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Francie - Maroko v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kristýna Polášková
  20:05

Francouzský kapitán Kylian Mbappé se raduje z gólu v osmifinále MS proti Paraguayi. | foto: Reuters

Čtvrtfinále fotbalového MS 2026 přináší souboj Francie - Maroko, který je reprízou semifinále šampionátu z Kataru. Hlavní turnajový favorit z Evropy vyzve v Bostonu rozjeté Afričany, kteří touží po další historické senzaci. Přečtěte si, kde sledovat tento atraktivní zápas živě v TV, pravděpodobné sestavy i sázkové kurzy.

Aktuální kurzy na zápas

Synot Tip staví do role favorita francouzskou reprezentaci. Maročané jsou sice papírovým outsiderem, ale jejich technicky a takticky vyspělý fotbal podpořený skvělou formou z posledních měsíců slibuje tuhý boj. Vítěz tohoto souboje v semifinále narazí na lepšího z dvojice Španělsko - Belgie. Vedle předzápasových kurzů na postup bude k dispozici kompletní nabídka LIVE sázek přímo během hry.

Francie 1,61 remíza 3,97
Maroko 6,8

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Sledujte zápas Francie – Maroko živě v TV

První velká bitva o semifinále se odehraje ve čtvrtek 9. července 2026 od 22:00 středoevropského letního času. Dějištěm zápasu je Gillette Stadium (Boston Stadium) ve Foxborough u Bostonu v USA. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: čtvrtek 9. července 2026 od 22:00 (SELČ)
  • Dějiště: Gillette Stadium (Boston Stadium), Foxborough, Massachusetts, USA
  • TV přenos: ČT Sport
  • Rozhodčí: Facundo Tello (Argentina)

Francie útočí na třetí semifinále v řadě, Mbappé stíhá Messiho

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Francouzi procházejí turnajem suverénně. Vyhráli všech pět zápasů a inkasovali v celém průběhu mistrovství pouhé dva góly. Po jasném postupu ze skupiny I si v play-off poradili se Švédskem (3:0) a naposledy v osmifinále udolali ve fyzicky náročném zápase Paraguay 1:0 díky proměněné penaltě Kyliana Mbappého. Pokud Francie zvítězí i ve čtvrtek, stane se teprve třetí zemí v historii, která se probojuje do semifinále třikrát za sebou. Zápas bude navíc historickým milníkem pro trenéra Didiera Deschampse, který se po turnaji loučí – na lavičce odkoučuje svůj 25. zápas na MS, čímž vyrovná absolutní rekord Helmuta Schöna.

Hlavní zbraní Francie je útočný čtyřúhelník Mbappé, Dembélé, Olise a Barcola. Michael Olise prožívá fantastický turnaj a s 5 asistencemi mu chybí už jen tři k překonání historického rekordu šampionátů. Kapitán Kylian Mbappé vede se 7 góly tabulku střelců a se svými 19 kariérními trefami na MS útočí na historické tabulky, kde stíhá dvacetigólového Lionela Messiho. Jedinou výraznější absencí je záložník Aurélien Tchouaméni, který kvůli zranění stehna stále netrénuje.

Předpokládaná sestava Francie

Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Koné, Rabiot – Dembélé, Olise, Barcola – Mbappé

Poslední odehrané zápasy Francie na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
4. července Paraguay – Francie0:1Osmifinále
30. června Francie – Švédsko3:0Šestnáctifinále
26. června Norsko – Francie1:4Základní skupina I

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Maroko touží po odvetě za Katar, trápí ho však zranění Saibariho

Marocký národní tým pod vedením Mohameda Ouahbiho drží úctyhodnou šňůru 10 zápasů bez porážky. Poté, co Maroko postoupilo ze skupiny a v šestnáctifinále vyřadilo Nizozemsko na penalty, předvedlo v osmifinále velmi efektivní výkon proti Kanadě, kterou porazilo jednoznačně 3:0. Maročané mají obrovskou motivaci – chtějí Francii oplatit semifinálovou porážku 0:2 z mistrovství světa 2022 v Kataru, která tehdy ukončila jejich překvapivé tažení.

Africký celek se však před klíčovou bitvou potýká s nepříjemnými zdravotními komplikacemi. Největší ztrátou je zranění klíčového ofenzivního univerzála Ismaela Saibariho. Nová posila Bayernu Mnichov a autor tří gólů na turnaji si v zápase s Kanadou poranil hamstring a musel střídat už po 22 minutách.

Předpokládaná sestava Maroka

Bounou – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – El Aynaoui, Bouaddi – Díaz, Ounahi, El Khannouss – Rahimi

Poslední odehrané zápasy Maroka na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
4. července Kanada – Maroko0:3Osmifinále
30. června Nizozemsko – Maroko1:1 (2:3 pen.)Šestnáctifinále
25. června Maroko – Haiti4:2Základní skupina C

Vzájemné zápasy

Vzájemná bilance hovoří jasně pro evropského giganta. Oba týmy se spolu v historii střetly celkem šestkrát, přičemž Maročané nedokázali Francii v normální hrací době porazit ani jednou (4 výhry Francie, 2 remízy). Jediné dosavadní soutěžní měření sil proběhlo na minulém světovém šampionátu v Kataru v prosinci 2022, kde Francouzi v semifinále zvítězili 2:0.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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