Fenerbahce – Slavia v TV: Kde sledovat Ligu mistrů, sestavy, kurzy a statistiky

|Soutěž
|Liga mistrů 2026/27
|Fáze
|3. kolo ligové fáze
|Datum
|Úterý 20. října 2026
|Čas
|18:45 SELČ
|Stadion
|Şükrü Saracoğlu Stadium, Istanbul
|TV přenos
|Nova Sport 3
|Online přenos
|Textová reportáž na iDNES.cz
Kde sledovat Fenerbahce – Slavia živě
Zápas Fenerbahce se Slavií se hraje v úterý 20. října od 18:45 českého času. Přímý televizní přenos nabídne stanice Nova Sport 3. Podrobnou textovou reportáž bude možné sledovat na iDNES.cz.
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Fenerbahce: v lize střílí góly, v Evropě zatím tápe
Fenerbahce vstoupilo do ligové fáze Ligy mistrů domácí remízou 1:1 s AS Řím. Ve druhém kole však utrpělo vysokou porážku 0:6 na hřišti Aston Villy a s jediným bodem se nachází na 28. místě tabulky.
Zajímavé kurzy
Ve všech třech vzájemných zápasech padly minimálně tři góly a pokaždé se prosadili oba soupeři.
V turecké nejvyšší soutěži se istanbulskému klubu daří výrazně lépe. Po osmi kolech má na kontě 16 bodů a patří mu třetí příčka. V průměru střílí 2,75 gólu na zápas a inkasuje 0,75 branky.
O jeho útočném potenciálu svědčí také nedávné výsledky. Fenerbahce porazilo Eyüpspor 8:0, Rizespor 3:0 a naposledy Alanyaspor rovněž 3:0. V domácí soutěži tak představuje výrazně větší hrozbu než v dosavadním průběhu Ligy mistrů.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|17. 10. 2026
|Fenerbahce – Alanyaspor
|3:0
|Turecká liga
|14. 10. 2026
|Aston Villa – Fenerbahce
|6:0
|Liga mistrů
|10. 10. 2026
|Rizespor – Fenerbahce
|0:3
|Turecká liga
|3. 10. 2026
|Turan Tovuz – Fenerbahce
|0:2
|Přípravný zápas
|20. 9. 2026
|Fenerbahce – Eyüpspor
|8:0
|Turecká liga
Slavia: doma bez porážky, v Lize mistrů bez bodu
Odvrátí Slavia negativní rekord?
Slavia v hlavní fázi Ligy mistrů od dosud jediného vítězství v roce 2007 už 21x po sobě nevyhrála a jen 2 zápasy ji dělí od vyrovnání negativního rekordu soutěže. Po utkání v Istanbulu ji čeká doma Arsenal.
V Lize mistrů se Slavii zatím nedaří. V úvodním kole podlehla doma Lens 2:3 a následně prohrála na hřišti ázerbájdžánského Sabahu 0:2. Po dvou zápasech tak zůstává bez bodu na 31. místě ligové fáze.
S mužstvem neodcestoval Tomáš Chorý. Král střelců minulého ročníku české ligy byl v sobotu počtvrté za posledních 14 měsíců vyloučen a zdá se, že ve Slavii skončil. Poslední ligové vystoupení skončilo pro Slavii ztrátou. Proti Hradci Králové doma pouze remizovala 0:0. Před zápasem v Istanbulu tak čeká na vítězství ve třech soutěžních zápasech.
|
Chorý a Slavia: díky gólům a titulům umlčel pískot. Průšvihy si ale vše zkazil. Napořád?
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|17. 10. 2026
|Slavia Praha – Hradec Králové
|0:0
|Chance Liga
|13. 10. 2026
|Sabah – Slavia Praha
|2:0
|Liga mistrů
|9. 10. 2026
|Zlín – Slavia Praha
|0:1
|Chance Liga
|20. 9. 2026
|Slavia Praha – Viktoria Plzeň
|2:1
|Chance Liga
|16. 9. 2026
|Varnsdorf – Slavia Praha
|1:5
|MOL Cup
Srovnání statistik v Lize mistrů
Slavia v obou zápasech vyslala na soupeřovu branku po 18 střelách. Podle statistiky očekávaných gólů (xG) si vytvořila šance odpovídající 4,30 gólu, ve skutečnosti však skórovala pouze dvakrát. Proti Sabahu dokonce vyprodukovala 2,20 xG, ale prohrála 0:2. Fenerbahce vstřelilo jediný gól a ze hřiště Aston Villy odjelo s debaklem 0:6.
