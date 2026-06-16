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Francie – Senegal v TV: Kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

  12:55
Vzpomínky na senzaci z roku 2002 se vrací. Do mistrovství světa vstupuje jeden z největších favoritů – Francie, kterou čeká houževnatý Senegal se Sadiem Maném. Přinášíme informace o přímém přenosu utkání Francie – Senegal, sázkových kurzech i možných sestavách.

Francouzský útočník Kylian Mbappe střílí na bránu německého gólmana Marc-Andreho ter Stegena během přátelského utkání. | foto: AP

Kdy a kde sledovat zápas Francie vs. Senegal?

Zápas začne v úterý 16. června 2026 od 21:00 našeho letního času. Dějištěm zápasu je MetLife Stadium v East Rutherfordu. V živém vysílání duel divákům v Česku nabídne stanice Nova Action, textový online přenos bude připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: úterý 16. června 2026 od 21:00 (SELČ)
  • Dějiště: MetLife Stadium, East Rutherford, USA
  • TV přenos: Nova Action
  • Rozhodčí: Alireza Faghani (Írán)

Aktuální kurzy Francie - Senegal na MS 2026

Bookmakeři Synotu favorizují francouzský výběr, na jehož vítězství vypsali kurz okolo 1,5. Kromě klasických kurzů najdete v nabídce Synotu širokou škálu LIVE sázek.

Francie 1,49 remíza 4,7
Senegal 7,35

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Francie: obrovská síla v útoku, Mbappé útočí na rekord

Francie pod vedením trenéra Didiera Deschampse vstupuje do šampionátu jako jeden z největších favoritů na celkové zlato. V kvalifikaci i přípravě patřila mezi nejproduktivnější týmy a dlouhodobě potvrzuje mimořádnou kvalitu v ofenzivě.

Francie na MS ve fotbale 2026: program, výsledky, soupiska, historie

Do turnaje jde Francie v plné síle, stoper William Saliba se stihl doléčit a je připraven. Hlavní pozornost se upírá na kapitána Kyliana Mbappého, který má na kontě 12 gólů na mistrovství světa. Na dosah tak má historický rekord Miroslava Kloseho, jenž se zastavil na 16 brankách. V ofenzivě ho doplní Ousmane Dembélé a Michael Olise.

Tým navíc touží odčinit historické ponížení z MS 2002, kdy jako obhájce titulu senzačně prohrál se Senegalem v zahajovacím zápase 0:1 a jel domů už po skupině.

Předpokládaná sestava Francie
Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernández – Tchouaméni, Rabiot – Olise, Doué, Mbappé – Dembélé

Letošní příprava Francie před MS 2026
DatumZápasSkóre
8. června (Po)Francie – Severní Irsko3:1
4. června (Čt)Francie – Pobřeží slonoviny1:2
29. březnaKolumbie – Francie1:3
26. březnaBrazílie – Francie1:2

Senegal: skvělá kvalifikace, rozpačitá příprava

Senegal prošel kvalifikací na mistrovství světa bez jediné porážky, v přípravných zápasech v USA však přišlo varování – prohra 2:3 se Spojenými státy a bezbranková remíza se Saúdskou Arábií. Defenziva afrického celku navíc na světových šampionátech neudržela čisté konto už od roku 2002.

Senegal na MS ve fotbale 2026: program, soupiska, hvězdy, historie

Hlavním tahounem týmu je historicky nejlepší střelec země Sadio Mané, který před čtyřmi lety kvůli zranění o mistrovství světa přišel a nyní je výrazně motivovaný. Ofenzivu doplňuje Nicolas Jackson z Chelsea a křídelník Ismaïla Sarr. Otazník visí nad startem zkušeného Idrissy Gueyeho.

Předpokládaná sestava Senegalu
E. Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf – Camara, P. Gueye – I. Sarr, I. Ndiaye, Mane – Jackson

Letošní příprava a výsledky Senegalu před MS 2026
Datum ZápasVýsledek
10. červnaSenegal – Saúdská Arábie0:0
31. května USA – Senegal3:2
31. března Senegal – Gambie3:1
28. březnaSenegal – Peru2:0

Vzájemné zápasy Francie vs. Senegal

  • Jediné předchozí soutěžní střetnutí na mistrovství světa se datuje do zmíněného roku 2002, kdy Senegal šokoval svět výhrou 1:0.
  • Celková historická bilance (včetně amatérských přátelských utkání z poloviny minulého století) čítá 2 výhry Senegalu a 1 výhru Francie.
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afirkou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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