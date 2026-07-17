Aktuální kurzy na zápas
Sázková kancelář Synot Tip pasuje do role favorita Francii. Anglie vstupuje do tohoto duelu jako outsider, ale zápasy o třetí místo bývají nesmírně nevyzpytatelné. Vedle klasických příležitostí na výsledek tak bude k dispozici také bohatá nabídka LIVE sázek přímo v průběhu utkání.
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Sledujte zápas Francie – Anglie živě v TV
Souboj o třetí místo na mistrovství světa se odehraje v sobotu 18. července 2026 od 23:00 našeho středoevropského letního času (SELČ).
Dějištěm zápasu je Hard Rock Stadium (Miami Stadium) v Miami na Floridě. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.
- Datum a čas: sobota 18. července 2026 od 23:00 (SELČ)
- Dějiště: Hard Rock Stadium (Miami Stadium), Miami, Florida, USA
- TV přenos: Nova Action
- Rozhodčí: Jesús Valenzuela (Venezuela)
Francie se loučí s Deschampsem, hraje se i o Zlatou kopačku
Francouzský výběr neprožil ideální semifinále. Jako favorit narazil na skvěle organizované Španělsko, kterému podlehl 0:2, když si vypracoval pouze minimum gólových příležitostí a jeho hodnota očekávaných gólů (xG) činila pouhých 0,31. Pro trenéra Didiera Deschampse bude sobotní duel definitivní tečkou za jeho neuvěřitelnou čtrnáctiletou érou na lavičce národního týmu. Přestože odcházející kouč čelil po vyřazení vlně kritiky za příliš opatrnou taktiku, jeho svěřenci mají obrovskou motivaci rozloučit se s ním ziskem bronzu.
Deschamps musí před svým posledním zápasem řešit citelnou ztrátu v obraně. Klíčový stoper William Saliba si v semifinále obnovil zranění zad, musel střídat a jeho start je vyloučen.
Předpokládaná sestava Francie
Maignan – Koundé, Konaté, Lacroix, T. Hernandez – Koné, Zaïre-Emery – Cherki, Olise, Doué – Mbappé
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|14. července
|Francie – Španělsko
|0:2
|Semifinále
|9. července
|Francie – Maroko
|2:0
|Čtvrtfinále
|4. července
|Paraguay – Francie
|0:1
|Osmifinále
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Anglie pod palbou kritiky, Tuchel chce zakončit turnaj na vlně pozitivity
Anglie byla kousíček od svého prvního finále mimo domácí půdu, když v semifinále proti Argentině vedla díky trefě Anthonyho Gordona. Trenér Thomas Tuchel se však po vstřelené brance rozhodl pro příliš defenzivní taktiku, což se mu stalo osudným. Lionel Messi dvěma asistencemi režíroval obrat na konečných 2:1 pro Jihoameričany. Tuchel se okamžitě ocitnul pod silným tlakem britských médií i fanoušků za to, že v klíčový moment herně rezignoval a přepustil soupeři střed pole.
Reece James musel v semifinále střídat kvůli dalšímu svalovému zranění a hrát nejspíše nebude. Do sestavy by se mohl vrátit Jarell Quansah, který si odpykal dvouzápasový trest. Otazník visí nad startem Judea Bellinghama, který čelí vyšetřování kvůli nesportovnímu chování po semifinálovém hvizdu. Harry Kane a právě Bellingham mají na kontě šest branek a stále tak mohou teoreticky ohrozit Mbappého s Messim v tabulce střelců.
Předpokládaná sestava Anglie
Pickford – Spence, Konsa, Guéhi, O’Reilly – Rice, Anderson – Rogers, Bellingham, Gordon – Kane
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Fáze turnaje
|15. července (St)
|Anglie – Argentina
|1:2
|Semifinále
|11. července (So)
|Norsko – Anglie
|1:2 po prodl.
|Čtvrtfinále
|6. července (Po)
|Mexiko – Anglie
|2:3
|Osmifinále
Vzájemné zápasy (H2H)
Historická bilance hovoří spíše pro Francii, která z posledních devíti vzájemných střetnutí prohrála s Anglií pouze jediné. Na mistrovství světa na sebe tito soupeři narazili celkem třikrát. V letech 1966 a 1982 se z vítězství radovala Anglie, zatímco poslední vzájemné měření sil na MS 2022 v Kataru přineslo čtvrtfinálovou radost Francouzům po výhře 2:1.
V bitvě o bronz se tyto celky potkávají vůbec poprvé v historii.