|Statistika
|Fenerbahce
|Slavia Praha
|Umístění v LM
|28. místo
|31. místo
|Odehrané zápasy
|2
|2
|Body
|1
|0
|Skóre
|1:7
|2:5
|Střely celkem / zápas
|13,0
|18,0
|Střely na branku / zápas
|4,5
|6,5
|Držení míče
|48,5 %
|46,0 %
|Rohové kopy / zápas
|4,0
|6,0
|Fauly / zápas
|7,5
|11,0
|xG celkem
|3,57
|4,30
|xG / zápas
|1,79
|2,15
|Zdroj: StatMuse
Předpokládané sestavy Fenerbahce – Slavia
|Předpokládané sestavy a absence
|Fenerbahce
|Slavia Praha
|Sestava
|Ederson (B) – Semedo, Škriniar, Aké, Brown – Kanté, Guendouzi – Greenwood, Kahveci, Aydin – Muriqi
|Markovič (B) – Holeš, Zima, Vlček – Isife, Sadílek, Nowak, Suleiman – Ayaosi, Šturm, Chytil
|Nebudou hrát
|Asensio (koleno), Müldür (koleno), Oosterwolde (Achillova šlacha), Yandaş (mimo soupisku), Diouf, Fall (oba mimo soupisku)
|Chaloupek (svalové zranění), Chorý (rozhodnutí trenéra), Kanté, Kolář (oba mimo soupisku), Ogbu (Achillova šlacha), Ouanda (zranění)
|Nejistý start
|–
|Jurásek (stehno), Piták, Schranz (oba zdravotní problémy)
|Trenér
|Ismail Kartal
|Jindřich Trpišovský
Fenerbahce – Slavia: Vzájemné zápasy
Oba kluby se v evropských pohárech dosud utkaly třikrát. Dvakrát uspěla Slavia, jednou Fenerbahce. V únoru 2022 Pražané vyhráli oba zápasy vyřazovací části Konferenční ligy shodně 3:2. Poslední vzájemný duel v listopadu 2024 však ovládlo Fenerbahce, které v Edenu zvítězilo 2:1.
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Soutěž
|28. 11. 2024
|Slavia Praha – Fenerbahce
|1:2
|Evropská liga
|24. 2. 2022
|Slavia Praha – Fenerbahce
|3:2
|Konferenční liga
|17. 2. 2022
|Fenerbahce – Slavia Praha
|2:3
|Konferenční liga
Tabulka Ligy mistrů po 2. kole
|Poř.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|Body
|1.
|PSG
|2
|2
|0
|0
|10:3
|6
|2.
|Barcelona
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|3.
|Aston Villa
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|4.
|Stuttgart
|2
|2
|0
|0
|6:1
|6
|5.
|Liverpool
|2
|2
|0
|0
|8:4
|6
|6.
|Sporting Lisabon
|2
|2
|0
|0
|5:1
|6
|7.
|Arsenal
|2
|2
|0
|0
|4:0
|6
|8.
|Real Madrid
|2
|2
|0
|0
|6:4
|6
|9.
|Betis Sevilla
|2
|2
|0
|0
|6:4
|6
|10.
|Bayern Mnichov
|2
|1
|1
|0
|8:3
|4
|11.
|Šachtar Doněck
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|12.
|Como
|2
|1
|0
|1
|6:4
|3
|13.
|Manchester United
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|14.
|Villarreal
|2
|1
|0
|1
|5:4
|3
|15.
|Atlético Madrid
|2
|1
|0
|1
|3:2
|3
|16.
|Club Bruggy
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|17.
|Manchester City
|2
|1
|0
|1
|4:4
|3
|18.
|Borussia Dortmund
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|19.
|Lens
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|20.
|AEK
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|21.
|RB Lipsko
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|22.
|Sabah Baku
|2
|1
|0
|1
|2:4
|3
|23.
|Feyenoord
|2
|1
|0
|1
|4:7
|3
|24.
|Bodø/Glimt
|2
|1
|0
|1
|1:5
|3
|25.
|AS Řím
|2
|0
|1
|1
|4:5
|1
|26.
|PSV Eindhoven
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|27.
|Viking
|2
|0
|1
|1
|4:6
|1
|28.
|Fenerbahce
|2
|0
|1
|1
|1:7
|1
|29.
|Inter Milán
|2
|0
|0
|2
|4:6
|0
|30.
|FC Porto
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0
|31.
|Slavia Praha
|2
|0
|0
|2
|2:5
|0
|32.
|Neapol
|2
|0
|0
|2
|1:4
|0
|33.
|LASK
|2
|0
|0
|2
|3:7
|0
|34.
|Lille
|2
|0
|0
|2
|2:6
|0
|35.
|Galatasaray
|2
|0
|0
|2
|2:7
|0
|36.
|Slovan Bratislava
|2
|0
|0
|2
|1:9
|0