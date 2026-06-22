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Sledujte zápas Francie - Irák živě v TV
Utkání druhého kola skupiny I se odehraje v pondělí 22. června 2026 od 23:00 našeho středoevropského letního času (SELČ). Dějištěm zápasu je Lincoln Financial Field ve Filadelfii (stát Pensylvánie) ve Spojených státech. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice ČT Sport, textový online přenos bude k dispozici na iDNES.cz.
- Datum a čas: pondělí 22. června 2026 od 23:00 (SELČ)
- Dějiště: Lincoln Financial Field, Filadelfia, USA
- TV přenos: ČT Sport
- Rozhodčí: Drew Fischer (Kanada)
Francie ladí sestavu a Mbappé útočí na historické zápisy
Svěřenci trenéra Didiera Deschampse napravili matný výkon z prvního poločasu úvodního utkání a Senegal nakonec porazili 3:1. Dvěma góly k tomu přispěl kapitán Kylian Mbappé, který má na svém kontě již 14 branek z mistrovství světa celkově a chybí mu pouhé dva zásahy na vyrovnání historického rekordu Lionela Messiho a Miroslava Kloseho. Gólově se z lavičky prosadil také Bradley Barcola.
Předpokládaná sestava Francie
Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, Digne – Koné, Rabiot – Dembélé, Olise, Barcola – Mbappé
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|16. června
|Francie – Senegal
|3:1
|MS ve fotbale (Skupina I)
|8. června
|Francie – Severní Irsko
|3:1
|Přátelský zápas
|4. června
|Francie – Pobřeží slonoviny
|1:2
|Přátelský zápas
|29. března
|Kolumbie – Francie
|1:3
|Přátelský zápas
|26. března
|Brazílie – Francie
|1:2
|Přátelský zápas
Irák se pokusí čelit ofenzivní síle soupeře
Výběr Iráku pod vedením australského trenéra Grahama Arnolda prožil těžký návrat na mistrovství světa po 40 letech, když v prvním utkání skupiny podlehl Norsku jednoznačně 1:4. Tým sice v některých fázích zápasu dokázal vzdorovat, ale nakonec nestačil na individuální kvalitu soupeře.
Dobrou zprávou pro irácký tým je, že křídelník Ali Jasim se zotavil ze šrámů z minulého utkání a po plném tréninkovém týdnu je připraven nastoupit od první minuty.
Předpokládaná sestava Iráku
Basil – Ali, Tahseen, Hashem, Doski – Bayesh, Iqbal, Al-Ammari, Jasim – Hussein, Al-Hamadi
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Kontext
|17. června
|Irák – Norsko
|1:4
|MS ve fotbale (Skupina I)
|10. června
|Irák – Venezuela
|0:2
|Přátelský zápas
|4. června
|Španělsko – Irák
|1:1
|Přátelský zápas
|29. května
|Andorra – Irák
|0:1
|Přátelský zápas
Vzájemné zápasy
Pondělní střetnutí ve Filadelfii bude pro obě reprezentace historickým okamžikem, neboť se Francie a Irák na mezinárodní scéně v oficiálním zápase dosud nikdy v historii neutkaly.