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Francie - Švédsko v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kristýna Polášková
  5:00

Ousmane Dembélé z Francie (vlevo) slaví svou trefu v utkání mistrovství světa proti Iráku se spoluhráčem Kylianem Mbappém. | foto: AP

Vyřazovací fáze MS 2026 pokračuje duelem Francie - Švédsko. Zatímco Francouzi prošli skupinou bez zaváhání, Seveřané zachraňovali postup až na poslední chvíli. Přečtěte si, kde sledovat zápas 1.kola play off živě v TV, sestavy a statistiky.

Aktuální kurzy na zápas

Sázková kancelář Synot považuje Francii za jednoho z hlavních favoritů na celkové prvenství a v tomto utkání jí výrazně věří. Švédsko postoupilo jako jeden z osmi nejlepších týmů ze třetích míst. Kromě klasických příležitostí na postup či střelce gólů bude k dispozici také bohatá nabídka LIVE sázek přímo v průběhu celých 90 minut.

Francie 1,3 remíza 6,33
Švédsko 10,75

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Sledujte zápas Francie - Švédsko živě v TV

Utkání vyřazovací fáze se odehraje v úterý 30. června 2026 od 23:00 středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je impozantní New York New Jersey Stadium v East Rutherfordu ve Spojených státech. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: úterý 30. června 2026 od 23:00 (SELČ)
  • Dějiště: New York New Jersey Stadium, East Rutherford, USA
  • TV přenos: Nova Action
  • Rozhodčí: Danny Makkelie (Nizozemsko)

Francie: stoprocentní bilance a skvělý útok

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Francie prošla do play off suverénně. Po výhrách nad Senegalem (3:1) a Irákem (3:0) zakončila skupinovou fázi triumfem 4:1 nad Norskem. Ousmane Dembélé se v posledním utkání blýskl hattrickem a ukázal, že Francouzi disponují obrovskou útočnou kvalitou. Nebezpečí zdaleka nehrozí jen od kapitána Kyliana Mbappého, jenž na turnaji útočí na svůj pátý gól. Pro trenéra Didiera Deschampse je to navíc rozlučkový turnaj, neboť potvrdil, že po MS u týmu skončí.

V sestavě se očekává návrat klíčového stopera Williama Saliby z Arsenalu, který sice laboroval s drobnými problémy se zády, ale pro klíčové zápasy play-off by měl hrát i přes bolest.

Předpokládaná sestava Francie

Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández – Tchouaméni, Rabiot – Olise, Dembélé, Doué – Mbappé

Poslední odehrané zápasy Francie na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
26. červnaNorsko – Francie1:4Základní skupina I
22. červnaFrancie – Irák3:0Základní skupina I
16. června Francie – Senegal3:1Základní skupina I

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Švédsko trápí nestabilní výkony i marodka v obraně

Švédský národní tým pod vedením anglického kouče Grahama Pottera nepředváděl v základní skupině F stabilní výkony. Sice dokázal porazit Tunisko 5:1, pak utrpěl debakl 1:5 od Nizozemska a postup zachraňoval až v pátek vydřenou remízou 1:1 s Japonskem. Seveřané mají problémy v obranné činnosti, což je proti Francii staví do role velkého outsidera. Situaci navíc Potterovi komplikuje vážné zranění stopera Isaka Hiena, který je mimo hru.

Předpokládaná sestava Švédska

Zetterström – Lagerbielke, Lindelöf, Gudmundsson – Bernhardsson, Bergvall, Ayari, Stroud – Elanga, Gyökeres, Isak

Poslední odehrané zápasy Švédska na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
26. června Japonsko – Švédsko1:1Základní skupina F
20. června Nizozemsko – Švédsko5:1Základní skupina F
15. června Švédsko – Tunisko5:1Základní skupina F

Vzájemné zápasy

Historická bilance hovoří jasně pro Francii. Z posledních pěti vzájemných střetnutí dokázala Francie zvítězit čtyřikrát, zatímco Švédsko se radovalo pouze jednou, a to v roce 2017 v rámci kvalifikace na MS. Poslední ostré zápasy spolu oba celky odehrály v Lize národů v roce 2020, kdy Francouzi zvítězili v obou případech (1:0 venku a 4:2 doma).

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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