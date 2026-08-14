Chance Liga a MOL Cup 2026/2027
Česká nejvyšší soutěž pod názvem Chance Liga má za sebou úvodní kola dalšího ročníku. Boj o mistrovský titul svádí 16 týmů na 15 stadionech ve 13 městech. Hlavní pozornost je tradičně upřena na souboj pražských rivalů Sparty a Slavie, které doplňuje Viktoria Plzeň a dravá konkurence.
Soutěžní model zůstává: Po 30 kolech základní části následuje pětikolová nadstavbová část (skupina o titul, skupina o umístění a skupina o záchranu).
|Datum / Termín
|Událost / Fáze
|Detaily
|25. – 26. 7. 2026
|Start Chance Ligy
|1. kolo základní části ročníku 2026/2027
|30. 8. 2026 (20:00)
|Derby Sparta vs. Slavia
|Sledovaný šlágr 6. kola základní části
|12. – 13. 12. 2026
|Konec podzimní části
|Závěrečné podzimní 18. kolo Chance Ligy
|30. – 31. 1. 2027
|Start jarní části
|Úvodní jarní 19. kolo Chance Ligy
|1. – 2. 5. 2027
|Start nadstavbové části
|Rozhodující boje o titul i záchranu
|Květen 2027
|Finále MOL Cupu
|Souboj o domácí pohárovou trofej
|3. – 6. 6. 2027
|Barážová utkání
|Boj o postup / udržení v Chance Lize
Liga mistrů, Evropská liga a Konferenční liga
Evropské pohárové soutěže (UEFA Champions League, Europa League a Conference League) pokračují v ligovém formátu. Pro české kluby to znamená zápasy se světovou špičkou i atraktivnější soupeře na domácích stadionech.
- Liga mistrů: Kvalifikace probíhá od 7. července do 26. srpna 2026. Hlavní část startuje 8. září 2026 a celá soutěž vyvrcholí finálovým zápasem 5. června 2027 na stadionu Metropolitano v Madridu.
- Evropská liga: Kvalifikační boje se hrají od 9. července do 27. srpna 2026. Hlavní fáze běží od 16. září 2026 do 26. května 2027, kdy se odehraje finále na Waldstadionu ve Frankfurtu.
- Konferenční liga: Kvalifikace se koná od 7. července do 27. srpna 2026. Hlavní soutěž odstartuje 15. října 2026 a šampión bude znám po finále 2. června 2027 na Beşiktaş Park v Istanbulu.
|Soutěž
|Kvalifikace / Předkola
|Hlavní část
|Dějiště finále
|Termín finále
|Liga mistrů
|7. 7. – 26. 8. 2026
|8. 9. 2026 – 5. 6. 2027
|Metropolitano (Madrid)
|5. června 2027
|Evropská liga
|9. 7. – 27. 8. 2026
|16. 9. 2026 – 26. 5. 2027
|Stadion Frankfurt
|26. května 2027
|Konferenční liga
|9. 7. – 27. 8. 2026
|15. 10. 2026 – 2. 6. 2027
|Beşiktaş Park (Istanbul)
|2. června 2027
Česká reprezentace v sezoně 2026/2027: Liga národů a kvalifikace ME
Národní tým Česka vstupuje do náročné sezóny. Podzim 2026 patří soubojům ve skupinové fázi Ligy národů UEFA 2026/2027, která nabízí nejen boj o prestiž a posun mezi elitu, ale také záložní cestu pro nasazení do budoucích kvalifikačních košů.
Od jara 2027 pak startuje hlavní reprezentační cíl: Kvalifikace na Mistrovství Evropy (EURO 2028).
|Datum
|Čas
|Zápas
|26. 9. 2026
|20:45
|Česko vs. Chorvatsko
|29. 9. 2026
|20:45
|Česko vs. Anglie
|3. 10. 2026
|20:45
|Španělsko vs. Česko
|6. 10. 2026
|20:45
|Anglie vs. Česko
|12. 11. 2026
|20:45
|Česko vs. Španělsko
|15. 11. 2026
|20:45
|Chorvatsko vs. Česko
|Termín
|Soutěž / Fáze
|22. – 30. března 2027
|Kvalifikace na EURO 2028 (1. a 2. kolo)
|7. – 15. června 2027
|Kvalifikace na EURO 2028 (3. a 4. kolo)