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Ferencváros - Plzeň v TV: Kde sledovat Evropskou ligu, statistiky, kurzy

Kristýna Polášková
  6:00

Radost plzeňských fotbalistů z vyrovnávacího gólu v zápase proti Olomouci. | foto: MAFRA

Fotbalisté Viktorie Plzeň se ve čtvrtek 15. října představí ve 2. kole ligové fáze Evropské ligy na hřišti maďarského Ferencvárose. Utkání v budapešťské Groupama Areně začíná ve 21:00 a přímý přenos nabídne stanice Sport 1. Podívejte se na předpokládané sestavy, statistiky obou týmů, tabulku soutěže a aktuální sázkové kurzy.

Kde sledovat zápas Ferencváros - Plzeň živě

Čtvrteční střetnutí 2. kola ligové fáze Evropské ligy můžete sledovat v přímém televizním přenosu:

  • Termín a čas: Čtvrtek 15. října 2026 od 21:00 SELČ
  • Místo konání: Groupama Aréna, Budapešť, Maďarsko
  • Soutěž: Evropská liga UEFA – ligová fáze, 2. kolo
  • Televizní přenos: Přímý přenos utkání vysílá placená stanice Sport 1
  • Textový přenos: Průběh zápasu minutu po minutě můžete sledovat v textovém ONLINE přenosu na IDNES.cz.

Ferencváros - Plzeň: Kurzy a aktuální forma

Podle sázkových kurzů je mírným favoritem domácí Ferencváros, na jehož vítězství lze sázet v kurzu kolem 2,00. Výhra Viktorie Plzeň je ohodnocena kurzem přes 3,50.

Ferencvarosi TC 1,98 remíza 3,9
Viktoria Plzeň 3,74

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Ferencváros v této sezoně z 18 soutěžních zápasů prohrál pouze jeden, jedenáctkrát zvítězil a šestkrát remizoval. Po úspěšné kvalifikaci zahájil ligovou fázi Evropské ligy výhrou 3:1 na hřišti Celticu. V maďarské lize následně dvakrát remizoval, naposledy 1:1 s Debrecínem.

V evropských pohárech se Ferencvárosi daří především na domácím hřišti. Z posledních deseti utkání hlavní fáze zde osm vyhrál a dvakrát remizoval. V šesti z posledních devíti zápasů Evropské ligy vstřelil alespoň dvě branky. V devíti z posledních deseti soutěžních utkání navíc otevřel skóre.

Ferencvárosi TC
DatumSoutěžZápasVýsledek
10. 10. 2026OTP Bank Liga (NBI)Ferencváros – Debrecín1:1
20. 9. 2026OTP Bank Liga (NBI)Nyíregyháza – Ferencváros1:1
17. 9. 2026Evropská ligaCeltic Glasgow – Ferencváros1:3
12. 9. 2026Maďarský pohárDebreceni EAC – Ferencváros0:7
6. 9. 2026OTP Bank Liga (NBI)Ferencváros – Újpest2:2

Viktoria Plzeň vstoupila do ligové fáze Evropské ligy domácí porážkou 0:3 s belgickým Royale Union SG. O víkendu v domácí lize zvítězila 3:0 nad Mladou Boleslaví a ukončila sérii čtyř soutěžních zápasů bez výhry (1 remíza, 3 prohry). Pokud by Plzeň ve čtvrtek prohrála, zaznamenala by dvě porážky v Evropské lize za sebou poprvé od února 2025.

FC Viktoria Plzeň
DatumSoutěžZápasVýsledek
10. 10. 2026Chance LigaViktoria Plzeň – Mladá Boleslav3:0
20. 9. 2026Chance LigaSlavia Praha – Viktoria Plzeň2:1
17. 9. 2026Evropská ligaViktoria Plzeň – Royale Union SG0:3
13. 9. 2026Chance LigaViktoria Plzeň – Sigma Olomouc2:3
9. 9. 2026Chance LigaHradec Králové – Viktoria Plzeň0:0

Tipy na sázkové příležitosti:

  • Ferencváros vyhraje – 2,02: Plzeň sice naposledy vyhrála v lize, ale stále se hledá. A domácí bilance Ferencvárose je velmi dobrá.
  • Ferencváros vyhraje a padnou alespoň 3 góly – 2,60: Kombinace s lákavějším kurzem.

