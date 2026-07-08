Francie - Maroko v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Aktuální kurzy na zápas
Synot Tip staví do role favorita francouzskou reprezentaci. Maročané jsou sice papírovým outsiderem, ale jejich technicky a takticky vyspělý fotbal podpořený skvělou formou z posledních měsíců slibuje tuhý boj. Vítěz tohoto souboje v semifinále narazí na lepšího z dvojice Španělsko - Belgie. Vedle předzápasových kurzů na postup bude k dispozici kompletní nabídka LIVE sázek přímo během hry.
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Sledujte zápas Francie – Maroko živě v TV
První velká bitva o semifinále se odehraje ve čtvrtek 9. července 2026 od 22:00 středoevropského letního času. Dějištěm zápasu je Gillette Stadium (Boston Stadium) ve Foxborough u Bostonu v USA. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: čtvrtek 9. července 2026 od 22:00 (SELČ)
- Dějiště: Gillette Stadium (Boston Stadium), Foxborough, Massachusetts, USA
- TV přenos: ČT Sport
- Rozhodčí: Facundo Tello (Argentina)
Francie útočí na třetí semifinále v řadě, Mbappé stíhá Messiho
Francouzi procházejí turnajem suverénně. Vyhráli všech pět zápasů a inkasovali v celém průběhu mistrovství pouhé dva góly. Po jasném postupu ze skupiny I si v play-off poradili se Švédskem (3:0) a naposledy v osmifinále udolali ve fyzicky náročném zápase Paraguay 1:0 díky proměněné penaltě Kyliana Mbappého. Pokud Francie zvítězí i ve čtvrtek, stane se teprve třetí zemí v historii, která se probojuje do semifinále třikrát za sebou. Zápas bude navíc historickým milníkem pro trenéra Didiera Deschampse, který se po turnaji loučí – na lavičce odkoučuje svůj 25. zápas na MS, čímž vyrovná absolutní rekord Helmuta Schöna.
Hlavní zbraní Francie je útočný čtyřúhelník Mbappé, Dembélé, Olise a Barcola. Michael Olise prožívá fantastický turnaj a s 5 asistencemi mu chybí už jen tři k překonání historického rekordu šampionátů. Kapitán Kylian Mbappé vede se 7 góly tabulku střelců a se svými 19 kariérními trefami na MS útočí na historické tabulky, kde stíhá dvacetigólového Lionela Messiho. Jedinou výraznější absencí je záložník Aurélien Tchouaméni, který kvůli zranění stehna stále netrénuje.
Předpokládaná sestava Francie
Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Koné, Rabiot – Dembélé, Olise, Barcola – Mbappé
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|4. července
|Paraguay – Francie
|0:1
|Osmifinále
|30. června
|Francie – Švédsko
|3:0
|Šestnáctifinále
|26. června
|Norsko – Francie
|1:4
|Základní skupina I
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Maroko touží po odvetě za Katar, trápí ho však zranění Saibariho
Marocký národní tým pod vedením Mohameda Ouahbiho drží úctyhodnou šňůru 10 zápasů bez porážky. Poté, co Maroko postoupilo ze skupiny a v šestnáctifinále vyřadilo Nizozemsko na penalty, předvedlo v osmifinále velmi efektivní výkon proti Kanadě, kterou porazilo jednoznačně 3:0. Maročané mají obrovskou motivaci – chtějí Francii oplatit semifinálovou porážku 0:2 z mistrovství světa 2022 v Kataru, která tehdy ukončila jejich překvapivé tažení.
Africký celek se však před klíčovou bitvou potýká s nepříjemnými zdravotními komplikacemi. Největší ztrátou je zranění klíčového ofenzivního univerzála Ismaela Saibariho. Nová posila Bayernu Mnichov a autor tří gólů na turnaji si v zápase s Kanadou poranil hamstring a musel střídat už po 22 minutách.
Předpokládaná sestava Maroka
Bounou – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – El Aynaoui, Bouaddi – Díaz, Ounahi, El Khannouss – Rahimi
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|4. července
|Kanada – Maroko
|0:3
|Osmifinále
|30. června
|Nizozemsko – Maroko
|1:1 (2:3 pen.)
|Šestnáctifinále
|25. června
|Maroko – Haiti
|4:2
|Základní skupina C
Vzájemné zápasy
Vzájemná bilance hovoří jasně pro evropského giganta. Oba týmy se spolu v historii střetly celkem šestkrát, přičemž Maročané nedokázali Francii v normální hrací době porazit ani jednou (4 výhry Francie, 2 remízy). Jediné dosavadní soutěžní měření sil proběhlo na minulém světovém šampionátu v Kataru v prosinci 2022, kde Francouzi v semifinále zvítězili 2:0.