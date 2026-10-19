Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Fenerbahce – Slavia v TV: Kde sledovat Ligu mistrů, sestavy, kurzy a statistiky

Autor:
  16:04

Danijel Šturm slaví gól proti Lens. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Fotbalisty Slavie čeká ve třetím kole ligové fáze Ligy mistrů další venkovní zápas. V úterý 20. října od 18:45 se představí na hřišti tureckého Fenerbahce. Oba týmy zatím v soutěži čekají na první vítězství. Kde utkání sledovat živě, jaká je aktuální forma soupeřů a co ukazují statistiky a vzájemné zápasy
Fenerbahce – Slavia: Základní informace o zápase
SoutěžLiga mistrů 2026/27
Fáze3. kolo ligové fáze
DatumÚterý 20. října 2026
Čas18:45 SELČ
StadionŞükrü Saracoğlu Stadium, Istanbul
TV přenosNova Sport 3
Online přenosTextová reportáž na iDNES.cz

Kde sledovat Fenerbahce – Slavia živě

Zápas Fenerbahce se Slavií se hraje v úterý 20. října od 18:45 českého času. Přímý televizní přenos nabídne stanice Nova Sport 3. Podrobnou textovou reportáž bude možné sledovat na iDNES.cz.

Fenerbahce 1,74 remíza 4,26
Slavia Praha 4,71

Bonus

1 000 Kč Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Fenerbahce: v lize střílí góly, v Evropě zatím tápe

Fenerbahce vstoupilo do ligové fáze Ligy mistrů domácí remízou 1:1 s AS Řím. Ve druhém kole však utrpělo vysokou porážku 0:6 na hřišti Aston Villy a s jediným bodem se nachází na 28. místě tabulky.

Zajímavé kurzy

Ve všech třech vzájemných zápasech padly minimálně tři góly a pokaždé se prosadili oba soupeři.

  • Padne víc než 2,5 gólu – 1,6
  • Oba týmy dají gól – 1,58

V turecké nejvyšší soutěži se istanbulskému klubu daří výrazně lépe. Po osmi kolech má na kontě 16 bodů a patří mu třetí příčka. V průměru střílí 2,75 gólu na zápas a inkasuje 0,75 branky.

O jeho útočném potenciálu svědčí také nedávné výsledky. Fenerbahce porazilo Eyüpspor 8:0, Rizespor 3:0 a naposledy Alanyaspor rovněž 3:0. V domácí soutěži tak představuje výrazně větší hrozbu než v dosavadním průběhu Ligy mistrů.

Posledních pět zápasů Fenerbahce
DatumZápasVýsledekSoutěž
17. 10. 2026Fenerbahce – Alanyaspor3:0Turecká liga
14. 10. 2026Aston Villa – Fenerbahce6:0Liga mistrů
10. 10. 2026Rizespor – Fenerbahce0:3Turecká liga
3. 10. 2026Turan Tovuz – Fenerbahce0:2Přípravný zápas
20. 9. 2026Fenerbahce – Eyüpspor8:0Turecká liga

Slavia: doma bez porážky, v Lize mistrů bez bodu

Odvrátí Slavia negativní rekord?

Slavia v hlavní fázi Ligy mistrů od dosud jediného vítězství v roce 2007 už 21x po sobě nevyhrála a jen 2 zápasy ji dělí od vyrovnání negativního rekordu soutěže. Po utkání v Istanbulu ji čeká doma Arsenal.

V Lize mistrů se Slavii zatím nedaří. V úvodním kole podlehla doma Lens 2:3 a následně prohrála na hřišti ázerbájdžánského Sabahu 0:2. Po dvou zápasech tak zůstává bez bodu na 31. místě ligové fáze.

S mužstvem neodcestoval Tomáš Chorý. Král střelců minulého ročníku české ligy byl v sobotu počtvrté za posledních 14 měsíců vyloučen a zdá se, že ve Slavii skončil. Poslední ligové vystoupení skončilo pro Slavii ztrátou. Proti Hradci Králové doma pouze remizovala 0:0. Před zápasem v Istanbulu tak čeká na vítězství ve třech soutěžních zápasech.

Chorý a Slavia: díky gólům a titulům umlčel pískot. Průšvihy si ale vše zkazil. Napořád?
Posledních pět zápasů Slavie
DatumZápasVýsledekSoutěž
17. 10. 2026Slavia Praha – Hradec Králové0:0Chance Liga
13. 10. 2026Sabah – Slavia Praha2:0Liga mistrů
9. 10. 2026Zlín – Slavia Praha0:1Chance Liga
20. 9. 2026Slavia Praha – Viktoria Plzeň2:1Chance Liga
16. 9. 2026Varnsdorf – Slavia Praha1:5MOL Cup

Srovnání statistik v Lize mistrů

Slavia v obou zápasech vyslala na soupeřovu branku po 18 střelách. Podle statistiky očekávaných gólů (xG) si vytvořila šance odpovídající 4,30 gólu, ve skutečnosti však skórovala pouze dvakrát. Proti Sabahu dokonce vyprodukovala 2,20 xG, ale prohrála 0:2. Fenerbahce vstřelilo jediný gól a ze hřiště Aston Villy odjelo s debaklem 0:6.