Předpokládané sestavy

Předpokládané sestavy
Ferencváros TCViktoria Plzeň
Předpokládaná sestavaDibusz – O. Nagy, Raemaekers, Gómez, Cadu – A. Nagy – Dele, Zachariassen, Corbu, Arzani – BagiWiegele – Pališčák, Dweh, Prebsl – Gabriel, Pirgič, Hrošovský, Souaré – Memič, Sojka – Kabongo
Nebudou hrátBero, Botka, Joseph (všichni zranění), Ötvös, Pappoe (oba zranění a mimo soupisku), B. Nagy, Szécsi (oba mimo soupisku)Paluska (rekonvalescence), Adu (rozhodnutí trenéra), Jemelka (rekonvalescence a mimo soupisku), Tvrdoň (mimo soupisku)
Nejistý startVydra
TrenérRobbie KeaneMartin Hyský

Herní statistiky - Evropská liga UEFA

Herní statistiky - Evropská liga UEFA (posl. 8 zápasů v hlavní fázi)
Ferencvarosi TCViktoria Plzeň
Góly vstřelené (90 min)1,40,6
Góly obdržené (90 min)1,60,9
Střely7,59
Střely na branku3,83,9
Střely soupeřů7,59,4
Střely soupeřů na branku4,55,5
Rohy3,45,1
Rohy soupeřů6,44,4
Držení míče47 %47 %
Přímé kopy12,810
Fauly13,912,1
Žluté karty2,12,1
Červené karty00,2
Ofsajdy1,90,8
Proměňování střel na branku37 %16 %

Tabulka Evropské ligy 2026/27 – po 1. kole

Poř.TýmZVRPSkóreBody
1.Juventus11005:03
2.Crystal Palace11004:03
3.Sparta Praha11004:13
4.Beşiktaş11004:13
5.Royale Union SG11003:03
6.Ferencváros11003:13
7.Benfica11002:03
8.Leverkusen11002:03
9.OFI Kréta11002:03
10.Bournemouth11002:13
11.Lyon11002:13
12.Torreense11002:13
13.Olympiakos11002:13
14.Salzburg11001:03
15.Sunderland11001:03
16.Omonia11001:03
17.Sturm Graz10100:01
18.Rennes10100:01
19.Dinamo Záhřeb10100:01
20.Hapoel Beer Ševa10100:01
21.Jagiellonia10011:20
22.Real Sociedad10011:20
23.Anderlecht10011:20
24.Lilleström10011:20
25.Celta Vigo10010:10
26.Alkmaar10010:10
27.Levski10010:10
28.Celtic10011:30
29.Hoffenheim10010:20
30.AC Milán10010:20
31.Celje10010:20
32.Marseille10011:40
33.Ararat-Armenia10011:40
34.Viktoria Plzeň10010:30
35.Lech Poznaň10010:40
36.Nijmegen10010:50

Vzájemné zápasy

Ferencváros a Viktoria Plzeň se v posledních dvou sezonách utkaly třikrát v Evropské lize. Vzájemná bilance je vyrovnaná, oba týmy si připsaly po jednom vítězství a jeden zápas skončil remízou. V obou utkáních, která měla vítěze, uspěl domácí celek a neinkasoval ani jeden gól.

DatumSoutěž / FázeZápasSkóre
25. 9. 2025Evropská liga (Ligová fáze)Ferencváros – Viktoria Plzeň1:1
20. 2. 2025Evropská liga (Play-off – odveta)Viktoria Plzeň – Ferencváros3:0
13. 2. 2025Evropská liga (Play-off – 1. zápas)Ferencváros – Viktoria Plzeň1:0
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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