nejlepších týmů ze třetích míst. Kromě klasických příležitostí na postup či střelce gólů bude k dispozici také bohatá nabídka LIVE sázek přímo v průběhu celých 90 minut.
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Sledujte zápas Francie - Švédsko živě v TV
Utkání vyřazovací fáze se odehraje v úterý 30. června 2026 od 23:00 středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je impozantní New York New Jersey Stadium v East Rutherfordu ve Spojených státech. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: úterý 30. června 2026 od 23:00 (SELČ)
- Dějiště: New York New Jersey Stadium, East Rutherford, USA
- TV přenos: Nova Action
- Rozhodčí: Danny Makkelie (Nizozemsko)
Francie: stoprocentní bilance a skvělý útok
Francie prošla do play off suverénně. Po výhrách nad Senegalem (3:1) a Irákem (3:0) zakončila skupinovou fázi triumfem 4:1 nad Norskem. Ousmane Dembélé se v posledním utkání blýskl hattrickem a ukázal, že Francouzi disponují obrovskou útočnou kvalitou. Nebezpečí zdaleka nehrozí jen od kapitána Kyliana Mbappého, jenž na turnaji útočí na svůj pátý gól. Pro trenéra Didiera Deschampse je to navíc rozlučkový turnaj, neboť potvrdil, že po MS u týmu skončí.
V sestavě se očekává návrat klíčového stopera Williama Saliby z Arsenalu, který sice laboroval s drobnými problémy se zády, ale pro klíčové zápasy play-off by měl hrát i přes bolest.
Předpokládaná sestava Francie
Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández – Tchouaméni, Rabiot – Olise, Dembélé, Doué – Mbappé
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|26. června
|Norsko – Francie
|1:4
|Základní skupina I
|22. června
|Francie – Irák
|3:0
|Základní skupina I
|16. června
|Francie – Senegal
|3:1
|Základní skupina I
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Švédsko trápí nestabilní výkony i marodka v obraně
Švédský národní tým pod vedením anglického kouče Grahama Pottera nepředváděl v základní skupině F stabilní výkony. Sice dokázal porazit Tunisko 5:1, pak utrpěl debakl 1:5 od Nizozemska a postup zachraňoval až v pátek vydřenou remízou 1:1 s Japonskem. Seveřané mají problémy v obranné činnosti, což je proti Francii staví do role velkého outsidera. Situaci navíc Potterovi komplikuje vážné zranění stopera Isaka Hiena, který je mimo hru.
Předpokládaná sestava Švédska
Zetterström – Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson – Bernhardsson, Bergvall, Ayari, Stroud – Elanga, Gyökeres, Isak
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|26. června
|Japonsko – Švédsko
|1:1
|Základní skupina F
|20. června
|Nizozemsko – Švédsko
|5:1
|Základní skupina F
|15. června
|Švédsko – Tunisko
|5:1
|Základní skupina F
Vzájemné zápasy
Historická bilance hovoří jasně pro Francii. Z posledních pěti vzájemných střetnutí dokázala Francie zvítězit čtyřikrát, zatímco Švédsko se radovalo pouze jednou, a to v roce 2017 v rámci kvalifikace na MS. Poslední ostré zápasy spolu oba celky odehrály v Lize národů v roce 2020, kdy Francouzi zvítězili v obou případech (1:0 venku a 4:2 doma).