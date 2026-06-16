Kdy a kde sledovat zápas Francie vs. Senegal?
Zápas začne v úterý 16. června 2026 od 21:00 našeho letního času. Dějištěm zápasu je MetLife Stadium v East Rutherfordu. V živém vysílání duel divákům v Česku nabídne stanice Nova Action, textový online přenos bude připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: úterý 16. června 2026 od 21:00 (SELČ)
- Dějiště: MetLife Stadium, East Rutherford, USA
- TV přenos: Nova Action
- Rozhodčí: Alireza Faghani (Írán)
Aktuální kurzy Francie - Senegal na MS 2026
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Francie: obrovská síla v útoku, Mbappé útočí na rekord
Francie pod vedením trenéra Didiera Deschampse vstupuje do šampionátu jako jeden z největších favoritů na celkové zlato. V kvalifikaci i přípravě patřila mezi nejproduktivnější týmy a dlouhodobě potvrzuje mimořádnou kvalitu v ofenzivě.
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Francie na MS ve fotbale 2026: program, výsledky, soupiska, historie
Do turnaje jde Francie v plné síle, stoper William Saliba se stihl doléčit a je připraven. Hlavní pozornost se upírá na kapitána Kyliana Mbappého, který má na kontě 12 gólů na mistrovství světa. Na dosah tak má historický rekord Miroslava Kloseho, jenž se zastavil na 16 brankách. V ofenzivě ho doplní Ousmane Dembélé a Michael Olise.
Tým navíc touží odčinit historické ponížení z MS 2002, kdy jako obhájce titulu senzačně prohrál se Senegalem v zahajovacím zápase 0:1 a jel domů už po skupině.
Předpokládaná sestava Francie
Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, T. Hernández – Tchouaméni, Rabiot – Olise, Doué, Mbappé – Dembélé
|Datum
|Zápas
|Skóre
|8. června (Po)
|Francie – Severní Irsko
|3:1
|4. června (Čt)
|Francie – Pobřeží slonoviny
|1:2
|29. března
|Kolumbie – Francie
|1:3
|26. března
|Brazílie – Francie
|1:2
Senegal: skvělá kvalifikace, rozpačitá příprava
Senegal prošel kvalifikací na mistrovství světa bez jediné porážky, v přípravných zápasech v USA však přišlo varování – prohra 2:3 se Spojenými státy a bezbranková remíza se Saúdskou Arábií. Defenziva afrického celku navíc na světových šampionátech neudržela čisté konto už od roku 2002.
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Senegal na MS ve fotbale 2026: program, soupiska, hvězdy, historie
Hlavním tahounem týmu je historicky nejlepší střelec země Sadio Mané, který před čtyřmi lety kvůli zranění o mistrovství světa přišel a nyní je výrazně motivovaný. Ofenzivu doplňuje Nicolas Jackson z Chelsea a křídelník Ismaïla Sarr. Otazník visí nad startem zkušeného Idrissy Gueyeho.
Předpokládaná sestava Senegalu
E. Mendy – Diatta, Koulibaly, Niakhate, Diouf – Camara, P. Gueye – I. Sarr, I. Ndiaye, Mane – Jackson
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|10. června
|Senegal – Saúdská Arábie
|0:0
|31. května
|USA – Senegal
|3:2
|31. března
|Senegal – Gambie
|3:1
|28. března
|Senegal – Peru
|2:0
Vzájemné zápasy Francie vs. Senegal
- Jediné předchozí soutěžní střetnutí na mistrovství světa se datuje do zmíněného roku 2002, kdy Senegal šokoval svět výhrou 1:0.
- Celková historická bilance (včetně amatérských přátelských utkání z poloviny minulého století) čítá 2 výhry Senegalu a 1 výhru Francie.