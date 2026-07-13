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Francie - Španělsko v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kristýna Polášková
  11:55

Kylian Mbappé otevřel skóre ve čtvrtfinále proti Maroku. | foto: Reuters

První semifinále MS 2026 přináší absolutní vrchol turnaje, bitvu Francie - Španělsko. Zatímco Francie útočí na třetí finále světového šampionátu v řadě, úřadující mistři Evropy chtějí potvrdit roli nejlepšího týmu současnosti. Přečtěte si, kde sledovat tento strhující zápas živě v TV, sestavy a kurzy.

Aktuální kurzy na zápas

Sázková kancelář Synot Tip vypsala na tento ostře sledovaný duel mimořádně vyrovnané kurzy. Statistické modely mírně favorizují Francii. Bookmakeři však upozorňují na fakt, že Španělsko je pro Francouze v posledních letech velmi neoblíbeným soupeřem. Vedle předzápasových kurzů bude k dispozici kompletní nabídka LIVE sázek přímo v průběhu utkání.

Francie 2,42 remíza 3,29
Španělsko 3,3

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Sledujte zápas Francie – Španělsko živě v TV

První semifinálový souboj, který určí prvního finalistu turnaje, se odehraje v úterý 14. července 2026 od 21:00 našeho středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm tohoto gigantického evropského derby je Dallas Stadium v Arlingtonu v americkém Texasu. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: úterý 14. července 2026 od 21:00 (SELČ)
  • Dějiště: Dallas Stadium, Arlington, Texas, USA
  • TV přenos: Nova Action
  • Rozhodčí: Iván Barton (El Salvador)

Francie útočí na historické třetí finále v řadě na Bastille Day

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Svěřenci Didiera Deschampse procházejí turnajem bez jediného zaváhání a po šesti výhrách v řadě inkasovali v celém průběhu turnaje pouhý jeden gól. Po postupu ze skupiny vyřadili Švédsko, Paraguay a naposledy ve čtvrtfinále přehráli silné Maroko 2:0.

Francouzi mohou v den svého státního svátku (Bastille Day) napodobit historické zápisy Německa a Brazílie a postoupit do třetího finále MS za sebou. Zápas bude navíc přepisovat dějiny pro samotného Deschampse, který jako trenér odkoučuje svůj 26. zápas na MS, čímž překoná absolutní rekord Helmuta Schöna.

Ofenzivní síla Francie na turnaji dominuje, tým průměrně zaznamenává nejvíce střel na terč ze všech účastníků (7,8 na zápas). Kapitán Kylian Mbappé sice ve čtvrtfinále střídal kvůli drobnému výronu kotníku a na turnaji už stihl neproměnit penaltu, ale je plně připraven nastoupit. S osmi góly vede tabulku střelců a se svými 20 kariérními góly na MS stíhá absolutní čelo historických tabulek.

Předpokládaná sestava Francie

Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Koné, Rabiot – Dembélé, Olise, Doué – Mbappé

Poslední odehrané zápasy Francie na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
9. července Francie – Maroko2:0čtvrtfinále
4. července Paraguay – Francie0:1osmifinále
30. června Francie – Švédsko3:0šestnáctifinále

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Španělsko neprohrálo 36 zápasů v řadě a spoléhá na Merino kouzlo

Španělská reprezentace pod vedením Luise de la Fuenteho zažívá neuvěřitelné období. Španělsko neprohrálo v normální hrací době už 36 zápasů v řadě (od března 2024) a v případě úspěchu v Dallasu může vyrovnat absolutní světový rekord Itálie z roku 2021. Po postupu ze skupiny H a vyřazení Rakouska a Portugalska zvládli Španělé extrémně těžké čtvrtfinále proti Belgii (2:1). Pro Španělsko jde teprve o druhé semifinále v historii, přičemž to první v roce 2010 v Jižní Africe proměnili v zisk titulu.

Tým sice v minulé fázi inkasoval svůj vůbec první gól na turnaji, ale obrana v čele s Unaiem Simónem funguje famózně. V útoku se sice mladík Lamine Yamal zatím střelecky spíše hledá, na Francii to však umí – ve dvou vzájemných zápasech jí nasázel už tři branky. Obrovskou zbraní Španělů je záložník Mikel Merino, který se stal prvním hráčem historie MS, jenž rozhodl dvě vyřazovací utkání jako střídající hráč.

Předpokládaná sestava Španělska

Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Fabián – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal

Poslední odehrané zápasy Španělska na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
10. července Španělsko – Belgie2:1čtvrtfinále
6. července Portugalsko – Španělsko0:1osmifinále
2. července Španělsko – Rakousko3:0šestnáctifinále

Vzájemné zápasy (H2H)

Tito dva odvěcí rivalové spolu v historii odehráli už 38 zápasů, přičemž bilance hovoří mírně pro Španělsko (18 výher Španělska, 13 výher Francie, 7 remíz). Na půdě mistrovství světa se však potkali pouze jednou – před 20 lety v roce 2006 zvítězila Francie v osmifinále 3:1.

Čerstvější vzpomínky jsou ale pro Francii bolestivé. Španělé je totiž vyřadili v semifinále Euro 2024 (2:1) a porazili je i v divoké přestřelce 5:4 v semifinále Ligy národů 2025. Vítěz tohoto souboje postoupí do nedělního finále, kde narazí na lepšího z dvojice Argentina - Anglie.

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