StatistikaFenerbahceSlavia Praha
Umístění v LM28. místo31. místo
Odehrané zápasy22
Body10
Skóre1:72:5
Střely celkem / zápas13,018,0
Střely na branku / zápas4,56,5
Držení míče48,5 %46,0 %
Rohové kopy / zápas4,06,0
Fauly / zápas7,511,0
xG celkem3,574,30
xG / zápas1,792,15
Zdroj: StatMuse

Předpokládané sestavy Fenerbahce – Slavia

Předpokládané sestavy a absenceFenerbahceSlavia Praha
SestavaEderson (B) – Semedo, Škriniar, Aké, Brown – Kanté, Guendouzi – Greenwood, Kahveci, Aydin – MuriqiMarkovič (B) – Holeš, Zima, Vlček – Isife, Sadílek, Nowak, Suleiman – Ayaosi, Šturm, Chytil
Nebudou hrátAsensio (koleno), Müldür (koleno), Oosterwolde (Achillova šlacha), Yandaş (mimo soupisku), Diouf, Fall (oba mimo soupisku)Chaloupek (svalové zranění), Chorý (rozhodnutí trenéra), Kanté, Kolář (oba mimo soupisku), Ogbu (Achillova šlacha), Ouanda (zranění)
Nejistý startJurásek (stehno), Piták, Schranz (oba zdravotní problémy)
TrenérIsmail KartalJindřich Trpišovský

Fenerbahce – Slavia: Vzájemné zápasy

Oba kluby se v evropských pohárech dosud utkaly třikrát. Dvakrát uspěla Slavia, jednou Fenerbahce. V únoru 2022 Pražané vyhráli oba zápasy vyřazovací části Konferenční ligy shodně 3:2. Poslední vzájemný duel v listopadu 2024 však ovládlo Fenerbahce, které v Edenu zvítězilo 2:1.

DatumZápasVýsledekSoutěž
28. 11. 2024Slavia Praha – Fenerbahce1:2Evropská liga
24. 2. 2022Slavia Praha – Fenerbahce3:2Konferenční liga
17. 2. 2022Fenerbahce – Slavia Praha2:3Konferenční liga

Tabulka Ligy mistrů po 2. kole

Poř.TýmZVRPSkóreBody
1.PSG220010:36
2.Barcelona22009:26
3.Aston Villa22009:26
4.Stuttgart22006:16
5.Liverpool22008:46
6.Sporting Lisabon22005:16
7.Arsenal22004:06
8.Real Madrid22006:46
9.Betis Sevilla22006:46
10.Bayern Mnichov21108:34
11.Šachtar Doněck21104:24
12.Como21016:43
13.Manchester United21014:23
14.Villarreal21015:43
15.Atlético Madrid21013:23
16.Club Bruggy21016:63
17.Manchester City21014:43
18.Borussia Dortmund21013:33
19.Lens21013:43
20.AEK21012:33
21.RB Lipsko21012:43
22.Sabah Baku21012:43
23.Feyenoord21014:73
24.Bodø/Glimt21011:53
25.AS Řím20114:51
26.PSV Eindhoven20111:21
27.Viking20114:61
28.Fenerbahce20111:71
29.Inter Milán20024:60
30.FC Porto20022:50
31.Slavia Praha20022:50
32.Neapol20021:40
33.LASK20023:70
34.Lille20022:60
35.Galatasaray20022:70
36.Slovan Bratislava20021:90
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

SynotTip

Bonus
1 000 Kč
Vsadit s bonusem

Tipsport

Vsadit s bonusem

Chance

Vsadit s bonusem

Fortuna

Vsadit s bonusem

MerkurXTip

Vsadit s bonusem

KingsBet

Vsadit s bonusem
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

Sparta v Evropské lize 2026/27: Program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Sparťanští fotbalisté se radují z gólu Johna Mercada.

Fotbalisté Sparty mají po dvou utkáních v ligové fázi Evropské ligy čtyři body. Napřed v Jerevanu porazili Ararat-Armenia 4:1, potom doma remizovali 1:1 s Lilleströmem. Čekají je ještě tito...

ATP Brusel 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Jiří Lehečka dobíhá míček ve finále turnaje v Tokiu.

Mužský tenis vstupuje do své halové části sezony, jedním z turnajů je i ATP 250 v Bruselu. V akci je od 19. do 25. října 2026 i Jiří Lehečka, sledujte zápasy v live streamu online.

