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Fotbal 2026/2027: Chance Liga, evropské poháry, program reprezentace

Kristýna Polášková
  7:50
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Reuters

Nová fotbalová sezóna je v plném proudu. Nabitý ročník 2026/2027 přináší pro českého fanouška celou řadu klíčových momentů - od bojů v domácí Chance Lize přes vystoupení českých klubů v evropských pohárech až po účinkování reprezentace v Lize národů a kvalifikaci o ME. Připravili jsme pro vás přehled všech zásadních událostí nadcházejících měsíců.

Chance Liga a MOL Cup 2026/2027

Česká nejvyšší soutěž pod názvem Chance Liga má za sebou úvodní kola dalšího ročníku. Boj o mistrovský titul svádí 16 týmů na 15 stadionech ve 13 městech. Hlavní pozornost je tradičně upřena na souboj pražských rivalů Sparty a Slavie, které doplňuje Viktoria Plzeň a dravá konkurence.

Soutěžní model zůstává: Po 30 kolech základní části následuje pětikolová nadstavbová část (skupina o titul, skupina o umístění a skupina o záchranu).

Klíčové termíny Chance Ligy 2026/2027
Datum / TermínUdálost / FázeDetaily
25. – 26. 7. 2026Start Chance Ligy1. kolo základní části ročníku 2026/2027
30. 8. 2026 (20:00)Derby Sparta vs. SlaviaSledovaný šlágr 6. kola základní části
12. – 13. 12. 2026Konec podzimní částiZávěrečné podzimní 18. kolo Chance Ligy
30. – 31. 1. 2027Start jarní částiÚvodní jarní 19. kolo Chance Ligy
1. – 2. 5. 2027Start nadstavbové částiRozhodující boje o titul i záchranu
Květen 2027Finále MOL CupuSouboj o domácí pohárovou trofej
3. – 6. 6. 2027Barážová utkáníBoj o postup / udržení v Chance Lize

Liga mistrů, Evropská liga a Konferenční liga

Evropské pohárové soutěže (UEFA Champions League, Europa League a Conference League) pokračují v ligovém formátu. Pro české kluby to znamená zápasy se světovou špičkou i atraktivnější soupeře na domácích stadionech.

  • Liga mistrů: Kvalifikace probíhá od 7. července do 26. srpna 2026. Hlavní část startuje 8. září 2026 a celá soutěž vyvrcholí finálovým zápasem 5. června 2027 na stadionu Metropolitano v Madridu.
  • Evropská liga: Kvalifikační boje se hrají od 9. července do 27. srpna 2026. Hlavní fáze běží od 16. září 2026 do 26. května 2027, kdy se odehraje finále na Waldstadionu ve Frankfurtu.
  • Konferenční liga: Kvalifikace se koná od 7. července do 27. srpna 2026. Hlavní soutěž odstartuje 15. října 2026 a šampión bude znám po finále 2. června 2027 na Beşiktaş Park v Istanbulu.
Liga mistrů, Evropská liga a Konferenční liga
SoutěžKvalifikace / PředkolaHlavní část Dějiště fináleTermín finále
Liga mistrů7. 7. – 26. 8. 20268. 9. 2026 – 5. 6. 2027Metropolitano (Madrid)5. června 2027
Evropská liga9. 7. – 27. 8. 202616. 9. 2026 – 26. 5. 2027Stadion Frankfurt26. května 2027
Konferenční liga9. 7. – 27. 8. 202615. 10. 2026 – 2. 6. 2027Beşiktaş Park (Istanbul)2. června 2027

Česká reprezentace v sezoně 2026/2027: Liga národů a kvalifikace ME

Národní tým Česka vstupuje do náročné sezóny. Podzim 2026 patří soubojům ve skupinové fázi Ligy národů UEFA 2026/2027, která nabízí nejen boj o prestiž a posun mezi elitu, ale také záložní cestu pro nasazení do budoucích kvalifikačních košů.

Od jara 2027 pak startuje hlavní reprezentační cíl: Kvalifikace na Mistrovství Evropy (EURO 2028).

Program zápasů české reprezentace v Lize národů 2026
DatumČasZápas
26. 9. 202620:45Česko vs. Chorvatsko
29. 9. 202620:45Česko vs. Anglie
3. 10. 202620:45Španělsko vs. Česko
6. 10. 202620:45Anglie vs. Česko
12. 11. 202620:45Česko vs. Španělsko
15. 11. 202620:45Chorvatsko vs. Česko
Nadcházející reprezentační fáze 2027
TermínSoutěž / Fáze
22. – 30. března 2027Kvalifikace na EURO 2028 (1. a 2. kolo)
7. – 15. června 2027Kvalifikace na EURO 2028 (3. a 4. kolo)
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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