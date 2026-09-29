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Farul Constanța - Sparta (ženy): odveta Evropského poháru UEFA, preview

Kristýna Polášková
  6:00

Sparťanky slaví po výhře 2:1 v derby nad Slavií. | foto: AC Sparta Praha

Fotbalistky Sparty čeká na hřišti rumunského šampiona Farul Constanța odvetný duel finále kvalifikace UEFA Women’s Europa Cupu. Hráčky z Letné si do středeční odvety vezou třígólový náskok po domácí výhře 4:1. Přinášíme vám informace o aktuální formě, ohlédnutí za úvodním zápasem a statistiky obou celků.

Informace o zápasu Farul Constanța – Sparta Praha

  • Termín a čas: Středa 30. září 2026 od 16:00 SELČ
  • Místo konání: Constanța, Rumunsko
  • Soutěž: Evropský pohár UEFA ženy, kvalifikace – finále (odveta)
  • Výsledek 1. zápasu: 4:1 pro Spartu

Ohlédnutí za 1. zápasem: Dominance Sparty

Sparťanky v úvodním utkání dominovaly, což potvrdily i závěrečné statistiky – na střely vyhrály rozdílem 20:5 (z toho 9:3 na bránu) a držely míč na kopačkách 59 % hracího času.

Skóre otevřela ve 26. minutě Ospecková po asistenci Černé. Rumunky sice dokázaly do šatny nečekaně vyrovnat, když se ve 42. minutě po přihrávce Istrateové prosadila Stancuová, ale druhý poločas byl v režii českého týmu. V 52. minutě vrátila domácím vedení z penalty Bartoňová, v 70. minutě zvýšila Hansenová po pasu Khýrové a na konečných 4:1 uzavřela v 83. minutě sama aktivní Khýrová po vybídnutí od D. Rancové.

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Aktuální forma

Sparta si o víkendu po zvládnutém evropském utkání bez problémů poradila i v ligové části a na venkovní půdě porazila Lokomotivu Brno 2:0. Navázala tak na předchozí drtivou výhru 8:0 nad ostravským Baníkem a drží sérii tří vítězných duelů v řadě.

AC Sparta Praha
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
26. 9. 2026Lok. Brno – Sparta Praha 0:21. liga žen
23. 9. 2026Sparta Praha – Farul Constanța 4:1Evropský pohár UEFA
19. 9. 2026Sparta Praha – Baník Ostrava 8:01. liga žen
12. 9. 2026Viktoria Plzeň – Sparta Praha 3:21. liga žen
6. 9. 2026Sparta Praha – Slavia Praha 1:21. liga žen

Farul Constanța po porážce 1:4 v Praze nezvládl ani víkendové ligové kolo a na domácím trávníku podlehl celku Csikszereda M. Ciuc těsně 2:3. Obrana rumunského celku ve dvou posledních duelech inkasovala hned sedmkrát.

Farul Constanța
DatumZápasSkóreSoutěž / Fáze
27. 9. 2026Farul Constanța – Csikszereda M. Ciuc 2:3Superliga žen
23. 9. 2026Sparta Praha – Farul Constanța 4:1Evropský pohár UEFA
19. 9. 2026Ol. Kluž – Farul Constanța 1:8Superliga žen
13. 9. 2026Farul Constanța – Univ. Craiova 12:0Superliga žen
5. 9. 2026Gloria Bistrita – Farul Constanța 1:0Superliga žen

Nová tvář na lavičce Sparty

Vedení Sparty těsně před odvetou představilo novou trenérku A – týmu. Stala se jí Nizozemka Jessica Tornyová, bývalá reprezentační útočnice s bohatými hráčskými i trenérskými zkušenostmi.

acsparta_zeny

Coming here means building something new. ️

24. září 2026 v 15:01, příspěvek archivován: 28. září 2026 v 17:52
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Tornyová jako hráčka nastupovala v německé bundeslize i domácí soutěži a po konci kariéry působila u nizozemských mládežnických reprezentací U16 a U19, které čtyřikrát dovedla na mistrovství Evropy. Jako asistentka se představila na MS do 20 let i na ženském seniorském Euru 2022, kde nizozemský výběr došel do čtvrtfinále. Na klubové scéně vedla čtyři roky SC Heerenveen a naposledy strávila tři úspěšné sezóny na lavičce Feyenoordu, s nímž v loňském ročníku vybojovala 3. místo a historický postup do evropských pohárů.

Svůj debut na sparťanské lavičce si odbyla už o uplynulém víkendu při ligové výhře 2:0 na půdě Lokomotivy Brno a ve středu ji čeká první mezinárodní zkouška v čele pražského celku.

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