19. října 2026  16:12

Fenerbahce – Slavia v TV: Kde sledovat Ligu mistrů, sestavy, kurzy a statistiky

Danijel Šturm slaví gól proti Lens.

Fotbalisty Slavie čeká ve třetím kole ligové fáze Ligy mistrů další venkovní zápas. V úterý 20. října od 18:45 se představí na hřišti tureckého Fenerbahce. Oba týmy zatím v soutěži čekají na první...

19. října 2026  16:04

Co bookmakeři nečekali: Dvořákův krach, trápení Slavie i 29 marných střel Neapole

Překvapivé výsledky sportovního víkendu? Zaujala porážka Davida Dvořáka v MMA,...

Český zápasník MMA David Dvořák podlehl outsiderovi s kurzem 6,76. Fotbalisté Slavie doma remizovali s Hradcem Králové a Neapoli nestačilo na body ani 29 střel. Na všechny tyto výsledky přitom bylo...

19. října 2026  14:59

WTA Ósaka 2026: Program, výsledky, Češky a živý přenos

Tereza Valentová hraje bekhend na turnaji v Torontu.

V japonské Ósace je na programu další ženský tenisový turnaj, hraje se od 19. do 25. října 2026. Startují i Tereza Valentová s Kateřinou Siniakovou, sledujte přenosy online.

19. října 2026  14:57

Výsledky cyklistického závodu Kolem Kuang-si 2026

Tom Pidcock z týmu Pinarello Q36.5 dojíždí do cíle 13. etapy Tour de France.

Cyklistickou sezonu mužské UCI WorldTour uzavřel etapový závod Kolem Kuang-si, který se v Číně uskutečnil od 13. do 18. října 2026. Na programu bylo šest etap a z triumfu se nakonec radoval belgický...

19. října 2026  10:01,  aktualizováno  14:37

AS Řím - Slovan Bratislava v TV: Kde sledovat Ligu mistrů živě, kurzy, statistiky

Fotbalisté Slovanu Bratislava a Stuttgartu během utkání Ligy mistrů.

Fotbalová Liga mistrů pokračuje 3. kolem ligové fáze. Slovan Bratislava nastoupí na Stadio Olimpico proti domácímu AS Řím. Kde zápas sledovat, jaké jsou předpokládané sestavy a které sázkové...

19. října 2026  13:02

Tottenham – Coventry v TV: Kde sledovat Premier League, kurzy, statistiky

Antonín Kinský v brance Tottenhamu při utkání na hřišti Chelsea.

Fotbalisté Tottenhamu přivítají v dohrávce 7. kola Premier League nováčka z Coventry. Londýnský celek stále čeká na první ligové vítězství, zatímco hosté po čtyřech porážkách vyhráli dvakrát za...

19. října 2026  12:17

WTA Ningbo 2026 ženy: program, výsledky a kde sledovat živě

Jelena Rybakinová z Kazachstánu se raduje z vítězství v semifinále US Open.

Dalším ženským podnikem kategorie WTA 500 je akce v čínském Ningbu, hraje se od 19. do 25 . října 2026. Startují i dvě české tenistky, sledujte přímé přenosy online.

19. října 2026  10:57

ATP Lyon 2026: Program, výsledky, kde sledovat živě

Flavio Cobolli ve třetím kole US Open

Tenisový turnaj ATP 250 ve francouzském Lyonu se koná od 19. do 25. října 2026 na krytých tvrdých kurtech v LDLC Areně. Mezi největší hvězdy Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes patří Taylor Fritz, Flavio...

19. října 2026  7:37

Tenisové turnaje 2026 ženy – WTA Tour: kalendář, program, výsledky

Linda Nosková pózuje s wimbledonskou trofejí.

WTA Tour je je nejvyšší úrovní ženského profesionálního tenisu. Sezona 2026 trvá od ledna do listopadu, turnaje se konají po celém světě. V článku najdete jejich přehled, vítězky a poradíme, kde...

18. října 2026  23:07

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Tenisové turnaje 2026 muži – ATP Tour: kalendář, program, výsledky

Jakub Menšík pózuje s trofejí pro vítěze turnaje v Aucklandu.

Pod ATP Tour patří ty nejprestižnější mužské tenisové turnaje. V roce 2026 se hraje od ledna do prosince, a to po celém světě. Podívejte se na kalendář, vítěze a kde sledovat live streamy.

18. října 2026  23:06

ATP 250 Almaty 2026: Program, výsledky, kde sledovat živě

Tomáš Macháč na turnaji v Šanghaji

Turnaj ATP 250 s názvem Almaty Open 2026 přivítá od 19. do 25. října tenisovou elitu na tvrdém povrchu v hale Almaty Arena. 7. ročník podniku láká na silné obsazení - roli jedničky plní Daniil...

18. října 2026  20:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×