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Francie - Anglie o 3. místo v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Kristýna Polášková
  10:11

Francouzský fotbalista Kylian Mbappe tleská fanouškům po prohraném semifinále se Španělskem na MS ve fotbale 2026. | foto: AP

Ačkoliv je zápas o třetí místo často označován za souboj zklamaných, duel Francie - Anglie na MS ve fotbale 2026 slibuje skvělou bitvu. Oba týmy padly až v samotném závěru semifinále a teď se porvou o bronzové medaile. Přečtěte si, kde sledovat tento atraktivní zápas živě v TV, předpokládané sestavy a kurzy.

Aktuální kurzy na zápas

Sázková kancelář Synot Tip pasuje do role favorita Francii. Anglie vstupuje do tohoto duelu jako outsider, ale zápasy o třetí místo bývají nesmírně nevyzpytatelné. Vedle klasických příležitostí na výsledek tak bude k dispozici také bohatá nabídka LIVE sázek přímo v průběhu utkání.

Francie 1,97 remíza 3,95
Anglie 3,86

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Sledujte zápas Francie – Anglie živě v TV

Souboj o třetí místo na mistrovství světa se odehraje v sobotu 18. července 2026 od 23:00 našeho středoevropského letního času (SELČ).

Dějištěm zápasu je Hard Rock Stadium (Miami Stadium) v Miami na Floridě. V přímém přenosu duel divákům nabídne televizní stanice Nova Action, textový online přenos bude tradičně připraven na iDNES.cz.

  • Datum a čas: sobota 18. července 2026 od 23:00 (SELČ)
  • Dějiště: Hard Rock Stadium (Miami Stadium), Miami, Florida, USA
  • TV přenos: Nova Action
  • Rozhodčí: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Francie se loučí s Deschampsem, hraje se i o Zlatou kopačku

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Francouzský výběr neprožil ideální semifinále. Jako favorit narazil na skvěle organizované Španělsko, kterému podlehl 0:2, když si vypracoval pouze minimum gólových příležitostí a jeho hodnota očekávaných gólů (xG) činila pouhých 0,31. Pro trenéra Didiera Deschampse bude sobotní duel definitivní tečkou za jeho neuvěřitelnou čtrnáctiletou érou na lavičce národního týmu. Přestože odcházející kouč čelil po vyřazení vlně kritiky za příliš opatrnou taktiku, jeho svěřenci mají obrovskou motivaci rozloučit se s ním ziskem bronzu.

Deschamps musí před svým posledním zápasem řešit citelnou ztrátu v obraně. Klíčový stoper William Saliba si v semifinále obnovil zranění zad, musel střídat a jeho start je vyloučen.

Předpokládaná sestava Francie

Maignan – Koundé, Konaté, Lacroix, T. Hernandez – Koné, Zaïre-Emery – Cherki, Olise, Doué – Mbappé

Poslední odehrané zápasy Francie na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
14. července Francie – Španělsko0:2Semifinále
9. červenceFrancie – Maroko2:0Čtvrtfinále
4. červenceParaguay – Francie0:1Osmifinále

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Anglie pod palbou kritiky, Tuchel chce zakončit turnaj na vlně pozitivity

Anglie byla kousíček od svého prvního finále mimo domácí půdu, když v semifinále proti Argentině vedla díky trefě Anthonyho Gordona. Trenér Thomas Tuchel se však po vstřelené brance rozhodl pro příliš defenzivní taktiku, což se mu stalo osudným. Lionel Messi dvěma asistencemi režíroval obrat na konečných 2:1 pro Jihoameričany. Tuchel se okamžitě ocitnul pod silným tlakem britských médií i fanoušků za to, že v klíčový moment herně rezignoval a přepustil soupeři střed pole.

Reece James musel v semifinále střídat kvůli dalšímu svalovému zranění a hrát nejspíše nebude. Do sestavy by se mohl vrátit Jarell Quansah, který si odpykal dvouzápasový trest. Otazník visí nad startem Judea Bellinghama, který čelí vyšetřování kvůli nesportovnímu chování po semifinálovém hvizdu. Harry Kane a právě Bellingham mají na kontě šest branek a stále tak mohou teoreticky ohrozit Mbappého s Messim v tabulce střelců.

Předpokládaná sestava Anglie

Pickford – Spence, Konsa, Guéhi, O’Reilly – Rice, Anderson – Rogers, Bellingham, Gordon – Kane

Poslední odehrané zápasy Anglie na turnaji
DatumZápasSkóreFáze turnaje
15. července (St)Anglie – Argentina1:2Semifinále
11. července (So)Norsko – Anglie1:2 po prodl.Čtvrtfinále
6. července (Po)Mexiko – Anglie2:3Osmifinále

Vzájemné zápasy (H2H)

Historická bilance hovoří spíše pro Francii, která z posledních devíti vzájemných střetnutí prohrála s Anglií pouze jediné. Na mistrovství světa na sebe tito soupeři narazili celkem třikrát. V letech 1966 a 1982 se z vítězství radovala Anglie, zatímco poslední vzájemné měření sil na MS 2022 v Kataru přineslo čtvrtfinálovou radost Francouzům po výhře 2:1.

V bitvě o bronz se tyto celky potkávají vůbec poprvé v historii.

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