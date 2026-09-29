Farul Constanța - Sparta (ženy): odveta Evropského poháru UEFA, preview

Informace o zápasu Farul Constanța – Sparta Praha
- Termín a čas: Středa 30. září 2026 od 16:00 SELČ
- Místo konání: Constanța, Rumunsko
- Soutěž: Evropský pohár UEFA ženy, kvalifikace – finále (odveta)
- Výsledek 1. zápasu: 4:1 pro Spartu
Ohlédnutí za 1. zápasem: Dominance Sparty
Sparťanky v úvodním utkání dominovaly, což potvrdily i závěrečné statistiky – na střely vyhrály rozdílem 20:5 (z toho 9:3 na bránu) a držely míč na kopačkách 59 % hracího času.
Skóre otevřela ve 26. minutě Ospecková po asistenci Černé. Rumunky sice dokázaly do šatny nečekaně vyrovnat, když se ve 42. minutě po přihrávce Istrateové prosadila Stancuová, ale druhý poločas byl v režii českého týmu. V 52. minutě vrátila domácím vedení z penalty Bartoňová, v 70. minutě zvýšila Hansenová po pasu Khýrové a na konečných 4:1 uzavřela v 83. minutě sama aktivní Khýrová po vybídnutí od D. Rancové.
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Aktuální forma
Sparta si o víkendu po zvládnutém evropském utkání bez problémů poradila i v ligové části a na venkovní půdě porazila Lokomotivu Brno 2:0. Navázala tak na předchozí drtivou výhru 8:0 nad ostravským Baníkem a drží sérii tří vítězných duelů v řadě.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|26. 9. 2026
|Lok. Brno – Sparta Praha
|0:2
|1. liga žen
|23. 9. 2026
|Sparta Praha – Farul Constanța
|4:1
|Evropský pohár UEFA
|19. 9. 2026
|Sparta Praha – Baník Ostrava
|8:0
|1. liga žen
|12. 9. 2026
|Viktoria Plzeň – Sparta Praha
|3:2
|1. liga žen
|6. 9. 2026
|Sparta Praha – Slavia Praha
|1:2
|1. liga žen
Farul Constanța po porážce 1:4 v Praze nezvládl ani víkendové ligové kolo a na domácím trávníku podlehl celku Csikszereda M. Ciuc těsně 2:3. Obrana rumunského celku ve dvou posledních duelech inkasovala hned sedmkrát.
|Datum
|Zápas
|Skóre
|Soutěž / Fáze
|27. 9. 2026
|Farul Constanța – Csikszereda M. Ciuc
|2:3
|Superliga žen
|23. 9. 2026
|Sparta Praha – Farul Constanța
|4:1
|Evropský pohár UEFA
|19. 9. 2026
|Ol. Kluž – Farul Constanța
|1:8
|Superliga žen
|13. 9. 2026
|Farul Constanța – Univ. Craiova
|12:0
|Superliga žen
|5. 9. 2026
|Gloria Bistrita – Farul Constanța
|1:0
|Superliga žen
Nová tvář na lavičce Sparty
Vedení Sparty těsně před odvetou představilo novou trenérku A – týmu. Stala se jí Nizozemka Jessica Tornyová, bývalá reprezentační útočnice s bohatými hráčskými i trenérskými zkušenostmi.
Tornyová jako hráčka nastupovala v německé bundeslize i domácí soutěži a po konci kariéry působila u nizozemských mládežnických reprezentací U16 a U19, které čtyřikrát dovedla na mistrovství Evropy. Jako asistentka se představila na MS do 20 let i na ženském seniorském Euru 2022, kde nizozemský výběr došel do čtvrtfinále. Na klubové scéně vedla čtyři roky SC Heerenveen a naposledy strávila tři úspěšné sezóny na lavičce Feyenoordu, s nímž v loňském ročníku vybojovala 3. místo a historický postup do evropských pohárů.
Svůj debut na sparťanské lavičce si odbyla už o uplynulém víkendu při ligové výhře 2:0 na půdě Lokomotivy Brno a ve středu ji čeká první mezinárodní zkouška v čele pražského celku.